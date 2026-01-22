Китай ввел негласный запрет на импорт мощных чипов NVIDIA H200 для искусственного интеллекта.

Согласно информации GizmoChina, власти КНР решили заблокировать доступ к передовым западным технологиям, даже если это вредит их собственным компаниям. Речь идет о чипах NVIDIA H200 для искусственного интеллекта, которые США разрешили поставлять, но Китай предпочел остановить на своей границе.

Китайским таможенникам отдали неофициальный приказ не пропускать чипы H200. При этом китайским технологическим фирмам также настоятельно рекомендовали воздержаться от их покупок. Исключение сделали лишь для некоторых академических и исследовательских проектов.

Это создало сложный выбор для местного бизнеса. Те, кто остро нуждается в мощностях для ИИ, вынуждены обращаться на черный рынок, где сервер с восемью чипами H200 стоит примерно на 50% дороже официальной цены. При этом такие нелегальные поставки, по данным источников, становится все сложнее обеспечить из-за ужесточения контроля со стороны властей.

Аналитики считают, что этот шаг отражает долгосрочную стратегию Пекина. Власти готовы мириться с текущими неудобствами и потерями в эффективности, чтобы сократить зависимость от технологий, контролируемых США. Эпизод с H200 наглядно показывает, что передовые чипы превратились из обычного товара в инструмент геополитики.