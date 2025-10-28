Оглавление

Вступление

Платформа AMD Socket AM5 стала популярной среди геймеров благодаря хорошей производительности в играх и нескольким удачным моделям процессоров. Среди них есть не очень горячие модификации, которые позволяют создавать компактные сборки. Помимо самого ЦП нужна ещё хорошая материнская плата, которая позволила бы реализовать весь потенциал, который заложен в платформу. На данный момент популярный чипсет AMD B650 уходит на покой, а ему на смену пришёл AMD B850. Многие уже знают, что это не революционная новинка, а переименованный AMD B650E.

Для рядового пользователя разница не очень принципиальная, поскольку всё отличие заключается в поддержке интерфейса PCI-e 5.0. Причём были материнские платы, где поддержка PCI-e 5.0 была реализована, точнее производитель просто не стал вставлять палки в колёса, ведь сам контроллер шины PCI-e 5.0 находится непосредственно в процессоре, в котором линии выделяются отдельно для слота PCI-e x16 и отдельно для накопителя M.2. Далее производитель материнской платы мог ввести программные или аппаратные ограничения на своё усмотрение. Теперь же появился чипсет AMD B850, где таких ограничений нет и вдобавок к этому обещают поддержку USB 4.0.

Традиционно особняком стоят модели материнских плат формата mini-ITX, которые позволяют создавать компактные и производительные сборки. Благодаря тому, что появились новые блоки питания формата SFX и SFX-L, открылись новые горизонты для создания небольших и мощных игровых сборок, в основе которых должны находиться материнские платы с отличной функциональностью. Формат mini-ITX – это узкая ниша и отдельная дисциплина среди энтузиастов, поэтому такие устройства обычно дороже более крупных моделей mATX. Помимо не очень высокого спроса и скромной распространённости, такие устройства сложнее в изготовлении. Производителю приходится наращивать количество слоёв печатной платы, чтобы можно было реализовать все фишки.

Однако достаточно посмотреть на количество корпусов для плат mini-ITX, чтобы понять возросшую популярность таких моделей. Сегодня мы изучим одну из таких плат с длинным названием MSI MPG B850I Edge TI WIFI.

Приставка TI, почти как на видеокартах NVIDIA. Только здесь она скорее обозначает внешнее оформление. Подразумевается титан – химический элемент, который представляет собой металл серебристого цвета. Это значит, что плата будет с серебристыми радиаторами, но в этом поколении производитель пошёл ещё дальше и саму печатную плату сделал светлой.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, что во многом объясняется габаритами устройства. Фон местами светлый, а спереди он вообще какой-то абстрактный и цветной. Есть крупный фрагмент самой материнской платы и действительно заметно, что у неё не только серебристые радиаторы, но и светлая печатная плата.

В правом верхнем углу опять есть предупреждающая наклейка, чтобы дети не ели батарейки CR2032. Посередине крупными серебристыми переливающимися символами обозначено наименование модели MSI MPG B850I Edge TI WIFI. На фрагменте изображения материнской платы можно заметить обновлённый логотип серии MSI MPG. В правом нижнем углу есть вставка с указанием чипсета. В данном случае это AMD B850. В левом верхнем углу находится логотип серии MSI Gaming.

Посмотрим на противоположную сторону.

реклама





Здесь фон серый. Однако сверху мы снова видим надпись крупными серебристыми буквами MSI MPG B850I Edge TI WIFI. Справа находятся значки от AMD и HDMI. В левой части расположено изображение платы. Справа от него находятся два столбца значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве.

Ниже расположена небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Здесь мы видим белый картонный лоток с разделителем. В правой части лежит материнская плата в антистатическом пакете, а слева находится отсек, где размещается комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Буклет с какой-то акцией от MSI;

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для стран ЕС.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Один кабель SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Кабель для подсветки;

Антенна для беспроводной сети;

Кабель для разъёма EZConn;

Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект очень солидный, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса, чтобы облегчить подключение при монтаже.

Дизайн и особенности платы

Перед нами компактная материнская плата формата mini-ITX. Её габариты не отличаются от классических и составляют 170 х 170 мм. В прошлом поколении (MSI MPG B650I Edge WIFI) были светлыми только радиаторы, а теперь сама печатная плата.

Правда, тут с передней части она молочно-белая, а сзади серая, но всё равно светлая. Ещё есть надписи и логотипы на радиаторах. Принты на поверхности также присутствуют. В основном это белые полосы на чуть менее белой основной поверхности. RGB-подсветки тут нет, ни на боковом радиаторе, ни на самой печатной плате.

Плата необычна тем, что сверху поверхность у неё белая матовая, а с противоположной стороны – серая. Производитель сообщает о десяти слоях металлизации и двух унциях меди на слой.

Плата жёсткая и вообще не гнётся. Она короткая, плюс много слоёв металлизации, а также на ней есть несколько радиаторов. Принтов на плате прилично, но в основном это полоски и подписи к разъёмам, микросхемам, и коннекторам.

Для этой платформы и форм-фактора, данную материнскую плату можно считать флагманской. Для Intel LGA 1851 есть три варианта: MSI MPG Z890I Edge TI WIFI, MSI MPG B860I Edge TI WIFI и MSI PRO H810I WIFI. А вот для AMD выбор не такой богатый, ну разве что ещё есть прошлое поколение MSI MPG B650I Edge WIFI.

Здесь мы также видим развитую систему охлаждения. В первую очередь заметен крупный радиатор в левой части сбоку, который возвышается над разъёмами задней панели. На нём находится знакомый дракон серии MSI Gaming.

С обратной стороны платы элементы также есть, но плотность их невелика, а ещё здесь можно обнаружить один из разъёмов M.2, для установки накопителя. Это обычная практика для подобного формата материнских плат потому, что спереди всё не умещается, а башню над чипсетом нельзя наращивать бесконечно. Светодиодов подсветки тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8.

Это тоже обычная практика даже на самых топовых платах такого формата. Производители просто стараются делать контакты в коннекторах чуть толще, понимая, что разъём всего один и нагрузка на него может быть высокая. В данном случае производитель позаботился о питании.

По верхнему краю также можно заметить группу из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. В отсутствии индикатора POST-кодов загрузки и инициализации они неплохо выручают, например, при разгоне памяти. Также удобно расположена кнопка ClrCMOS на задней панели, чтобы можно было легко сбросить настройки BIOS до заводских.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено два слота чёрного цвета. Сложно сказать, почему производитель не стал использовать белые разъёмы. Возможно, всё дело в унификации с другими устройствами. C одной стороны каждого слота используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно просто установить две планки. CUDIMM модули тоже можно использовать, но они будут работать в режиме Bypass, поэтому смысла в этом я не вижу.

Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 10000+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гб достигается путём установки двух модулей по 64 Гб. Хотя сейчас большую популярность набирают комплекты по 96 Гб, состоящие из двух модулей по 48 Гб. Зачастую они основаны на не бинарных чипах SKhynix M-Die.

Питание процессора выполнено по схеме 8+2+1. Все 11 каналов находятся сбоку. Это хорошие показатели даже для полноразмерной платы, а здесь она всё же компактная.

На каждый из основных 10 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной SPS (smart power stages) сборке Monolithic Power Systems M87692. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. ШИМ-контроллер представлен микросхемой Monolithic Power Systems MP2857.

MSI MPG B850I Edge TI WIFI позиционируется как геймерское решение с возможностью разгона. Подсистема питания выглядит очень солидно. Однако, следует помнить, что это плата для компактных сборок и ограничителем может выступать система охлаждения процессора.

В BIOS при первом запуске системы можно сразу включить режим PBO и повысить производительность системы. Поскольку я использовал жидкостное охлаждение, то из моего процессора удалось выжать потребление 200-220 Вт. Всё это было сделано только для эксперимента. Для обычной работы я ставил Curve Optimizer на -30.

Тепло от транзисторов отводит один крупный радиатор с развитым оребрением. Видно, что прижим очень хороший и достигается это благодаря специальной пластине с двумя винтами, которая находится с противоположной стороны. Также на ней есть терморезинка, а сама она алюминиевая, что в комплексе обеспечивает дополнительный теплоотвод сзади. Спереди радиатор контактирует не только с мосфетами, но и с катушками, что заметно по двум комплектам термопрокладок.

Подсветки на радиаторе нет и вообще на плате она не предусмотрена. Однако, есть разъём для её подключения. Точнее даже два, но один из них в формате EZConn. Это комбинированный разъём, который обеспечивает не только работу подсветки, но и питание вентиляторов.

Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава. Сверху находятся логотипы и надписи, выполненные белым цветом. Поверхность самого радиатора шероховатая.

В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам на них.

Ниже расположена ещё одна система охлаждения. Она предназначена для отвода тепла от SSD M.2 накопителей и чипсета, поэтому представляет из себя сэндвич. Поскольку узел получился нагруженным в плане теплоотвода, производитель решил добавить вентилятор и сделать охлаждение активным. Вентилятор маленький, но высокооборотистый.

Его максимальная скорость может достигать 8500 об/мин и поэтому он может доставлять дискомфорт при работе. Однако некоторые быстрые и горячие SSD M.2 накопители также используют активное охлаждение. Можно использовать вариант с пассивным охлаждением, например, накопитель MSI Spatium M570 Pro, но это уже может повлиять на охлаждение чипсета.

Вентилятор подключается к небольшому четырёхконтактному разъёму на материнской плате.

Радиаторы также изготовлены из алюминиевого сплава. Вентилятор при этом крепится на отдельную стальную рамку, которая встроена в тело верхней части. Она контактирует с нижней двумя небольшими областями. Сверху находится логотип серии MSI MPG. С противоположной стороны есть кусочек термопрокладки, для лучшего контакта с накопителем.

Нижняя часть предназначена для охлаждения чипсета. Она также изготовлена из алюминия и никаких опознавательных знаков на ней нет. Верхняя часть крепится двумя длинными тонкими винтами.

Сверху форма напоминает П-образный профиль, где внутри планируется размещение SSD M.2 накопителя. Поэтому там также можно заметить кусочек термопрокладки. Сам радиатор крепится к материнской плате с обратной стороны при помощи двух винтов жёстко. Для контакта с чипсетом есть специальная защитная рамка из пористого материала и тонкая терморезинка в центре. Судя по отпечатку прижим хороший.

Под радиатором находится чипсет AMD B850. Про него уже всё известно и главной его особенностью является официальная поддержка PCI-e 5.0, хотя ещё раз хочу напомнить, что чипсет к этому относится почти никак, ведь контроллер этой шины в процессоре, если это не APU и он там вообще есть.

В данном случае реализовано всего два порта SATA. Они находятся по правому краю платы, рядом с разъёмом EZConn.

Ниже них распаяны: одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения подсветки ARGB LED 5B.

По нижнему краю находится единственный слот расширения PCI-e x16 Gen5. Он обрамлён специальной стальной рамкой, чтобы выдерживать большую нагрузку.

Левее и выше расположены разъёмы для подключения кнопок и индикаторов корпуса, передней аудиопанели и колодка двух портов USB 2.0. Рядом можно заметить микросхему звукового кодека Realtek ALC4080.

Сетевой контроллер представлен чипом Realtek RTL8126, а контроллер ввода/вывода и системного мониторинга - микросхемой Nuvoton NCT6687D.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Три разъёма USB 3.2 Gen2 Type-A;

Один разъём USB 3.2 Gen2х2 Type-C;

Два разъёма USB 3.2 Gen1 Type-A;

Один сетевой разъём RJ-45 (5G);

Два аудиоразъёма типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка Сlr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Qualcomm NCM865.

Технические характеристики

Модель MSI MPG B850I Edge TI WIFI Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000, 8000, 9000-й серии для Socket AM5 Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD B850 (B650E) Оперативная память 2 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 – 10 000 (разгон) МГц Слоты расширения 1 – PCI-e x16 Gen5 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 2 x SATA 6.0 Гбит/с порта B850; RAID 0, 1;

2 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 1x PCI-e x4 Gen4 (зависит от модели процессора) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8126;

1 x Qualcomm NCM865 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 x USB 2.0 (AMD B850) USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B850) USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD B850) USB 3.2 Gen2х2 1 x USB 3.2 Gen2х2 (AMD B850) Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2 Type-C;

2 x USB 3.2 Gen1;

1 х HDMI;

1 x RJ45;

2 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x ClrSMOS Размеры, мм 170 x 170 Форм-фактор mini-ITX.

Возможности BIOS

В новом поколении материнских плат MSI оболочка UEFI BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Есть цветовые различия между разными линейками, но в пределах одной их нет. Поэтому здесь всё визуально напоминает модификацию Carbon. Если кто-то ожидал тут обнаружить светлую тему, то её тут нет. Оболочка теперь называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и отлично работает.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать XMP профиль, но и разогнать NPU. Зачем это чудо гнать, я не знаю. Основные же изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно.

Структура меню не поменялась, что будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 7700;

Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid E360;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: MSI MPG B850I Edge TI WIFI, версия BIOS – A.25;

Память: 2 x 16Гб DDR5-7200 KingBank (SKhynix);

Видеокарта: интегрированная в процессор;

Накопитель: XPG Legend 960 MAX;

Блок питания: Deepcool PX1000G.

Тестирование

Сборка не вызывает сложностей. Основная проблема у меня была с включением, когда была установлена видеокарта. Там уже подлезть не так просто, поэтому лучше пользоваться удлинителем из комплекта. Также я изначально немного разогнал систему. Просто в BIOS включил автоматический разгон и немного разогнал память. Также проверил её работу в режиме DDR5-8000. Тут я даже не сомневался, что это возможно.

Больше всего меня интересовала работа вентилятора и поэтому я не стал устанавливать именно PCI-e 5.0 накопитель. У меня он пока один – это MSI Spatium M570 Pro и там огромный радиатор. Однако, очевидно, что сам слот может работать в режиме PCI-e x4 Gen5.

Я специально никак не стал настраивать вентилятор на материнской плате и оставил его в штатном режиме, чтобы просто показать, что он работает достаточно шумно и его обороты нужно снижать. При этом накопитель или сам чипсет во время эксплуатации нагревались не так сильно, поэтому можно было смело снизить скорость его вращения или даже вовсе снять.

Пора переходить непосредственно к результатам тестов.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP32 RayTrace:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

Winrar 7.01:

7-Zip 24.08:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

PCMark 10:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Секрет тут очень простой – это крупный радиатор, который отлично справляется с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MPG B850I Edge TI WIFI – одна из лучших материнских плат формата mini-ITX для платформы AMD Socket AM5. Своими корнями она уходит к прошлому поколению, а именно MSI MPG B650I Edge WIFI. По дизайну и расположению разъёмов они очень похожи.

Поэтому владельцы плат на чипсете B650 могут без особого труда перейти на новинку, но есть ли в этом смысл? Для кого-то он точно есть. Например, добавилась поддержка PCI-e 5.0, Wi-Fi 7 и Ethernet 5G. Если б ещё добавили USB 4.0, то это получился бы шедевр, но его тут нет. Поэтому нужно смотреть по обстоятельствам. Если необходима обязательная поддержка PCI-e 5.0, и вы думаете, что это повлияет на производительность, есть смысл обновиться. Примерно то же самое можно сказать про стандарты связи. В остальных случаях обновляться смысла нет. Также если вы планируете новую сборку, можно рассмотреть именно новую плату.

У данной материнской платы стандартные габариты для этого форм-фактора, но всегда есть, на что обратить внимание. Прежде всего это радиаторы. Если планируется использование системы жидкостного охлаждения, то никаких проблем с совместимостью возникнуть не должно. Я даже поворачивал выводы шлангов в сторону бокового радиатора и проблем с установкой не возникло.

Ещё один нюанс – активная система охлаждения на комбинированном радиаторе чипсета и накопителя SSD M.2. В штатном режиме (по умолчанию, без настроек через приложение или в BIOS) она достаточно шумная. Я какое-то время тестировал плату без нее и даже не думал об этом. Потом решил проверить и понял, что шум от работы вентилятора есть и эту проблему нужно будет решать. Также не совсем удобно расположены некоторые разъёмы. В собранной системе подобраться к ним становится трудно, но это частая проблема подобных материнских плат.

В остальном это отличное устройство, которое позволяет разогнать процессор и память, демонстрируя хороший потенциал. На практике процессор разгонять никто не будет, а просто скорректируют кривую для работы на повышенных частотах при пониженном напряжении. С моим процессором удалось поставить Curve Optimizer на -30, а разгонял я его до потребления 200 Вт, чтобы просто проверить питание на плате. Это ещё раз показывает, что перед нами полноценная плата, вместе с которой можно использовать хоть GeForce RTX 5090, и она никак не ограничивает пользователя.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MPG B850I Edge TI WIFI получает награду: