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Другое

Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2

Без хейта и воды, с аргументами, фактами. Реальный опыт самой нетребовательной к скиллу игры. Дота - не киберспорт.
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Статья посвящается всем любителям видеоигр, в особенности тех, где есть рейтинговая система в виде «попугаев» (циферок) или званий. Тем, кто считает себя профессионалом в этой игре попрошу присесть, выпить успокоительного, ведь впереди будет немало аргументов на пользу фразе «почему DOTA2 не требовательная к скиллу и вовсе не может быть киберспортивной дисциплиной как таковой.

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О себя и своих приключениях в самой казуальной игре в мире

Перед началом хочу сделать небольшое вступление, чтобы читатели могли понять мой уровень опыта и знаний в этой прекрасной видеоразвлекательной программе. Итак, играл ДОТУ очень долго, еще до выхода второй части от создателей Steam. Во Доке2 наиграно больше 2000 часов. Играл на самых разных рейтингах в разные времена жизни данного проекта. Есть замечательный ресурс dotabuff, который как бы анализирует показатели игрока. Так вот, у меня последние 1000 часов (не менее) он показывает «Очень высокий уровень» и показатель «Качество данных» А+

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Напомню, у всех «кибератлетов» этот показатель тоже А+, т.е. максимально возможный. Рейтинг MMR около 5500. Это я написал к тому, чтобы не было сомнений, что мол я просто не понял сути игры, не играл на высоких рейтингах и т.д. При игре в пати попадались люди с «ранг 2000», «Имморталы» обычные, т.е. игроки с рейтингом около 6000-7000. Играл и на 1000, 2000 рейтинга и сейчас я объясню почему эти цифры рейтинга и буковки дотабафа ничего НЕ значат в принципе, так как это игра, где нет развития своих умений. Но обо всем по порядку. 

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Игра «под пиво»

Это одна из немногих игр, где можно играть на «киберспортивном» уровне, не прикладывая никаких физических и умственных усилий. Доказано на собственном опыте нескольких тысяч игр. Бывало такое, что меня на полном серьёзе унижают какие-то челики с рейтингом на 2000 ниже, причем без шансов сносят нашу базу, а я только пополняю свой счет смертей, как и мои «потные» (судя по крикам в чате) товарищи. А сколько сотен игр было против «имморталов» (самый высокий ранг), где я бегаю одной только мышкой, ведь другая рука занята доставкой чипсов к рту, а клавиатуру засорять нехорошо. Действительно, это, наверное, единственная игра, которую можно неплохо играть даже одной рукой. Множество героев не требует никаких усилий. Например, я взял в поддержку героя Bounty Hunter.

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Покупаю ему сапог, и просто бегаю с невероятной скоростью, бью пассивкой и ворую золото, что в большинстве случаев приносит крайне легкую «пивную» победу (с вероятностью около 60% по статистике) без пота и запаха. Таких примеров было не один, не десять, сотни, если число не пошло на тысячи, я обычно беру простых и надежных чаров, не играю на одних и тех же. О сложных персонажах будет ниже абзац.  

Рейтинг не имеет значения

Я всегда беру рейтинговый поиск так как он в 5 раз быстрее находит игру, хотя на сами цифры мне наплевать. Скажу откровенно. Разницы между 2000 и 5000, 6000, 7000 рейтинга почти нет, а то и нету вовсе. Есть одно «НО», которое отличает. На высоких рангах игроки жмут все кнопки сразу. Вот фетиш такой нажать 2-3 ультимативные способности в одного героя… или иллюзию(!). Я очень люблю предмет Manta Style. Чем «профессиональней» игрок, тем легче его развести на магию в бесполезную иллюзию.

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В общей картине, люди на низких уровнях играют не хуже, чем на самых высоких. Сколько отличных команд в стаке я видел. А у них ужасные показатели рейтинга по нынешним меркам. Такая мысль, о равенстве, мне пришла в голову после нескольких жестких контрастов за несколько игр подряд. Вот играл только что со средним рейтингом 6000 где вынес противников на линии как мусор с квартиры, а потом пошел с катнуть в пати с рейтингом 3000, где так же точно вынесли меня в хлам, прям почувствовал себя каким-то бесполезным ботом. И так повторили раз 20 уж точно… не менее! Вот и созревает вопрос, показательный ли рейтинг? *Слишком низко нельзя вступать в пати, так как есть определенные ограничения по подбору, но для этого можно использовать другой акк.* Нет, он ничего не значит, просто есть люди жадные на спеллы, а есть активные, в этом вся разница. Показателя СКИЛЛА в этой дисциплине нету, о чем будет ниже отдельный абзац.

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MMR рейтинг в Dota 2

ДОТА2 – это уровень «три в ряд»

Я решил сравнить требования к игроку в популярных проектах. В, казалось бы, детском Фортнайте требуется немало усилий для быстрой постройки и редактирования, хотя к стрельбе там пару вопросов. Игра не такая уже легкая, но в ней очень многое зависит именно от уровня игры, а именно строительства. Скиловый игрок будет часто побеждать здесь, однозначно, тут есть место развития умений. АРЕХ – отличный шутер с невероятно большим ТТК (time to kill), так что придется держать противника на мушке чуть дольше обычной очереди в CS GO (3 пули в броник = труп). Нужно быть хорошим стрелком, играть сложно, но при умениях будете побеждать, 70% а то и более, зависит от игрока. Даже КС ГО, хотя и очень очень старая по механике и примитивная, но все же требует рефлексов. Быстро навелся – убил. Все просто, реакция.

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Но это шутеры. В Старкрафте требуется невероятный контроль, который не снился ни одному дотеру. При игре 1н1 там происходит больше действий в минуту и кликов чем в катке 5н5 в Доке2. То как играют самые опытные игроки – это действительно потные бои, все зависит от контроля и навыков игры на «фортепиано» (клаве). А что с «Защитой древних»? Бегаете одним героем, который в 90% случаев проще пареной репы, кликаете пару раз мышкой по вражеских целях. Промах скилом – редкость. Все просто. Нажимаешь на точку и персонаж выполняет действие. О сложных героях, которые на самом деле тоже простые, ниже абзац! Примерно так же в играх жанра «три в ряд». Вы нажимаете на элементы, они выполняют действия. Уровни усложняются, нужно выполнять все быстро, внимательно смотреть на расстановку, правильно использовать бонусы, продумывать несколько шагов наперед и т.д. Звучит даже немного сложнее выбивания 7000 рейтинга в детище Габена и Айсфрога.

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Очень «сложные» герои в Доке

Инвокер – популярный и интересный персонаж. Отличается тем, что не имеет готовых заклинаний, а создает их сам из трех элементов. Считается самым сложным чаром в игре. Всего можно создать 10 магий, ну и еще купить пару предметов. 

Папич (EvilArthas) - mid, Dota 2: 30 лет, новости, статистика, игры, болельщики на Cyber.Sports.ru

Сложно звучит? Поиграйте Magicka. Раньше там был мультиплеер. В игре около 10 стихий, с которых можно сложить сотню комбинаций, все они работают в нескольких режимах: направленно, по площади, вокруг себя. К тому же, есть очень много Неправильных комбо, которые навредят герою. По сравнению с Маджикой Дота это как видео про Спайдермена и Эльзу для детей, которые еще не научились говорить, против высококачественного фильма, получившего Оскар. Проще не бывет. Все герои в Доте невероятно простые и легкие в управлении в сравнении с любой РПГ. ММО или сингплеер – я не знаю где проще играть чем в МОВА игре в изометрическом виде. Это игра, которая популярна благодаря низкому порогу вхождения, играть и тащить может каждый, ведь от уровня игры твоего слишком мало зависит, почти что ничего.

Magicka: Wizard Wars in 2017 - YouTube

Раньше была трава зеленее, а люди умнее…

Я играл со времен ДОТА1, которая являлась картой для Warcraft. С тех пор разработчики Half Life 3 сделали некоторые изменения в сторону казуальности для привлечения большой и туповатой аудитории. Раньше нужно было подумать какой предмет собрать, так как были «орб-эффекты», олды поймут. Сейчас купи любой хлам и будет работать на всех героях. Раньше были сложные механики, которые заставляли почесать голову. Многие так и не поняли как работал ?LVLDeath у героя DOOM. Все предметы нужно было собирать вручную и искать по десятку магазинов, а это было утомительно для тупых или просто новых игроков. Вот они и сделали все так, чтобы привлечь аудиторию побольше, они снизили порог вхождения. Теперь твои знания и умения сборки стали ненужными, и ты потерял преимущество перед теми, кто не умеет читать. Таких примеров упрощения очень много, но я не стану тратить на это еще пару страниц текста. Игра стала крайне легкой и невероятно тупой в игровом процессе. Факт.

Таблица совместимости ОРБ эффектов. - NaVi Forum - Киберфорум Na`Vi Forum, игровое сообщество, Киберспортивный форум Natus Vincere

Итожные итоги не киберспортивного киберспорта

Я хочу сказать, что это все еще неплохая игра для времяпровождения и расслабленного геймлея. Но я скажу всем, кто говорит «ты аккбаер», «ты слабый», «куда тебе до 4к рейта» - вы нищие и убогие чсвшники, которые ничего в жизни не стоят. Не судите строго поражение игрока. Дота это такая игра, где сегодня ты убиваешь всю карту, а завтра тебя игрок с 1000 рейта унижает как бота. Тут решает все по немного. Рандом, жадность, пик и сыгранность. Вместе бить батька легче ведь. Я заметил, что «про» игроки тупо бегают вместе и жмут кнопки, причем просто жмут, это не какая то невероятная симфония скиллов, Как говорят. Я не раз смотрел чемпионаты, так вот, это типичные игры с паба, где люди сидят с микрофоном в пати. И не нужно восхвалять невероятных игроков, которые не могут обыграть даже ботов Open AI. А простые парни с 2-3к рейта подключили смекалку и смогли. Все задры собрались, пошли вместе и делают все вместе. Не жалеют кнопки, все дают даже в сапорта и это работает. Удивительно, но такая тактика отлично показывает себя на практике на сверхвысоких рейтингах. Рецепт победы – держаться вместе и всегда иметь спеллы на контроль. Ведь это не шутер, где вы можете убить всех, потому что лучше. Есть такие игроки, которые меня и весь мой стак в Warzone размотают как лохов. А здесь каким бы ты опытным себя не считал – это не поможет. Это не гонки без ассиста или стратегия, не файтинг с поразительными таймингами, которые годами заучивают.

Идеи сообщества по улучшению Dota 2

Зависимость скилла в МОВА крайне низкая, потому что что профи игрок, что нуб может сделать почти то же самое, особенно если герой однокнопочный. *Кстати, простые герои всегда имеют выше показатель % побед чем сложные* Играйте в то, что любите, но называйте себя хорошим игроком в ДОТА2 даже если ваш рейтинг превышает 7000 или 8000. 

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Ведь в один день за аккаунт противника с таким же рейтингом сядет его друг с 2000 ммр, уничтожит вашу команду и потом, как узнаете что так легко поддались унижению в игре от «слабого» игрока»…. депрессия, разбитые клавиатуры… «Я лучший в мире, а ты *** ***ь» (Папич). Но к счастью, вы этого не узнаете, ведь это игра, которая стирает границы между людьми. И это хорошо. Играйте в хорошие игры, потейте в реально киберспортивных дисциплинах, а Три В Ряд и Доту оставьте для приятного времяпровождения без лишнего хейта, пота под легкую Балтику и смешные беседы в тимейтами. И да будет гейминг толерантным. И все равно продолжу время от времени, не часто, но поигрывать Defense Of The Ancients 2 Valve-SteamGabe By Half Life 3 Developer Group Edition Beta Version Since 2011.


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