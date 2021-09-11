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Вступление

Покупка оперативной памяти может быть относительно легким процессом для тех, кто не хочет вдаваться в подробности: достаточно выбрать емкость или воспользоваться онлайн-конфигураторами, которые иногда предлагаются со стороны магазинов. Но…, если вы стремитесь к получению максимальной производительности ПК, не стоит ограничиваться покупкой «просто памяти».

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Большинство современных ПК может работать с высокочастотной ОЗУ: от 3600 МГц и выше, а некоторые ограничения по скорости искусственно налагаются для обеспечения сегментации рынка. В частности, компания Intel заинтересована, чтобы покупатель потратил больше денег на разблокированный процессор серии K и материнскую плату более высокого класса, если вам нужна более быстрая оперативная память. А вот процессоры AMD Ryzen, начиная с 3000-й серии, менее прихотливы и могут работать с частотой хоть до 4000 МГц и выше.

Сегодня золотым стандартом среди геймеров и контент-мейкеров является частота в 3600 МГц, но некоторые энтузиасты идут дальше, запуская свои комплекты памяти на более высоких частотах с целью получить лучшую скорость работы. К счастью, для разгона ОЗУ до 3600 МГц не требуется специфических знаний: наш тестовый комплект памяти Kingston FURY Renegade DDR4-3600 по умолчанию поддерживает эту частоту – достаточно лишь применить соответствующий профиль на уровне UEFI.

Со стороны пользователя такое приобретение выглядит разумно, ведь разница от перехода с номинальных 2400 МГц или 2666 МГц к 3600 МГц и выше приносит заметный прирост производительности. А что касается емкости – все большую популярность обретают комплекты общей емкостью до 32 Гбайт.

Как ни странно, замечаешь это даже по смартфонам: флагманские модели предлагаются с 12 Гбайт оперативной памяти, в то время как у меня пока всего 16 на большом компьютере. Именно для таких случаев у Kingston есть отличный набор памяти, выпущенный под новым брендом FURY и представленный двумя планками по 16 Гбайт.

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Изучим этот комплект с артикулом KF436C16RB1K2/32, который состоит из двух планок общим объемом 32 Гбайт и частотой 3600 МГц. Как он поведет себя на платформе AMD с самым популярным чипсетом AMD B450 и современным процессором AMD Ryzen 5 5600X? Будут ли какие-то проблемы совместимости? Заработает ли на 4000 МГц? Посмотрим.

Упаковка и комплектация

Оперативная память Kingston FURY предназначается для геймеров, но при этом упор делается на универсальность и совместимость. Ее дизайн полностью копирует таковой для модулей HyperX из модельного ряда Predator. Однако компания HyperX, которая относительно недавно была игровым подразделением Kingston и помимо игровых комплектующих специализировалась на выпуске игровой периферии, летом 2021 года перешла к HP. А Kingston перезапустила производство памяти под новым, но узнаваемым брендом. Давайте посмотрим, что в итоге получилось.

Коробка не очень крупная, но симпатичная. Фон упаковки преимущественно белый.

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Спереди приведено крупное изображение одного модуля и на ней видно форму радиатора. В самом верху указано, что это память типа DDR4. Ниже можно увидеть полное название модификации Kingston FURY Renegade. В самом низу находится логотип линейки FURY.

С обратной стороны упаковки информации ненамного больше. Обычно здесь производители подробно расписывают, что они старались, не спали и все время думали, как сделать, потом было ручное кропотливое производство и в итоге именно эта память позволит улететь в космос. Тут такого нет. Зато становится ясно, что упаковка универсальная и подразумевает разные версии в одной линейке.

Написано, что это высокопроизводительные модули и есть изображение памяти сверху, где также присутствует надпись FURY. В правом нижнем углу находится наклейка, на которой размещена основная информация о представленных модулях. Она также зашифрована в артикуле, который здесь присутствует, а еще тут есть штрих-код. Именно эта наклейка определяет ту память, которая находится внутри, и по ней можно ее идентифицировать. В остальном на упаковке ничего на это не указывает, поэтому она универсальная.

Коробка заклеена сверху и легко открывается. Внутри скрывается обычный пластиковый контейнер с крышкой.

Это не запаянный блистер и ничего резать и ломать не нужно: все очень просто открывается и достается. Внутренняя упаковка состоит из двух деталей – прозрачного пластикового лотка с углублениями под модули, где они фиксируются, а сверху все закрывается прозрачной пластиковой крышкой.

Комплект поставки, как можно видеть, стандартен и включает наклейку на корпус и листовку с информацией по гарантии.

Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей уже можно было разглядеть через прозрачный пластиковый кейс. Они выглядят не броско, но знакомо и узнаваемо. Визуально радиаторы ничем не примечательны, кроме надписей FURY.

На первый взгляд кажется, что радиаторы образуют единую монолитную конструкцию, но при взгляде с торца заметно, что они независимые.

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Пока больше сказать о модулях нечего. Видно, что радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Сверху с двух сторон наклеены тонкие алюминиевые рельефные пластины, которые создают объем и формируют весь облик. Они также изготовлены из алюминия.

На одной стороне находится гравировка FURY и надпись Renegade, а на другой есть маркировочная наклейка с артикулом и характеристиками.

Внешне планки действительно мало чем отличаются от HyperX Predator и их можно спутать, ведь сами надписи в глаза бросаются не сразу, а находятся они в тех же местах.

Известно, что печатная плата восьмислойная и микросхемы распаяны с двух сторон по восемь штук на каждой. RGB-подсветки нет. Больше снаружи ничего разглядеть не получится, поэтому пора переходить к утилитам.

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Тестовый стенд

Тестирование комплекта модулей оперативной памяти Kingston FURY Renegade KF436C16RB1K2/32 проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-PRO S, версия BIOS 3205;

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: DDR4-3600, 2 x 16 Гбайт Kingston FURY Renegade;

Видеокарта: Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro (1365 / 1665 / 19000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Испытание модулей и разгон

Сами планки не очень высокие и влезут почти везде. Исключение – там, где радиатор процессора может нависать над модулями ОЗУ. В таком случае может возникнуть несовместимость. Зачастую там встают только планки без радиаторов, но это только в каких-то ITX системах, где все очень компактно и надо думать о совместимости. В большинстве случаев никаких проблем нет.

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Подсветки нет, но она не всем нужна, а в крайнем случае сейчас продаются недорогие ленты как 12 В, так и адресные 5 В.

Переходим к тестированию и начнем по традиции с утилит, чтобы оценить всю систему изнутри.

Видно, что память свеженькая, изготовлена в июне этого года. Она двухранговая, 16 чипов, 16 Гбайт, восемь слоев металлизации, и самое главное – используются микросхемы SKHynix DRJ, которые не считаются очень продвинутыми.

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Многие, наверное, мечтали увидеть Samsung B-die, но какой смысл их ставить сюда, когда их можно продать подороже в другом комплекте. Нет секрета, что производители тоже хотят заработать денег, иначе какой смысл в бизнесе вообще. И пока это на самом деле мало о чем говорит, и мне главное, чтобы тестируемый набор взял 4000 МГц, а остальное с таким объемом уже не так важно. Память не позиционируется как суперрекордсмен по скорости, скорее это просто середнячок или уровень чуть выше среднего.

Тут можно заметить, что присутствует два XMP профиля. Первый – DDR4-3000 с таймингами 15-17-17-36, второй – DDR4-3600 с таймингами 16-20-20-39. Первый профиль больше подходит для процессоров AMD Ryzen 2000 серии или залоченных Intel на DDR4-2933, а второй более универсальный. При этом напряжение стандартное для продвинутых модулей – 1.35 В.

В штатном режиме оперативная память работает на частоте DDR4-2400 с таймингами 17-17-17-39 и напряжении 1.2 В. Теперь настало время включить второй XMP и проверить работу.

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Частоту процессора я решил зафиксировать на 4700 МГц, чтобы результаты не сильно «плавали». Просто в автоматическом режиме сложно будет предугадать частоту в определенный момент времени и погрешность может быть большой. После этого система была запущена вместе с включенным XMP.

По результатам видно, что скорость заметно увеличилась. Тут никакого секрета нет, ведь произошел скачок с 2400 на 3600 МГц.

С профилем никаких проблем не возникает, но тайминги на этой частоте уже почти не снижаются. Об этом говорит даже DRAM Calculator for Ryzen. Он также считает тайминги до 3800, а на 4000 уже не работает и это меня сразу огорчило. Однако я все же решил попробовать, увеличил только CL до 18 и напряжение до 1.45 В.

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Для начала пробовал 3800 МГц, но заметил совсем непонятный баг, который связан скорее всего с платой. Смысл в том, что именно эта память на 3800 не запускается вообще никак с синхронной шиной FCLK. Если убрать синхрон, то память работает, но снижается скорость, а на 4000 МГц таких проблем почему-то нет.

Версия BIOS была обновлена с 3002 до 3205, но это никак не отразилось на результате. Поэтому на 3800 МГц память, к сожалению, не заработала, но работала прекрасно с теми же таймингами на 3733 МГц.

На 4000 плата также стартует с штатными таймингами, но почти сразу зависает. Пришлось поднять CL до 18. Кстати, на этой частоте нет абсолютной стабильности, и TestMEM она не проходит, но все остальное работает без нареканий, и система ни разу не зависла и не упала в синий экран.

Осталось проверить смысл такого разгона в принципе. Понятно, что синтетика и архиваторы его покажут, но мне были интересны игровые тесты и я решил выяснить, как обстоят дела в 3DMark Time Spy, благо видеокарта позволяет игры.

DDR4-2400 с таймингами 17-17-17-39:

DDR4-4000 с таймингами 18-20-20-38:

Если верить рейтингу, то в игре добавится 5 FPS, причем речь не про 50 и 55, а 175 и 180, что абсолютно разные вещи.

Далее для тестирования были взяты три программы: тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 6.01 и 7-Zip 19.00 – архиваторы, чувствительные к производительности оперативной памяти.

Результаты тестов

AIDA64 6.33.5700 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с



Memory write, Мбайт /с



Memory copy, Мбайт /с



Memory latency, нс



Winrar 6.01

Кбайт/с



7-Zip v19.00 (x64) 32 Мб

Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS



Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS



Общий рейтинг, MIPS



Заключение

Набора Kingston FURY Renegade DDR4-3600 объемом 16 Гбайт вам определенно хватит для игровых задач, но логичнее брать комплект 32 Гбайт, поскольку это уже некий мейнстрим для требовательных тайтлов ААА-класса. Данный набор достаточно универсален и предполагает использование на любой платформе. Мы продемонстрировали, что на популярном чипсете AMD B450 не возникает каких-то проблем с использованием в штатном режиме и даже небольшом разгоне.

Комплект Kingston FURY Renegade KF436C16RB1K2/32 базируется на микросхемах SKhynix DJR. В целом они показывают неплохие результаты по частоте, но вот с таймингами все не просто. Существенно снизить тайминги у меня не получилось. Для многих это, в общем-то, не нужно, а что касается работы в заявленном режиме, то тут нет никаких проблем.

Тем не менее мне удалось разогнать память даже до DDR4-4000, что не так уж плохо для платформы AMD и далеко не любой процессор вытянет шину Infinity Fabric на частоте 2000 МГц. Ни один из пяти процессоров 3000-й серии, которые у меня были, не могли работать выше 1900 МГц. Соответственно эта память может без каких-либо проблем работать на DDR4-3733 и добавит существенный прирост FPS в играх. Для этого мне достаточно было включить XMP, вручную выставить частоту памяти и зафиксировать шину.

Помимо этого, сами модули выглядят очень неплохо, а дизайн пересекается с более дорогими планками HyperX Predator. По совокупности всех характеристик и результатов комплект памяти Kingston FURY Renegade KF436C16RB1K2/32 оставляет приятное впечатление. Это кит из двух планок по 16 Гбайт, где удачно сочетается емкость, внешний вид и производительность. Остается лишь надеяться, что также будет радовать цена в рознице.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: