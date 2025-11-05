Оглавление

Вступление

Обычные пользователи всё реже используют классические жёсткие диски в компьютерах. Только когда речь заходит о хранении важной информации, это становится актуально. Для этого есть специальные сетевые хранилища, которые сегодня играют роль универсальных помощников, поскольку стали настоящими многофункциональными комбайнами, которые используют не только для создания резервных копий и защищённых хранилищ, но и для систем видеонаблюдения, а также создания собственного облачного сервера.

Среди подобных устройств наметилась тенденция по переходу на твердотельные (SSD) накопители, но пока ещё происходит определённый переходный период, когда есть гибридные устройства, которые предоставляют возможность использовать оба типа накопителей. Таким образом обеспечивается большая универсальность, когда высокая скорость SSD сочетается с большими объёмами современных жёстких дисков. Это не совсем бюджетный вариант и в основном такие устройства используются в небольших компаниях.

Я уже рассматривал несколько различных сетевых хранилищ, включая те, где используются исключительно SSD M.2 накопители. У них есть свои достоинства, например, компактность и простота развёртывания такой системы, но если мы говорим про универсальность, то тут лучше использовать гибридное хранилище. Часто используемые данные или проекты, которые нуждаются в оперативном доступе, можно хранить на быстром накопителе, а архивные документы и бэкапы – на жёстком диске. Это позволило бы увеличить скорость и надёжность, ведь всю информацию с быстрого носителя можно дублировать на медленный.

Остаётся лишь оснастить устройство быстрым интерфейсом, и оно будет востребовано на рынке из-за своей универсальности. Сегодня мы рассмотрим именно такую модель компании TerraMaster, которая называется F4-425 Plus, официальный сайт.

Внешне она очень напоминает TerraMaster F4-424 MAX, которую я рассматривал ранее, но новая модель немного проще по своей платформе, а значит должна быть доступнее для потребителя, при этом не сильно ограничивая по функциональности. Есть смысл посмотреть на неё внимательнее, а может даже сравнить две этих модели.

Технические характеристики

Модель TerraMaster F4-425 Plus Тип устройства NAS (сетевое хранилище) Процессор Intel N150 Видеопроцессор Интегрированный Intel UHD Graphics Операционная система TOS 6.0 Оперативная память Максимум 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц (1 х 16 ГБ SODIMM DDR5-4800 в комплекте) Накопители 4 x SATA 3 (3.5” или 2.5”) Максимум 4 х 30 ТБ;

3 х SSD M.2 PCI-e Gen3 x1 Интерфейсы 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с);

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Гбит/с);

1 x HDMI 2.0b;

2 x RJ45 LAN 5G;

1 x DC-in 12V Беспроводные интерфейсы Нет (возможна установка USB WI-FI адаптера) Размеры 150 x 181 x 219 мм Масса 2.9 кг Цена ~60 000 рублей*

* Примерная стоимость.

Как и другие производители, компания TerraMaster периодически обновляет линейки своих устройств и переводит их на современные актуальные платформы. Если так получилось, что на смену процессору Intel N100 пришёл N150, есть смысл выпускать свои накопители на более современной платформе.

Есть ещё версия без приставки Plus и там всё немного проще, но именно она, скорее всего, будет предпочтительнее для домашнего использования благодаря невысокой стоимости и более распространённому сетевому стандарту Ethernet 2.5G. Я на такую сеть перешёл давно, а вот для Ethernet 5G оборудования пока не так много и есть смысл сразу переходить на Ethernet 10G, благо подходящего оборудования в достатке.

По остальной начинке тут всё скромно. Всего один канал памяти, в который можно установить всего одну планку памяти SODIMM DDR5 на 32 Гбайт. Можно попытаться поставить 48 Гбайт, но здесь могут быть ограничения BIOS. Сама платформа накладывает и остальные ограничения. Например, тут просто нет USB портов на 10 Гбит или накопители M.2 работают в режиме PCI-e x1 Gen3, поскольку банально нет большого количества линий PCI-e.

С другой стороны, тут можно установить четыре жёстких диска по 30 Тбайт и ещё три SSD M.2 по 8 Тбайт. Об этом производитель сообщает в своих пресс-релизах, где фигурирует число 144 Тбайт.

Упаковка и комплектация

NAS поставляется в чёрной картонной коробке с полиграфией. На этот раз снаружи была ещё одна простая транспортировочная упаковка из обычного картона, поэтому коробка выглядит как новенькая.

Оформление лаконичное, информации об устройстве представлено не так много. Спереди указано, что этот NAS рассчитан на установку четырёх накопителей. Об этом также свидетельствует наименование модели F4, но… производитель добавляет, что это гибридный NAS.

Сбоку находится наклейка с штрихкодом, серийным номером и артикулом модели.

Верхняя крышка легко открывается, и внутри мы видим две панели из вспененного полиэтилена, в которых зафиксировано само устройство и картонная коробка с аксессуарами. В ней же на дне скрываются различные инструкции и буклеты.

Сетевое хранилище дополнительно упаковано в полиэтиленовый пакет. Комплект поставки размещается в отдельной картонной коробке чёрного цвета. Она расположена рядом с устройством и дополнительно защищает его с одной из сторон.

Здесь производитель постарался и укомплектовал хранилище самым необходимым. Внутри той самой чёрной коробки есть ещё две. Производитель заметно перестраховывается и слоями упаковки пытается защитить всё по максимуму.

Например, на дне коробки мы обнаруживаем руководство по разбору, гарантийную карту, инструкцию по установке накопителей и комплект наклеек.

Ещё в комплекте идут винты для крепления накопителей. Для 3.5” накопителей они не нужны, а вот для 2.5” точно понадобятся, чтобы можно было их закрепить на лотках корзины. Также в комплекте есть один патчкорд RJ-45, а самих портов на устройстве два.

Ещё в комплекте можно обнаружить блок питания на 12 В, 7.5 А. В итоге он может обеспечивать 90 Вт. На мой взгляд, такой мощности вполне хватит для полного оснащения этого NAS и ещё будет небольшой запас.

Для блока питания есть сетевой кабель со стандартной вилкой без заземления.

Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Я давно знаком с подобными устройствами и использую их, поэтому здесь вся конструкция очень знакома, а кроме того, в моих руках уже побывала модель прошлого поколения TerraMaster F4-424 MAX. Несмотря на то, что это прошлое поколение, та версия дала бы фору новому устройству.

Однако различные приставки обозначают разные модификации и есть достаточно простые решения без приставок. Plus версия – это что-то более серьёзное, а MAX – самое топовое исполнение. Причём все отличия между ними кардинальные. Точнее это просто абсолютно разные платформы, где даже интерфейсы различаются по скорости передачи данных или по их количеству.

У модели F4-425 Plus корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Можно даже сказать, что это часть профильной трубы, где спереди и сзади находятся другие панели. Поэтому устройство получилось относительно тяжёлым, но зато устойчивым и тихим, чему способствует система охлаждения.

Внешне NAS смотрится знакомо, а по цветовой палитре тут сочетается серебристый металлик с чёрным цветом. Сам корпус опирается на четыре резиновых ножки внизу корпуса.

Как обычно, лотки для дисков предусмотрены спереди. Механизм фиксации и извлечения дисков выполнен уже знакомо, всё осуществляется просто и интуитивно понятно.

По бокам нет практически ничего, кроме логотипа TerraMaster и наклейки с QR-кодом для загрузки приложения. Да, существует ещё мобильное приложение. Однако основная часть настроек и управления приложениями осуществляется через веб-интерфейс. Кроме того, этот NAS можно использовать как обычный компьютер, установив на него операционную систему, например, Windows.

Устройство смотрится просто и лаконично. Спереди мы видим четыре лотка для установки дисков. Справа расположена гирлянда индикаторов.

Спикерфон для звукового оповещения тоже есть, но он распаян на материнской плате. Кнопка включения находится впереди, а ниже есть по одному индикатору на диск и один питания.

На этот раз производитель услышал меня и спереди появился один разъём USB 3.2 Gen1 Type-A для флешки, внешнего диска или клавиатуры с мышкой, чтобы не копошиться сзади.

Чтобы извлечь лоток, достаточно нажать на пластиковую ручку сверху и потянуть на выступ снизу. Для обратной установки можно просто задвинуть, и он сам защёлкнется. Сам лоток изготовлен из пластика. Есть устройство безвинтового крепления 3.5” дисков. Для этого по бокам предусмотрены две пластиковых полоски с штырями.

В эти лотки можно установить также 2.5” накопители, но без винтов уже не обойтись. Внутри корпуса можно увидеть специальную плату с разъёмами SATA с питанием. Диски можно устанавливать прямо во время работы. Они определяются и инициализируются софтом без всяких трудностей.

Сзади присутствует пластиковая панель с одним крупным вентилятором 120 x120 x 25 мм. Здесь же есть следующие разъёмы: HDMI, два USB 3.2 Gen1 Type-A, один USB 3.2 Gen1 Type-C, два Ethernet 5G и разъём подключения блока питания. Также тут можно заметить маленькое отверстие, за которым скрывается кнопка Reset.

Вентилятор с ШИМ управлением и потому работает очень тихо. Воздух проходит от передней панели, обдувая диски и материнскую плату, но только с одной стороны.

Используется вентилятор компании Snowfan, модель YY12025H12S с двойными подшипниками скольжения. Максимальная скорость – 2000 об/мин.

Корпус разбирается достаточно просто. Точнее он даже не разбирается в привычном понимании, а просто сдвигается его внешняя алюминиевая труба. Фиксируют её четыре винта снизу. Внутри предусмотрена стальная рама, к которой крепятся все остальные компоненты, включая материнскую плату и вентилятор.

Блок с вентилятором снимается отдельно, чтобы его было проще обслуживать. Материнская плата расположена таким образом, что все слоты M.2 находятся снаружи в лёгком доступе. Это удобно, ведь не нужно снимать плату и лезть в недра компьютера. Однако именно на эту сторону воздух никак не попадает, а внешний кожух устанавливается путём сдвига. Поэтому организовать отвод тепла накопителей на него будет не так просто.

Процессор Intel N150 распаян с обратной стороны платы и закрыт огромным алюминиевым радиатором. Его мощность невелика (6 Вт), но возможен буст до 15 Вт. Радиатор окрашен в чёрный цвет. Ещё на стороне, где процессор с радиатором, можно заметить один стандартный разъём 4-pin FAN. Именно к нему подключается вентилятор. Второй такой разъём тут не распаян.

Также тут можно заметить слот, в который устанавливается специальная дочерняя плата. Она идёт в сторону корзин и к ней непосредственно подключаются диски, причём с питанием.

Здесь же распаян USB порт, куда может устанавливаться флешка с загрузчиком или беспроводной адаптер. В данном случае он пустой, а флешка с загрузчиком установлены в специализированный разъём. С этой же стороны располагаются батарейка CMOS и спикерфон.

Кроме процессора, тут распаяны все основные контроллеры, включая два Ethernet. Это чипы Realtek RTL8126, которые можно встретить на некоторых современных материнских платах. Проблема в том, что сейчас оборудование Ethernet 5G не сильно распространено, в основном используется оборудование 2.5G или 10G.

Загрузчик-загрузчиком, его, кстати, не обязательно отключать аппаратно, а можно сделать это в BIOS. Есть также возможность поставить свою систему, например, FreeNAS, но тут уже предусмотрен вариант установки собственной ОС – TOS 6.0. Также можно загружаться с внешнего диска или M.2 накопителя.

Память и накопители M.2 устанавливаются в любой из трёх доступных слотов, скорость у них одинаковая и ограничена PCI-e x1 Gen3. Здесь всего один слот для памяти SODIMM DDR5 и уже установлен один модуль на 16 Гбайт.

Всё основное рассмотрели и теперь пора переходить к тестам.

Тестирование

Изначально NAS поставлялся с одним модулем памяти DDR5-4800 на 16 Гбайт и без накопителей. Объём памяти можно увеличить, установив одну планку SODIMM DDR5 на 32 Гбайт, про 48 Гбайт модули ничего не сказано и у меня не было возможности это проверить.

Я же сразу установил накопитель XPG Legend 960 MAX на 1 Тбайт с операционной системой Windows 11, у меня был второй накопитель Hikvision G4000 на 1 Тбайт с фирменной оболочкой TOS 6.0 на файловой системе BTRFS и ещё жёсткий диск. Последний я не стал использовать, поскольку в интерфейсе SATA давно нет ничего интересного, а скорости там невысоки.

Оболочка меню BIOS не совсем простая и предлагает много различных настроек.

Изображение выводилось на 4K монитор, с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система. В нагрузке устройство работает достаточно тихо, нагрев очень умеренный.

Сначала я запустил устройство с M.2 накопителя под операционной системой Windows 11, чтобы проверить работоспособность этого NAS в качестве компьютера. Всё работает отлично.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

Cinebench R20:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

ATTO Disk Benchmark

Anvil’s Storage:

Если внимательно читать описание устройства и знать, что тут интерфейс M.2 заметно ограничен, то удивляться будет нечему. Накопители не сильно напрягаются и соответственно заметно не греются, поэтому троттлинг тут отсутствует.

Думаю, теперь можно переходить к обзору самой фирменной оболочки TOS 6.0. С чего начать? В программе есть справка и поддержка, но до неё ещё нужно добраться. Однако есть сайт с видеоруководствами, к которому можно обратиться в поисках полезной информации.

Опытный пользователь сразу устанавливает накопители, запускает устройство и заходит в его веб-интерфейс. IP адрес может отличаться, поскольку DHCP раздаёт конкретный роутер. Настройки устройства можно менять, но на первом этапе это DHCP и адрес, выданный роутером. Есть утилита для поиска оборудования, но это совсем для новичков.

Заходим на веб-интерфейс и видим инициализацию сетевого хранилища.

Дальше проходят базовые настройки перед запуском основной системы.

При первом входе на странице появляются подсказки, которые объясняют пользователю назначение основных кнопок и разделов интерфейса.

Затем запускается сканирование системы безопасности, после чего она выносит вердикт.

До настроек мы ещё доберёмся, а сперва можно посмотреть на центр приложений. Здесь представлен фирменный софт и утилиты, которые в значительной мере расширяют возможности устройства. Например, нужно автоматизировать процесс создания резервных копий или «снимков» системы, выбираем подходящее приложение и устанавливаем его.

Если здесь не обнаружилось чего-то необходимого, то есть внешний сайт, на котором представлен софт сторонних разработчиков.

Кстати, резервное копирование занимает целый раздел. В нем сосредоточены различные инструменты для развёртывания и автоматизации этого процесса. На первичном этапе есть подсказки со схемами.

Подробно описаны и наглядно показаны различные варианты создания резервных копий. Также здесь идут отдельные приложения, которые наилучшим образом подходят для определённой задачи. Приложения необходимо будет установить перед использованием, ведь не всем могут пригодиться все возможности, а потребуется какой-то свой индивидуальный набор опций.

Все настройки объединены в раздел «Панель управления» по аналогии с операционной системой Windows. На мой взгляд, разработчики ПО специально постарались упростить интерфейс, сделать его максимально понятным и поэтому всё логично сгруппировали. Всё это облегчает навигацию и позволяет ускорить процесс настройки.

Как и в операционной системе Windows, здесь отображаются значки наиболее востребованных настроек, а более развёрнутое меню открывается при выборе какого-либо одного значка.

Настроек очень много, но в первую очередь нужно настроить сеть. Обратите внимание, что в правом верхнем углу есть пункт «Справка».

Сетевые настройки стандартны для подобного устройства и есть всё самое необходимое, включая справочную информацию по интерфейсу. Например, можно увидеть текущие сетевые настройки и скорость соединения. В моём случае это 2.5 Гбит/с.

Для настроек беспроводной сети нужно сперва установить соответствующий адаптер.

Можно настроить VPN соединение.

Прокси.

Файловая служба.

FTP.

NFS.

Терминал и SNMP.

SNMP.

Служба обнаружения.

Удалённый доступ.

DDNS.

Пул носителей.

Жёсткие диски.

Виртуальный диск.

Регион и язык.

Оборудование и питание.

Дела по расписанию.

Уведомления.

Безопасность.

Система.

Поддержка

Боковая панель рабочего стола.

Теперь несколько слов о работе. Устройство работает очень тихо и поэтому шумомер может показать только фоновый шум. Я даже запускал Prime95 под Windows, но особого эффекта не было.

Устройство работает быстро. Оно быстро загружается и уже где-то через полминуты с ним можно работать. В устройстве есть функция Wake-on-LAN. В самых тяжёлых режимах процессор не нагревается выше 52°C, но это только под Windows, если его нагрузить. В обычном состоянии это всегда 30-40°C при комнатной температуре 23°C.

Заключение

TerraMaster F4-425 Plus – современное хранилище с хорошими возможностями расширения. В 424-й линейке не было модификации Plus, а только обычная, Pro и MAX. По своим характеристикам новинка ближе к версии F4-424 Pro, но есть и различия. У F4-425 Plus процессор скромнее и объём предустановленной памяти вдвое меньше. Вместе с этим порты Ethernet стали побыстрее и само устройство стало удобнее в использовании благодаря тому, что кнопка включения переехала на переднюю панель и там же рядом добавился один порт USB 3.2 Gen 1 Type-A. Неизменными остались: простота использования, отличная функциональность и широкие возможности расширения. При этом не стоит забывать про базовые характеристики, которые заслуживают уважения.

Данный NAS мне понравился практически всем. Начнём с того, что его можно использовать как полноценный компьютер и работать за ним, используя массив из четырёх обычных жёстких дисков. Создать самостоятельно что-то такое же компактное вряд ли получится, поскольку трудно отдельно найти похожее шасси и плату. Здесь же готовый набор, пусть и с не очень мощным процессором, но способный на многое. Мне такая функциональность понравилась и в таком виде вариантов использования устройства явно больше. Также есть возможность расширения путём установки более ёмкого модуля памяти и беспроводного адаптера во внутренний USB разъём.

Использование Ethernet 5G – это скорее дань моде, чем реально что-то востребованное. Оборудования такого пока не так много, такие решения только стали появляться на материнских платах стационарных ПК. Штатная оболочка TOS 6.0 меня полностью устраивает: она постепенно развивается, увеличивается количество сторонних приложений, всё это обновляется, есть справка и поддержка.

В своё время компания TerraMaster проделала титаническую работу при переходе от TOS 5.1 к TOS 6.0, и сейчас это быстрая и функциональная оболочка, которая ничем не уступает конкурентам. Мне довелось поработать с Synology и QNAP, поэтому есть с чем сравнивать. NAS можно синхронизировать с облачными сервисами, обеспечить доступ к данным через интернет и многое другое. Также есть собственное мобильное приложение, которое можно использовать для наблюдения за работой устройства. Разумеется, работает система оповещений при различных сбоях и ведётся журнал событий.

Шум от устройства очень низкий. Если эта «коробка» будет стоять в серверной, то её точно никто не услышит, а вот в тихом месте всё больше зависит непосредственно от используемых дисков. Например, есть достаточно громкие модели, которые трещат как пулемёт. Поэтому, скорее всего, вы, как и я, будете слышать только хруст жёстких дисков. У производителя есть свои списки совместимых устройств, но я пробовал использовать свои старые диски. И никаких проблем не возникло.

Базовый софт основан на Linux подобной оболочке. В ней можно использовать различные приложения, причём даже от сторонних разработчиков. Есть множество разных сервисов по переносу данных, нахождению дубликатов, созданию бэкапов и прочего. Также есть torrent клиенты. Пользоваться устройством очень просто и всё понятно. Если возникают вопросы, то в приложении есть справка и поддержка.

Цена устройства не совсем низкая, но сравнима, например, с одним диском на 30 Тбайт. В любом случае у таких систем есть своя аудитория и для кого-то такое решение окажется оптимальным. Дома может 5 Гбит не нужно, и кто-то предпочтёт собрать свой NAS на стареньком Xeon E3. Производитель же просто предлагает современное готовое решение, где нужно лишь добавить накопители.

TerraMaster F4-425 Plus доступен для покупки на официальном сайте.

Андрей Понкратов aka wildchaser