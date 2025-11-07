Оглавление

Вступление

Я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что игровые ноутбуки пользователи используют не только для игр, но и для рабочих задач. В некоторых приложениях дискретная графика действительно помогает, а сегодня на неё возлагаются функции вычисления и работы с моделями ИИ. Разумеется, для обычных офисных приложений всегда можно найти что-то попроще, полегче и с лучшей автономностью. Однако иногда важную роль играет высокая производительность, которая примерно сравнима с настольными системами.

Недавно я уже рассматривал ноутбук ROG Strix SCAR 18 (G835LX). Это новая модель с большим дисплеем, который получается переходом от соотношения сторон экрана 16:9 к 16:10. Таким образом увеличивается диагональ экрана, и видимая область становится больше, что лучше подходит именно для профессиональных задач. Однако изначально такой трюк провернули с переходом от размера 15.6” к 16”. Поэтому, скорее всего, если в названии устройства фигурирует число 16, то соотношение сторон экрана у такого ноутбука будет 16:10. Удобно ли это для игр? Тут всё сугубо индивидуально и к тому же игры бывают разные. Если говорить о симуляторах, возможно, широкий экран будет предпочтительнее. Впрочем, ноутбуки с соотношением сторон 21:9 мне пока не попадались.

Также для профессиональных задач пользователи обычно предпочитают сочетание процессора компании Intel с дискретной видеокартой NVIDIA. Сегодня я хотел бы рассмотреть ещё одну универсальную модель ноутбука, но уже с экраном 16”. Она называется ROG Strix G16 (G615LR). Это устройство 2025 модельного года, которое существует в нескольких модификациях с различными процессорами, графическими чипами и объёмами памяти.

Конкретно у меня не самая топовая версия, а скорее средняя. На ней установлен процессор Intel Core Ultra 7 255HX и видеочип RTX 5070 Ti for Laptop, который заметно отличается от настольной версии хотя бы размером видеопамяти (12 Гбайт GDDR7 вместо 16 Гбайт GDDR7). Все остальные особенности устройства рассмотрим далее.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix G16 (G615LR) Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core Ultra 7 255HX Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti for Laptop Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц (возможна установка 32+32 ГБ) Накопитель 2 x M.2 PCI-e x4 Gen4, штатно – 1 ТБ PCI-e x4 Gen4, поддержка RAID0 Экран ROG Nebula 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 IPS-level, 240 Гц /3 мс, технология ACR, антибликовое покрытие, DCI-P3:100%, G-Sync, Pantone Validated, дисплейный мультиплексор (MUX Switch) + NVIDIA Advanced Optimus, поддержка Dolby Vision HDR Порты ввода/вывода 2 x Thunderbolt5 Type-C/DisplayPort™ 2.1/Power Delivery 3.1/G-sync;

3 x USB 3.2 Gen2 Type-A;

1 x разъем питания;

1x 2.5G LAN;

1 x HDMI 2.1 FRL;

1 x комбинированный аудиоразъем: микрофон и наушники Беспроводные интерфейсы Три диапазона Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v5.4 Аккумулятор 90 Вт*ч, 4 ячейки, литий-ионный Размеры 354 x 268 x 22.8 ~ 30.8 мм Масса 2.65 кг Цена Около 200 000 рублей*

Модель ROG Strix G16 можно назвать уменьшенной копией ROG Strix G18. Соответственно основные отличия заключаются в корпусах и матрицах. Они очень близки по характеристикам, но различаются по размерам. 16” модель практически на 1 кг легче, а корпус меньше, поэтому ее разумнее использовать в поездках. По портам тут всё абсолютно аналогично и можно также подключать большой внешний экран с более высоким разрешением.

Используется достаточно мощный процессор Intel Core Ultra 9 255HX поколения Arrow Lake. У него 20 ядра и 20 потока. Отдельно только процессор в режиме «Турбо» ограничен лимитами в PL2 175 Вт. Однако уже в режиме полной нагрузки процессора и графического чипа потребление может распределяться как 80 + 140 Вт в ручном режиме настройки, а с предустановкой «Турбо» – 60 + 135 Вт. Об этом заявляет сам производитель, а мы можем проверить это на практике. Забегая немного вперёд, могу отметить, что это соответствует действительности.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке. С одной стороны находится чёрный логотип ROG и крупная красная надпись Strix. Сверху есть чёрная пластиковая ручка для транспортировки.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

Ещё на ней разместились штрих-коды и служебная информация. В том числе здесь присутствует полный артикул модели, по которой можно понять конфигурацию устройства.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Какой-то подробной информации традиционно нет. Можно лишь понять модель процессора и объём памяти. Даже модель GPU тут можно примерно вычислить лишь по объёму видеопамяти.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Слева и справа предусмотрены равновеликие отсеки. В одном из них скрывается огромный адаптер питания.

Под ноутбуком присутствует ниша, где вставлена ещё одна небольшая коробка. В ней спрятаны инструкции.

В комплекте поставки идет один огромный блок питания на 20 В и 14 А, что составляет по мощности 280 Вт. Это не рекорд, но всё равно большая мощность, которая выходит за рамки существующих ограничений разъёма USB Type-C. Поэтому разъём для зарядки тут проприетарный, он прямоугольной формы, но заметно крупнее Type-C.

Внешний вид и корпус

В оформлении присутствуют уже знакомые черты других модификаций. Особенно это заметно по удлинённой задней части, где внутри расположены радиаторы, а снаружи можно заметить отверстия для выхлопа горячего воздуха. Также тут есть ARGB подсветка снизу по периметру, а сам нижний поддон сделан быстросъёмным. Это обеспечивает более лёгкий доступ к компонентам устройства, упрощая их замену, установку и обслуживание.

Кроме того, производитель старается с каждым поколением хоть немного снижать размеры устройства, с весом всё немного сложнее, но это всё же не ультрабук, а больше полноценная замена игровой домашней системы.

Толщина устройства варьируется и этот параметр отображается в характеристиках. В основных деталях корпуса используется особо прочный пластик.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться и в основном эта модель предполагает настольную установку.

Крышка открывается не до упора. Ограничителем здесь выступают специальные петли, которые при закрытии убираются внутрь корпуса. Они смещены от самого края ближе к клавиатуре, образуя сзади как бы дополнительный отсек. На самом деле этот выступ предназначается для развитой системы охлаждения. При этом сзади можно заметить только прорези для выхлопа горячего воздуха, а разъёмов там нет.

На задней крышке находится логотип ROG, который не подсвечивается. Вообще задняя крышка заметно проще, чем у моделей SCAR, и кроме надписей и нарисованного логотипа тут особо ничего нет, но и переплачивать за это не придётся.

На левой грани можно увидеть разъём для подключения блока питания, порт Ethernet, HDMI, один порт USB 3.2 Gen2 Type-A, два порта Thunderbolt 5 / DisplayPort / PD / G-SYNC (до 120 Гбит/с) и комбинированный 3.5 мм джек для гарнитуры.

Справа расположены лишь два порта USB 3.2 Gen2 Type-A. Можно заметить, что по количеству портов и их расположению модель напоминает ROG Strix SCAR18 (G835LX), что является несомненным плюсом потому, что производитель тут ничего не порезал и не сэкономил.

Тыльная сторона изготовлена из пластика. На ней есть несколько резиновых ножек разной формы. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. По периметру нижней части корпуса проходит светодиодная ARGB лента.

Крышка снимается довольно просто. Для этого даже не нужно ничего откручивать.

Достаточно сдвинуть небольшой резиновый выступ между двух полосок опоры с одной из сторон, а затем также сдвинуть саму крышку.

Это облегчает доступ к компонентам, которые можно заменить или установить дополнительно. Например, можно установить два накопителя, а также есть два слота SODIMM DDR5 для установки такого типа памяти. Максимально можно поставить две планки по 48 Гбайт.

После демонтажа поддона можно заметить ещё одну пластиковую рамку, которая находится под ним.

Она уже прикручена большим количеством винтов и снять её будет непросто. Главное не забыть про разъём подключения ленты подсветки, иначе есть большой риск оторвать его или повредить сам кабель.

Модель крупная, но свободного места тут практически нет. Основную часть внутреннего пространства занимает система охлаждения. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства очень мощная начинка. Сама система выглядит необычно, особенно крупная пластина, которая закрывает частично обзор компонентов.

На ней можно заметить винты с цифрами рядом. Это порядок крепления винтов, но при снятии или установке тут не сообщается. Ещё тут можно заметить сразу три вентилятора с умопомрачительной скоростью вращения. Два покрупнее разгоняются до 6000 об/мин, а маленький немного пошустрее – 6600 об/мин.

Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных сенсорах в чипы. Конструкция системы охлаждения называется ROG Intelligent Cooling.

Два вентилятора направляют воздух через точно рассчитанные вырезы в корпусе, направляя поток непосредственно к внутренним компонентам, чтобы поддерживать их оптимальный температурный режим. Третий вспомогательный вентилятор направляет дополнительное тепло от графического процессора и видеопамяти к радиаторам.

Также установлены пылевые фильтры на все впускные отверстия ноутбука, предотвращая скопление пыли и волокон внутри устройства, а также снижение производительности с течением времени.

При сочетании сквозной испарительной камеры с многослойным радиатором, системой вентиляторов Tri-Fan и жидкого металла Conductonaut Extreme на CPU и GPU, модель ROG Strix G16 (G615LR) достигает максимального уровня шума 47 дБ на расстоянии 1 метр в режиме Turbo, что тише, чем у предыдущего поколения.

Аккумулятор здесь всего на 90 Вт*ч. Число солидное для компактного устройства, а здесь это просто как встроенный ИБП. Возможности апгрейда ограничены заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя, а также модулей памяти. Кроме этого, оказалось, что тут свободен один слот для оперативной памяти и один слот под M.2 накопитель.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. Здесь находится ровная гладкая пластиковая панель. В ней есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный.

Большой стеклянный тачпад размером 150,3 x 98.8 мм обеспечивает плавный и точный одно- или многосенсорный ввод. Он размещен внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

Просторная клавиатура максимально приближена к стандартной настольной раскладке, обеспечивая геймерам знакомый и комфортный опыт. Большой ход клавиш в 2 мм, точно настроенная кривая давления и точка срабатывания, а также изогнутые колпачки клавиш обеспечивают хорошую настройку, идеально подходящую как для набора текста, так и для игр.

Пять фирменных горячих клавиш ROG программируются с помощью программного обеспечения Armoury Crate, что позволяет настраивать ноутбук для максимального удобства.

Для любителей есть яркая подсветка Aura Sync RGB для каждой клавиши (или 4 зоны для некоторых конфигураций). Она позволяет настраивать и синхронизировать все ваши устройства RGB, а также запускать на них сложные анимации с помощью программного обеспечения Aura Creator. Aura Sync может вывести погружение в игровой мир на новый уровень, используя анимации, запускаемые внутриигровыми событиями и обновлениями статуса в поддерживаемых играх.

Экран

Дисплей ROG Nebula с диагональю 16 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек и частотой обновления 240 Гц. Это отличный вариант для гейминга. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит очень комфортно играть в любую современную игру. Здесь используется матрица BOE NE160QDM-NZC.

Экран поддерживает охват цветового пространства 100% DCI-P3 и может похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки». Кроме этого, здесь реализована поддержка технологии G-Sync.

В этом поколении устройств добавили два слоя пленки Ambient Contrast Ratio, что уменьшает отражения на 55% и обеспечивает до 4.5 раз лучшую контрастность, гарантируя, что изображение остается резким, ярким и точным. Второй слой увеличивает углы обзора для сверхчеткого обзора на 180°, обеспечивая изображение, которое выглядит так же хорошо под углом, как и прямо.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший. Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 507.43 0.36 1420 50 248.11 0.17 1413 0 26.23 0.02 1407

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности.

Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать подходящий режим с предустановкой цветопередачи DCI-P3.

Default:

DCI-P3:

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита Armoury Crate.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях.

Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent.

При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки.

Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш. Как и в других ноутбуках производителя ещё есть приложение MyASUS. Здесь также настраиваются некоторые параметры, например, связанные со звуком.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 CPU AES:

AIDA64 CPU SHA3:

AIDA64 FP32 Ray-Trace:

AIDA64 FP64 Ray-Trace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

3DMark Solar Bay:

3DMark CPU Profile:

3DMark Direct Storage:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Storage:

Superposition, FHD High:

Superposition, 4K:

7-Zip:

WinRAR:

Corona 1.3:

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка минимальная, DLSS off:

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка ультра:

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка минимальная, FG 4X:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 ватт*час. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства. Полная зарядка устройства занимает 1 час и 30 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает 1 час и 17 минут.

Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях, демонстрирует работу практически 3.5 часа. В режиме экономии энергии это время можно увеличить в два раза.

Понятно, что от батареи играть никто не будет и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании тяжёлых приложений Prime95, Furmark и OCCT в режиме Power температура клавиатуры не поднимается выше 35°C. Можно заметить, что нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит сзади.

При этом видны места, где располагаются вентиляторы и в них устройство самое прохладное потому, что там осуществляется приток воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скоростях 6000 и 6600 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 48.2 дБ на расстоянии 30 см от устройства.

Заключение

ASUS ROG Strix G16 (G615LR) – производительный игровой ноутбук, который может стать полноценной заменой стационарному компьютеру или рабочей станции. Это не флагманская модель, а скорее средняя в своей линейке, но у неё есть ряд своих особенностей. Например, цена получается не столь высокая, как у флагмана.

Производитель немного упростил модель, установив конкретно в этой модификации не самый производительный графический процессор и всего одну планку памяти на 16 Гбайт. Поставить вторую тут можно без каких-либо трудностей и даже без нарушения гарантии. Для этого достаточно снять нижнюю крышку и установить модуль в свободный слот. Нижний поддон оснащается быстросъёмным механизмом на защёлке, что упрощает доступ к компонентам и позволяет изменять конфигурацию ноутбука. Например, память можно нарастить до 96 Гбайт путём установки двух модулей DDR5 по 48 Гбайт. Также можно установить дополнительный SSD накопитель типа M.2 и заменить штатный на более ёмкий. Для этого не понадобятся какие-либо инструменты благодаря механизмам фиксации Q-Latch.

Ноутбук в первую очередь ориентирован на игровые приложения, о чём нам намекает разрешение экрана. Оно должно способствовать получению высокого числа FPS в современных играх. Для этих же целей установлен высокопроизводительный игровой графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti for Laptop и процессор компании Intel поколения Arrow Lake. Конечно, могли бы засунуть мощный AMD Ryzen, но скорее всего тут речь идёт об универсальности устройства и возможности его использования для профессиональных задач.

В процессе эксплуатации заметно, что процессору приходится ограничивать рамки своего теплопакета при интенсивной нагрузке. Алгоритм распределения нагрузки отдаёт предпочтение графическому процессору, который может потреблять 135 Вт, и система охлаждения с этим отлично справляется, хотя шум уже нельзя назвать комфортным. Здесь пользователь сам может выбрать режим работы: тихий, эффективный или турбо. Последний самый производительный и шумный, а в других случаях частоты снижаются вместе с производительностью, чтобы пользователь мог получить приемлемый акустический комфорт с хорошими температурными показателями. Опять же режим лучше подбирать под определённые задачи.

Аккумулятор тут не очень большой, и даже офисные задачи на нём выполняются не очень долго, а об играх говорить не приходится. Экран крупный, яркий и с хорошим цветовым охватом. В данном случае он даже не нуждался в калибровке, а для профессиональной работы достаточно было выбрать режим DCI-P3. Несмотря на крупные размеры матрицы, зерно в глаза не бросается и штатное разрешение вполне комфортное для восприятия. Клавиатура удобная, клавиши крупные и оборудованы подсветкой. Ещё она есть по периметру нижней крышки. Всё настраивается и обновляется через фирменное приложение Armoury Crate.

