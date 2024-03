У Microsoft большие проблемы с консольным направлением. То, что не могут решить в игровой плоскости, они компенсируют в информационной. Регулярно появляются сливы и инсайды с ободряющей информацией. Xbox победа уже близко.

Капельку предыстории

С 2018 года в интернете появилось много инсайдерской информации об игровом подразделении Xbox. Инсайдеры на перебой сообщали множество позитивных новостей о будущих перспективах игровых консолей Microsoft. Новые игры. Новые рекорды. Колоссальные денежные вливания. По секрету всему свету сообщалось множество интересных деталей.

Долгое время занимался аналитической работой и предоставлял информацию в банки. Выборки, расчеты, планирование, перспективы и выкладки. В отличие от разговоров в баньке под пивко, где все миллиардеры и строят новый бизнес на Багамах, бумага и подписанные документы имеют особый статус. Соврал? Поехал в тюрьму за мошенничество. За долгое время выработался рефлекс на разделение "разговоры в баньке" и "документы". Основное отличие - есть информация, которую можно проверить или нет.

Инсайдерская информация

Из недавних примеров. Новость от января 2024 года. Аналитическое агентство сообщает о 33 млн. активных пользователей Xbox Game Pass без учета бывших поклонников Gold.

На момент публикации новости явных подтверждений данному феномену не было. Microsoft 2 года не озвучивала данных. Единственная зацепка по примерному положению дел - это слова Сати Наделла от 25 апреля 2023 года, где он сообщал, цитата:

"revenue from subscriptions reached nearly $1 billion this quarter."

Гугл перевод

доход от подписок в этом квартале достиг почти 1 миллиарда долларов

Берем калькулятор и ведем расчет:

33,3 млн активных пользователей - 13% (прибавка за 2023 год) = 29,3 млн пользователей в 1 квартале 2022 года по нижней планке;

29,3*55%*15 доход от ультимейт + 29,3*45%*10 доход от обычной = (271,7+131,9)*3 месяца = 1210 млн баксов.

Не являюсь экспертом в игровой аналитике и не зарабатываю на этом деньги. Простой подсчет имеющихся цифр из открытых источников информации говорит о расхождении слов Главы Microsoft и старшего игрового аналитика больше чем на 21%.

Стоит уточнить для тех кто в танке. Аналитические организации дают информацию с погрешностью менее 1%. Даже если добавить Аргентину и прочие курсовые разницы - расхождение феноменальное. Цифры в новости - это информация с потолка, что дал комбайнер после попойки и ни как не связано с реальным положением дел.

Точку в инсайдерской информации дала Сара Бонд 15 февраля 2024 года, где огласила, что общее число подписчиков всех вариантов Xbox Game Pass составляет 34 млн. человек. В том числе и бывших участников Gold. Это как один из ярких примеров красивого вброса. Скромная ошибка в 9 млн подписчиков. Величайшая точность старшего аналитика.

Новостная лента с профильного ресурса

Чуть ли не каждый день инсайдеры выкладывает новую информацию о детище Microsoft. Специально взял новостной ресурс по Xbox. На аналогичном ресурсе Sony инсайдеры что-то сообщают раз в пол года. Какие-то странные инсайдеры. Публикуют сливы по одной единственной организации. Причем, эта информация вообще ни как не связана с реальностью. Хотите верьте, хотите - нет. Фил Спенсер НИЧЕГО не говорил.





Очередной тролль от Xbox

Недавняя новость: Sea of Thieves на PlayStation 5 по предзаказу бьет все рекорды. Первоначально сообщение появилась на карманном ресурсе от Microsoft со ссылкой на "независимую" сторону.

Информация публикуется со слов "известного" бизнес аналитика под ником Benji-Sales.

Бенджи делает скриншот раздела предзаказов и на нем строит свою "бизнес" аналитику. Для простого обывателя это может показаться весомым аргументом. Раздел предзаказов. Море воров на первой строчке. Море воров пользует популярностью и находится выше Rise of the Ronin и Elden Ring.



Нет никакого подвоха? Все так и есть и ни тени сомнения? Пруфы есть. Громкое "звание" эксперта в наличие. Что вам еще надо?

Продвижение и маркетинг

Чтобы вникнуть в ситуацию с первой строчкой рассмотрим аналогичный вариант с другим цифровым магазином. Родным и знакомым. Первая страница раздела. Нам представляется более 5 тысяч страниц различных наименований. Ни один здравомыслящий человек не будет изучать такой объем информации. Существуют фильтры, но и они не сильно помогают делу. Я представил страничку с ПК версии сайта, но есть мобильный вариант. Там куда сложнее.

90% покупателей забирают товар только с 1 страницы. Более того, подавляющее число кликов идет по первой строчке. То есть, если хочешь сумасшедшие обороты - ты обязан быть в самом видном и доступном месте. Только при таком условии у тебя будет отличный результат. С этой проблемой вам всегда готов помочь платформодержатель. За небольшую финансовую поддержку вас разместят в нужном месте. Чувствуете? Некоторые думают, что 5% комиссии - это основной заработок магазина. Но это не так. На ротации товаров платформодержатель снимает вкусные сливки.

Это статья по заработку в цифровом магазине и инструкция по максимизации доходов. Некоторые наивно полагают, что все даром и красиво в этой жизни.

Steam

Это первая страничка магазина Гейба Нюэла. Дядюшка Гейб точно знает, что люблю и где провожу больше всего времени. Пошаговые стратегии и тактика - мои главные предпочтения, а контент 18+ четко подчеркивает мою натуру :-D.

Еще интересна плашечка со Starfield. По задумке Valve на главной находятся популярные проекты. Самые востребованные и покупаемые. Именно так гласит политика Steam. Только детища Тодда Говорда нет в официальной статистике Steam. Ни в ТОП-100 самых популярных. Ни в ТОП-100 самых продаваемых за последний месяц.

Сегодня началась весенняя распродажа и среди "Специальных предложений" есть действительно популярные:

Monster Hunter: World;

Hogwarts Legacy;

Palworld;

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege;

Baldur's Gate 3;

EA SPORTS FC™ 24;

Единственное объяснение - оплаченный баннер для продвижения. Ларечек очень удобен для проверки информации. Он выдает ОЧЕНЬ много занятной статистики, на основании которой можно делать далеко идущие выводы.

Если тебя увидели - ты получил денежку. Если тебя не увидели - денежки не будет. Простое правило, на котором зарабатывают ВСЕ.

Не все равны, но некоторые ровнее. Буквально час назад опубликовали судебные документы и письмо Тима Суини адресованное Valvе о привилегированном положении некоторых участников рынка в ларечке Steam из 2018 года.

Benji-Sales

Известный бизнес аналитик. Самый популярный ролик на его ютуб канале набрал 14 тысяч просмотров. Обычный рерайтер новостей.

Именно на этого человека делается новостная ссылка. В этот момент начинается МАГИЯ. Слова от непроверенного источника, в мгновение ока, перепечатывают сотни сайтов по всему миру. Первыми светятся "карманные" ресурсы Microsoft. "Независимо" друг от друга они рерайтят сообщения с промежутком менее часа. Новость от нонейма становится общемировой.





Есть некоторая особенность, что меня насторожила. В доказательствах теории участвуют скриншоты магазина PlayStation. Любой пользователь может зайти на сайт и самостоятельно сделать подобные картинки. Для данного действия не нужен твиттер мало известного человека. У всех крупных сайтов есть репутация и она МНОГОКРАТНО больше чем у Benji-Sales. Для подобной новости не нужен посредник. Если это не вброс.

Сообщение от инсайдера датируемое весной 2020. С тех пор прошло 4 года. Думаю, сегодня многие могут оценить правдивость его слов и возможные связи в игровой среде.

Вброс

Встречаются 3 веских аргумента:

Для новости не нужен посредник, но его используют;

Популярность в цифровом магазине, с большой долей вероятности, проплачена;

Информация разлетается по интернету в мгновение ока;

Забавен факт, что крупный портал отслеживает тысячи различных авторов социальных сетей, но не отслеживает профильную игру (она на старте продаж и по ней всегда будут актуальные новости интересные читателю).

Есть небольшие сомнения в аргументах. Пруфы не железобетонные. А вдруг Sony не берет денег за рекламу? Она не такая, как все и страдает альтруизмом?

В этом месте выплывает последний аргумент. В феврале 2024 года Xbox понес тяжелейшие репутационные потери. От него отвернулись многие поклонники. Выход внутренних эксклюзивов на платформе конкурента больно ударил по комьюнити. В нужный момент абсолютно случайно появляется красивая новость "О рекордах". Не просто так затеяли чехарду с портами. Вот! Смотрите! Все прошло лучше, чем когда-либо. Sea of Thieves на PlayStation ждут больше, чем Rise of the Ronin, Stellar Blade и Dragon's Dogma 2. Xbox победа в чистом виде. А вот вам и умысел с выгодополучателем. Очень удобная новость появившаяся в очень удобное время.

WindowsCentral

Публикация твитта отмечается в 9 утра. Статья на портале появляется в 12 утра. Оба ресурса находятся в Европе. С большой долей вероятности - в одном часовом поясе. Материал на портале состоит из 4500 символов. Имеет четко выстроенный сюжет и несколько гиперссылка. Я верю в профессионализм журналистов, но склоняюсь к подготовке материала заранее.





Невозможно за 3 часа найти нужный слив и вокруг него построить сюжет в тему со множеством разноплановых аргументов.

Про часовые пояса не уверен, так как возможны варианты для разных сайтов...

Послесловие

У корпорации Microsoft много денег. Вместо выпуска хороших игр, она выпускает хорошие новости. Огромные вливания идут не в студии разработки, а на работу рекламщиков и их помощников.