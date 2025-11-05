Сайт Конференция
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus

К нам в руки попало современное гибридное хранилище с хорошими возможностями расширения, которое предлагает простоту использования и отличную функциональность.
1

Оглавление

Вступление

Обычные пользователи всё реже используют классические жёсткие диски в компьютерах. Только когда речь заходит о хранении важной информации, это становится актуально. Для этого есть специальные сетевые хранилища, которые сегодня играют роль универсальных помощников, поскольку стали настоящими многофункциональными комбайнами, которые используют не только для создания резервных копий и защищённых хранилищ, но и для систем видеонаблюдения, а также создания собственного облачного сервера.

Среди подобных устройств наметилась тенденция по переходу на твердотельные (SSD) накопители, но пока ещё происходит определённый переходный период, когда есть гибридные устройства, которые предоставляют возможность использовать оба типа накопителей. Таким образом обеспечивается большая универсальность, когда высокая скорость SSD сочетается с большими объёмами современных жёстких дисков. Это не совсем бюджетный вариант и в основном такие устройства используются в небольших компаниях.

Я уже рассматривал несколько различных сетевых хранилищ, включая те, где используются исключительно SSD M.2 накопители. У них есть свои достоинства, например, компактность и простота развёртывания такой системы, но если мы говорим про универсальность, то тут лучше использовать гибридное хранилище. Часто используемые данные или проекты, которые нуждаются в оперативном доступе, можно хранить на быстром накопителе, а архивные документы и бэкапы – на жёстком диске. Это позволило бы увеличить скорость и надёжность, ведь всю информацию с быстрого носителя можно дублировать на медленный.

реклама



Остаётся лишь оснастить устройство быстрым интерфейсом, и оно будет востребовано на рынке из-за своей универсальности. Сегодня мы рассмотрим именно такую модель компании TerraMaster, которая называется F4-425 Plus, официальный сайт.

450x208 25 KB. Big one: 1300x602 126 KB

Внешне она очень напоминает TerraMaster F4-424 MAX, которую я рассматривал ранее, но новая модель немного проще по своей платформе, а значит должна быть доступнее для потребителя, при этом не сильно ограничивая по функциональности. Есть смысл посмотреть на неё внимательнее, а может даже сравнить две этих модели.

Технические характеристики

Модель TerraMaster F4-425 Plus
Тип устройства NAS (сетевое хранилище)
Процессор Intel N150
Видеопроцессор Интегрированный Intel UHD Graphics
Операционная система TOS 6.0
Оперативная память Максимум 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц (1 х 16 ГБ SODIMM DDR5-4800 в комплекте)
Накопители 4 x SATA 3 (3.5” или 2.5”) Максимум 4 х 30 ТБ;
3 х SSD M.2 PCI-e Gen3 x1
Интерфейсы 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с);
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Гбит/с);
1 x HDMI 2.0b;
2 x RJ45 LAN 5G;
1 x DC-in 12V
Беспроводные интерфейсы Нет (возможна установка USB WI-FI адаптера)
Размеры 150 x 181 x 219 мм
Масса 2.9 кг
Цена ~60 000 рублей*

* Примерная стоимость.

Как и другие производители, компания TerraMaster периодически обновляет линейки своих устройств и переводит их на современные актуальные платформы. Если так получилось, что на смену процессору Intel N100 пришёл N150, есть смысл выпускать свои накопители на более современной платформе.

реклама



Есть ещё версия без приставки Plus и там всё немного проще, но именно она, скорее всего, будет предпочтительнее для домашнего использования благодаря невысокой стоимости и более распространённому сетевому стандарту Ethernet 2.5G. Я на такую сеть перешёл давно, а вот для Ethernet 5G оборудования пока не так много и есть смысл сразу переходить на Ethernet 10G, благо подходящего оборудования в достатке.

450x215 27 KB. Big one: 1313x627 139 KB

По остальной начинке тут всё скромно. Всего один канал памяти, в который можно установить всего одну планку памяти SODIMM DDR5 на 32 Гбайт. Можно попытаться поставить 48 Гбайт, но здесь могут быть ограничения BIOS. Сама платформа накладывает и остальные ограничения. Например, тут просто нет USB портов на 10 Гбит или накопители M.2 работают в режиме PCI-e x1 Gen3, поскольку банально нет большого количества линий PCI-e.

С другой стороны, тут можно установить четыре жёстких диска по 30 Тбайт и ещё три SSD M.2 по 8 Тбайт. Об этом производитель сообщает в своих пресс-релизах, где фигурирует число 144 Тбайт.

Упаковка и комплектация

NAS поставляется в чёрной картонной коробке с полиграфией. На этот раз снаружи была ещё одна простая транспортировочная упаковка из обычного картона, поэтому коробка выглядит как новенькая.

450x414 21 KB. Big one: 1500x1380 132 KB

Оформление лаконичное, информации об устройстве представлено не так много. Спереди указано, что этот NAS рассчитан на установку четырёх накопителей. Об этом также свидетельствует наименование модели F4, но… производитель добавляет, что это гибридный NAS.

450x294 18 KB. Big one: 1500x980 155 KB

Сбоку находится наклейка с штрихкодом, серийным номером и артикулом модели.

450x293 15 KB. Big one: 1500x978 112 KB

Верхняя крышка легко открывается, и внутри мы видим две панели из вспененного полиэтилена, в которых зафиксировано само устройство и картонная коробка с аксессуарами. В ней же на дне скрываются различные инструкции и буклеты.

450x255 23 KB. Big one: 1500x849 202 KB

Сетевое хранилище дополнительно упаковано в полиэтиленовый пакет. Комплект поставки размещается в отдельной картонной коробке чёрного цвета. Она расположена рядом с устройством и дополнительно защищает его с одной из сторон.

450x356 15 KB. Big one: 1500x1185 115 KB

реклама





Здесь производитель постарался и укомплектовал хранилище самым необходимым. Внутри той самой чёрной коробки есть ещё две. Производитель заметно перестраховывается и слоями упаковки пытается защитить всё по максимуму.

450x318 16 KB. Big one: 1500x1061 139 KB

Например, на дне коробки мы обнаруживаем руководство по разбору, гарантийную карту, инструкцию по установке накопителей и комплект наклеек.

450x179 19 KB. Big one: 1500x597 154 KB

Ещё в комплекте идут винты для крепления накопителей. Для 3.5” накопителей они не нужны, а вот для 2.5” точно понадобятся, чтобы можно было их закрепить на лотках корзины. Также в комплекте есть один патчкорд RJ-45, а самих портов на устройстве два.

450x366 38 KB. Big one: 1500x1221 286 KB

Ещё в комплекте можно обнаружить блок питания на 12 В, 7.5 А. В итоге он может обеспечивать 90 Вт. На мой взгляд, такой мощности вполне хватит для полного оснащения этого NAS и ещё будет небольшой запас.

450x357 29 KB. Big one: 1500x1191 165 KB

Для блока питания есть сетевой кабель со стандартной вилкой без заземления.

Внешний вид, конструкция и особенности устройства

450x424 18 KB. Big one: 1500x1413 141 KB

Я давно знаком с подобными устройствами и использую их, поэтому здесь вся конструкция очень знакома, а кроме того, в моих руках уже побывала модель прошлого поколения TerraMaster F4-424 MAX. Несмотря на то, что это прошлое поколение, та версия дала бы фору новому устройству.

Однако различные приставки обозначают разные модификации и есть достаточно простые решения без приставок. Plus версия – это что-то более серьёзное, а MAX – самое топовое исполнение. Причём все отличия между ними кардинальные. Точнее это просто абсолютно разные платформы, где даже интерфейсы различаются по скорости передачи данных или по их количеству.

450x427 25 KB. Big one: 1500x1422 179 KB

У модели F4-425 Plus корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Можно даже сказать, что это часть профильной трубы, где спереди и сзади находятся другие панели. Поэтому устройство получилось относительно тяжёлым, но зато устойчивым и тихим, чему способствует система охлаждения.

450x363 24 KB. Big one: 1500x1209 228 KB

Внешне NAS смотрится знакомо, а по цветовой палитре тут сочетается серебристый металлик с чёрным цветом. Сам корпус опирается на четыре резиновых ножки внизу корпуса.

Как обычно, лотки для дисков предусмотрены спереди. Механизм фиксации и извлечения дисков выполнен уже знакомо, всё осуществляется просто и интуитивно понятно.

450x296 15 KB. Big one: 1500x986 156 KB

По бокам нет практически ничего, кроме логотипа TerraMaster и наклейки с QR-кодом для загрузки приложения. Да, существует ещё мобильное приложение. Однако основная часть настроек и управления приложениями осуществляется через веб-интерфейс. Кроме того, этот NAS можно использовать как обычный компьютер, установив на него операционную систему, например, Windows.

450x333 18 KB. Big one: 1500x1111 164 KB

Устройство смотрится просто и лаконично. Спереди мы видим четыре лотка для установки дисков. Справа расположена гирлянда индикаторов.

450x370 29 KB. Big one: 1500x1234 288 KB

Спикерфон для звукового оповещения тоже есть, но он распаян на материнской плате. Кнопка включения находится впереди, а ниже есть по одному индикатору на диск и один питания.

450x330 22 KB. Big one: 1500x1099 164 KB

На этот раз производитель услышал меня и спереди появился один разъём USB 3.2 Gen1 Type-A для флешки, внешнего диска или клавиатуры с мышкой, чтобы не копошиться сзади.

450x370 31 KB. Big one: 1500x1234 259 KB

Чтобы извлечь лоток, достаточно нажать на пластиковую ручку сверху и потянуть на выступ снизу. Для обратной установки можно просто задвинуть, и он сам защёлкнется. Сам лоток изготовлен из пластика. Есть устройство безвинтового крепления 3.5” дисков. Для этого по бокам предусмотрены две пластиковых полоски с штырями.

450x351 25 KB. Big one: 1500x1171 157 KB

В эти лотки можно установить также 2.5” накопители, но без винтов уже не обойтись. Внутри корпуса можно увидеть специальную плату с разъёмами SATA с питанием. Диски можно устанавливать прямо во время работы. Они определяются и инициализируются софтом без всяких трудностей.

450x369 35 KB. Big one: 1500x1229 226 KB

Сзади присутствует пластиковая панель с одним крупным вентилятором 120 x120 x 25 мм. Здесь же есть следующие разъёмы: HDMI, два USB 3.2 Gen1 Type-A, один USB 3.2 Gen1 Type-C, два Ethernet 5G и разъём подключения блока питания. Также тут можно заметить маленькое отверстие, за которым скрывается кнопка Reset.

Вентилятор с ШИМ управлением и потому работает очень тихо. Воздух проходит от передней панели, обдувая диски и материнскую плату, но только с одной стороны.

450x318 30 KB. Big one: 1500x1059 211 KB

Используется вентилятор компании Snowfan, модель YY12025H12S с двойными подшипниками скольжения. Максимальная скорость – 2000 об/мин.

Корпус разбирается достаточно просто. Точнее он даже не разбирается в привычном понимании, а просто сдвигается его внешняя алюминиевая труба. Фиксируют её четыре винта снизу. Внутри предусмотрена стальная рама, к которой крепятся все остальные компоненты, включая материнскую плату и вентилятор.

450x394 39 KB. Big one: 1500x1313 248 KB

Блок с вентилятором снимается отдельно, чтобы его было проще обслуживать. Материнская плата расположена таким образом, что все слоты M.2 находятся снаружи в лёгком доступе. Это удобно, ведь не нужно снимать плату и лезть в недра компьютера. Однако именно на эту сторону воздух никак не попадает, а внешний кожух устанавливается путём сдвига. Поэтому организовать отвод тепла накопителей на него будет не так просто.

450x289 42 KB. Big one: 1500x963 367 KB

Процессор Intel N150 распаян с обратной стороны платы и закрыт огромным алюминиевым радиатором. Его мощность невелика (6 Вт), но возможен буст до 15 Вт. Радиатор окрашен в чёрный цвет. Ещё на стороне, где процессор с радиатором, можно заметить один стандартный разъём 4-pin FAN. Именно к нему подключается вентилятор. Второй такой разъём тут не распаян.

Также тут можно заметить слот, в который устанавливается специальная дочерняя плата. Она идёт в сторону корзин и к ней непосредственно подключаются диски, причём с питанием.

450x332 34 KB. Big one: 1500x1108 239 KB

Здесь же распаян USB порт, куда может устанавливаться флешка с загрузчиком или беспроводной адаптер. В данном случае он пустой, а флешка с загрузчиком установлены в специализированный разъём. С этой же стороны располагаются батарейка CMOS и спикерфон.

450x358 39 KB. Big one: 1500x1194 252 KB

Кроме процессора, тут распаяны все основные контроллеры, включая два Ethernet. Это чипы Realtek RTL8126, которые можно встретить на некоторых современных материнских платах. Проблема в том, что сейчас оборудование Ethernet 5G не сильно распространено, в основном используется оборудование 2.5G или 10G.

450x326 37 KB. Big one: 1500x1088 241 KB

Загрузчик-загрузчиком, его, кстати, не обязательно отключать аппаратно, а можно сделать это в BIOS. Есть также возможность поставить свою систему, например, FreeNAS, но тут уже предусмотрен вариант установки собственной ОС – TOS 6.0. Также можно загружаться с внешнего диска или M.2 накопителя.

Память и накопители M.2 устанавливаются в любой из трёх доступных слотов, скорость у них одинаковая и ограничена PCI-e x1 Gen3. Здесь всего один слот для памяти SODIMM DDR5 и уже установлен один модуль на 16 Гбайт.

Всё основное рассмотрели и теперь пора переходить к тестам.

450x328 43 KB. Big one: 1500x1094 286 KB

Тестирование

Изначально NAS поставлялся с одним модулем памяти DDR5-4800 на 16 Гбайт и без накопителей. Объём памяти можно увеличить, установив одну планку SODIMM DDR5 на 32 Гбайт, про 48 Гбайт модули ничего не сказано и у меня не было возможности это проверить.

Я же сразу установил накопитель XPG Legend 960 MAX на 1 Тбайт с операционной системой Windows 11, у меня был второй накопитель Hikvision G4000 на 1 Тбайт с фирменной оболочкой TOS 6.0 на файловой системе BTRFS и ещё жёсткий диск. Последний я не стал использовать, поскольку в интерфейсе SATA давно нет ничего интересного, а скорости там невысоки.

Оболочка меню BIOS не совсем простая и предлагает много различных настроек.

Изображение выводилось на 4K монитор, с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система. В нагрузке устройство работает достаточно тихо, нагрев очень умеренный.

Сначала я запустил устройство с M.2 накопителя под операционной системой Windows 11, чтобы проверить работоспособность этого NAS в качестве компьютера. Всё работает отлично.

CPU-Z:

450x298 44 KB. Big one: 1500x993 319 KB

AIDA64 GPGPU:

450x274 41 KB. Big one: 1436x875 306 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x432 48 KB. Big one: 830x796 152 KB

AIDA64 CPU Queen:

450x324 47 KB. Big one: 1380x995 309 KB

AIDA64 AES:

450x324 47 KB. Big one: 1380x995 298 KB

AIDA64 SHA3:

450x324 46 KB. Big one: 1380x995 301 KB

Cinebench R20:

450x360 42 KB. Big one: 1483x1187 289 KB

CrystalDiskInfo:

450x426 53 KB. Big one: 1012x957 215 KB

CrystalDiskMark:

450x231 37 KB

AS SSD Benchmark:

450x445 47 KB

ATTO Disk Benchmark

364x450 46 KB. Big one: 784x969 180 KB

Anvil’s Storage:

450x303 43 KB. Big one: 1273x856 198 KB

Если внимательно читать описание устройства и знать, что тут интерфейс M.2 заметно ограничен, то удивляться будет нечему. Накопители не сильно напрягаются и соответственно заметно не греются, поэтому троттлинг тут отсутствует.

Думаю, теперь можно переходить к обзору самой фирменной оболочки TOS 6.0. С чего начать? В программе есть справка и поддержка, но до неё ещё нужно добраться. Однако есть сайт с видеоруководствами, к которому можно обратиться в поисках полезной информации.

Опытный пользователь сразу устанавливает накопители, запускает устройство и заходит в его веб-интерфейс. IP адрес может отличаться, поскольку DHCP раздаёт конкретный роутер. Настройки устройства можно менять, но на первом этапе это DHCP и адрес, выданный роутером. Есть утилита для поиска оборудования, но это совсем для новичков.

Заходим на веб-интерфейс и видим инициализацию сетевого хранилища.

450x426 35 KB. Big one: 1047x990 132 KB

Дальше проходят базовые настройки перед запуском основной системы.

450x429 57 KB. Big one: 1007x961 192 KB

При первом входе на странице появляются подсказки, которые объясняют пользователю назначение основных кнопок и разделов интерфейса.

450x266 31 KB. Big one: 1418x837 178 KB

Затем запускается сканирование системы безопасности, после чего она выносит вердикт.

450x408 31 KB. Big one: 1373x1244 153 KB

До настроек мы ещё доберёмся, а сперва можно посмотреть на центр приложений. Здесь представлен фирменный софт и утилиты, которые в значительной мере расширяют возможности устройства. Например, нужно автоматизировать процесс создания резервных копий или «снимков» системы, выбираем подходящее приложение и устанавливаем его.

450x378 39 KB. Big one: 1500x1259 242 KB

Если здесь не обнаружилось чего-то необходимого, то есть внешний сайт, на котором представлен софт сторонних разработчиков.

450x410 33 KB. Big one: 1500x1365 187 KB

Кстати, резервное копирование занимает целый раздел. В нем сосредоточены различные инструменты для развёртывания и автоматизации этого процесса. На первичном этапе есть подсказки со схемами.

450x390 46 KB. Big one: 1500x1300 311 KB

450x390 40 KB. Big one: 1500x1300 273 KB

450x390 40 KB. Big one: 1500x1300 278 KB

Подробно описаны и наглядно показаны различные варианты создания резервных копий. Также здесь идут отдельные приложения, которые наилучшим образом подходят для определённой задачи. Приложения необходимо будет установить перед использованием, ведь не всем могут пригодиться все возможности, а потребуется какой-то свой индивидуальный набор опций.

450x366 30 KB. Big one: 1500x1220 184 KB

Все настройки объединены в раздел «Панель управления» по аналогии с операционной системой Windows. На мой взгляд, разработчики ПО специально постарались упростить интерфейс, сделать его максимально понятным и поэтому всё логично сгруппировали. Всё это облегчает навигацию и позволяет ускорить процесс настройки.

450x445 38 KB. Big one: 1462x1445 210 KB

Как и в операционной системе Windows, здесь отображаются значки наиболее востребованных настроек, а более развёрнутое меню открывается при выборе какого-либо одного значка.

450x446 34 KB. Big one: 1454x1440 197 KB

Настроек очень много, но в первую очередь нужно настроить сеть. Обратите внимание, что в правом верхнем углу есть пункт «Справка».

450x448 32 KB. Big one: 1438x1433 210 KB

Сетевые настройки стандартны для подобного устройства и есть всё самое необходимое, включая справочную информацию по интерфейсу. Например, можно увидеть текущие сетевые настройки и скорость соединения. В моём случае это 2.5 Гбит/с.

450x448 26 KB. Big one: 1438x1433 161 KB

Для настроек беспроводной сети нужно сперва установить соответствующий адаптер.

449x450 23 KB. Big one: 1408x1410 136 KB

Можно настроить VPN соединение.

450x448 19 KB. Big one: 1403x1397 105 KB

Прокси.

450x448 31 KB. Big one: 1403x1397 174 KB

Файловая служба.

450x448 41 KB. Big one: 1403x1397 235 KB

FTP.

450x448 36 KB. Big one: 1403x1397 214 KB

NFS.

450x448 32 KB. Big one: 1403x1397 187 KB

Терминал и SNMP.

450x448 35 KB. Big one: 1403x1397 222 KB

SNMP.

450x448 29 KB. Big one: 1403x1397 166 KB

Служба обнаружения.

450x448 26 KB. Big one: 1403x1397 159 KB

Удалённый доступ.

450x448 38 KB. Big one: 1403x1397 230 KB

DDNS.

450x448 20 KB. Big one: 1403x1397 122 KB

Пул носителей.

450x447 30 KB. Big one: 1440x1431 185 KB

Жёсткие диски.

450x447 31 KB. Big one: 1440x1431 186 KB

Виртуальный диск.

450x447 17 KB. Big one: 1440x1431 104 KB

Регион и язык.

450x443 29 KB. Big one: 1440x1418 163 KB

Оборудование и питание.

450x443 35 KB. Big one: 1440x1418 216 KB

Дела по расписанию.

450x443 21 KB. Big one: 1440x1418 127 KB

Уведомления.

450x448 33 KB. Big one: 1436x1429 200 KB

Безопасность.

450x448 24 KB. Big one: 1436x1429 152 KB

Система.

450x448 35 KB. Big one: 1436x1429 213 KB

Поддержка

450x359 25 KB. Big one: 1358x1083 130 KB

Боковая панель рабочего стола.

189x450 21 KB. Big one: 629x1500 114 KB

Теперь несколько слов о работе. Устройство работает очень тихо и поэтому шумомер может показать только фоновый шум. Я даже запускал Prime95 под Windows, но особого эффекта не было.

Устройство работает быстро. Оно быстро загружается и уже где-то через полминуты с ним можно работать. В устройстве есть функция Wake-on-LAN. В самых тяжёлых режимах процессор не нагревается выше 52°C, но это только под Windows, если его нагрузить. В обычном состоянии это всегда 30-40°C при комнатной температуре 23°C.

Заключение

TerraMaster F4-425 Plus – современное хранилище с хорошими возможностями расширения. В 424-й линейке не было модификации Plus, а только обычная, Pro и MAX. По своим характеристикам новинка ближе к версии F4-424 Pro, но есть и различия. У F4-425 Plus процессор скромнее и объём предустановленной памяти вдвое меньше. Вместе с этим порты Ethernet стали побыстрее и само устройство стало удобнее в использовании благодаря тому, что кнопка включения переехала на переднюю панель и там же рядом добавился один порт USB 3.2 Gen 1 Type-A. Неизменными остались: простота использования, отличная функциональность и широкие возможности расширения. При этом не стоит забывать про базовые характеристики, которые заслуживают уважения.

Данный NAS мне понравился практически всем. Начнём с того, что его можно использовать как полноценный компьютер и работать за ним, используя массив из четырёх обычных жёстких дисков. Создать самостоятельно что-то такое же компактное вряд ли получится, поскольку трудно отдельно найти похожее шасси и плату. Здесь же готовый набор, пусть и с не очень мощным процессором, но способный на многое. Мне такая функциональность понравилась и в таком виде вариантов использования устройства явно больше. Также есть возможность расширения путём установки более ёмкого модуля памяти и беспроводного адаптера во внутренний USB разъём.

Использование Ethernet 5G – это скорее дань моде, чем реально что-то востребованное. Оборудования такого пока не так много, такие решения только стали появляться на материнских платах стационарных ПК. Штатная оболочка TOS 6.0 меня полностью устраивает: она постепенно развивается, увеличивается количество сторонних приложений, всё это обновляется, есть справка и поддержка.

В своё время компания TerraMaster проделала титаническую работу при переходе от TOS 5.1 к TOS 6.0, и сейчас это быстрая и функциональная оболочка, которая ничем не уступает конкурентам. Мне довелось поработать с Synology и QNAP, поэтому есть с чем сравнивать. NAS можно синхронизировать с облачными сервисами, обеспечить доступ к данным через интернет и многое другое. Также есть собственное мобильное приложение, которое можно использовать для наблюдения за работой устройства. Разумеется, работает система оповещений при различных сбоях и ведётся журнал событий.

Шум от устройства очень низкий. Если эта «коробка» будет стоять в серверной, то её точно никто не услышит, а вот в тихом месте всё больше зависит непосредственно от используемых дисков. Например, есть достаточно громкие модели, которые трещат как пулемёт. Поэтому, скорее всего, вы, как и я, будете слышать только хруст жёстких дисков. У производителя есть свои списки совместимых устройств, но я пробовал использовать свои старые диски. И никаких проблем не возникло.

Базовый софт основан на Linux подобной оболочке. В ней можно использовать различные приложения, причём даже от сторонних разработчиков. Есть множество разных сервисов по переносу данных, нахождению дубликатов, созданию бэкапов и прочего. Также есть torrent клиенты. Пользоваться устройством очень просто и всё понятно. Если возникают вопросы, то в приложении есть справка и поддержка.

Цена устройства не совсем низкая, но сравнима, например, с одним диском на 30 Тбайт. В любом случае у таких систем есть своя аудитория и для кого-то такое решение окажется оптимальным. Дома может 5 Гбит не нужно, и кто-то предпочтёт собрать свой NAS на стареньком Xeon E3. Производитель же просто предлагает современное готовое решение, где нужно лишь добавить накопители.

TerraMaster F4-425 Plus доступен для покупки на официальном сайте.

Андрей Понкратов aka wildchaser

обзор тест wildchaser nas сети и коммуникация terramaster terramaster f4-425 plus

