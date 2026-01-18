Геймеры жалуются на падение быстродействия после установки апдейта

Обновление KB5074109, выпущенное для Windows 11 несколько дней назад, приводит к целому ряду проблем, в том числе снижению fps в играх и появлению чёрных экранов на некоторых ПК. Как пишет издание OC3D, некоторые пользователи после установки апдейта KB5074109 столкнулись с падением производительности в ряде игр — в частности один из геймеров утверждает, что частота кадров может уменьшаться на 15-20 fps.

Источник фото: Neowin

В настоящее время жалобы на снижение быстродействия в играх исходят преимущественно от владельцев видеокарт Nvidia. Помимо этого, сайт Windows Latest сообщает, что обновление KB5074109 может вызывать появление «чёрных экранов», что выражается в зависании Рабочего стола на несколько секунд и исчезновении изображения, после чего всё приходит в норму. Отмечается, что проблеме подвержены лишь некоторые ПК, оснащённые как видеокартами Nvidia, так и AMD.

В случае возникновения проблем пользователям рекомендуется избавиться от обновления, открыв «Параметры» > «Центр обновления Windows» > «Журнал обновлений», после чего выбрав раздел «Удалить обновления», в котором найти апдейт KB5074109 и удалить его, нажав на соответствующий пункт. При этом следует помнить, что удаление KB5074109 лишит Windows 11 более сотни различных исправлений безопасности.