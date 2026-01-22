Согласно проведённому недавно исследованию, по итогам 2025 года на российском рынке было реализовано 2,9 млн ноутбуков, совокупная стоимость которых составила 169 млрд руб. Средняя цена ноутбука в минувшем году равнялась 58 275 рублей, сообщает пресс-служба розничной сети «М.Видео».
Чаще всего покупатели отдавали предпочтение моделям с диагоналями экрана 15,6 дюйма и 16 дюймов. В большинстве случаев ноутбуки были оснащены твердотельными накопителями. Обычно приобретали ноутбуки не дороже 55 000 рублей, которые подходят для работы и учёбы.
Бренд Asus оказался лидером продаж на российском рынке ноутбуков, поскольку предлагает широкий выбор моделей для массовой аудитории. Также в число лидеров вошли такие производители, как Huawei, Lenovo, Acer и Apple.
Asus лидирует не только по количеству проданных моделей, но и по доходу от их продажи. Как обычно, в верхней части списка по доходам находится Apple, которая продаёт только дорогостоящие модели. Также в пятёрку лучших по заработку от продаж ноутбуков вошли компании Lenovo, Huawei и Acer. Игровым ноутбукам отдали предпочтение минимальное число покупателей по причине их высокой стоимости.