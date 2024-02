Учебник экономики за 9 класс: изучи рынок, изучи конкурентов, изучи свой товар, составь бизнес план - элементарные вещи, которые знает каждый школьник. Люди ворочают миллиардами и не знают основ экономики. Разберем, что пошло не так и кто во всем виноват.

Предисловие

Часто говорят: "Хорошо рассуждать о чем-то, когда уже знаешь результат". Вот только результат с игровой подпиской мне был известен еще на старте, а укрепился в тот момент, когда Sony отказалась принимать на своей платформе чудо от Microsoft. Финал был предсказуем. Сегодня расскажу на пальцах, почему произошел крах Xbox Game Pass, а с ним и консолей Xbox.

Физические ограничения человека

Многие считают себя центром вселенной и представляющими уникальность. Мама всегда говорила, что ты классный и на свете нет никого лучше. Страшная тайна состоит в том, что это не так. Разница между Эйнштейном, Сталлоне и Пикассо на уровне погрешности в 99% сравнительных тестов. Они едят, спят, чистят зубы. В сутках у каждого только 24 часа. Можно сколько угодно рассуждать об уникальности, но в сутках останется 24 часа и вам все еще необходимо будет есть, спать, работать.

Существует множество различных рамок, за которые человек не может выйти. Эти рамки формируют множество паттернов поведения. Специалисты ими пользуются и зарабатывают. Шведский стол - наиболее известный из них.

Шведский стол

Никому не надо объяснять, что это такое. Ешь сколько пожелаешь и что пожелаешь. Единственное ограничение - еду нельзя выносить с собой. Но не все понимают вопрос с экономической точки зрения. Фокус состоит в том, что человек ФИЗИЧЕСКИ ограничен и не может съесть больше, чем было рассчитано природой. Уточню. По окончанию дня на мусорку уносят минимальное количество продуктов. Посетители съедают до 90% выкладки. Если отель не хочет нести убытки, он продумывает и просчитывает меню и его количество до последней крошки. Магия цифр помогает быть привлекательным заведением и работать в плюс.

Xbox Game Pass как шведский стол

Играй сколько хочешь и во что хочешь. В мире еды ты ограничен объемом своего желудка. В мире игр ты ограничен своим свободным временем. В сутках 24 часа. 7 дней в неделе. 30 дней в месяце. На этом сервис и строился изначально. На прохождение Ведьмак 3 со всеми дополнениями и квестами надо от 200 до 250 часов. Средний геймер играет 75 часов в месяц. На полное прохождение необходимо 3 месяца. Игра на скидках в официальном магазине отдавалась за 15 долларов США. Игра по подписке будет стоить минимум 30. Профит для платформодержателя.

За 5 последних лет от Microsoft вышло 26 игр. 19 из которых с временем прохождения 200++ часов. Практически все проекты - это песочницы либо соревновательные онлайн игры. Одиночных проектов на 15-20 часов было 7 штук и самая крупная из них - Psychonauts 2.

Время

Самый ценный ресурс у человеческой цивилизации. Деньги можно заработать. Геймеров можно нарожать. Мнение можно "пропиарить". Время - неизменно и стабильно. Популярность любого продукта можно выразить через время. Игра не будет популярна, если в ней много геймеров, но они в игре провели пару минут. Игра не будет популярна, если у нее высокая оценка, но суммарное время, проведенное в игре, останется небольшим. Абсолютно любой успех или неудачу можно выразить через время. Некоторые используют понятие "вовлеченность". Чем выше вовлеченность, тем успешнее проект. Переводя на язык "шведского стола" - чем сытнее и дешевле пища, тем выгоднее.

Вовлеченность

Это коммерческое выражение, отображающее, сколько времени игроки суммарно провели в игре. Чем выше этот показатель, тем лучше.

Конкуренция времени

В 2023 году вышли десятки первоклассных игр. Подавляющее число прошло мимо подписочного сервиса Xbox. И что происходит в этой ситуации? Человек, купивший Baldur’s Gate III, не продляет свой Xbox Game Pass. У него, банально, нет времени играть и там и тут. Каждый успешный релиз одиночной игры автоматически вбивает гвоздь в сервис Microsoft. Десятки новых высококачественных игр отнимают подписчиков. Но ладно там одиночные. В прошлом году Fortnite установил новый рекорд онлайн. И снова, люди, что могли сидеть в подписке, бесплатно бегали в стороннем проекте. Нельзя одновременно быть везде. Время не резиновое. Подписка может быть успешной только если ты безоговорочный лидер рынка. Трудно быть таковым с ... можете вставить сюда любое наименование, у Фила Спенсера за 10 лет не было ни одной игры уровня Apex Legends или Genshin Impact.

Успешные игры

Обратная сторона медали. Никому не интересна аренда успешных игр. Как это ни парадоксально, но брать в прокат GTA V за 10 баксов в месяц выглядит глупостью, когда покупка обойдется в 15 на десять лет. Аналогично можно сказать про любой успешный проект с длительным временем поддержки. Возникает проблема. Вы можете добавлять популярные игры, но топовые (не на старте) людям не интересны, так как они уже есть в библиотеке. Нужен баланс. Стабильно. На протяжении долгого промежутка времени. Очень долгого промежутка времени.

Конкуренция денег

Стоит начать с аналогии и примеров. Представим, что не существует пиратских сайтов с контентом. Вы смотрите все фильмы и сериалы в платных сервисах. Существуют следующие подписки:

ИВИ Start Okko Apple TV viju Amediateka More.tv Мегафон ТВ Premier Кинопоиск HD KION Билайн ТВ





На скольких из них вы бы подписались? Привел лишь 12 сервисов, но представьте, что их 30 и каждая стоит по 599 рублей в месяц. Вы бы согласились на все 30 по 599 или начали выбирать? Что вам нужно, и на чем можно сэкономить? Самое важное слово "сэкономить". У каждого читателя свои финансовые возможности. Кто-то посчитает, что потратить 599*30 = 18970 рублей в месяц - это копейки. Другие решат, что одной подписки в 599 рублей будет достаточно. Истина где-то посередине. Но именно тут и кроется вторая проблема Xbox Game Pass. На что потратить имеющиеся деньги?

Стоимость годовой подписки 204 доллара США. Средние годовые траты усредненного геймера составляют 130 долларов США. Это не просто разница. Это гораздо больше, чем многие пользователи консолей готовы тратить. Откуда взялись цифры со средним чеком консольного геймера рассказывал в этом материале:

Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47

А теперь представьте, что в обозначенные 130 долларов США входят деньги от донатных помоек, стоимость дополнений, стоимость игр, чего нет в подписке. Сумма "целевых денег" становится еще меньше и разница с подпиской вырастает в разы. При ограниченных финансах человек начинает выбирать, куда и сколько тратить.

Игровые блогеры

Давно обратил внимание, что небожители YouTube летают где-то в облаках на своей отдельной планете. Xbox Game Pass - это дёшево и классно. Вы можете сэкономить много денег, подписавшись на сервис. Блогеры, чья работа завязана на создание контента, покупают 20-30 игр в год. Они вынуждены тратить по 1200-1500 долларов на игры. Для них это экономия. Правда жизни такова, что подавляющее число консольщиков играет в 2-3 игры на протяжение всего жизненного цикла. Они покупают футбол или батлфилд и только в него играют. Им не интересно тратить больше денег, их и так все устраивает.

Прямо сейчас в Индийском океане можно арендовать небольшой островок за 280 тысяч долларов. Неимоверно выгодное предложение. Отдельная покупка вам обойдется в 50 млн зеленых бумажек. Налетай, не скупись! Хватит сидеть в своих хрущевках и мерзнуть в серой слякоти. Самое выгодное предложение из существующих. Вы уже собрали чемоданы?

Проблема игрового Нэтфликс

Фил Спенсер долгое время сравнивал свою затею с кабельным каналом. Только проблема состоит в том, что фильмы и сериалы можно смотреть фоном. Жарить пельмешки и краем уха слушать, что происходит в телепостановке. Совмещать одновременно разные дела. Можно включить ускоренное воспроизведение или промотать неинтересные отрезки. А вот с играми так не получится. Call of Duty требует от человека максимальной концентрации. Ее нельзя совместить с чем-то еще. Более того, в Dota 2 и подобных ей можно играть тысячи часов без устали. Самый лучший фильм вы просмотрите максимум 10 раз. Потребление видео и игрового контента сильно отличаются друг от друга... Нужно знать свой товар.

Что такое Xbox Game Pass

Это second hand. Прокат товаров бывших в употреблении. Кто-то может вспомнить про Day One игры... Правда жизни такова, что в секонд-хенд попадают новые вещи. Все, что не смогли распродать, попадает в подобные магазины. Неликвид, на который нет спроса. Подписка появилась в 2017 году. За 7 лет в ней не было ни одного блокбастера по программе Day One. Кто-то вспомнит Metro Exodus или Atomic Heart. Проблема в том, что это игры категории "В". Оба проекта оцениваются в 30-35 млн.

Для сравнения. Бюджет Fortnite перевалил за 1,2 млрд. На GTA V уже потратили 850 млн. Бюджет Genshin Impact в 2023 году пересек отметку в 410 млн. Это игры с длительным периодом поддержки. Можно вспомнить внутренние проекты Sony - 200 млн для них не предел. Hogwarts Legacy без рекламы и портирования на младшие платформы оценивался в 150 млн.

Ходят слухи, что на Starfield потратили около 200 млн. Включаем Horizon Forbidden West и на экране видим 200 млн... Включаем игру от Тодда Говарда и возвращаемся в Скайрим из 2011 года.

Установочная база игроков

Microsoft окучивает около 80 млн пользователей на ПК и консолях. Примерно 20% от общего числа готовы платить за подписку несмотря ни на что. У них есть финансовые возможности и свободное время. 15-20 млн человек - это максимум, на который можно положиться. Нам рассказывают о 25 млн пользователей с возможным ростом до 35 млн. С этой цифрой есть проблема. 35 млн пользователей в пике, когда действуют скидки, бесплатные раздачи, акции, коллаборации, серые схемы, разовые пробники. Но подписке нужно лояльное ядро со стабильными платежами.

Базу можно увеличить, если договориться с Sony и Nintendo. Мысль о возможном выходе Xbox Game Pass на платформах конкурентов повергает меня в истеричный хохот. Зачем это Microsoft - всем понятно, а вот зачем это японцам? Мне трудно представить. Подписка PS plus extra на 80% совпадает с таковой у Xbox. Зачем Sony брать процент и помогать конкуренту, если она сама все великолепно может сделать и ни с кем не делиться?

Но и это не все. Sony получает 30% с продажи игр. Ей не выгодно добавлять топовые новинки сразу в подписку - это подорвет выручку. Конкурент может злонамеренно выкупать игры для подписки и подрывать доходы. Обе компании будут терпеть убытки. Проблема состоит в том, что у Microsoft денег больше и она дольше может терпеть такое положение дел... Пока Sony не обанкротится.

Вместо итогов

В подписке нет игр, которые могут конкурировать с флагманами игровой индустрии за время игроков;

Подписка стоит значительно больше, чем большинство консольщиков готовы тратить;

Подписка вторична по отношению к игровому рынку;

Консерватизм пользователей - они не любят перемен;

Конкуренты держат руку на пульсе;

Эти тезисы озвучивал 5 лет назад и они до сих пор не изменились.