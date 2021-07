Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Статья посвящается всем любителям видеоигр, в особенности тех, где есть рейтинговая система в виде «попугаев» (циферок) или званий. Тем, кто считает себя профессионалом в этой игре попрошу присесть, выпить успокоительного, ведь впереди будет немало аргументов на пользу фразе «почему DOTA2 не требовательная к скиллу и вовсе не может быть киберспортивной дисциплиной как таковой.

О себя и своих приключениях в самой казуальной игре в мире

Перед началом хочу сделать небольшое вступление, чтобы читатели могли понять мой уровень опыта и знаний в этой прекрасной видеоразвлекательной программе. Итак, играл ДОТУ очень долго, еще до выхода второй части от создателей Steam. Во Доке2 наиграно больше 2000 часов. Играл на самых разных рейтингах в разные времена жизни данного проекта. Есть замечательный ресурс dotabuff, который как бы анализирует показатели игрока. Так вот, у меня последние 1000 часов (не менее) он показывает «Очень высокий уровень» и показатель «Качество данных» А+.

Напомню, у всех «кибератлетов» этот показатель тоже А+, т.е. максимально возможный. Рейтинг MMR около 5500. Это я написал к тому, чтобы не было сомнений, что мол я просто не понял сути игры, не играл на высоких рейтингах и т.д. При игре в пати попадались люди с «ранг 2000», «Имморталы» обычные, т.е. игроки с рейтингом около 6000-7000. Играл и на 1000, 2000 рейтинга и сейчас я объясню почему эти цифры рейтинга и буковки дотабафа ничего НЕ значат в принципе, так как это игра, где нет развития своих умений. Но обо всем по порядку.

Игра «под пиво»

Это одна из немногих игр, где можно играть на «киберспортивном» уровне, не прикладывая никаких физических и умственных усилий. Доказано на собственном опыте нескольких тысяч игр. Бывало такое, что меня на полном серьёзе унижают какие-то челики с рейтингом на 2000 ниже, причем без шансов сносят нашу базу, а я только пополняю свой счет смертей, как и мои «потные» (судя по крикам в чате) товарищи. А сколько сотен игр было против «имморталов» (самый высокий ранг), где я бегаю одной только мышкой, ведь другая рука занята доставкой чипсов к рту, а клавиатуру засорять нехорошо. Действительно, это, наверное, единственная игра, которую можно неплохо играть даже одной рукой. Множество героев не требует никаких усилий. Например, я взял в поддержку героя Bounty Hunter.

Покупаю ему сапог, и просто бегаю с невероятной скоростью, бью пассивкой и ворую золото, что в большинстве случаев приносит крайне легкую «пивную» победу (с вероятностью около 60% по статистике) без пота и запаха. Таких примеров было не один, не десять, сотни, если число не пошло на тысячи, я обычно беру простых и надежных чаров, не играю на одних и тех же. О сложных персонажах будет ниже абзац.

Рейтинг не имеет значения

Я всегда беру рейтинговый поиск так как он в 5 раз быстрее находит игру, хотя на сами цифры мне наплевать. Скажу откровенно. Разницы между 2000 и 5000, 6000, 7000 рейтинга почти нет, а то и нету вовсе. Есть одно «НО», которое отличает. На высоких рангах игроки жмут все кнопки сразу. Вот фетиш такой нажать 2-3 ультимативные способности в одного героя… или иллюзию(!). Я очень люблю предмет Manta Style. Чем «профессиональней» игрок, тем легче его развести на магию в бесполезную иллюзию.

В общей картине, люди на низких уровнях играют не хуже, чем на самых высоких. Сколько отличных команд в стаке я видел. А у них ужасные показатели рейтинга по нынешним меркам. Такая мысль, о равенстве, мне пришла в голову после нескольких жестких контрастов за несколько игр подряд. Вот играл только что со средним рейтингом 6000 где вынес противников на линии как мусор с квартиры, а потом пошел с катнуть в пати с рейтингом 3000, где так же точно вынесли меня в хлам, прям почувствовал себя каким-то бесполезным ботом. И так повторили раз 20 уж точно… не менее! Вот и созревает вопрос, показательный ли рейтинг? *Слишком низко нельзя вступать в пати, так как есть определенные ограничения по подбору, но для этого можно использовать другой акк.* Нет, он ничего не значит, просто есть люди жадные на спеллы, а есть активные, в этом вся разница. Показателя СКИЛЛА в этой дисциплине нету, о чем будет ниже отдельный абзац.

ДОТА2 – это уровень «три в ряд»

Я решил сравнить требования к игроку в популярных проектах. В, казалось бы, детском Фортнайте требуется немало усилий для быстрой постройки и редактирования, хотя к стрельбе там пару вопросов. Игра не такая уже легкая, но в ней очень многое зависит именно от уровня игры, а именно строительства. Скиловый игрок будет часто побеждать здесь, однозначно, тут есть место развития умений. АРЕХ – отличный шутер с невероятно большим ТТК (time to kill), так что придется держать противника на мушке чуть дольше обычной очереди в CS GO (3 пули в броник = труп). Нужно быть хорошим стрелком, играть сложно, но при умениях будете побеждать, 70% а то и более, зависит от игрока. Даже КС ГО, хотя и очень очень старая по механике и примитивная, но все же требует рефлексов. Быстро навелся – убил. Все просто, реакция.

Но это шутеры. В Старкрафте требуется невероятный контроль, который не снился ни одному дотеру. При игре 1н1 там происходит больше действий в минуту и кликов чем в катке 5н5 в Доке2. То как играют самые опытные игроки – это действительно потные бои, все зависит от контроля и навыков игры на «фортепиано» (клаве). А что с «Защитой древних»? Бегаете одним героем, который в 90% случаев проще пареной репы, кликаете пару раз мышкой по вражеских целях. Промах скилом – редкость. Все просто. Нажимаешь на точку и персонаж выполняет действие. О сложных героях, которые на самом деле тоже простые, ниже абзац! Примерно так же в играх жанра «три в ряд». Вы нажимаете на элементы, они выполняют действия. Уровни усложняются, нужно выполнять все быстро, внимательно смотреть на расстановку, правильно использовать бонусы, продумывать несколько шагов наперед и т.д. Звучит даже немного сложнее выбивания 7000 рейтинга в детище Габена и Айсфрога.

Очень «сложные» герои в Доке

Инвокер – популярный и интересный персонаж. Отличается тем, что не имеет готовых заклинаний, а создает их сам из трех элементов. Считается самым сложным чаром в игре. Всего можно создать 10 магий, ну и еще купить пару предметов.

Сложно звучит? Поиграйте Magicka. Раньше там был мультиплеер. В игре около 10 стихий, с которых можно сложить сотню комбинаций, все они работают в нескольких режимах: направленно, по площади, вокруг себя. К тому же, есть очень много Неправильных комбо, которые навредят герою. По сравнению с Маджикой Дота это как видео про Спайдермена и Эльзу для детей, которые еще не научились говорить, против высококачественного фильма, получившего Оскар. Проще не бывет. Все герои в Доте невероятно простые и легкие в управлении в сравнении с любой РПГ. ММО или сингплеер – я не знаю где проще играть чем в МОВА игре в изометрическом виде. Это игра, которая популярна благодаря низкому порогу вхождения, играть и тащить может каждый, ведь от уровня игры твоего слишком мало зависит, почти что ничего.

Раньше была трава зеленее, а люди умнее…

Я играл со времен ДОТА1, которая являлась картой для Warcraft. С тех пор разработчики Half Life 3 сделали некоторые изменения в сторону казуальности для привлечения большой и туповатой аудитории. Раньше нужно было подумать какой предмет собрать, так как были «орб-эффекты», олды поймут. Сейчас купи любой хлам и будет работать на всех героях. Раньше были сложные механики, которые заставляли почесать голову. Многие так и не поняли как работал ?LVLDeath у героя DOOM. Все предметы нужно было собирать вручную и искать по десятку магазинов, а это было утомительно для тупых или просто новых игроков. Вот они и сделали все так, чтобы привлечь аудиторию побольше, они снизили порог вхождения. Теперь твои знания и умения сборки стали ненужными, и ты потерял преимущество перед теми, кто не умеет читать. Таких примеров упрощения очень много, но я не стану тратить на это еще пару страниц текста. Игра стала крайне легкой и невероятно тупой в игровом процессе. Факт.

Итожные итоги не киберспортивного киберспорта

Я хочу сказать, что это все еще неплохая игра для времяпровождения и расслабленного геймлея. Но я скажу всем, кто говорит «ты аккбаер», «ты слабый», «куда тебе до 4к рейта» - вы нищие и убогие чсвшники, которые ничего в жизни не стоят. Не судите строго поражение игрока. Дота это такая игра, где сегодня ты убиваешь всю карту, а завтра тебя игрок с 1000 рейта унижает как бота. Тут решает все по немного. Рандом, жадность, пик и сыгранность. Вместе бить батька легче ведь. Я заметил, что «про» игроки тупо бегают вместе и жмут кнопки, причем просто жмут, это не какая то невероятная симфония скиллов, Как говорят. Я не раз смотрел чемпионаты, так вот, это типичные игры с паба, где люди сидят с микрофоном в пати. И не нужно восхвалять невероятных игроков, которые не могут обыграть даже ботов Open AI. А простые парни с 2-3к рейта подключили смекалку и смогли. Все задры собрались, пошли вместе и делают все вместе. Не жалеют кнопки, все дают даже в сапорта и это работает. Удивительно, но такая тактика отлично показывает себя на практике на сверхвысоких рейтингах. Рецепт победы – держаться вместе и всегда иметь спеллы на контроль. Ведь это не шутер, где вы можете убить всех, потому что лучше. Есть такие игроки, которые меня и весь мой стак в Warzone размотают как лохов. А здесь каким бы ты опытным себя не считал – это не поможет. Это не гонки без ассиста или стратегия, не файтинг с поразительными таймингами, которые годами заучивают.

Зависимость скилла в МОВА крайне низкая, потому что что профи игрок, что нуб может сделать почти то же самое, особенно если герой однокнопочный. *Кстати, простые герои всегда имеют выше показатель % побед чем сложные* Играйте в то, что любите, но называйте себя хорошим игроком в ДОТА2 даже если ваш рейтинг превышает 7000 или 8000.

Ведь в один день за аккаунт противника с таким же рейтингом сядет его друг с 2000 ммр, уничтожит вашу команду и потом, как узнаете что так легко поддались унижению в игре от «слабого» игрока»…. депрессия, разбитые клавиатуры… «Я лучший в мире, а ты *** ***ь» (Папич). Но к счастью, вы этого не узнаете, ведь это игра, которая стирает границы между людьми. И это хорошо. Играйте в хорошие игры, потейте в реально киберспортивных дисциплинах, а Три В Ряд и Доту оставьте для приятного времяпровождения без лишнего хейта, пота под легкую Балтику и смешные беседы в тимейтами. И да будет гейминг толерантным. И все равно продолжу время от времени, не часто, но поигрывать Defense Of The Ancients 2 Valve-SteamGabe By Half Life 3 Developer Group Edition Beta Version Since 2011.