Предисловие

Долгое время занимался санацией предприятий в стадии банкротства. Перебирал сотни документов и бизнес-планов. Удачные, неудачные, рискованные. Почти всегда было логическое объяснение тем или иным действиям. Видел манипуляции и подлог документов, расхождение возможностей и намерений. Но то, что происходит с игровым подразделением Microsoft выходит за рамки моего понимания. Либо план слишком гениален и мне его не понять, либо очевидное лежит на поверхности и идет уничтожение консольного бизнеса.

Далекие времена и консольные войны

Для многих понятие "консольные войны" - это борьба двух крупных компаний и забрасывание на рынок безумного количество первоклассных игр. Но это не так. Период с 2005 по 2015 сам по себе был золотым временем в игровой индустрии. Великолепные проекты появлялись и БЕЗ активного участия PlayStation и Xbox. Борьба проходила на ином уровне:

Microsoft за копейки выкупила у IBM наработки по процессорам и архитектуре. Совместные наработки IBM и Sony. Большой кошелек позволил опередить конкурента на год.

Сложная архитектура PS3. Вброс, в который многие верят до сих пор. Между PS3 и Xbox 360 различий было на порядок меньше, чем между видеокартами Nvidia и AMD. В голову вбивали из раза в раз - Xbox лучше, так как разработчикам легко его использовать.

Взлом PSN. Самый громкий взлом в истории. Весь мир обсуждал событие. Акции Sony обвалились, а Xbox начал расходиться как горячие пирожки. По итогу ни кто не взял на себя ответственности и нигде не всплыли украденные данные. Единственным выгодополучателем оказалась Microsoft.

Выкуп временной эксклюзивности. Большой кошелек позволял выкупать самые топовые проекты. На регулярной основе. Деньги никто не считал.

Это самые значимые и заметные события. На самом деле их было больше. ГАРАЗДО больше. Владельцы коробокса активно пользовались грязными способами и не стеснялись пускать в дело толстый кошелек.

Игровые студии

Epic Games - создатели игрового движка и легендарной Gears of War. Внезапно... Перестали сотрудничать с Microsoft. Сегодня Тим Суини успешный бизнесмен, но после ухода из-под крыла Xbox был на грани разорения. Очень странно, что он отказался сотрудничать с богатой корпорацией.

Bungie - создатели вселенной Halo. Перестали сотрудничать с Microsoft. Сегодня сотрудничают с прямым конкурентом. Очень странно, что они отказались сотрудничать с богатой корпорацией.

Moon Studios - создатели игр серии Ori. Две великолепные игры и небольшая студия помахала ручкой Филу Спенсеру. Скоро выходит новый проект No Rest for the Wicked. Игра не появится в Game Pass. Так не поступают, когда у вас теплые и дружественные отношения. У студии явные проблемы с финансированием, но они не хотят продолжения сотрудничества.

Tango Gameworks - создатели Hi-Fi Rush. Из студии убегает ее основатель Синдзи Миками. Менее чем через год он создает новую студию без участия Microsoft.

Remedy Entertainment и Insomniac Games. Обе студии остались без денег и с удовольствием легли под EPIC и SONY. Богатая корпорация не смогла по достоинству оценить труд хороших студий в игровой индустрии.

В новостях мы регулярно слышим о чудесном Xbox Game Pass и какая Microsoft сказочная компания. За красивыми словами приятно наблюдать, но интересны дела. Как много студий повторно выпустила свою следующую игру в подписке на старте продаж? Я не нашел ни одной. Красивые слова не подтверждаются делом. Что странно.

Репутация

За пять лет существования через Xbox Game Pass прошло множество игр и студий. Когда предприятиям все нравится, они с удовольствием возвращаются. Сотрудничают. Строят модель своего бизнеса с опорой на новые обстоятельства. Вот только нет в прессе ни одного упоминания, что игру создавали под подписочный сервис с длительным временем поддержки. Кроме случайной индюшатины, появившейся вопреки, больше ничего не имело взрывного роста. Издатели не кричат, что следующую игру они снова выпустят в день релиза под патронажем Фила.

Xbox Play Anywhere

Играй везде. Красивый лозунг для интересной идеи. Купил один раз и получил доступ с любой удобной платформе. У инициативы есть звездочка и сноска мелким подчерком. Предложение актуально для мертворожденного Microsoft Store и не распространяется на Steam или Epic Games. Маленькое недоразумение. Соус, под которым слили игры от внутренних студий на ПК.

12 декабря 2019 года

Точка не возврата. Для кого-то в этот день анонсировали Xbox series X. Но для всех остальных - это жирное пятно в истории консольного подразделения.

У каждого товара есть жизненный цикл активных продаж. Официальный анонс следующего устройства означает, что предыдущее потеряло актуальность и его продажи стремятся к нулю. Из-за такой особенности корпорации максимально откладывают анонс новых товаров и рекламную компанию по их продвижению. Microsoft делает анонс за год до старта продаж. Минимум 6 месяцев жизненного цикла ушли в мусор. Но и это не самое страшное. Анонс делают в момент новогодних распродаж. 4 квартал дает до 40% годовой выручки и Фил Спенсер уничтожает этот период.

Xbox one X

7 ноября 2017 года выходит лучшее и премиальное устройство с супер производительной начинкой, 12 декабря 2019 года сообщают, что оно морально устарело. Самая мощная консоль в истории человечества была актуальна только 2 года. 28.01.2021 года стартует The Medium, первая игра, которой нет на старом поколении. Жизненный цикл премиального устройства составил 3 года и 2 месяца. Microsoft Flight Simulator вышла 27 июля 2021 - первая игра от внутренних студий без поддержки Xbox one. Корпорация с двух ног выносит основную фишку консолей "купил и забыл на долгие годы".

Стоит сделать еще три акцента:

Рекламная компания у Xbox one X была внушительная. Ее продвигали из каждого утюга. Любая игра, выходившая на ящиках, продвигалась в 4к с передовой графикой;

После анонса нового устройства ценник на старую топовую модель устаканился на отметке в 300 баксов;

Playstation 4 pro вышла на 1 год раньше и японцы максимально долго выпускали под нее свои ТОПовые эксклюзивы.

300 баксов

В сентябре 2020 года анонсируют бюджетное устройство Xbox series S. Маленькую коробочку из дешёвого пластика. Без привода дисков. С производительностью в 4 терафлоп. Со свободным дисковым пространством в 360 гигабайт. С медленной оперативной памятью в 10 гигабайт. По пяти параметрам приставка нового поколения проигрывала старому устройству при той же стоимости. Новое устройство не тянуло старые игры в том же качестве. Это называется - села в лужу.

На фоне старого элитного устройства, новое выглядело, мягко говоря, не очень.

Xbox series S

Самая неудачная игровая консоль десятилетия. Диванные эксперты позиционируют устройство, как самый дешевый пропуск в мир современного гейминга. Странно, что они не вспоминают об RX 470 и Ryzen 5 1400, что вышел за 3 года до нового поколения и по сей день тянут все игры (кроме Alan Wake 2). И цена НОВОГО системного блока в 2017 году составляла 420 баксов. Если брать после первой волны майнинга, то... Очень странное устройство. Проигрывает по производительности и персональным компьютерам из эры динозавров и консолям предыдущей итерации при сопоставимой цене.

Покупка Activision Blizzard

Нас не интересует сама покупка. Уделим внимание финансовым вопросам. У корпорации с бездонными карманами есть ресурсы на самое дорогое приобретение в индустрии, но нет ресурсов на локализацию игр. Фил Спенсер сливает деньги на судебные издержки, но не может выпустить нормальный Redfall. У корпорации есть возможность купить самую дорогую игровую компанию, но нет денег на выпуск дорогих имиджевых тайтлов. Очень странные и непонятные приоритеты.

Декабрь 2023 года

Феноменальное падение продаж игровых гаджетов Xbox. Поклонники коробки не понимают действий корпорации и чувствуют неладное. Два года эпопеи с приобретением "колды" закончились... Два года без игр и с обещаниями светлого будущего остались в будущем. Игры от сторонних студий регулярно выходят с задержками или вообще не выходят. Маленькая Series S гадит как только может. Первый "распродажный" квартал после пандемии показал, что происходит на самом деле. Xbox в неприятной субстанции по самое горло.

Пожарная команда

В январе 2024 года стало очевидно, что 5 последних лет уничтожали консольное подразделение. Пандемия скрыла некоторые огрехи, но время расставила все точки над i.

Внезапно Фил Спенсер осознал, что надо что-то делать. Бурление в интернете стало выливаться через край и руководство приняло решение наложить кучу побольше. Максимально большую, что бы было видно из далека. Проводится пресс-конференция и 2 больших интервью.

Выход игр на платформе конкурента

Объявили, что 4 проекта выйдут на PlayStation. Ну... выйдут и выйдут, что бухтеть-то? Только есть маленькие НО:

Портирование игры занимает 3-6 месяцев. Решение об этом и сбор команды - это еще 3-6 месяцев. О данном шаге было известно минимум за пол года до интервью. Microsoft всеми силами скрывала данный факт. Решение было принято ДО приобретения активов Бобби Котика;

Xbox Play Anywhere - купи один раз и играй где угодно! Не работает на консолях Sony;

Исчезает одна из немногочисленных изюминок Xbox. Больше нет причины брать устройство;

300 млн на игры - это дорого

Забавно слушать мнение диванных экспертов по данному вопросу. Но еще смешнее высказывания Фила "балабола" Спенсера:

Microsoft никогда не выпускала игры за 300 млн баксов. Не слышал об играх с бюджетом выше 100 млн баксов. О чем рассуждает глава игрового подразделения мне не понятно;

До взлома серверов Sony вопрос с бюджетами игр не интересовал общественность. Люди наслаждались играми;

Случайно в "цепкие лапы камрадов из Xbox" попала серия Call of Duty. Та самая, на которою в 2011 году потратили 280 млн баксов. В этот момент у поклонников игры пересохло в горле;

Бюджет игр PlayStation на половину состоит из рекламного бюджета игровой консоли. Вместо баннеров с продвижением приставки, они делают игры. Рекламируя игры они рекламируют консоли. Точных данных не нашел, но для понимания порядка цифр: за 2022 год рекламный бюджет всей Microsoft составил 2,8 млрд баксов. На эти деньги можно сделать пару десятков игр. Учитывая, что игры разрабатываются по 5-7 лет...

Вишенка на торте

Анонс новой консоли под брендом Xbox. Повторяется история с Xbox one X. Только в этот раз об окончании жизненного цикла объявили за 2 года до выхода устройства. Более того, на год (или два), сократили сроки выпуска актуального модельного ряда. Для многих "сомневающихся" нет смысла брать текущий ящик, когда вот-вот расскажут о next-gen, в котором вы сможете поиграть во все актуальные новинки. Прошлое поколение поматросили и бросили, и с этим также произойдет. Учитывая, что Xbox series S убивает энтузиазм сторонних разработчиков, новая консоль "актуализируется" быстрее.

Многие забывают, что разработка больших игр занимает 5-7 лет. Четвертая итерация Xbox просуществует значительно меньше стандартного цикла и на нее не выйдут многие топовые хиты. Фил Спенсер отрубил голову своим консолям... чтобы не мучились. Всего за пару недель он уничтожил ВСЕ, что подавала хоть какие-то признаки жизни.

