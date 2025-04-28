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Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK

Новый механизм разгона из арсенала AMD Precision Boost Overdrive 2 — Curve Shaper. Разберём поэтапно — набор тестов, дефолт, Сurve Optimizer, Curve Shaper, а также включение внешнего независимого генератора частоты ASRock Hyper BLCK и разгон по шине.
[ ] для раздела Блоги
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Во время написания статьи я узнал о внезапной смерти выдающегося оверклокера, рекордсмена, нашего товарища, завсегдатая форума Overclockers Алексея "Traktor".

hwbot с его рекордами https://hwbot.org/users/traktor
тема на форуме https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=643873

Соболезнования близким, семье.
Спи спокойно, товарищ.


К самой статье.


Это запланированный апгрейд. 
Я ждал анонса и релиза процессора AMD Ryzen 7 9800X3D и собирался его покупать.
Процессор был заказан из-за рубежа. Пока он шёл, я потихоньку собирал комплектующие. 
Мне нужно было менять половину системы — у меня был процессор Intel Core i7 8700K, DDR4 память и материнская плата на чипсете Intel Z370.


1. Материнская плата.

Была куплена материнская плата ASRock X670E Taichi Carrara.

ASRock X670E Taichi Carrara

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Характеристики материнской платы с сайта ASRock:


ASRock X670E Taichi Carrara спецификации

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Меня привлекла мощная система питания, 4 слота M2 для NVME SSD.
А также встроенная сетевая карта 2.5 Гбит/с (Realtek Killer E3100G).
Как раз недавно купил роутер Keenetic Giga KN-1012 с портом 2.5 Гбит/с.
Всё работает очень хорошо, скорости высокие.



На чипсете X870E 4 процессорные линии PCI-Express выделили под USB4, в отличие от X670E.
При этом X670E дешевле и конкретно на моей материнской плате есть USB4.

Чипсеты AM5 сравнение (3dnews)



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И, конечно же, фирменная технология ASRock, которая присутствует только на старших моделях её материнских плат — ASRock Hyper BLCK engine.
Это внешний независимый тактовый генератор, позволяющий разгонять процессор по шине независимо от всех остальных частот — оперативной памяти, PCI-Express, USB и т.д...
Таким образом, получаем повышенную стабильность при разгоне по шине.
Да, я буду разгонять по шине используя ASRock Hyper BLCK.
Именно для этого я эту материнскую плату и покупал.


2. Память



Далее была куплена оперативная память.
Думаю это единственное, где я немного ошибся, хотя, в целом нормально получилось, даже немного тайминги ужались, но на другой частоте.
Я думал, что большинство процессоров AM5 (уж AMD Ryzen 7 9800X3D точно) без проблем будут работать на частоте DDR5-6400 в режиме UCLK=MCLK 1:1.
Но, оказалось, это относится только к Single-Rank памяти, то есть комплекты 2x16 Гбайт.
А я сразу искал комплекты 2x32 гигабайт, чтобы поставить и "забыть" — 64 гигабайта оперативной памяти хватит надолго.
А они все Dual-Rank, и оказалось что они берут только DDR5-6200.
(Об этом узнал позже, когда уже занялся разгоном памяти через пару месяцев :) )
Также я рассматривал варианты из QVL на сайте ASRock по моей материнской плате соответственно с поддержкой EXPO и т.д.
И там было всего 5 таких моделей DDR5-6400 — четыре Kingston и одна Corsair.
Как только я собрался покупать, они все исчезли из продажи.
И я купил G-Skill DDR5-6400 CL32, но с XMP (для Intel'а).


2x32 G-Skill DDR5 F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK Hynix A-Die


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Это память с чипами Hynix A-Die, она взяла 6200 CL28.
Дополнительно ужал тайминги, спасибо нашему форуму и теме про разгон оперативной памяти DDR5 под AMD:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=634089
Кстати, на первой странице там подробно расписывается теория, как работает контроллер памяти в процессорах AMD Ryzen под AM5, а так же тайминги памяти DDR5.
Я не буду сейчас в это подробно погружаться.
Вот финальный результат разгона памяти (уже с разогнанным процессором также):


Результаты разгона памяти.


Кратко надо отметить, что память работает в синхронном режиме на частоте DDR5-6200 CL28, то есть:
MCLK=3100
FCLK=2066
UCLK=3100
Всё хорошо, latency очень низкая, все тесты пройдены и ошибок нет.

Память я тестировал следующим набором тестов:

1. testmem5 — профиль "Anta extreme" — основной тест.
2. y-cruncher VT3 2 часа — как альтернатива и дополнение.
3. prime95 small FFT — около часа для общей стабильности.
4. AIDA64 Stability Test (около часа) — дополнительный тест общей стабильности.

На этом с памятью в этой статье всё.


3. Крепление Noctua для AM5 + оффсет-крепление




Были разные мнения насчёт охлаждения для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D.
Большинство сходилось на том, что это — процессор с одним CCD, следовательно не требующий отведения большего количества ватт.
И имеющийся у меня, достаточной мощный, двухбашенный кулер Noctua NH-D15 легко с ним справится.
Если брать дефолт или небольшой разгон "PBO+200" — наверно так и есть.
Но, при разгоне по шине на 104 шине в играх у меня наблюдаются очень высокие температуры.
И я даже задумался об апгрейде кулера, замене его на СЖО.

Пока же я использую Noctua NH-D15. Этот кулер вышел ещё до выпуска AMD нового сокета для процессоров AM5 и крепления у меня для него нет.
Его я также заказал.
Ещё заказал специальное оффсет-крепление — рамочки Noctua NB-AMB12 оффсет 7 мм.


Крепления Noctua для AM5



Вот эта маленькая коробочка коричневого цвета слева внизу — это оффсет-крепление.
Внутри 2 брекета и всё.
Вот как Noctua показывает работу оффсет-крепления:

Работа оффсет-крепления (Noctua)



Дело в том, что CCD (чип с ядрами процессора) внутри процессоров AMD Ryzen AM5 расположены внизу, а не по центру.
И при стандартном креплении кулер используется неэффективно.
А при сдвиге вниз специальным креплением подошва кулера становится прямо напротив CCD.
Это особенно выгодно для процессоров с двумя CCD, таких как AMD Ryzen 9 7950X или 9950X3D.
Но и для 9800X3D также будет польза.


4. Процессор.



Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D



Процессор я покупал с приключениями.
Прождав достаточно длительный срок доставки из-за рубежа, я не получил... ничего.
Извинились, вернули деньги, даже ещё добавили "разницу курсов".
Однако процессора не было, надо было быстро решать вопрос.
И я заказал в Москве, на яндекс-маркете, естественно вышло дороже, чем я планировал, но уже пора было собирать систему.


Таблица процессоров AMD Ryzen 9000 серии (AMD)



Из таблицы видно что частота процессора AMD Ryzen 7 9800X3D в дефолте — 4.7 Ггц.
С помощью PBO2 Curve Shaper и одновременного разгона по шине удалось добиться разгона до 5642 МГц (104x54.25).
При этом были пройдены тесты на стабильность, а также игровые тесты.


4. Сборка системы



Подготовка к сборке. Комплектующие и расходники.



Подготовлены комплектующие и расходные материалы к сбору:

1. Материнская плата ASRock X670E Taichi Carrara;
2. Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D;
3. Оперативная память 64 Гбайт (2x32) G-Skill DDR5-6400;
4. Крепления для Noctua NH-D15 под сокет AM5 + оффсет;
5. Термопаста Thermalright TFX.

Жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut не использовался в этот раз.
Я решил попробовать пока с термопастой, вдруг придётся заказывать СВО и тогда, чтобы не возиться с ЖМ, проще стереть термопасту.
Хотя, я купил хорошую полироль и ею за 3 протирки полностью снял жидкий металл без особых проблем.


Сборка на материнской плате. 1 этап.



Вот на этом фото как раз прекрасно видно как работает оффсет-крепление.
Вот эти "North CPU", "South CPU" — блестящие металлические брекеты.
Видно, что штыри для крепления кулера смещены вниз.
Это должно помочь в охлаждении процессора.

Система в корпусе в сборе.



5. Конфигурация компьютера




Корпус Thermaltake Core V71

Вентиляторы на вдув
Спереди: 2 200mm Phanteks F200SP
Снизу: 140mm Thermalright TL-C14C

Вентиляторы на выдув
Сзади у процессора 140mm Noctua NF-A14
Вверх над процессором 200mm Phanteks F200SP

БП 1000W FSP Hydro G Pro 80Plus Gold
Материнская плата Asrock X670E Taichi Carrara BIOS 3.20
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5642 MHz (HYPERBLCK 104 * PBO2 +200 CURVE SHAPER)
Кулер Noctua NH-D15 + оффсет
Память 64 GB 2x32 G-Skill DDR5 F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK Hynix A-Die 6400 CL32 XMP @ 6200 CL28 28-36-36-48
Видеокарта Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 3150/2800/1110/PL15, драйвер 25.3.1

Носители
SSD 2TB Samsung 990 Pro
SSD 512G Samsung 960 Pro
HDD 6TB SATA HGST ULTRASTAR 7200 7K6000

Периферия:
Монитор 27" Acer Nitro XV2 XV272U F3 UltrafastIPS 0.5ms 2560x1440 300Hz
Клавиатура Cherry MX Board 3.0 Red Switch
Мышь Zowie EC1-C
ЦАП FX-Audio DAC X3 Pro + AMP AD826AN
Колонки M-Audio Studiophile BX-5a 2x70W

Операционная система Windows 11 Enterprise LTSC 24H2 26100.2314


6. Тесты и игры


Мне предстоял достаточно длительный процесс разгона, разобраться с новой мат. платой, с новой памятью, с новым процессором и его различными режимами работы и методами разгона.
Для синтетических тестов (я снимал температуры, напряжения и т.д., в общем скриншот HWInfo) я использовал следующий набор программ:

1. Cinebench R23 Multi-Core;
2. 3DMark Time Spy Extreme stress test — 10 кругов;
3. AIDA64 Stability Test — 60 минут;
4. Prime95 smallFFT — 30-40 минут;
5. Y-Cruncher VT3 — 2 часа (иногда Y-Cruncher FFT4 1 час дополнительно);
6. AIDA64 FPU Julia — около 10 минут дополнительно;
7. Оставить систему в покое на сутки (лечь спать) — это тоже тест процессора;

В режиме PBO процессор работает по-другому, чем в "обычном" фиксированном режиме. 
Запуская синтетические тесты, можно моделировать нагрузку разного рода, но различные лимиты режима ограничивают процессор.
Тем не менее, полезно понимать и сравнивать различные показания синтетических тестов в разных условиях.
Как себя поведёт процессор в той или иной ситуации.
Но, понятно, что полагаться на "попугаи" синтетических бенчмарков в режиме PBO нельзя — они буквально ничего не значат.

Другое дело — игры.

Игры



Набор игр был подобран таким образом.
Первый момент — нужны были игры со встроенным бенчмарком.
Не люблю все эти тестовые отрезки — один раз завернул не туда, посмотрел не туда, открылся горизонт, FPS упал и всё насмарку.
А бенчмарк всегда бенчмарк — каждый может легко прогнать при известных настройках.
Второй момент — нужны были процессорозависимые игры, я же процессор разгоняю.
Поэтому две из них такие — это The Callisto Protocol и Far Cry 6.
Ещё одна чуть менее зависит от процессора — это Cyberpunk 2077.
И 4-я — это для контроля, Borderlands 3.
Она слабо зависит от процессора.
Бенчмарк слабо зависит.
А в самой игре на сложных сценах на Intel 8700K порой были серьёзные просадки до 80 FPS и ниже.
При этом на 9800X3D ниже 170 в самых жёстких сценах FPS не опускался.
А при обычной игре зачастую превышал 250 FPS и был близок к 300.
Бенчмарк при этом показывает цифры ниже — около 230 FPS.

Настройки игр.
Сильно углубляться я в это не буду.
Монитор у меня 2560x1440, а не 4K.
А также две игры из подборки (The Callisto Protocol и Far Cry 6) сильно процессорозависимые.
Поэтому нет необходимости тестирования в низких разрешениях/настройках — "1080 low", "720" и т.д. — разница и так будет видна в 1440p.
Буду тестировать как играю сам в эти игры.
Кратко эти настройки можно назвать "всё вправо без лучей".
А полностью вы их можете посмотреть под спойлером:



Настройки игр (скриншоты)



В режиме PBO работает температурный лимит.
Соответственно, традиционные синтетические стресс-тесты сбрасывают частоты.
В этих условиях длительные тестирования в играх с мониторингом становятся главным тестированием процессора на стабильность.
Так как в играх обычно процессор берёт свою полную частоту — температура позволяет.
Также в играх наглядно видны нестабильности процессора от недостаточного или наоборот излишне повышенного напряжения.
Да, в крайнем случае увидим вылеты и синие экраны.
Но если чуть-чуть напряжение не то — то мы увидим пропуски кадров или эффекты очень похожие на проблемы некоторых мониторов при переходе границы герцовки монитора — когда изображение "дёргается".
Поэтому нестабильности эти очень легко отследить именно тестируя процессор в играх.



7. Разгон "Precision Boost Overdrive 2 — Curve Optimizer".


Есть предустановленные профили PBO2 Curve Optimizer от ASRock.
Их можно выбрать в разделе "OC Tweaker" биоса материнской платы.
Я их также тестировал, но, разумеется, больше возможностей в разделе "Advanced — AMD Overclocking — Precision Boost Overdrive".


Настройки Precision Boost Overdrive в биосе.
Curve Optimizer -10



PBO Limits — Motherboard — управление лимитами процессора будет на материнской плате.
PBO Scalar — 10X — мультипликатор добавочного напряжения для взятия высоких частот/высоких нагрузок процессора (это максимум).
CPU Boost Clock Overdrive — Positive 200 — это и есть разгон на 200 МГц — максимальный множитель процессора становится 54.25 вместо 52.25.
Platform Thermal Throttle Limit — 85 — это лимит температур который я задал вручную в 85 градусов.


Ryzen Master при включении PBO


Сильно расширились лимиты по току — TDC и EDC.
А так же лимит по питанию PPT аж до 1000 Ватт!!!

Но, конечно, никакого 1000 Ватт в тестах (и в играх) не будет.
Будет существенно больше дефолтных 120 Ватт, иногда даже заходить за 170 Ватт.

Как работает Curve Optimizer:

Сurve Optimizer (Youtube SkatterBencher)




Как видим, кривая сдвигается вниз при применении отрицательной курвы.
Например CO-10.
Следовательно, для определённой достижения частоты нужно меньше напряжения, соответственно меньше Ватт и меньше температура.
А в пределах одной и той же температуры процессор пойдёт дальше.
Работает аналогично андервольту в видеокарте, только в видеокарте лимит в Ватт, а здесь — температурный лимит.

Вроде звучит просто и понятно на словах.
Но это не совсем так.
Сurve Optimizer необходимо всесторонне проверить и "почувствовать" как он работает.
Я протестировал все курвы от -40 до +10 (и +15) с шагом 10 в "обычном" PBO (5225 МГц) и с бустом +200 (5425 МГц) используя различные тесты, игры, просто оставлял компьютер на время.

"Обычное PBO" на моём экземпляре AMD Ryzen 7 9800X3D работает в полной стабильности вплоть до CO-30.
А вот PBO+200 только CO-10.
И то есть вопросы по стабильности в простое.
Оставил на ночь — Windows перезагрузился без видимой причины.

Это меня и натолкнуло к переходу на Curve Shaper и подготовке к разгону по шине.


8. Разгон по шине ASRock Hyper BLCK + PBO2 Curve Shaper



C помощью PBO+200 мы получаем максимальную частоту 5425 МГц.
Чтобы получить большие частоты, нужен либо фиксированный разгон, либо PBO, но вместе с разгоном по шине.
На моей материнской плате есть функция ASRock Hyper BLCK — независимый тактовый генератор, позволяющий разгонять процессор по шине без влияния на другие компоненты (оперативная память, USB и т.д.).


Hyper BLCK — Установка шины на 104 МГц


Таким образом мы получаем частоту 104x54.25=5642 МГц

Пришлось повозиться подобрать подходящие настройки и получить полную стабильность.
Почти никаких проблем с Windows и стресс-тестами, но под игры настроить Curve Shaper на 104-й шине было достаточно тяжело.
Вот так выглядят стабильный Curve Shaper для моего экземпляра AMD Ryzen 7 9800X3D:

Curve Shaper
Curve Shaper 2
Curve Shaper 3


Работает Curve Shaper как набор CO.
Точнее, как таблица CO 3x5 — для трёх температур и пяти частот.
Сложный механизм, но позволяющий тонко настроить поведение процессора в разных ситуациях.
Очень пригодился опыт, то что я тестировал разные CO в "дефолт-PBO" и в "PBO+200".


Таблица Curve Shaper



Таким образом, процессор динамически меняет курвы в зависимости от температуры и частоты.
Частоты я внизу написал ориентировочные, для примера.
104 шина это предел для моего экземпляра во всяком случае на воздухе.
Я пробовал 105 шину — Windows грузится, но любой стресс-тест (Cinebench R23 например) — сразу моментально виснет намертво, либо — синий экран.
На 104.5 шине Cinebench через 2-3 минуты крашился и вылетал.
Как и Prime95.


9. Результаты разгона


Сначала бы мне хотелось сравнить тесты сайта guru3d, который и указал на процессорозависимость игр The Callisto Protocol и Far Cry 6 с моими результатами.
Но они использовали другую видеокарту — NVidia Geforce RTX 4090.
Поэтому речь не про точное совпадение, а про пропорции.



А это мои результаты.



В целом, я очень доволен приростом.
Как от апгрейда с Intel Core i7-8700K, так и от разгона AMD Ryzen 7 9800X3D.
Это не 720, не 1080, а приросты такие, что могут позавидовать видеокарты.
Что касается именно сравнения с системой на i7-8700K.
В среднем по ощущениям в разных играх процентов на 30 быстрее, а плавность и минимальный нижний fps увеличились в разы.
Ну, и есть такие игры как Far Cry 6, где просто небо и земля — в 2 раза рост, как будто генератор включил, но ты его не включал и это настоящий FPS.
Так что вау-эффект от процессора, конечно, присутствует.

Прирост FPS в 1440 от разгона процессора достигает 6% (290-274)/274*100 = 5,83941605839416058394
Это круто, я считаю.


10. Температуры процессора



А вот температуры серьёзно выросли.
Особенно когда я перешёл со 103 на 104-ю шину и пришлось накинуть напряжение с +10 до +15 значительно вырос нагрев процессора в играх.
Что же касается стресс-тестов — почти все из них традиционно упираются в температурный лимит 85 при любых условиях.
Во всяком случае, при воздушном охлаждении.
Далее я выложу скриншоты мониторинга стресс-тестов (и игр тоже).

Cравнение средних температур за час игры с дефолтом:



11. Видео с мониторингом в играх


Короткие отрезки длительностью 1 минута для анализа.
Видео записаны с битрейтом 40 Мбит, энкодер — HEVC (H265).
Залил на всякий случай и на рутуб и на ютуб, мало ли что у кого работает/не работает.


         
         
         








12. Дополнительные материалы (мониторинг HWInfo игр и стресстестов)


Материалы для самостоятельного анализа.
Мониторинг игр и стресс-тестов в разгоне HYPER BLCK 104 + PBO2 +200 Curve Shaper.

Far Cry 6, 60 минут
Cyberpunk 2077, 60 минут
Borderlands 3 60 минут



Это был подробный мониторинг игр.
Далее — стресс-тесты.

Cinebench Multi-Core
3dmark TimeSpy Extreme Stress Test 10 кругов
AIDA64 Stability Test, 70 минут
Prime95 small FFT 35 минут


Вот в общем-то и всё.
Я заказал СВО — Valkyrie V360 Lite.
Жду как придёт, может и на неё потом сделаю обзор.

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23:22
ухахаха.ты порван и слит.иди к шеше в курятник.он тебя жаждет.классно тебя сегодня снова обоссали
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
swr5
23:22
Неудивительно, в свитче дерьмо от Хуанга, а Киберпук зеленая игра.
Cyberpunk 2077 работает на Switch 2 лучше, чем на PS4 и Xbox One
Bernigan
23:21
Ну ты короче ищи что там где есть, а я спать пойду
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Ненавижу Bernigan'a
23:19
кловун слепой .тут вообще нет 8 гиговых карт .иди проклизмируйся.ухахахаха.Где кончи 4060 8 гигов где 3070 ???
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Bernigan
23:18
ну после этого и твою перестали, увидев что полное дно, там даже просили убрать эту карту из тестов, говорят зачем тестить такое говно, только время занимает
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
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