Во время написания статьи я узнал о внезапной смерти выдающегося оверклокера, рекордсмена, нашего товарища, завсегдатая форума Overclockers Алексея "Traktor".



hwbot с его рекордами https://hwbot.org/users/traktor

тема на форуме https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=643873



Соболезнования близким, семье.

Спи спокойно, товарищ.





К самой статье.





Это запланированный апгрейд.

Я ждал анонса и релиза процессора AMD Ryzen 7 9800X3D и собирался его покупать.

Процессор был заказан из-за рубежа. Пока он шёл, я потихоньку собирал комплектующие.

Мне нужно было менять половину системы — у меня был процессор Intel Core i7 8700K, DDR4 память и материнская плата на чипсете Intel Z370.



1. Материнская плата.





Была куплена материнская плата ASRock X670E Taichi Carrara.

ASRock X670E Taichi Carrara

Характеристики материнской платы с сайта ASRock:





ASRock X670E Taichi Carrara спецификации

Меня привлекла мощная система питания, 4 слота M2 для NVME SSD.

А также встроенная сетевая карта 2.5 Гбит/с (Realtek Killer E3100G).

Как раз недавно купил роутер Keenetic Giga KN-1012 с портом 2.5 Гбит/с.

Всё работает очень хорошо, скорости высокие.









На чипсете X870E 4 процессорные линии PCI-Express выделили под USB4, в отличие от X670E.

При этом X670E дешевле и конкретно на моей материнской плате есть USB4.





Чипсеты AM5 сравнение (3dnews)







И, конечно же, фирменная технология ASRock, которая присутствует только на старших моделях её материнских плат — ASRock Hyper BLCK engine.

Это внешний независимый тактовый генератор, позволяющий разгонять процессор по шине независимо от всех остальных частот — оперативной памяти, PCI-Express, USB и т.д...

Таким образом, получаем повышенную стабильность при разгоне по шине.

Да, я буду разгонять по шине используя ASRock Hyper BLCK.

Именно для этого я эту материнскую плату и покупал.





2. Память





Далее была куплена оперативная память.

Думаю это единственное, где я немного ошибся, хотя, в целом нормально получилось, даже немного тайминги ужались, но на другой частоте.

Я думал, что большинство процессоров AM5 (уж AMD Ryzen 7 9800X3D точно) без проблем будут работать на частоте DDR5-6400 в режиме UCLK=MCLK 1:1.

Но, оказалось, это относится только к Single-Rank памяти, то есть комплекты 2x16 Гбайт.

А я сразу искал комплекты 2x32 гигабайт, чтобы поставить и "забыть" — 64 гигабайта оперативной памяти хватит надолго.

А они все Dual-Rank, и оказалось что они берут только DDR5-6200.

(Об этом узнал позже, когда уже занялся разгоном памяти через пару месяцев :) )

Также я рассматривал варианты из QVL на сайте ASRock по моей материнской плате соответственно с поддержкой EXPO и т.д.

И там было всего 5 таких моделей DDR5-6400 — четыре Kingston и одна Corsair.

Как только я собрался покупать, они все исчезли из продажи.

И я купил G-Skill DDR5-6400 CL32, но с XMP (для Intel'а).







2x32 G-Skill DDR5 F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK Hynix A-Die





реклама





Это память с чипами Hynix A-Die, она взяла 6200 CL28.

Дополнительно ужал тайминги, спасибо нашему форуму и теме про разгон оперативной памяти DDR5 под AMD:

https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=634089

Кстати, на первой странице там подробно расписывается теория, как работает контроллер памяти в процессорах AMD Ryzen под AM5, а так же тайминги памяти DDR5.

Я не буду сейчас в это подробно погружаться.

Вот финальный результат разгона памяти (уже с разогнанным процессором также):







Результаты разгона памяти.





Кратко надо отметить, что память работает в синхронном режиме на частоте DDR5-6200 CL28, то есть:

MCLK=3100

FCLK=2066

UCLK=3100

Всё хорошо, latency очень низкая, все тесты пройдены и ошибок нет.



Память я тестировал следующим набором тестов:



1. testmem5 — профиль "Anta extreme" — основной тест.

2. y-cruncher VT3 2 часа — как альтернатива и дополнение.

3. prime95 small FFT — около часа для общей стабильности.

4. AIDA64 Stability Test (около часа) — дополнительный тест общей стабильности.



На этом с памятью в этой статье всё.





3. Крепление Noctua для AM5 + оффсет-крепление







Были разные мнения насчёт охлаждения для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D.

Большинство сходилось на том, что это — процессор с одним CCD, следовательно не требующий отведения большего количества ватт.

И имеющийся у меня, достаточной мощный, двухбашенный кулер Noctua NH-D15 легко с ним справится.

Если брать дефолт или небольшой разгон "PBO+200" — наверно так и есть.

Но, при разгоне по шине на 104 шине в играх у меня наблюдаются очень высокие температуры.

И я даже задумался об апгрейде кулера, замене его на СЖО.



Пока же я использую Noctua NH-D15. Этот кулер вышел ещё до выпуска AMD нового сокета для процессоров AM5 и крепления у меня для него нет.

Его я также заказал.

Ещё заказал специальное оффсет-крепление — рамочки Noctua NB-AMB12 оффсет 7 мм.







Крепления Noctua для AM5





Вот эта маленькая коробочка коричневого цвета слева внизу — это оффсет-крепление.

Внутри 2 брекета и всё.

Вот как Noctua показывает работу оффсет-крепления:





Работа оффсет-крепления (Noctua)





Дело в том, что CCD (чип с ядрами процессора) внутри процессоров AMD Ryzen AM5 расположены внизу, а не по центру.

И при стандартном креплении кулер используется неэффективно.

А при сдвиге вниз специальным креплением подошва кулера становится прямо напротив CCD.

Это особенно выгодно для процессоров с двумя CCD, таких как AMD Ryzen 9 7950X или 9950X3D.

Но и для 9800X3D также будет польза.





4. Процессор.









Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D









Процессор я покупал с приключениями.

Прождав достаточно длительный срок доставки из-за рубежа, я не получил... ничего.

Извинились, вернули деньги, даже ещё добавили "разницу курсов".

Однако процессора не было, надо было быстро решать вопрос.

И я заказал в Москве, на яндекс-маркете, естественно вышло дороже, чем я планировал, но уже пора было собирать систему.







Таблица процессоров AMD Ryzen 9000 серии (AMD)





Из таблицы видно что частота процессора AMD Ryzen 7 9800X3D в дефолте — 4.7 Ггц.

С помощью PBO2 Curve Shaper и одновременного разгона по шине удалось добиться разгона до 5642 МГц (104x54.25).

При этом были пройдены тесты на стабильность, а также игровые тесты.





4. Сборка системы









Подготовка к сборке. Комплектующие и расходники.





Подготовлены комплектующие и расходные материалы к сбору:



1. Материнская плата ASRock X670E Taichi Carrara;

2. Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D;

3. Оперативная память 64 Гбайт (2x32) G-Skill DDR5-6400;

4. Крепления для Noctua NH-D15 под сокет AM5 + оффсет;

5. Термопаста Thermalright TFX.



Жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut не использовался в этот раз.

Я решил попробовать пока с термопастой, вдруг придётся заказывать СВО и тогда, чтобы не возиться с ЖМ, проще стереть термопасту.

Хотя, я купил хорошую полироль и ею за 3 протирки полностью снял жидкий металл без особых проблем.







Сборка на материнской плате. 1 этап.





Вот на этом фото как раз прекрасно видно как работает оффсет-крепление.

Вот эти "North CPU", "South CPU" — блестящие металлические брекеты.

Видно, что штыри для крепления кулера смещены вниз.

Это должно помочь в охлаждении процессора.





Система в корпусе в сборе.









5. Конфигурация компьютера









Корпус Thermaltake Core V71



Вентиляторы на вдув

Спереди: 2 200mm Phanteks F200SP

Снизу: 140mm Thermalright TL-C14C



Вентиляторы на выдув

Сзади у процессора 140mm Noctua NF-A14

Вверх над процессором 200mm Phanteks F200SP



БП 1000W FSP Hydro G Pro 80Plus Gold

Материнская плата Asrock X670E Taichi Carrara BIOS 3.20

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5642 MHz (HYPERBLCK 104 * PBO2 +200 CURVE SHAPER)

Кулер Noctua NH-D15 + оффсет

Память 64 GB 2x32 G-Skill DDR5 F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK Hynix A-Die 6400 CL32 XMP @ 6200 CL28 28-36-36-48

Видеокарта Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 3150/2800/1110/PL15, драйвер 25.3.1



Носители

SSD 2TB Samsung 990 Pro

SSD 512G Samsung 960 Pro

HDD 6TB SATA HGST ULTRASTAR 7200 7K6000



Периферия:

Монитор 27" Acer Nitro XV2 XV272U F3 UltrafastIPS 0.5ms 2560x1440 300Hz

Клавиатура Cherry MX Board 3.0 Red Switch

Мышь Zowie EC1-C

ЦАП FX-Audio DAC X3 Pro + AMP AD826AN

Колонки M-Audio Studiophile BX-5a 2x70W



Операционная система Windows 11 Enterprise LTSC 24H2 26100.2314





6. Тесты и игры





Мне предстоял достаточно длительный процесс разгона, разобраться с новой мат. платой, с новой памятью, с новым процессором и его различными режимами работы и методами разгона.

Для синтетических тестов (я снимал температуры, напряжения и т.д., в общем скриншот HWInfo) я использовал следующий набор программ:



1. Cinebench R23 Multi-Core;

2. 3DMark Time Spy Extreme stress test — 10 кругов;

3. AIDA64 Stability Test — 60 минут;

4. Prime95 smallFFT — 30-40 минут;

5. Y-Cruncher VT3 — 2 часа (иногда Y-Cruncher FFT4 1 час дополнительно);

6. AIDA64 FPU Julia — около 10 минут дополнительно;

7. Оставить систему в покое на сутки (лечь спать) — это тоже тест процессора;



В режиме PBO процессор работает по-другому, чем в "обычном" фиксированном режиме.

Запуская синтетические тесты, можно моделировать нагрузку разного рода, но различные лимиты режима ограничивают процессор.

Тем не менее, полезно понимать и сравнивать различные показания синтетических тестов в разных условиях.

Как себя поведёт процессор в той или иной ситуации.

Но, понятно, что полагаться на "попугаи" синтетических бенчмарков в режиме PBO нельзя — они буквально ничего не значат.



Другое дело — игры.





Игры





Набор игр был подобран таким образом.

Первый момент — нужны были игры со встроенным бенчмарком.

Не люблю все эти тестовые отрезки — один раз завернул не туда, посмотрел не туда, открылся горизонт, FPS упал и всё насмарку.

А бенчмарк всегда бенчмарк — каждый может легко прогнать при известных настройках.

Второй момент — нужны были процессорозависимые игры, я же процессор разгоняю.

Поэтому две из них такие — это The Callisto Protocol и Far Cry 6.

Ещё одна чуть менее зависит от процессора — это Cyberpunk 2077.

И 4-я — это для контроля, Borderlands 3.

Она слабо зависит от процессора.

Бенчмарк слабо зависит.

А в самой игре на сложных сценах на Intel 8700K порой были серьёзные просадки до 80 FPS и ниже.

При этом на 9800X3D ниже 170 в самых жёстких сценах FPS не опускался.

А при обычной игре зачастую превышал 250 FPS и был близок к 300.

Бенчмарк при этом показывает цифры ниже — около 230 FPS.



Настройки игр.

Сильно углубляться я в это не буду.

Монитор у меня 2560x1440, а не 4K.

А также две игры из подборки (The Callisto Protocol и Far Cry 6) сильно процессорозависимые.

Поэтому нет необходимости тестирования в низких разрешениях/настройках — "1080 low", "720" и т.д. — разница и так будет видна в 1440p.

Буду тестировать как играю сам в эти игры.

Кратко эти настройки можно назвать "всё вправо без лучей".

А полностью вы их можете посмотреть под спойлером:









Настройки игр (скриншоты) Настройки игр (скриншоты)





В режиме PBO работает температурный лимит.

Соответственно, традиционные синтетические стресс-тесты сбрасывают частоты.

В этих условиях длительные тестирования в играх с мониторингом становятся главным тестированием процессора на стабильность.

Так как в играх обычно процессор берёт свою полную частоту — температура позволяет.

Также в играх наглядно видны нестабильности процессора от недостаточного или наоборот излишне повышенного напряжения.

Да, в крайнем случае увидим вылеты и синие экраны.

Но если чуть-чуть напряжение не то — то мы увидим пропуски кадров или эффекты очень похожие на проблемы некоторых мониторов при переходе границы герцовки монитора — когда изображение "дёргается".

Поэтому нестабильности эти очень легко отследить именно тестируя процессор в играх.









7. Разгон "Precision Boost Overdrive 2 — Curve Optimizer".





Есть предустановленные профили PBO2 Curve Optimizer от ASRock.

Их можно выбрать в разделе "OC Tweaker" биоса материнской платы.

Я их также тестировал, но, разумеется, больше возможностей в разделе "Advanced — AMD Overclocking — Precision Boost Overdrive".







Настройки Precision Boost Overdrive в биосе. Curve Optimizer -10





PBO Limits — Motherboard — управление лимитами процессора будет на материнской плате.

PBO Scalar — 10X — мультипликатор добавочного напряжения для взятия высоких частот/высоких нагрузок процессора (это максимум).

CPU Boost Clock Overdrive — Positive 200 — это и есть разгон на 200 МГц — максимальный множитель процессора становится 54.25 вместо 52.25.

Platform Thermal Throttle Limit — 85 — это лимит температур который я задал вручную в 85 градусов.







Ryzen Master при включении PBO



Сильно расширились лимиты по току — TDC и EDC.

А так же лимит по питанию PPT аж до 1000 Ватт!!!



Но, конечно, никакого 1000 Ватт в тестах (и в играх) не будет.

Будет существенно больше дефолтных 120 Ватт, иногда даже заходить за 170 Ватт.



Как работает Curve Optimizer:





Сurve Optimizer (Youtube SkatterBencher)







Как видим, кривая сдвигается вниз при применении отрицательной курвы.

Например CO-10.

Следовательно, для определённой достижения частоты нужно меньше напряжения, соответственно меньше Ватт и меньше температура.

А в пределах одной и той же температуры процессор пойдёт дальше.

Работает аналогично андервольту в видеокарте, только в видеокарте лимит в Ватт, а здесь — температурный лимит.



Вроде звучит просто и понятно на словах.

Но это не совсем так.

Сurve Optimizer необходимо всесторонне проверить и "почувствовать" как он работает.

Я протестировал все курвы от -40 до +10 (и +15) с шагом 10 в "обычном" PBO (5225 МГц) и с бустом +200 (5425 МГц) используя различные тесты, игры, просто оставлял компьютер на время.



"Обычное PBO" на моём экземпляре AMD Ryzen 7 9800X3D работает в полной стабильности вплоть до CO-30.

А вот PBO+200 только CO-10.

И то есть вопросы по стабильности в простое.

Оставил на ночь — Windows перезагрузился без видимой причины.



Это меня и натолкнуло к переходу на Curve Shaper и подготовке к разгону по шине.





8. Разгон по шине ASRock Hyper BLCK + PBO2 Curve Shaper





C помощью PBO+200 мы получаем максимальную частоту 5425 МГц.

Чтобы получить большие частоты, нужен либо фиксированный разгон, либо PBO, но вместе с разгоном по шине.

На моей материнской плате есть функция ASRock Hyper BLCK — независимый тактовый генератор, позволяющий разгонять процессор по шине без влияния на другие компоненты (оперативная память, USB и т.д.).







Hyper BLCK — Установка шины на 104 МГц



Таким образом мы получаем частоту 104x54.25=5642 МГц



Пришлось повозиться подобрать подходящие настройки и получить полную стабильность.

Почти никаких проблем с Windows и стресс-тестами, но под игры настроить Curve Shaper на 104-й шине было достаточно тяжело.

Вот так выглядят стабильный Curve Shaper для моего экземпляра AMD Ryzen 7 9800X3D:





Curve Shaper Curve Shaper 2 Curve Shaper 3



Работает Curve Shaper как набор CO.

Точнее, как таблица CO 3x5 — для трёх температур и пяти частот.

Сложный механизм, но позволяющий тонко настроить поведение процессора в разных ситуациях.

Очень пригодился опыт, то что я тестировал разные CO в "дефолт-PBO" и в "PBO+200".





Таблица Curve Shaper





Таким образом, процессор динамически меняет курвы в зависимости от температуры и частоты.

Частоты я внизу написал ориентировочные, для примера.

104 шина это предел для моего экземпляра во всяком случае на воздухе.

Я пробовал 105 шину — Windows грузится, но любой стресс-тест (Cinebench R23 например) — сразу моментально виснет намертво, либо — синий экран.

На 104.5 шине Cinebench через 2-3 минуты крашился и вылетал.

Как и Prime95.





9. Результаты разгона





Сначала бы мне хотелось сравнить тесты сайта guru3d, который и указал на процессорозависимость игр The Callisto Protocol и Far Cry 6 с моими результатами.

Но они использовали другую видеокарту — NVidia Geforce RTX 4090.

Поэтому речь не про точное совпадение, а про пропорции.









А это мои результаты.











В целом, я очень доволен приростом.

Как от апгрейда с Intel Core i7-8700K, так и от разгона AMD Ryzen 7 9800X3D.

Это не 720, не 1080, а приросты такие, что могут позавидовать видеокарты.

Что касается именно сравнения с системой на i7-8700K.

В среднем по ощущениям в разных играх процентов на 30 быстрее, а плавность и минимальный нижний fps увеличились в разы.

Ну, и есть такие игры как Far Cry 6, где просто небо и земля — в 2 раза рост, как будто генератор включил, но ты его не включал и это настоящий FPS.

Так что вау-эффект от процессора, конечно, присутствует.



Прирост FPS в 1440 от разгона процессора достигает 6% (290-274)/274*100 = 5,83941605839416058394

Это круто, я считаю.





10. Температуры процессора





А вот температуры серьёзно выросли.

Особенно когда я перешёл со 103 на 104-ю шину и пришлось накинуть напряжение с +10 до +15 значительно вырос нагрев процессора в играх.

Что же касается стресс-тестов — почти все из них традиционно упираются в температурный лимит 85 при любых условиях.

Во всяком случае, при воздушном охлаждении.

Далее я выложу скриншоты мониторинга стресс-тестов (и игр тоже).



Cравнение средних температур за час игры с дефолтом:













11. Видео с мониторингом в играх



Короткие отрезки длительностью 1 минута для анализа.

Видео записаны с битрейтом 40 Мбит, энкодер — HEVC (H265).

Залил на всякий случай и на рутуб и на ютуб, мало ли что у кого работает/не работает.







12. Дополнительные материалы (мониторинг HWInfo игр и стресстестов)



Материалы для самостоятельного анализа.

Мониторинг игр и стресс-тестов в разгоне HYPER BLCK 104 + PBO2 +200 Curve Shaper.





Far Cry 6, 60 минут Cyberpunk 2077, 60 минут Borderlands 3 60 минут





Это был подробный мониторинг игр.

Далее — стресс-тесты.





Cinebench Multi-Core 3dmark TimeSpy Extreme Stress Test 10 кругов AIDA64 Stability Test, 70 минут Prime95 small FFT 35 минут



Вот в общем-то и всё.

Я заказал СВО — Valkyrie V360 Lite.

Жду как придёт, может и на неё потом сделаю обзор.