Экипаж судна намерены предать суду

Президент Франции Эмманюэль Макрон (Emmanuel Macron) объявил о проведённой французскими военно-морскими силами операции по захвату танкера Grinch, находящегося под санкциями, который следовал в порт Мурманска. Судно подозревают в плавании под «ложным флагом», а также причастности к «теневому флоту» для обхода ограничений на перевозку подсанкционной нефти.

Операция была проведена в открытых водах Средиземного моря при поддержке нескольких союзников Франции. Как позже выяснилось, Великобритания, ранее оказавшая помощь США в захвате Marinera, принимала участие во французской операции, направив на слежение за танкером скоростной патрульный катер HMS Dagger. Отмечается, что высадка французских сил на борт происходила «в соответствии с Конвенцией Организации Объединённых Наций по морскому праву».

Макрон подчеркнул, что по факту случившегося уже начато расследование для выяснения всех обстоятельств и происхождения танкера. Экипаж судна планируют предать суду. При этом Париж пока выясняет страну происхождение экипажа судна и нет подтверждения, что на борту были россияне.