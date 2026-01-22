Издание CNews сообщает о новом масштабном плане правительства по развитию микроэлектроники. Власти намерены создать «Объединенную микроэлектронную компанию», инвестировав в ее развитие до 2030 года один триллион рублей.

Согласно информации CNews, в России утвердили стратегию по созданию собственного производителя микрочипов полного цикла. Для этого до конца текущего десятилетия предполагается создание крупной государственной корпорации. На это предполагается выделение одного триллиона рублей за счёт бюджетных и внебюджетных средств.

Новая структура, которая может получить название «Объединенная микроэлектронная компания» (ОМК), станет центром консолидации ключевых отраслевых активов. В ее состав планируют включить мощности «НМ-Теха» и ресурсы «Элемента», а позднее предполагается встраивание проходящего на текущий момент процедуру банкротства и санации зеленоградский «Ангстрем». Возглавить корпорацию, по данным источников, может бизнесмен Денис Фролов, владелец «Байкал электроникс».

Предполагаемый один триллион рублей будет состоять из 750 миллиардов бюджетных рублей и 250 миллиардов рублей из средств Сбербанка. Эти деньги направят на подготовку кадров, развитие инфраструктуры и, что критически важно, на строительство завода по производству чипов с топологией 28 нанометров и более совершенной. Стратегию компании правительство должно утвердить до 1 марта 2026 года.

При этом отрасль уже сегодня находится в сложном положении. По данным Минпромторга, текущая программа развития электронного машиностроения недополучает десятки миллиардов рублей, что грозит отставанием. Ассоциация разработчиков и производителей электроники констатирует спад производства более чем на 25% в 2025 году и острый дефицит оборотных средств у компаний.

Часть будущего финансирования ОМК планируют покрыть за счет нового технологического сбора с импортируемой и производимой электроники, который начнут взимать с сентября текущего года.