Автомобили марки Volga будут копиями избранных моделей от Geely, но это давно не секрет.

Пресс-служба АО «Производство легковых автомобилей» сегодня официально объявила о старте проекта по выпуску современных авто под брендом Volga. На начальных этапах российский рынок ждут три модели: среднеразмерный кроссовер, полноразмерный кроссовер и седан бизнес-класса. Как вы правильно поняли, всё это не собственная разработка АО, а перелицованные модели от Geely.

Источник изображения: Пресс-служба Volga

Инсайдеры утверждают, что речь идёт о Monjaro, Geely Atlas и Geely Preface — знание это факта позволяет относиться ко всем заявлениям руководства российской компании со здоровым прагматизмом. Да, дебютные модели Volga получат современные системы помощи водителю (ADAS), пакет опций для комфортного использования в зимний период и другие элементарные вещи. Но всё это — заслуга Geely, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке РФ и РБ как производитель недорогих и качественных машин с поддержкой всего самого необходимого в плане опций.

Сборку Volga будет осуществлять крупное предприятие в Нижнем Новгороде, которое ранее собирало автомобили Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq), а также ряд автомобилей Volkswagen. В настоящий момент идут важные подготовительные работы для обеспечения производства в должных объёмах. Если всё пойдёт по плану, то во втором квартале 2026 года начнётся серийное производство трёх дебютных моделей Volga, а в третьем квартале новинки должны поступить на склады дилеров. К сожалению, дилер пока не готов озвучить ни модели, ни официальные названия двух кроссоверов и седана.