Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)

Новинка ASUS 2025 модельного года это производительный ноутбук, который может стать полноценной заменой стационарному компьютеру или рабочей станции. Это средняя модель в линейке, благодаря чему она доступнее флагманских версий.
+

Оглавление

Вступление

Я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что игровые ноутбуки пользователи используют не только для игр, но и для рабочих задач. В некоторых приложениях дискретная графика действительно помогает, а сегодня на неё возлагаются функции вычисления и работы с моделями ИИ. Разумеется, для обычных офисных приложений всегда можно найти что-то попроще, полегче и с лучшей автономностью. Однако иногда важную роль играет высокая производительность, которая примерно сравнима с настольными системами.

Недавно я уже рассматривал ноутбук ROG Strix SCAR 18 (G835LX). Это новая модель с большим дисплеем, который получается переходом от соотношения сторон экрана 16:9 к 16:10. Таким образом увеличивается диагональ экрана, и видимая область становится больше, что лучше подходит именно для профессиональных задач. Однако изначально такой трюк провернули с переходом от размера 15.6” к 16”. Поэтому, скорее всего, если в названии устройства фигурирует число 16, то соотношение сторон экрана у такого ноутбука будет 16:10. Удобно ли это для игр? Тут всё сугубо индивидуально и к тому же игры бывают разные. Если говорить о симуляторах, возможно, широкий экран будет предпочтительнее. Впрочем, ноутбуки с соотношением сторон 21:9 мне пока не попадались.

Также для профессиональных задач пользователи обычно предпочитают сочетание процессора компании Intel с дискретной видеокартой NVIDIA. Сегодня я хотел бы рассмотреть ещё одну универсальную модель ноутбука, но уже с экраном 16”. Она называется ROG Strix G16 (G615LR). Это устройство 2025 модельного года, которое существует в нескольких модификациях с различными процессорами, графическими чипами и объёмами памяти.

450x259 20 KB. Big one: 1195x687 82 KB

Конкретно у меня не самая топовая версия, а скорее средняя. На ней установлен процессор Intel Core Ultra 7 255HX и видеочип RTX 5070 Ti for Laptop, который заметно отличается от настольной версии хотя бы размером видеопамяти (12 Гбайт GDDR7 вместо 16 Гбайт GDDR7). Все остальные особенности устройства рассмотрим далее.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core Ultra 7 255HX
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti for Laptop
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц (возможна установка 32+32 ГБ)
Накопитель 2 x M.2 PCI-e x4 Gen4, штатно – 1 ТБ PCI-e x4 Gen4, поддержка RAID0
Экран ROG Nebula 16" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 IPS-level, 240 Гц /3 мс, технология ACR, антибликовое покрытие, DCI-P3:100%, G-Sync, Pantone Validated, дисплейный мультиплексор (MUX Switch) + NVIDIA Advanced Optimus, поддержка Dolby Vision HDR
Порты ввода/вывода 2 x Thunderbolt5 Type-C/DisplayPort™ 2.1/Power Delivery 3.1/G-sync;
3 x USB 3.2 Gen2 Type-A;
1 x разъем питания;
1x 2.5G LAN;
1 x HDMI 2.1 FRL;
1 x комбинированный аудиоразъем: микрофон и наушники
Беспроводные интерфейсы Три диапазона Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v5.4
Аккумулятор 90 Вт*ч, 4 ячейки, литий-ионный
Размеры 354 x 268 x 22.8 ~ 30.8 мм
Масса 2.65 кг
Цена Около 200 000 рублей*

* Конечная стоимость зависит от магазина.

Модель ROG Strix G16 можно назвать уменьшенной копией ROG Strix G18. Соответственно основные отличия заключаются в корпусах и матрицах. Они очень близки по характеристикам, но различаются по размерам. 16” модель практически на 1 кг легче, а корпус меньше, поэтому ее разумнее использовать в поездках. По портам тут всё абсолютно аналогично и можно также подключать большой внешний экран с более высоким разрешением.

Используется достаточно мощный процессор Intel Core Ultra 9 255HX поколения Arrow Lake. У него 20 ядра и 20 потока. Отдельно только процессор в режиме «Турбо» ограничен лимитами в PL2 175 Вт. Однако уже в режиме полной нагрузки процессора и графического чипа потребление может распределяться как 80 + 140 Вт в ручном режиме настройки, а с предустановкой «Турбо» – 60 + 135 Вт. Об этом заявляет сам производитель, а мы можем проверить это на практике. Забегая немного вперёд, могу отметить, что это соответствует действительности.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке. С одной стороны находится чёрный логотип ROG и крупная красная надпись Strix. Сверху есть чёрная пластиковая ручка для транспортировки.

450x325 24 KB. Big one: 1500x1083 162 KB

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

450x323 37 KB. Big one: 1500x1078 248 KB

Ещё на ней разместились штрих-коды и служебная информация. В том числе здесь присутствует полный артикул модели, по которой можно понять конфигурацию устройства.

450x220 21 KB. Big one: 1500x734 160 KB

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Какой-то подробной информации традиционно нет. Можно лишь понять модель процессора и объём памяти. Даже модель GPU тут можно примерно вычислить лишь по объёму видеопамяти.

450x420 30 KB. Big one: 1500x1399 205 KB

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Слева и справа предусмотрены равновеликие отсеки. В одном из них скрывается огромный адаптер питания.

450x271 19 KB. Big one: 1500x903 131 KB

Под ноутбуком присутствует ниша, где вставлена ещё одна небольшая коробка. В ней спрятаны инструкции.

450x320 26 KB. Big one: 1500x1068 200 KB

В комплекте поставки идет один огромный блок питания на 20 В и 14 А, что составляет по мощности 280 Вт. Это не рекорд, но всё равно большая мощность, которая выходит за рамки существующих ограничений разъёма USB Type-C. Поэтому разъём для зарядки тут проприетарный, он прямоугольной формы, но заметно крупнее Type-C.

450x258 27 KB. Big one: 1500x861 180 KB

Внешний вид и корпус

В оформлении присутствуют уже знакомые черты других модификаций. Особенно это заметно по удлинённой задней части, где внутри расположены радиаторы, а снаружи можно заметить отверстия для выхлопа горячего воздуха. Также тут есть ARGB подсветка снизу по периметру, а сам нижний поддон сделан быстросъёмным. Это обеспечивает более лёгкий доступ к компонентам устройства, упрощая их замену, установку и обслуживание.

Кроме того, производитель старается с каждым поколением хоть немного снижать размеры устройства, с весом всё немного сложнее, но это всё же не ультрабук, а больше полноценная замена игровой домашней системы.

450x172 8 KB. Big one: 1500x574 54 KB

Толщина устройства варьируется и этот параметр отображается в характеристиках. В основных деталях корпуса используется особо прочный пластик.

446x450 16 KB. Big one: 1485x1500 116 KB

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться и в основном эта модель предполагает настольную установку.

450x437 22 KB. Big one: 1500x1458 158 KB

Крышка открывается не до упора. Ограничителем здесь выступают специальные петли, которые при закрытии убираются внутрь корпуса. Они смещены от самого края ближе к клавиатуре, образуя сзади как бы дополнительный отсек. На самом деле этот выступ предназначается для развитой системы охлаждения. При этом сзади можно заметить только прорези для выхлопа горячего воздуха, а разъёмов там нет.

450x163 9 KB. Big one: 1500x543 56 KB

На задней крышке находится логотип ROG, который не подсвечивается. Вообще задняя крышка заметно проще, чем у моделей SCAR, и кроме надписей и нарисованного логотипа тут особо ничего нет, но и переплачивать за это не придётся.

450x342 17 KB. Big one: 1500x1139 101 KB

На левой грани можно увидеть разъём для подключения блока питания, порт Ethernet, HDMI, один порт USB 3.2 Gen2 Type-A, два порта Thunderbolt 5 / DisplayPort / PD / G-SYNC (до 120 Гбит/с) и комбинированный 3.5 мм джек для гарнитуры.

450x219 18 KB. Big one: 1500x730 115 KB

Справа расположены лишь два порта USB 3.2 Gen2 Type-A. Можно заметить, что по количеству портов и их расположению модель напоминает ROG Strix SCAR18 (G835LX), что является несомненным плюсом потому, что производитель тут ничего не порезал и не сэкономил.

450x258 19 KB. Big one: 1500x860 130 KB

Тыльная сторона изготовлена из пластика. На ней есть несколько резиновых ножек разной формы. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. По периметру нижней части корпуса проходит светодиодная ARGB лента.

Крышка снимается довольно просто. Для этого даже не нужно ничего откручивать.

450x255 25 KB. Big one: 1500x850 202 KB

Достаточно сдвинуть небольшой резиновый выступ между двух полосок опоры с одной из сторон, а затем также сдвинуть саму крышку.

450x250 32 KB. Big one: 1500x834 249 KB

Это облегчает доступ к компонентам, которые можно заменить или установить дополнительно. Например, можно установить два накопителя, а также есть два слота SODIMM DDR5 для установки такого типа памяти. Максимально можно поставить две планки по 48 Гбайт.

450x257 27 KB. Big one: 1500x858 194 KB

После демонтажа поддона можно заметить ещё одну пластиковую рамку, которая находится под ним.

450x240 25 KB. Big one: 1500x801 134 KB

Она уже прикручена большим количеством винтов и снять её будет непросто. Главное не забыть про разъём подключения ленты подсветки, иначе есть большой риск оторвать его или повредить сам кабель.

450x256 34 KB. Big one: 1500x852 247 KB

Модель крупная, но свободного места тут практически нет. Основную часть внутреннего пространства занимает система охлаждения. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства очень мощная начинка. Сама система выглядит необычно, особенно крупная пластина, которая закрывает частично обзор компонентов.

450x311 32 KB. Big one: 1500x1035 219 KB

На ней можно заметить винты с цифрами рядом. Это порядок крепления винтов, но при снятии или установке тут не сообщается. Ещё тут можно заметить сразу три вентилятора с умопомрачительной скоростью вращения. Два покрупнее разгоняются до 6000 об/мин, а маленький немного пошустрее – 6600 об/мин.

450x278 35 KB. Big one: 1500x927 249 KB

Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных сенсорах в чипы. Конструкция системы охлаждения называется ROG Intelligent Cooling.

450x236 30 KB. Big one: 1500x785 220 KB

Два вентилятора направляют воздух через точно рассчитанные вырезы в корпусе, направляя поток непосредственно к внутренним компонентам, чтобы поддерживать их оптимальный температурный режим. Третий вспомогательный вентилятор направляет дополнительное тепло от графического процессора и видеопамяти к радиаторам.

450x342 36 KB. Big one: 1500x1140 244 KB

Также установлены пылевые фильтры на все впускные отверстия ноутбука, предотвращая скопление пыли и волокон внутри устройства, а также снижение производительности с течением времени.

При сочетании сквозной испарительной камеры с многослойным радиатором, системой вентиляторов Tri-Fan и жидкого металла Conductonaut Extreme на CPU и GPU, модель ROG Strix G16 (G615LR) достигает максимального уровня шума 47 дБ на расстоянии 1 метр в режиме Turbo, что тише, чем у предыдущего поколения.

450x283 35 KB. Big one: 1500x943 239 KB

Аккумулятор здесь всего на 90 Вт*ч. Число солидное для компактного устройства, а здесь это просто как встроенный ИБП. Возможности апгрейда ограничены заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя, а также модулей памяти. Кроме этого, оказалось, что тут свободен один слот для оперативной памяти и один слот под M.2 накопитель.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. Здесь находится ровная гладкая пластиковая панель. В ней есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный.

450x235 19 KB. Big one: 1500x784 136 KB

Большой стеклянный тачпад размером 150,3 x 98.8 мм обеспечивает плавный и точный одно- или многосенсорный ввод. Он размещен внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

450x351 35 KB. Big one: 1500x1169 234 KB

Просторная клавиатура максимально приближена к стандартной настольной раскладке, обеспечивая геймерам знакомый и комфортный опыт. Большой ход клавиш в 2 мм, точно настроенная кривая давления и точка срабатывания, а также изогнутые колпачки клавиш обеспечивают хорошую настройку, идеально подходящую как для набора текста, так и для игр.

Пять фирменных горячих клавиш ROG программируются с помощью программного обеспечения Armoury Crate, что позволяет настраивать ноутбук для максимального удобства.

450x245 12 KB. Big one: 1500x816 112 KB

Для любителей есть яркая подсветка Aura Sync RGB для каждой клавиши (или 4 зоны для некоторых конфигураций). Она позволяет настраивать и синхронизировать все ваши устройства RGB, а также запускать на них сложные анимации с помощью программного обеспечения Aura Creator. Aura Sync может вывести погружение в игровой мир на новый уровень, используя анимации, запускаемые внутриигровыми событиями и обновлениями статуса в поддерживаемых играх.

Экран

Дисплей ROG Nebula с диагональю 16 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек и частотой обновления 240 Гц. Это отличный вариант для гейминга. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит очень комфортно играть в любую современную игру. Здесь используется матрица BOE NE160QDM-NZC.

450x348 26 KB. Big one: 1500x1160 159 KB

Экран поддерживает охват цветового пространства 100% DCI-P3 и может похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки». Кроме этого, здесь реализована поддержка технологии G-Sync.

В этом поколении устройств добавили два слоя пленки Ambient Contrast Ratio, что уменьшает отражения на 55% и обеспечивает до 4.5 раз лучшую контрастность, гарантируя, что изображение остается резким, ярким и точным. Второй слой увеличивает углы обзора для сверхчеткого обзора на 180°, обеспечивая изображение, которое выглядит так же хорошо под углом, как и прямо.

450x322 25 KB. Big one: 1381x989 160 KB

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший. Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

450x336 37 KB. Big one: 1167x872 171 KB

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

450x221 21 KB. Big one: 1500x736 140 KB

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 507.43 0.36 1420
50 248.11 0.17 1413
0 26.23 0.02 1407

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности.

450x283 23 KB

Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать подходящий режим с предустановкой цветопередачи DCI-P3.

Default:

450x277 33 KB. Big one: 1000x9953 2019 KB

DCI-P3:

450x277 31 KB. Big one: 1000x9971 1979 KB

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита Armoury Crate.

450x241 21 KB. Big one: 1500x802 128 KB

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях.

450x241 18 KB. Big one: 1500x802 113 KB

Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent.

450x241 18 KB. Big one: 1500x802 105 KB

При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

450x241 17 KB. Big one: 1500x802 103 KB

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки.

450x241 17 KB. Big one: 1500x802 105 KB

Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш. Как и в других ноутбуках производителя ещё есть приложение MyASUS. Здесь также настраиваются некоторые параметры, например, связанные со звуком.

CPU-Z:

450x300 48 KB. Big one: 1500x999 343 KB

GPU-Z:

450x168 24 KB. Big one: 1500x560 192 KB

AIDA64 Cache & Memory:

436x450 50 KB. Big one: 826x853 162 KB

AIDA64 GPGPU:

450x276 42 KB. Big one: 1429x875 312 KB

AIDA64 CPU CheckMate:

450x325 49 KB. Big one: 1379x995 330 KB

AIDA64 CPU AES:

450x325 49 KB. Big one: 1379x995 325 KB

AIDA64 CPU SHA3:

450x325 49 KB. Big one: 1379x995 325 KB

AIDA64 FP32 Ray-Trace:

450x325 49 KB. Big one: 1379x995 327 KB

AIDA64 FP64 Ray-Trace:

450x325 49 KB. Big one: 1379x995 321 KB

Cinebench R20:

450x338 42 KB. Big one: 1327x998 240 KB

Cinebench R23:

450x368 37 KB. Big one: 1124x920 169 KB

Cinebench 2024:

450x346 23 KB. Big one: 1404x1078 142 KB

3DMark Speed Way:

450x201 29 KB. Big one: 1500x671 199 KB

3DMark Steel Nomad:

450x201 28 KB. Big one: 1500x671 191 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x201 28 KB. Big one: 1500x671 191 KB

3DMark Port Royal:

450x201 29 KB. Big one: 1500x671 197 KB

3DMark Time Spy:

450x201 28 KB. Big one: 1500x671 200 KB

3DMark Solar Bay:

450x201 31 KB. Big one: 1500x671 217 KB

3DMark CPU Profile:

450x255 30 KB. Big one: 1361x771 182 KB

3DMark Direct Storage:

450x254 35 KB. Big one: 1365x770 219 KB

CrystalDiskInfo:

450x425 53 KB. Big one: 1011x955 222 KB

CrystalDiskMark:

450x231 39 KB

AS SSD Benchmark:

450x447 50 KB

Anvil’s Storage:

450x302 43 KB. Big one: 1273x854 201 KB

Superposition, FHD High:

450x216 33 KB. Big one: 1500x719 250 KB

Superposition, 4K:

450x216 34 KB. Big one: 1500x719 260 KB

7-Zip:

450x288 31 KB. Big one: 1100x705 153 KB

WinRAR:

450x431 38 KB

Corona 1.3:

450x220 36 KB. Big one: 1500x734 269 KB

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка минимальная, DLSS off:

450x241 20 KB. Big one: 1500x804 124 KB

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка ультра:

450x241 22 KB. Big one: 1500x804 135 KB

Cyberpunk 2077, QHD, трассировка минимальная, FG 4X:

450x241 21 KB. Big one: 1500x804 134 KB

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 ватт*час. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства. Полная зарядка устройства занимает 1 час и 30 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

450x323 26 KB. Big one: 1378x989 170 KB

Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает 1 час и 17 минут.

450x368 34 KB. Big one: 1500x1228 201 KB

Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях, демонстрирует работу практически 3.5 часа. В режиме экономии энергии это время можно увеличить в два раза.

450x345 30 KB. Big one: 1500x1150 181 KB

Понятно, что от батареи играть никто не будет и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании тяжёлых приложений Prime95, Furmark и OCCT в режиме Power температура клавиатуры не поднимается выше 35°C. Можно заметить, что нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит сзади.

450x200 30 KB. Big one: 1500x667 145 KB

При этом видны места, где располагаются вентиляторы и в них устройство самое прохладное потому, что там осуществляется приток воздуха.

450x200 27 KB. Big one: 1500x667 135 KB

Что касается шума, то пик его достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скоростях 6000 и 6600 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 48.2 дБ на расстоянии 30 см от устройства.

Заключение

ASUS ROG Strix G16 (G615LR) – производительный игровой ноутбук, который может стать полноценной заменой стационарному компьютеру или рабочей станции. Это не флагманская модель, а скорее средняя в своей линейке, но у неё есть ряд своих особенностей. Например, цена получается не столь высокая, как у флагмана.

Производитель немного упростил модель, установив конкретно в этой модификации не самый производительный графический процессор и всего одну планку памяти на 16 Гбайт. Поставить вторую тут можно без каких-либо трудностей и даже без нарушения гарантии. Для этого достаточно снять нижнюю крышку и установить модуль в свободный слот. Нижний поддон оснащается быстросъёмным механизмом на защёлке, что упрощает доступ к компонентам и позволяет изменять конфигурацию ноутбука. Например, память можно нарастить до 96 Гбайт путём установки двух модулей DDR5 по 48 Гбайт. Также можно установить дополнительный SSD накопитель типа M.2 и заменить штатный на более ёмкий. Для этого не понадобятся какие-либо инструменты благодаря механизмам фиксации Q-Latch.

Ноутбук в первую очередь ориентирован на игровые приложения, о чём нам намекает разрешение экрана. Оно должно способствовать получению высокого числа FPS в современных играх. Для этих же целей установлен высокопроизводительный игровой графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti for Laptop и процессор компании Intel поколения Arrow Lake. Конечно, могли бы засунуть мощный AMD Ryzen, но скорее всего тут речь идёт об универсальности устройства и возможности его использования для профессиональных задач.

В процессе эксплуатации заметно, что процессору приходится ограничивать рамки своего теплопакета при интенсивной нагрузке. Алгоритм распределения нагрузки отдаёт предпочтение графическому процессору, который может потреблять 135 Вт, и система охлаждения с этим отлично справляется, хотя шум уже нельзя назвать комфортным. Здесь пользователь сам может выбрать режим работы: тихий, эффективный или турбо. Последний самый производительный и шумный, а в других случаях частоты снижаются вместе с производительностью, чтобы пользователь мог получить приемлемый акустический комфорт с хорошими температурными показателями. Опять же режим лучше подбирать под определённые задачи.

Аккумулятор тут не очень большой, и даже офисные задачи на нём выполняются не очень долго, а об играх говорить не приходится. Экран крупный, яркий и с хорошим цветовым охватом. В данном случае он даже не нуждался в калибровке, а для профессиональной работы достаточно было выбрать режим DCI-P3. Несмотря на крупные размеры матрицы, зерно в глаза не бросается и штатное разрешение вполне комфортное для восприятия. Клавиатура удобная, клавиши крупные и оборудованы подсветкой. Ещё она есть по периметру нижней крышки. Всё настраивается и обновляется через фирменное приложение Armoury Crate.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Strix G16 (G615LR) получает награду:

200x109 16 KB

Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus windows 11 wildchaser ноутбук rog strix geforce rtx 5070 ti core ultra 7 255hx asus rog strix g16 asus rog strix g16 (g615lr)

Комментарии Правила

