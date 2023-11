Количество узлов, управляющих сетью Биткоина, впервые за последние десять лет превысило 17 000. По данным Bitnodes, в настоящее время в сети насчитывается 16 814 общедоступных узлов, что составляет прирост в 70% по сравнению с предыдущими двумя годами.

Этот рост сопровождается восходящим трендом цены Биткоина. В 2020 году и на протяжении большей части бычьего роста в 2021 году было зарегистрировано 10 000 узлов. Важно отметить, что данные Bitnodes ограничиваются 2016 годом, когда количество узлов составляло 5 000.

График, представленный выше, иллюстрирует интересную тенденцию: каждый бычий пик и цикл сопровождаются прибавкой примерно в 5000 узлов.

В ноябре 2017 года количество узлов впервые за многие годы достигло 10 000. Тогда почти ни один из них не использовал сеть Tor. На данный момент количество узлов IPv4 сократилось примерно до 5000, в то время как число узлов Tor к ноябрю выросло до 10 000.

Узлы Tor увеличились на 2000 в январе 2020 года, перед началом бычьего рынка. Затем, в июле 2021 года, их количество возросло еще на 5000, в декабре 2021 года — на 8000, а в марте текущего года во время банковского кризиса достигло 10 000.

Эти новые узлы соответствуют повышению цены Биткоинов и, следовательно, увеличению интереса к ним.

Отчеты также свидетельствуют о росте акций американских компаний, таких как Marathon Digital Holdings Inc, Riot Blockchain Inc и CleanSpark Inc, которые увеличились на 10–12%. Это отражает растущий интерес к компаниям, занимающимся майнингом Биткоинов.

Генеральный директор Cube Analytics, Калеб Франзен, рекомендует криптотрейдерам обратить внимание на эти акции для получения значительной прибыли.

Полный узел Биткоина представляет собой компьютер, на котором запущено программное обеспечение Биткоина, обрабатывающее транзакции и блоки. Почти все полные узлы помогают сети, принимая транзакции и блоки от других полных узлов, проверяя эти транзакции и блоки, а затем передавая их другим полным узлам.

В сети Биткойн существует несколько типов узлов. Самый знакомый для большинства биткоинеров - это полный узел. Эти узлы являются архивными, загружая каждый блок и транзакцию и проверяя их согласно основным правилам консенсуса Биткоина. Если транзакция или блок не соответствуют этим правилам, они отклоняются, даже если все остальные узлы в сети считают их действительными. Это обеспечивает высокий уровень безопасности и децентрализации, но также требует большего объема хранилища, пропускной способности и вычислительной мощности, чем сокращенные полные узлы или узлы Light/SPV.

Также существуют "легкие узлы" или "легкие клиенты", зависящие от полных узлов. Их потребности в загрузке и хранении данных гораздо меньше, чем у полных узлов, так как они загружают только заголовки блоков из блокчейна Биткоина, не храня весь блокчейн. Их основная задача - проверка транзакций в блокчейне с помощью упрощенной проверки платежей (SPV).