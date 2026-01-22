Беспилотник уже пользуется спросом на экспортном рынке: партия дронов-камикадзе «Беркут-БМ» уже поставлена заказчику – Индии.

Редакция журнала Military Watch считает, что белорусский БПЛА «Беркут-БМ» был разработан при поддержке России, поскольку оборонные секторы двух стран глубоко интегрированы в рамках союзного государства. Индийские вооруженные силы начали получать белорусские ударные беспилотники «Беркут-БМ» после того, как эти летательные аппараты продемонстрировали свою значительную эффективность.

«Беркут-БМ» — это реактивный БПЛА, разработанный белорусским конструкторским бюро Indela (КБ «Индела»). Как сообщается, он использует китайский микротурбореактивный двигатель производства Swiwin.

Использование реактивного двигателя значительно увеличивает стоимость аппарата, но обеспечивает высокую скорость и короткий период боя. Всё это позволяет ему поражать цели, требующие оперативного реагирования, сокращая время на перегруппировку и окно для перехвата. Беспилотник «Беркут-БМ» развивает скорость 0,34 Маха и имеет дальность полета 150 километров. Сообщается, что он оптимизирован для быстрого захода на цель, пикирования и точного поражения стационарных или перемещаемых объектов.

Military Watch считает весьма вероятным, что вооруженные силы России стали самыми опытными в мире в эксплуатации беспилотников одноразового использования для нанесения ударов. Опыт, полученный в результате широкого использования этих летательных аппаратов, вероятно, оказался бесценным для разработки белорусского реактивного аппарата, приходят к выводу эксперты Military Watch.