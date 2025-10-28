Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI

Мы рассмотрим одну из лучших системных плат формата mini-ITX для платформы AMD Socket AM5 на чипсете AMD B850. Новое поколение получило поддержку PCI-e 5.0, Wi-Fi 7 и Ethernet 5G и демонстрирует хороший потенциал для разгона.
19

Оглавление

Вступление

Платформа AMD Socket AM5 стала популярной среди геймеров благодаря хорошей производительности в играх и нескольким удачным моделям процессоров. Среди них есть не очень горячие модификации, которые позволяют создавать компактные сборки. Помимо самого ЦП нужна ещё хорошая материнская плата, которая позволила бы реализовать весь потенциал, который заложен в платформу. На данный момент популярный чипсет AMD B650 уходит на покой, а ему на смену пришёл AMD B850. Многие уже знают, что это не революционная новинка, а переименованный AMD B650E.

Для рядового пользователя разница не очень принципиальная, поскольку всё отличие заключается в поддержке интерфейса PCI-e 5.0. Причём были материнские платы, где поддержка PCI-e 5.0 была реализована, точнее производитель просто не стал вставлять палки в колёса, ведь сам контроллер шины PCI-e 5.0 находится непосредственно в процессоре, в котором линии выделяются отдельно для слота PCI-e x16 и отдельно для накопителя M.2. Далее производитель материнской платы мог ввести программные или аппаратные ограничения на своё усмотрение. Теперь же появился чипсет AMD B850, где таких ограничений нет и вдобавок к этому обещают поддержку USB 4.0.

Традиционно особняком стоят модели материнских плат формата mini-ITX, которые позволяют создавать компактные и производительные сборки. Благодаря тому, что появились новые блоки питания формата SFX и SFX-L, открылись новые горизонты для создания небольших и мощных игровых сборок, в основе которых должны находиться материнские платы с отличной функциональностью. Формат mini-ITX – это узкая ниша и отдельная дисциплина среди энтузиастов, поэтому такие устройства обычно дороже более крупных моделей mATX. Помимо не очень высокого спроса и скромной распространённости, такие устройства сложнее в изготовлении. Производителю приходится наращивать количество слоёв печатной платы, чтобы можно было реализовать все фишки.

реклама



Однако достаточно посмотреть на количество корпусов для плат mini-ITX, чтобы понять возросшую популярность таких моделей. Сегодня мы изучим одну из таких плат с длинным названием MSI MPG B850I Edge TI WIFI.

450x220 33 KB. Big one: 1326x647 221 KB

Приставка TI, почти как на видеокартах NVIDIA. Только здесь она скорее обозначает внешнее оформление. Подразумевается титан – химический элемент, который представляет собой металл серебристого цвета. Это значит, что плата будет с серебристыми радиаторами, но в этом поколении производитель пошёл ещё дальше и саму печатную плату сделал светлой.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, что во многом объясняется габаритами устройства. Фон местами светлый, а спереди он вообще какой-то абстрактный и цветной. Есть крупный фрагмент самой материнской платы и действительно заметно, что у неё не только серебристые радиаторы, но и светлая печатная плата.

450x369 35 KB. Big one: 1500x1229 216 KB

В правом верхнем углу опять есть предупреждающая наклейка, чтобы дети не ели батарейки CR2032. Посередине крупными серебристыми переливающимися символами обозначено наименование модели MSI MPG B850I Edge TI WIFI. На фрагменте изображения материнской платы можно заметить обновлённый логотип серии MSI MPG. В правом нижнем углу есть вставка с указанием чипсета. В данном случае это AMD B850. В левом верхнем углу находится логотип серии MSI Gaming.

Посмотрим на противоположную сторону.

реклама



450x370 47 KB. Big one: 1500x1233 320 KB

Здесь фон серый. Однако сверху мы снова видим надпись крупными серебристыми буквами MSI MPG B850I Edge TI WIFI. Справа находятся значки от AMD и HDMI. В левой части расположено изображение платы. Справа от него находятся два столбца значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве.

Ниже расположена небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

450x136 14 KB. Big one: 1500x454 132 KB

Пора открыть упаковку. Здесь мы видим белый картонный лоток с разделителем. В правой части лежит материнская плата в антистатическом пакете, а слева находится отсек, где размещается комплект поставки.

450x307 27 KB. Big one: 1500x1024 169 KB

Информационная составляющая представлена следующим набором:

450x185 24 KB. Big one: 1500x615 175 KB
  • Quick Installation Guide (руководство по монтажу);
  • Буклет с какой-то акцией от MSI;
  • Комплект наклеек;
  • Нормативное уведомление для стран ЕС.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

450x299 31 KB. Big one: 1500x995 260 KB
  • Один кабель SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Кабель для подсветки;
  • Антенна для беспроводной сети;
  • Кабель для разъёма EZConn;
  • Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате. Комплект очень солидный, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса, чтобы облегчить подключение при монтаже.

Дизайн и особенности платы

Перед нами компактная материнская плата формата mini-ITX. Её габариты не отличаются от классических и составляют 170 х 170 мм. В прошлом поколении (MSI MPG B650I Edge WIFI) были светлыми только радиаторы, а теперь сама печатная плата.

Правда, тут с передней части она молочно-белая, а сзади серая, но всё равно светлая. Ещё есть надписи и логотипы на радиаторах. Принты на поверхности также присутствуют. В основном это белые полосы на чуть менее белой основной поверхности. RGB-подсветки тут нет, ни на боковом радиаторе, ни на самой печатной плате.

450x439 55 KB. Big one: 1500x1463 461 KB

реклама





Плата необычна тем, что сверху поверхность у неё белая матовая, а с противоположной стороны – серая. Производитель сообщает о десяти слоях металлизации и двух унциях меди на слой.

Плата жёсткая и вообще не гнётся. Она короткая, плюс много слоёв металлизации, а также на ней есть несколько радиаторов. Принтов на плате прилично, но в основном это полоски и подписи к разъёмам, микросхемам, и коннекторам.

450x382 44 KB. Big one: 1500x1274 329 KB

Для этой платформы и форм-фактора, данную материнскую плату можно считать флагманской. Для Intel LGA 1851 есть три варианта: MSI MPG Z890I Edge TI WIFI, MSI MPG B860I Edge TI WIFI и MSI PRO H810I WIFI. А вот для AMD выбор не такой богатый, ну разве что ещё есть прошлое поколение MSI MPG B650I Edge WIFI.

Здесь мы также видим развитую систему охлаждения. В первую очередь заметен крупный радиатор в левой части сбоку, который возвышается над разъёмами задней панели. На нём находится знакомый дракон серии MSI Gaming.

450x388 43 KB. Big one: 1500x1294 332 KB

С обратной стороны платы элементы также есть, но плотность их невелика, а ещё здесь можно обнаружить один из разъёмов M.2, для установки накопителя. Это обычная практика для подобного формата материнских плат потому, что спереди всё не умещается, а башню над чипсетом нельзя наращивать бесконечно. Светодиодов подсветки тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8.

450x259 39 KB. Big one: 1500x864 299 KB

Это тоже обычная практика даже на самых топовых платах такого формата. Производители просто стараются делать контакты в коннекторах чуть толще, понимая, что разъём всего один и нагрузка на него может быть высокая. В данном случае производитель позаботился о питании.

По верхнему краю также можно заметить группу из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. В отсутствии индикатора POST-кодов загрузки и инициализации они неплохо выручают, например, при разгоне памяти. Также удобно расположена кнопка ClrCMOS на задней панели, чтобы можно было легко сбросить настройки BIOS до заводских.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено два слота чёрного цвета. Сложно сказать, почему производитель не стал использовать белые разъёмы. Возможно, всё дело в унификации с другими устройствами. C одной стороны каждого слота используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно просто установить две планки. CUDIMM модули тоже можно использовать, но они будут работать в режиме Bypass, поэтому смысла в этом я не вижу.

450x203 34 KB. Big one: 1500x678 249 KB

Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 10000+ МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гб достигается путём установки двух модулей по 64 Гб. Хотя сейчас большую популярность набирают комплекты по 96 Гб, состоящие из двух модулей по 48 Гб. Зачастую они основаны на не бинарных чипах SKhynix M-Die.

Питание процессора выполнено по схеме 8+2+1. Все 11 каналов находятся сбоку. Это хорошие показатели даже для полноразмерной платы, а здесь она всё же компактная.

450x303 55 KB. Big one: 1500x1011 367 KB

На каждый из основных 10 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной SPS (smart power stages) сборке Monolithic Power Systems M87692. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90 А.

450x249 27 KB. Big one: 1500x831 189 KB

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. ШИМ-контроллер представлен микросхемой Monolithic Power Systems MP2857.

450x236 24 KB. Big one: 1500x786 176 KB

MSI MPG B850I Edge TI WIFI позиционируется как геймерское решение с возможностью разгона. Подсистема питания выглядит очень солидно. Однако, следует помнить, что это плата для компактных сборок и ограничителем может выступать система охлаждения процессора.

В BIOS при первом запуске системы можно сразу включить режим PBO и повысить производительность системы. Поскольку я использовал жидкостное охлаждение, то из моего процессора удалось выжать потребление 200-220 Вт. Всё это было сделано только для эксперимента. Для обычной работы я ставил Curve Optimizer на -30.

450x202 23 KB. Big one: 1451x650 170 KB

Тепло от транзисторов отводит один крупный радиатор с развитым оребрением. Видно, что прижим очень хороший и достигается это благодаря специальной пластине с двумя винтами, которая находится с противоположной стороны. Также на ней есть терморезинка, а сама она алюминиевая, что в комплексе обеспечивает дополнительный теплоотвод сзади. Спереди радиатор контактирует не только с мосфетами, но и с катушками, что заметно по двум комплектам термопрокладок.

450x292 27 KB. Big one: 1500x972 249 KB

Подсветки на радиаторе нет и вообще на плате она не предусмотрена. Однако, есть разъём для её подключения. Точнее даже два, но один из них в формате EZConn. Это комбинированный разъём, который обеспечивает не только работу подсветки, но и питание вентиляторов.

450x238 23 KB. Big one: 1500x794 237 KB

Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава. Сверху находятся логотипы и надписи, выполненные белым цветом. Поверхность самого радиатора шероховатая.

450x221 35 KB. Big one: 1500x738 264 KB

В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам на них.

Ниже расположена ещё одна система охлаждения. Она предназначена для отвода тепла от SSD M.2 накопителей и чипсета, поэтому представляет из себя сэндвич. Поскольку узел получился нагруженным в плане теплоотвода, производитель решил добавить вентилятор и сделать охлаждение активным. Вентилятор маленький, но высокооборотистый.

450x294 26 KB. Big one: 1500x979 184 KB

Его максимальная скорость может достигать 8500 об/мин и поэтому он может доставлять дискомфорт при работе. Однако некоторые быстрые и горячие SSD M.2 накопители также используют активное охлаждение. Можно использовать вариант с пассивным охлаждением, например, накопитель MSI Spatium M570 Pro, но это уже может повлиять на охлаждение чипсета.

Вентилятор подключается к небольшому четырёхконтактному разъёму на материнской плате.

450x256 34 KB. Big one: 1500x852 284 KB

Радиаторы также изготовлены из алюминиевого сплава. Вентилятор при этом крепится на отдельную стальную рамку, которая встроена в тело верхней части. Она контактирует с нижней двумя небольшими областями. Сверху находится логотип серии MSI MPG. С противоположной стороны есть кусочек термопрокладки, для лучшего контакта с накопителем.

450x281 31 KB. Big one: 1500x938 255 KB

Нижняя часть предназначена для охлаждения чипсета. Она также изготовлена из алюминия и никаких опознавательных знаков на ней нет. Верхняя часть крепится двумя длинными тонкими винтами.

Сверху форма напоминает П-образный профиль, где внутри планируется размещение SSD M.2 накопителя. Поэтому там также можно заметить кусочек термопрокладки. Сам радиатор крепится к материнской плате с обратной стороны при помощи двух винтов жёстко. Для контакта с чипсетом есть специальная защитная рамка из пористого материала и тонкая терморезинка в центре. Судя по отпечатку прижим хороший.

Под радиатором находится чипсет AMD B850. Про него уже всё известно и главной его особенностью является официальная поддержка PCI-e 5.0, хотя ещё раз хочу напомнить, что чипсет к этому относится почти никак, ведь контроллер этой шины в процессоре, если это не APU и он там вообще есть.

450x450 43 KB. Big one: 1500x1500 394 KB

В данном случае реализовано всего два порта SATA. Они находятся по правому краю платы, рядом с разъёмом EZConn.

450x321 53 KB. Big one: 1500x1069 404 KB

Ниже них распаяны: одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения подсветки ARGB LED 5B.

450x387 57 KB. Big one: 1500x1290 478 KB

По нижнему краю находится единственный слот расширения PCI-e x16 Gen5. Он обрамлён специальной стальной рамкой, чтобы выдерживать большую нагрузку.

450x239 36 KB. Big one: 1500x797 258 KB

Левее и выше расположены разъёмы для подключения кнопок и индикаторов корпуса, передней аудиопанели и колодка двух портов USB 2.0. Рядом можно заметить микросхему звукового кодека Realtek ALC4080.

450x240 40 KB. Big one: 1500x801 263 KB

Сетевой контроллер представлен чипом Realtek RTL8126, а контроллер ввода/вывода и системного мониторинга - микросхемой Nuvoton NCT6687D.

450x284 38 KB. Big one: 1500x946 238 KB

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

450x427 33 KB. Big one: 609x578 58 KB
  • Три разъёма USB 3.2 Gen2 Type-A;
  • Один разъём USB 3.2 Gen2х2 Type-C;
  • Два разъёма USB 3.2 Gen1 Type-A;
  • Один сетевой разъём RJ-45 (5G);
  • Два аудиоразъёма типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Одна кнопка BIOS Flash;
  • Одна кнопка Сlr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Qualcomm NCM865.

Технические характеристики

Модель MSI MPG B850I Edge TI WIFI
Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000, 8000, 9000-й серии для Socket AM5
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4
Системная логика AMD B850 (B650E)
Оперативная память 2 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 – 10 000 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 – PCI-e x16 Gen5
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 2 x SATA 6.0 Гбит/с порта B850; RAID 0, 1;
2 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 1x PCI-e x4 Gen4 (зависит от модели процессора)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8126;
1 x Qualcomm NCM865
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 x USB 2.0 (AMD B850)
USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B850)
USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD B850)
USB 3.2 Gen2х2 1 x USB 3.2 Gen2х2 (AMD B850)
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 3 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2х2 Type-C;
2 x USB 3.2 Gen1;
1 х HDMI;
1 x RJ45;
2 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash;
1 x ClrSMOS
Размеры, мм 170 x 170
Форм-фактор mini-ITX.

Возможности BIOS

В новом поколении материнских плат MSI оболочка UEFI BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Есть цветовые различия между разными линейками, но в пределах одной их нет. Поэтому здесь всё визуально напоминает модификацию Carbon. Если кто-то ожидал тут обнаружить светлую тему, то её тут нет. Оболочка теперь называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и отлично работает.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать XMP профиль, но и разогнать NPU. Зачем это чудо гнать, я не знаю. Основные же изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно.

Структура меню не поменялась, что будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 7700;
  • Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid E360;
  • Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;
  • Материнская плата: MSI MPG B850I Edge TI WIFI, версия BIOS – A.25;
  • Память: 2 x 16Гб DDR5-7200 KingBank (SKhynix);
  • Видеокарта: интегрированная в процессор;
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX;
  • Блок питания: Deepcool PX1000G.

450x299 47 KB. Big one: 1500x997 338 KB

Тестирование

Сборка не вызывает сложностей. Основная проблема у меня была с включением, когда была установлена видеокарта. Там уже подлезть не так просто, поэтому лучше пользоваться удлинителем из комплекта. Также я изначально немного разогнал систему. Просто в BIOS включил автоматический разгон и немного разогнал память. Также проверил её работу в режиме DDR5-8000. Тут я даже не сомневался, что это возможно.

Больше всего меня интересовала работа вентилятора и поэтому я не стал устанавливать именно PCI-e 5.0 накопитель. У меня он пока один – это MSI Spatium M570 Pro и там огромный радиатор. Однако, очевидно, что сам слот может работать в режиме PCI-e x4 Gen5.

Я специально никак не стал настраивать вентилятор на материнской плате и оставил его в штатном режиме, чтобы просто показать, что он работает достаточно шумно и его обороты нужно снижать. При этом накопитель или сам чипсет во время эксплуатации нагревались не так сильно, поэтому можно было смело снизить скорость его вращения или даже вовсе снять.

Пора переходить непосредственно к результатам тестов.

AIDA64 GPGPU:

450x276 41 KB. Big one: 1435x880 313 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x428 50 KB. Big one: 830x789 153 KB

AIDA64 CPU CheckMate:

450x322 48 KB. Big one: 1385x992 316 KB

AIDA64 AES:

450x322 49 KB. Big one: 1385x992 323 KB

AIDA64 SHA3:

450x322 48 KB. Big one: 1385x992 310 KB

AIDA64 FP32 RayTrace:

450x322 48 KB. Big one: 1385x992 315 KB

AIDA64 FP64 RayTrace:

450x322 49 KB. Big one: 1385x992 322 KB

Cinebench R20:

450x359 43 KB. Big one: 1493x1191 291 KB

Cinebench R23:

450x390 37 KB. Big one: 1275x1104 206 KB

Cinebench 2024:

450x395 24 KB. Big one: 1474x1294 165 KB

Winrar 7.01:

450x431 40 KB

7-Zip 24.08:

450x289 33 KB. Big one: 1105x710 160 KB

CrystalDiskMark:

450x230 39 KB

AS SSD:

450x449 49 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

450x304 43 KB. Big one: 1265x855 202 KB

PCMark 10:

450x380 33 KB. Big one: 1500x1266 193 KB

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

450x200 30 KB. Big one: 1500x667 144 KB

Секрет тут очень простой – это крупный радиатор, который отлично справляется с нагрузкой в пассивном режиме.

450x200 29 KB. Big one: 1500x667 141 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x172 22 KB. Big one: 921x352 75 KB

24 бит, 192 кГц

450x172 22 KB. Big one: 921x352 75 KB

Заключение

MSI MPG B850I Edge TI WIFI – одна из лучших материнских плат формата mini-ITX для платформы AMD Socket AM5. Своими корнями она уходит к прошлому поколению, а именно MSI MPG B650I Edge WIFI. По дизайну и расположению разъёмов они очень похожи.

Поэтому владельцы плат на чипсете B650 могут без особого труда перейти на новинку, но есть ли в этом смысл? Для кого-то он точно есть. Например, добавилась поддержка PCI-e 5.0, Wi-Fi 7 и Ethernet 5G. Если б ещё добавили USB 4.0, то это получился бы шедевр, но его тут нет. Поэтому нужно смотреть по обстоятельствам. Если необходима обязательная поддержка PCI-e 5.0, и вы думаете, что это повлияет на производительность, есть смысл обновиться. Примерно то же самое можно сказать про стандарты связи. В остальных случаях обновляться смысла нет. Также если вы планируете новую сборку, можно рассмотреть именно новую плату.

У данной материнской платы стандартные габариты для этого форм-фактора, но всегда есть, на что обратить внимание. Прежде всего это радиаторы. Если планируется использование системы жидкостного охлаждения, то никаких проблем с совместимостью возникнуть не должно. Я даже поворачивал выводы шлангов в сторону бокового радиатора и проблем с установкой не возникло.

Ещё один нюанс – активная система охлаждения на комбинированном радиаторе чипсета и накопителя SSD M.2. В штатном режиме (по умолчанию, без настроек через приложение или в BIOS) она достаточно шумная. Я какое-то время тестировал плату без нее и даже не думал об этом. Потом решил проверить и понял, что шум от работы вентилятора есть и эту проблему нужно будет решать. Также не совсем удобно расположены некоторые разъёмы. В собранной системе подобраться к ним становится трудно, но это частая проблема подобных материнских плат.

В остальном это отличное устройство, которое позволяет разогнать процессор и память, демонстрируя хороший потенциал. На практике процессор разгонять никто не будет, а просто скорректируют кривую для работы на повышенных частотах при пониженном напряжении. С моим процессором удалось поставить Curve Optimizer на -30, а разгонял я его до потребления 200 Вт, чтобы просто проверить питание на плате. Это ещё раз показывает, что перед нами полноценная плата, вместе с которой можно использовать хоть GeForce RTX 5090, и она никак не ограничивает пользователя.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MPG B850I Edge TI WIFI получает награду:

200x109 16 KB

Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi wildchaser mini-itx edge socket am5 mpg ryzen 7 7700 amd b850 msi mpg b850i edge ti wifi

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
3
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
19
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White
22
Обзор и тестирование блока питания XPG Pylon II
3
Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart T8
3
Кибер-ориентирование: как проект «Охотники за сталью» объединяет промышленность и гейминг
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360 White
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
32
Появившийся в Солнечной системе межзвёздный объект 3I/ATLAS изменил траекторию движения
1
National Interest: российский ядерный беспилотник «Посейдон» гораздо опаснее, чем думают на Западе
+
Steam обновил список наиболее популярных игровых видеокарт среди геймеров площадки
4
Писториус: Германия перейдёт к новой модели военной службы в 2026 году
1
Доля Windows 11 достигла рекордного значения на фоне прекращения поддержки Windows 10
7
Появились кадры полёта китайского самолёта шестого поколения J-36 в сопровождении истребителя J-20
1
Дэн Хаузер прокомментировал GTA 6 и признался, что ему грустно от этого
2
Дэн Хаузер объяснил почему Rockstar так и не выпустила игру Agent
+
Тайвань сформировал первый батальон из американских танков М1А2Т Abrams
+
NASA зафиксировало аномальное ускорение возле Солнца межзвездного объекта 3I/ATLAS
4
Микроволновку переделали в игровой ПК с вмонтированным монитором и матплатой на вращающемся лотке
2
Анонс Half-Life 3 может состояться уже в ноябре
6
В игре Red Dead Redemption 2 теперь возможны ограбления банков
+
SanDisk и Crayola представили флеш-накопитель в виде карандаша
+
HKC анонсировала игровой монитор с рекордной частотой обновления 345 Гц
+
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
10
Первый образец самолета «Ладога» построят до конца года
+
Илон Маск представил свое радикальное видение смартфонов будущего
1
Hardware Unboxed сравнили Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti в 22 актуальных играх
+

Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана
15:35
Конч 30050 всегда КОНЧ
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана
15:33
ты лучше свой конч покажи как он спермой шишкинса заливает экран
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
ФельдшеR
15:17
А можешь перечислить ваши ГОС организации которые платят сберу))? Просто в РФ везде при устройстве на работу спрашивают - куда вам деньги переводить? И перейти с одного банка в другой, получая з/п - н...
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
ФельдшеR
15:09
Хотел Хуанга подловить, ага!))
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
ФельдшеR
15:07
Для ребятишек пойдет - большой, гнутый, много Гц и недорогой.) Спс за статью по теме.
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
Сергей Есенин
15:05
Оч интересно , жаль что издеж
Платформа «Консоль»: Заработок курьеров в Москве равен около 20,5 тыс рублей в сутки
4pokalin
14:55
А что певицам нельзя, только тебе пропукивающему диван дома можно ?
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
Лев корл
14:41
Смотря на эту картинку, вспоминается идущий в данный момент сериал "Камбэк", где Птаха спрашивает: вкусный супец? А я туда плюнул! И ведь найдутся такие, кто это сделает в реале - просто наплюют в каж...
В Госдуме предложили перевести школьные столовые на шведский стол
BigCar
14:37
Сейчас сложно найти НЕ партнёра, чтобы НЕ получить кешбек.
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Bernigan
14:22
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter