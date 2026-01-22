Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc_bl0g
Ubisoft будет разделена на пять специализированных студий — компания отменила шесть игровых проектов
Ubisoft объявляет о масштабной реструктуризации и изменении финансовых целей

Крупнейший французский разработчик и издатель видеоигр Ubisoft объявил о серьезных изменениях внутри компании и пересмотре стратегических планов развития. Ожидается, что предстоящая реорганизация коснется всех подразделений издательства и будет носить масштабный характер.

В рамках этой реорганизации Ubisoft планирует разделить свой бизнес на пять независимых творческих студий, каждая из которых будет отвечать за определенный игровой жанр. Каждая студия будет обладать собственным бюджетом и руководством, что позволит ей принимать самостоятельные решения в процессе разработки.

Студии будут распределены следующим образом:

Vantage Studios — будет отвечать за разработку крупнейших игровых серий, включая Assassin's Creed.

Специализированные студии — будут созданы отдельные студии для разработки мультиплеерных шутеров, сервисных игр, сюжетно-ориентированных проектов, а также казуальных и семейных игр.

Эти изменения направлены на повышение эффективности производства и снижение рисков, связанных с крупными проектами.

Кроме того, Ubisoft объявила о решении прекратить разработку шести игр, включая культовую Prince of Persia и три безымянных проекта. Также были отложены семь ранее запланированных релизов на неопределенный срок.

По итогам финансового года, который закончится в 2026 году, Ubisoft ожидает снижение доходов и ухудшение операционной прибыли. Ожидается, что выручка составит около €1,5 млрд, тогда как ранее прогнозировалось достижение уровня €1,9 млрд. Операционные убытки ожидаются на уровне примерно €1 млрд, из которых €650 млн будут связаны с расходами на отмененные игры и отложенные релизы.

Финансовое положение компании остается напряженным. Ожидается, что к концу 2026 года чистый долг вырастет до €150–250 млн, а свободные денежные средства сократятся до диапазона €1,25–1,35 млрд. Свободный денежный поток также станет отрицательным и составит примерно €400–500 млн.

Чтобы улучшить финансовое положение, компания Ubisoft объявила о программе экономии бюджета в размере 100 миллионов евро. Планируется завершить её к марту 2023 года. Однако, по сравнению с первоначальными сроками, реализация программы была отложена на год.

Кроме того, в ближайшие два года Ubisoft планирует сократить расходы ещё на 200 миллионов евро. Компания также рассматривает возможность дальнейшей оптимизации путём возможной продажи некоторых активов.

#ubisoft #разработка игр #prince of persia #разработчики игр
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
4
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
2
TechPowerUp: Поставки серверов для ИИ вырастут на 28% в 2026 году
1
В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Компания AOC представила серию игровых мониторов B3 QHD IPS 144 Гц стоимостью от $146
+
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1
Стендовые испытания второго 542-сильного трактора BELARUS 5425 начнутся в конце января
+
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
Известия: Цены на услуги и логистику выросли до 20% с начала года из-за повышения НДС
+
В Челябинске наладили производство рельсов для высокоскоростных ж/д магистралей
1
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
Названы системные требования видеоигры Marathon: минимум GeForce GTX 1050 Ti и 8 ГБ памяти
+
Intel завершит поддержку процессоров Core 12-го поколения в следующем году
+
Глава Anthropic: Разрешение продавать Китаю NVidia H200 сравнимо с поставками ядерного оружия в КНДР
1
Live Science: Вирусы мутировали в условиях микрогравитации на МКС и стали сильнее в земных условиях
1
В Беларуси собрали первую партию рестайлинговых кроссоверов Belgee X50 с обновлённым двигателем
+

Популярные статьи

«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
11
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
56
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
4
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
2
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
+

Сейчас обсуждают

Обратная Связь
13:19
Ты боехло ленивое. Я конечно понимаю, что составить техническое задание на закупку компов ещё тот гемор и голова окончательно свихнётся составляя его первый раз. И попробуй указать не то что-то, в ха...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Redneck_prm_blog
13:12
В нынешних реалиях 12 гигов это минимум для FullHD гейминга, если хочется играть в свежие игры. А нативный QHD на пятом анрыле эта видюха уже вряд-ли вытащит.
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Anti liberast
13:05
у пэдриотов и так эффективность 7%, а нищие эстонцы будут налоги отдавать, чтоб через 10 лет эту бесполезную ерунду купить)) что уж говорить про неуязвимый орешник и тысячи геранек..
Эстония планирует выделить €1 млрд на закупку ПВО для защиты от баллистических ракет
NuclearMissionJam
13:03
Опять ноугеймс и игры, что закроют через неделю? Спасибо, уже проходили на ПС5. Я не вижу будущего в PS как таковой. Консоли себя изжили тем, что перестали ориентироваться на игроков. Одного не понял...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Вячеслав Безруков
13:02
Для 10 человек которые купили арм пк. Просто гениально! А остальные пусть идут лесом - мелкософт одобряет.
Приложение Xbox теперь доступно для ПК с Windows 11 на базе ARM-процессоров
Обратная Связь
13:01
Просто поменять права уже стоит 4000 тыс рублей. Вообще охренели!
В России предложили взимать дополнительную госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена на права
abdulla
13:01
ВСЕ!! ЗНАЮТ!!!! к чему такое приведёт - вместо коррупции будет коррупция в квадрате. нескончаемый позор.
В России предложили взимать дополнительную госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена на права
lighteon
12:55
Такой вопрос: а пустышка в затяжной стадии депрессии создающая сотнями аккаунтов и общающаяся сама с собой может что-то вменяемое знать о человеческой жизни? Конечно же нет (:
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Alex_023
12:51
"Лично протестировал игру Days Gone Remastered и могу смело утверждать: на большом 4K-телевизоре в режиме энергосбережения — жесточайшее мыло и месиво, играть некомфортно." "появляется вероятность уст...
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
Чихуа Хуа
12:48
скоро выборы. если люди голосовать не пойдут, то такие персонажи туда и пролезут с такими инициативами.
В России предложили взимать дополнительную госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена на права
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter