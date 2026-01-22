Ubisoft объявляет о масштабной реструктуризации и изменении финансовых целей

Крупнейший французский разработчик и издатель видеоигр Ubisoft объявил о серьезных изменениях внутри компании и пересмотре стратегических планов развития. Ожидается, что предстоящая реорганизация коснется всех подразделений издательства и будет носить масштабный характер.

В рамках этой реорганизации Ubisoft планирует разделить свой бизнес на пять независимых творческих студий, каждая из которых будет отвечать за определенный игровой жанр. Каждая студия будет обладать собственным бюджетом и руководством, что позволит ей принимать самостоятельные решения в процессе разработки.

Студии будут распределены следующим образом:

Vantage Studios — будет отвечать за разработку крупнейших игровых серий, включая Assassin's Creed.

Специализированные студии — будут созданы отдельные студии для разработки мультиплеерных шутеров, сервисных игр, сюжетно-ориентированных проектов, а также казуальных и семейных игр.

Эти изменения направлены на повышение эффективности производства и снижение рисков, связанных с крупными проектами.

Кроме того, Ubisoft объявила о решении прекратить разработку шести игр, включая культовую Prince of Persia и три безымянных проекта. Также были отложены семь ранее запланированных релизов на неопределенный срок.

По итогам финансового года, который закончится в 2026 году, Ubisoft ожидает снижение доходов и ухудшение операционной прибыли. Ожидается, что выручка составит около €1,5 млрд, тогда как ранее прогнозировалось достижение уровня €1,9 млрд. Операционные убытки ожидаются на уровне примерно €1 млрд, из которых €650 млн будут связаны с расходами на отмененные игры и отложенные релизы.

Финансовое положение компании остается напряженным. Ожидается, что к концу 2026 года чистый долг вырастет до €150–250 млн, а свободные денежные средства сократятся до диапазона €1,25–1,35 млрд. Свободный денежный поток также станет отрицательным и составит примерно €400–500 млн.

Чтобы улучшить финансовое положение, компания Ubisoft объявила о программе экономии бюджета в размере 100 миллионов евро. Планируется завершить её к марту 2023 года. Однако, по сравнению с первоначальными сроками, реализация программы была отложена на год.

Кроме того, в ближайшие два года Ubisoft планирует сократить расходы ещё на 200 миллионов евро. Компания также рассматривает возможность дальнейшей оптимизации путём возможной продажи некоторых активов.