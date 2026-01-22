Apple ещё даже официально не подтвердила выпуск своего первого складного телефона, но мире технологий уже циркулирует множество слухов, утечек и прогнозов о потенциальном успехе iPhone Fold

Согласно слухам, утечкам и прогнозам об iPhone Fold, Apple представит свой первый складной телефон в сентябре 2026 года — вместе с новыми моделями iPhone 18 Pro и Pro Max. Компания придерживалась аналогичной стратегии в 2025 году с iPhone Air и серией iPhone 17. Ожидается, что iPhone Fold будет хорошо продаваться после выхода на рынок. Фото: sylv1rob1/ShutterstockИ хотя сама Apple ещё официально не объявила о выходе на рынок складных устройств, в течение нескольких недель просачивается всё больше подробностей о новинке. Аналитик Citi Атиф Малик (Atif Malik) уже прогнозирует высокие показатели продаж, как сообщает Yahoo Finance.

В письме акционерам Малик предполагает, что — при условии презентации в сентябре — будет продано примерно восемь миллионов iPhone Fold в оставшиеся месяцы 2026 года. Он считает, что к концу 2027 года может быть продано 20 миллионов смартфонов.

Аналитик не раскрыл, как именно он пришёл к этим цифрам. Учитывая предполагаемые 250–300 миллионов проданных iPhone в 2025 году, прогноз Малика по iPhone Fold вряд ли можно считать слишком смелым. Однако из-за продолжающегося кризиса с чипами памяти аналитики даже снижают свои ожидания на 2026 год. Более того, согласно данным Consumer Intelligence Research Partners, покупатели iPhone в США всё дольше пользуются своими старыми смартфонами. К концу сентября 2025 года 42% пользователей iPhone владели своими устройствами три года и более.

Однако есть и веские причины, по которым iPhone Fold может хорошо продаваться после выхода на рынок осенью 2026 года. Помимо этой совершенно новой категории устройств для Apple, потенциальная интеграция Siri, улучшенного помощника после сделки с Google в области искусственного интеллекта, как ожидается, повысит спрос.

По словам аналитика GF Securities Джеффа Пу, осенью 2026 года не будет выпущены iPhone Air 2 или iPhone 18e — а значит, не будет и конкуренции для iPhone Fold. Пу утверждает, что складной телефон будет сопоставим с моделями Pro по аппаратным характеристикам. За одним исключением: модуль камеры. По словам Пу, Apple откажется от телеобъектива. Face ID также будет отсутствовать. Корпус, как сообщается, будет изготовлен из сплава титана и алюминия, согласно информации 9to5mac.