За год в России было продано 2,9 млн ноутбуков и чаще всего покупали модели бренда Asus

Согласно проведённому недавно исследованию, по итогам 2025 года на российском рынке было реализовано 2,9 млн ноутбуков, совокупная стоимость которых составила 169 млрд руб. Средняя цена ноутбука в минувшем году равнялась 58 275 рублей, сообщает пресс-служба розничной сети «М.Видео».

Чаще всего покупатели отдавали предпочтение моделям с диагоналями экрана 15,6 дюйма и 16 дюймов. В большинстве случаев ноутбуки были оснащены твердотельными накопителями. Обычно приобретали ноутбуки не дороже 55 000 рублей, которые подходят для работы и учёбы.

Может быть интересно

Бренд Asus оказался лидером продаж на российском рынке ноутбуков, поскольку предлагает широкий выбор моделей для массовой аудитории. Также в число лидеров вошли такие производители, как Huawei, Lenovo, Acer и Apple.

Asus лидирует не только по количеству проданных моделей, но и по доходу от их продажи. Как обычно, в верхней части списка по доходам находится Apple, которая продаёт только дорогостоящие модели. Также в пятёрку лучших по заработку от продаж ноутбуков вошли компании Lenovo, Huawei и Acer. Игровым ноутбукам отдали предпочтение минимальное число покупателей по причине их высокой стоимости.