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Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт

Комплект FURY Renegade достаточно универсален и предлагает удачное сочетание емкости, внешнего вида и производительности.
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Оглавление

Вступление

Покупка оперативной памяти может быть относительно легким процессом для тех, кто не хочет вдаваться в подробности: достаточно выбрать емкость или воспользоваться онлайн-конфигураторами, которые иногда предлагаются со стороны магазинов. Но…, если вы стремитесь к получению максимальной производительности ПК, не стоит ограничиваться покупкой «просто памяти».

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Большинство современных ПК может работать с высокочастотной ОЗУ: от 3600 МГц и выше, а некоторые ограничения по скорости искусственно налагаются для обеспечения сегментации рынка. В частности, компания Intel заинтересована, чтобы покупатель потратил больше денег на разблокированный процессор серии K и материнскую плату более высокого класса, если вам нужна более быстрая оперативная память. А вот процессоры AMD Ryzen, начиная с 3000-й серии, менее прихотливы и могут работать с частотой хоть до 4000 МГц и выше.

Сегодня золотым стандартом среди геймеров и контент-мейкеров является частота в 3600 МГц, но некоторые энтузиасты идут дальше, запуская свои комплекты памяти на более высоких частотах с целью получить лучшую скорость работы. К счастью, для разгона ОЗУ до 3600 МГц не требуется специфических знаний: наш тестовый комплект памяти Kingston FURY Renegade DDR4-3600 по умолчанию поддерживает эту частоту – достаточно лишь применить соответствующий профиль на уровне UEFI.

Со стороны пользователя такое приобретение выглядит разумно, ведь разница от перехода с номинальных 2400 МГц или 2666 МГц к 3600 МГц и выше приносит заметный прирост производительности. А что касается емкости – все большую популярность обретают комплекты общей емкостью до 32 Гбайт.

Как ни странно, замечаешь это даже по смартфонам: флагманские модели предлагаются с 12 Гбайт оперативной памяти, в то время как у меня пока всего 16 на большом компьютере. Именно для таких случаев у Kingston есть отличный набор памяти, выпущенный под новым брендом FURY и представленный двумя планками по 16 Гбайт.

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Изучим этот комплект с артикулом KF436C16RB1K2/32, который состоит из двух планок общим объемом 32 Гбайт и частотой 3600 МГц. Как он поведет себя на платформе AMD с самым популярным чипсетом AMD B450 и современным процессором AMD Ryzen 5 5600X? Будут ли какие-то проблемы совместимости? Заработает ли на 4000 МГц? Посмотрим.

Упаковка и комплектация

Оперативная память Kingston FURY предназначается для геймеров, но при этом упор делается на универсальность и совместимость. Ее дизайн полностью копирует таковой для модулей HyperX из модельного ряда Predator. Однако компания HyperX, которая относительно недавно была игровым подразделением Kingston и помимо игровых комплектующих специализировалась на выпуске игровой периферии, летом 2021 года перешла к HP. А Kingston перезапустила производство памяти под новым, но узнаваемым брендом. Давайте посмотрим, что в итоге получилось.

Коробка не очень крупная, но симпатичная. Фон упаковки преимущественно белый.

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Спереди приведено крупное изображение одного модуля и на ней видно форму радиатора. В самом верху указано, что это память типа DDR4. Ниже можно увидеть полное название модификации Kingston FURY Renegade. В самом низу находится логотип линейки FURY.

С обратной стороны упаковки информации ненамного больше. Обычно здесь производители подробно расписывают, что они старались, не спали и все время думали, как сделать, потом было ручное кропотливое производство и в итоге именно эта память позволит улететь в космос. Тут такого нет. Зато становится ясно, что упаковка универсальная и подразумевает разные версии в одной линейке.

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Написано, что это высокопроизводительные модули и есть изображение памяти сверху, где также присутствует надпись FURY. В правом нижнем углу находится наклейка, на которой размещена основная информация о представленных модулях. Она также зашифрована в артикуле, который здесь присутствует, а еще тут есть штрих-код. Именно эта наклейка определяет ту память, которая находится внутри, и по ней можно ее идентифицировать. В остальном на упаковке ничего на это не указывает, поэтому она универсальная.

Коробка заклеена сверху и легко открывается. Внутри скрывается обычный пластиковый контейнер с крышкой.

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Это не запаянный блистер и ничего резать и ломать не нужно: все очень просто открывается и достается. Внутренняя упаковка состоит из двух деталей – прозрачного пластикового лотка с углублениями под модули, где они фиксируются, а сверху все закрывается прозрачной пластиковой крышкой.

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Комплект поставки, как можно видеть, стандартен и включает наклейку на корпус и листовку с информацией по гарантии.

Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей уже можно было разглядеть через прозрачный пластиковый кейс. Они выглядят не броско, но знакомо и узнаваемо. Визуально радиаторы ничем не примечательны, кроме надписей FURY.

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На первый взгляд кажется, что радиаторы образуют единую монолитную конструкцию, но при взгляде с торца заметно, что они независимые.

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Пока больше сказать о модулях нечего. Видно, что радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Сверху с двух сторон наклеены тонкие алюминиевые рельефные пластины, которые создают объем и формируют весь облик. Они также изготовлены из алюминия.

На одной стороне находится гравировка FURY и надпись Renegade, а на другой есть маркировочная наклейка с артикулом и характеристиками.

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Внешне планки действительно мало чем отличаются от HyperX Predator и их можно спутать, ведь сами надписи в глаза бросаются не сразу, а находятся они в тех же местах.

Известно, что печатная плата восьмислойная и микросхемы распаяны с двух сторон по восемь штук на каждой. RGB-подсветки нет. Больше снаружи ничего разглядеть не получится, поэтому пора переходить к утилитам.

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Тестовый стенд

Тестирование комплекта модулей оперативной памяти Kingston FURY Renegade KF436C16RB1K2/32 проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-PRO S, версия BIOS 3205;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: DDR4-3600, 2 x 16 Гбайт Kingston FURY Renegade;
  • Видеокарта: Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro (1365 / 1665 / 19000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Испытание модулей и разгон

Сами планки не очень высокие и влезут почти везде. Исключение – там, где радиатор процессора может нависать над модулями ОЗУ. В таком случае может возникнуть несовместимость. Зачастую там встают только планки без радиаторов, но это только в каких-то ITX системах, где все очень компактно и надо думать о совместимости. В большинстве случаев никаких проблем нет.

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Подсветки нет, но она не всем нужна, а в крайнем случае сейчас продаются недорогие ленты как 12 В, так и адресные 5 В.

Переходим к тестированию и начнем по традиции с утилит, чтобы оценить всю систему изнутри.

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Видно, что память свеженькая, изготовлена в июне этого года. Она двухранговая, 16 чипов, 16 Гбайт, восемь слоев металлизации, и самое главное – используются микросхемы SKHynix DRJ, которые не считаются очень продвинутыми.

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Многие, наверное, мечтали увидеть Samsung B-die, но какой смысл их ставить сюда, когда их можно продать подороже в другом комплекте. Нет секрета, что производители тоже хотят заработать денег, иначе какой смысл в бизнесе вообще. И пока это на самом деле мало о чем говорит, и мне главное, чтобы тестируемый набор взял 4000 МГц, а остальное с таким объемом уже не так важно. Память не позиционируется как суперрекордсмен по скорости, скорее это просто середнячок или уровень чуть выше среднего.

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Тут можно заметить, что присутствует два XMP профиля. Первый – DDR4-3000 с таймингами 15-17-17-36, второй – DDR4-3600 с таймингами 16-20-20-39. Первый профиль больше подходит для процессоров AMD Ryzen 2000 серии или залоченных Intel на DDR4-2933, а второй более универсальный. При этом напряжение стандартное для продвинутых модулей – 1.35 В.

В штатном режиме оперативная память работает на частоте DDR4-2400 с таймингами 17-17-17-39 и напряжении 1.2 В. Теперь настало время включить второй XMP и проверить работу.

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Частоту процессора я решил зафиксировать на 4700 МГц, чтобы результаты не сильно «плавали». Просто в автоматическом режиме сложно будет предугадать частоту в определенный момент времени и погрешность может быть большой. После этого система была запущена вместе с включенным XMP.

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По результатам видно, что скорость заметно увеличилась. Тут никакого секрета нет, ведь произошел скачок с 2400 на 3600 МГц.

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С профилем никаких проблем не возникает, но тайминги на этой частоте уже почти не снижаются. Об этом говорит даже DRAM Calculator for Ryzen. Он также считает тайминги до 3800, а на 4000 уже не работает и это меня сразу огорчило. Однако я все же решил попробовать, увеличил только CL до 18 и напряжение до 1.45 В.

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Для начала пробовал 3800 МГц, но заметил совсем непонятный баг, который связан скорее всего с платой. Смысл в том, что именно эта память на 3800 не запускается вообще никак с синхронной шиной FCLK. Если убрать синхрон, то память работает, но снижается скорость, а на 4000 МГц таких проблем почему-то нет.

Версия BIOS была обновлена с 3002 до 3205, но это никак не отразилось на результате. Поэтому на 3800 МГц память, к сожалению, не заработала, но работала прекрасно с теми же таймингами на 3733 МГц.

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На 4000 плата также стартует с штатными таймингами, но почти сразу зависает. Пришлось поднять CL до 18. Кстати, на этой частоте нет абсолютной стабильности, и TestMEM она не проходит, но все остальное работает без нареканий, и система ни разу не зависла и не упала в синий экран.

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Осталось проверить смысл такого разгона в принципе. Понятно, что синтетика и архиваторы его покажут, но мне были интересны игровые тесты и я решил выяснить, как обстоят дела в 3DMark Time Spy, благо видеокарта позволяет игры.

DDR4-2400 с таймингами 17-17-17-39:

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DDR4-4000 с таймингами 18-20-20-38:

450x294 29 KB. Big one: 1000x654 100 KB

Если верить рейтингу, то в игре добавится 5 FPS, причем речь не про 50 и 55, а 175 и 180, что абсолютно разные вещи.

Далее для тестирования были взяты три программы: тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 6.01 и 7-Zip 19.00 – архиваторы, чувствительные к производительности оперативной памяти.

Результаты тестов

AIDA64 6.33.5700 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с

Memory write, Мбайт /с

Memory copy, Мбайт /с

Memory latency, нс

Winrar 6.01
Кбайт/с

7-Zip v19.00 (x64) 32 Мб
Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS

Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS

Общий рейтинг, MIPS

Заключение

Набора Kingston FURY Renegade DDR4-3600 объемом 16 Гбайт вам определенно хватит для игровых задач, но логичнее брать комплект 32 Гбайт, поскольку это уже некий мейнстрим для требовательных тайтлов ААА-класса. Данный набор достаточно универсален и предполагает использование на любой платформе. Мы продемонстрировали, что на популярном чипсете AMD B450 не возникает каких-то проблем с использованием в штатном режиме и даже небольшом разгоне.

Комплект Kingston FURY Renegade KF436C16RB1K2/32 базируется на микросхемах SKhynix DJR. В целом они показывают неплохие результаты по частоте, но вот с таймингами все не просто. Существенно снизить тайминги у меня не получилось. Для многих это, в общем-то, не нужно, а что касается работы в заявленном режиме, то тут нет никаких проблем.

Тем не менее мне удалось разогнать память даже до DDR4-4000, что не так уж плохо для платформы AMD и далеко не любой процессор вытянет шину Infinity Fabric на частоте 2000 МГц. Ни один из пяти процессоров 3000-й серии, которые у меня были, не могли работать выше 1900 МГц. Соответственно эта память может без каких-либо проблем работать на DDR4-3733 и добавит существенный прирост FPS в играх. Для этого мне достаточно было включить XMP, вручную выставить частоту памяти и зафиксировать шину.

Помимо этого, сами модули выглядят очень неплохо, а дизайн пересекается с более дорогими планками HyperX Predator. По совокупности всех характеристик и результатов комплект памяти Kingston FURY Renegade KF436C16RB1K2/32 оставляет приятное впечатление. Это кит из двух планок по 16 Гбайт, где удачно сочетается емкость, внешний вид и производительность. Остается лишь надеяться, что также будет радовать цена в рознице.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании Kingston за предоставленный на тестирование комплект оперативной памяти Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32).

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