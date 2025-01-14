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Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM

Герой обзора как две капли воды похож на БП Integrator Gold 1000W, который уже рассматривался более года назад, но есть небольшие различия, которые касаются не только внешнего вида. Присутствует поддержка нового разъёма для видеокарт 12VHPWR (12V-2x6) и стандарта 80 Plus Gold.
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Оглавление

Вступление

Только наступил новый год, а уже произошло одно важное событие, о котором продолжает гудеть весь интернет. Состоялась презентация, а по другой версии – шоу иллюзиониста в блестящей куртке из крокодиловой кожи, который вышел на сцену с ещё более блестящим щитом. Он рассказал, что пришёл к нам с миром и хочет защитить нас от этих новых неоптимизированных игр, а также подарить нам настоящий 4K гейминг.

Разумеется, как и в случае любого другого подарка, он хочет это сделать совершенно безвозмездно, и поэтому он озарил нас своей новой магией, которая называется DLSS 4.0. Благодаря заклинанию один кадр из игры превращается сразу в четыре. Однако чтобы магия работала в полном объёме, нам предлагают купить новый магический кристалл, а точнее даже россыпь камней разной величины под любой размер кошелька. Их семейство называется Blackwell. Чипы стали ещё мощнее, ещё горячее и поэтому потребляют больше энергии. Флагман в лице RTX 5090 хочет кушать уже 575 Вт в базе. В модификациях попроще наблюдается похожая ситуация и производители блоков питания уже потирают руки. Постепенно уже начинают выходить модели с двумя разъёмами 12VHPWR (12V-2x6), но они пока очень дорогие.

Сейчас всё чаще появляются новые блоки, где есть хотя бы один такой разъём и это уже становится практически новым стандартом. Некоторые производители ещё его называют PCI-e Gen5. Да, это не совсем правильно потому, что такой интерфейс может поддерживать материнская плата и её периферия. Кстати, новая линейка RTX 5000 как раз на него перешла. Я уже протестировал несколько разных блоков. Все они в основном были основаны на платформе CWT (Channel-Well Technologies) и получились достаточно неплохими для своей ценовой категории. Однако это не единственная платформа, а точнее не какой-то уникальный OEM-производитель блоков, а есть ещё другие компании, которые в этом изрядно преуспели.

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Поэтому сегодня хотелось бы рассмотреть блок питания, представленный другой фирмой, и я обратил своё внимание на новую модель компании Formula V Line, которая называется APMM-1000GM. До этого в лаборатории уже побывало несколько их блоков и вот теперь очередь дошла до настоящего золота, точнее до стандарта 80 Plus Gold.

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Пока ещё RTX 5090 не доехала до магазинов, будем тестировать с тем, что есть. Мощность – это хорошо, но многих интересует платформа и элементная база. Также интересен комплект поставки. Поэтому приступим к изучению этого блока питания.

Упаковка и комплектация

Поскольку это золотая серия (80 Plus Gold), то это отображается в оформлении упаковки. В данной линейке представлено пока три модели: APMM-750GM, APMM-850GM, APMM-1000GM. У производителя ещё есть устройства с сертификацией 80 Plus Gold, но стандарта SFX и там тоже три модели.

Коробка по размеру и весу почти такая же, как у бронзовой модели, которую я рассматривал не так давно.

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Визуальное оформление тоже сильно похоже, что не удивительно. Только здесь уже всё стилизовано под золото, поэтому преобладают жёлтые цвета на чёрном фоне. На передней стороне коробки находится изображение самого блока питания. Кабелей не видно, но по разъёмам понятно, что он модульный.

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По центру крупными символами указано название модели. В правом верхнем углу расположен золотой, блестящий логотип компании Formula V line. Внизу серым цветом ещё раз повторяется число 1000, но на этот раз уточняется, что это мощность в ваттах. В левом нижнем углу находится небольшой значок 80 Plus Gold.

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С обратной стороны также огромными символами указано название модели. Ниже сообщается, что блок оборудован системой Active PFC + Double Forward. Ещё перечислены основные функции защиты: OVP, UVP, OPP, SCP и ещё раз сказано про японские конденсаторы. В самом низу расположена стандартная таблица мощностей по различным линиям напряжений.

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Внутри коробки находится ещё одна поменьше, а рядом расположен каркас из вспененного полиэтилена, в который зажат сам блок питания. Такое расположение типично для модульных блоков, когда отстёгнутые кабели находятся в отдельной упаковке, а корпус блока зажат в какой-то защитный каркас.

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В коробке находятся кабели и остальной комплект поставки, в который входят стяжки, инструкция и четыре крепёжных винта.

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В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой.

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Также с блоком поставляется несколько кабелей для внутреннего подключения. Когда я их начал доставать из коробки мне они показались очень лёгкими.

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  • 20+4-pin (600 мм) x 1;
  • CPU 8-pin (4+4) (650 мм) x 2;
  • PCI-e 8-pin (6+2) (600 мм) x 3;
  • PCIe 5.1 H++ 12V-2X6 12VHPWR 16 Pin (730 мм, 600 Вт) x 1;
  • SATA (500 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) + SATA ( 150 мм) x 2;
  • Molex (500 мм) + Molex (150 мм) + Molex (150 мм) + Molex ( 150 мм) x 1.

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Основные кабели: ATX 24-pin, PCI-e 8-pin, CPU 8-pin и 12V-2x6 должны быть изготовлены из провода 16AWG. Эти кабели не магнитятся, но их вес смущает. А вот остальные три кабеля для периферии с разъёмами SATA и Molex уже магнитятся.

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При этом каждый провод у всех кабелей находится в индивидуальной чёрной оплётке. Маркировки не видно. Провода не очень толстые и гибкие, что должно положительно отразиться на монтаже в корпусе.

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Дизайн и особенности

Снова я взял для сравнения веса другой блок питания и на этот раз решил для наглядности показать какой-нибудь маленький SFX. Это noname 80 Plus Gold модульный блок на 650 Вт. Даже такая игрушка весит около 1 кг без кабелей.

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Блоки питания компании Formula V Line отличаются от прочих своим внешним видом корпуса. Дизайн этот повторяется во всех моделях. Ключевая особенность – это крупные квадратные отверстия перфорации, которые находятся не только на поверхности с вентилятором, но и по бокам от него.

Габариты блока составляют 150 х 142 х 86 мм, вес без кабелей около 1,355 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0,6 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют две наклейки, одна из которых декоративная, расположена сбоку корпуса.

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На ней указано название модели. Также часть поверхности по бокам занимает перфорация. Она продолжается прямо с нижней поверхности с вентилятором и загибается по бокам где-то на одну четверть.

Вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм. Для него также предусмотрены квадратные отверстия приблизительно 4 х 4 мм.

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С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть крупная надпись с названием модели и значок 80 Plus Gold.

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Сзади устройства также находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля и кнопка включения питания. Разумеется, есть четыре стандартных отверстия с резьбой для крепления блока к раме корпуса.

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Вентилятор у блока питания работает постоянно и не останавливается даже при отсутствии нагрузки. С противоположной стороны от кнопки включения, находится панель с коннекторами. Рядом можно заметить подписи к ним, которые нанесены белым цветом.

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Больше ничего интересного снаружи нет, теперь нужно посмотреть, что находится внутри.

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В данном случае используется OEM платформа компании Dongguan SANR Electronic Technology (Casecom). Где ещё можно встретить это чудо? Например, в блоке Enermax Revolution D.F.X 1050 и ещё одном блоке, который я уже тестировал ранее. Это модель AeroCool Integrator Gold 1000W.

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Есть небольшие отличия в элементной базе, но в остальном по внутреннему устройству это близнецы. Компоновка внутри достаточно свободная и практически все элементы расположены на одной плате. Также внутри находится всего один радиатор, поэтому блок получился относительно лёгким.

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Понятно, что вес не является гарантией высокого качества или невероятной мощности, но это косвенные признаки качественного блока питания. Многие уделяют этому внимание, хотя на надёжности это никак не отражается.

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Фильтрация начинается прямо на входе с обратной стороны розетки и продолжается на основной плате, где в общей сложности используются четыре конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующие катушки индуктивности.

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Некоторые конденсаторы припаяны непосредственно к контактам розетки переменного тока, без дополнительной опорной платы. Присутствуют два мостовых выпрямителя, которые используют один и тот же радиатор со всеми компонентами активной мощности вплоть до главного трансформатора.

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Где же любимые японские конденсаторы? В глаза бросаются два крупных цилиндра от компании Toshin Kogyo на 420 В/390 мкФ для каскада APFC, которые размещаются рядом с одним большим фильтрующим дросселем. В модели AeroCool Integrator Gold 1000W использовались Nippon Chemi-Con с точно такими же характеристиками.

Активными компонентами PFС являются два силовых транзистора CWS60R125AZ и диод.

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Два МОП-транзистора образуют привычный синхронный полумостовой инверсионный каскад LLC по направлению к главному трансформатору.

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Шесть МОП-транзисторов 014N04SA генерируют одну линию 12 В на другой стороне трансформатора. Преобразователи постоянного тока в постоянный для линий напряжения 5 В и 3,3 В можно увидеть сразу за очень маленьким радиатором.

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Вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм. На информационной наклейке информации о нём немного, но известно, что у него гидродинамический подшипник. Его максимальная скорость вращения составляет 1700 об/мин.

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Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF;
  • Охлаждение: DeepCool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 32 Гб DDR5-6400, A-Data (SKhynix);
  • Видеокарта: Inno3D RTX 4090;
  • Накопитель: XPG Legend 960MAX 1 Тб;
  • Блок питания: Formula V Line APMM-1000GM.

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Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

При старте системы вентилятор на блоке питания включается, но затем останавливается. У меня это совпало с загрузкой операционной системы.

Как уже упоминалось, одной видеокартой мне не удалось запустить вентилятор, и поэтому пришлось ещё немного нагрузить процессор при помощи Prime95.

КПД при разной нагрузке
%


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Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки
3.3В, 5В, 12В


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Скорость вращения крыльчатки вентиляторов
Об/мин


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Уровень шума
Расстояние 1 м, дБ


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Тепловизор показывает, что блок питания при нагрузке греется не сильно. Это объясняется тем, что вентилятор работает постоянно. Его минимальная скорость составляет 750 об/мин. Шум при этом с расстояния 30 см составляет 28.4 дБ, что реально очень тихо.

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Как ни странно, кабели заметно не нагревались, даже 12VHPWR (12V-2x6). После продолжительной нагрузки заметно прогрелись только дополнительные четыре провода разъёма ATX 20+4-pin. И то, это было всего 41°C. Температуры остальных кабелей и разъемов оставались в пределах обычных рабочих температур.

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Заключение

Formula V Line APMM-1000GM как две капли воды похож на AeroCool Integrator Gold 1000W, который уже рассматривался мною более года назад, но есть небольшие различия, которые касаются не только внешнего вида. Ещё тогда я пришёл к выводу, что сама платформа не уникальна и ей пользуются другие производители, например, Enermax в модели Revolution D.F.X 1200.

На печатной плате можно заметить обозначения 500, 550, 600, 650, 850, 1000, 1200 и 1300 Вт. Это намекает на то, что она используется в различных модификациях, а основные отличия могут заключаться в элементной базе в зависимости от модификации или производителя. С таким подходом мы сталкиваемся не в первый раз, но здесь меня больше удивил диапазон и количество моделей. В целом изготовление очень неплохое, но мне оно показалось немного упрощённым, если сравнивать с платформой CWT (Channel-Well Technologies). Схожие моменты присутствуют, но компонентная база немного проще, сам блок питания легче. Здесь практически всё умещается на одной компактной плате. Дочерних плат нет, а есть только один радиатор. Именно поэтому конструкция кажется простой.

Блок изготовлен из качественных материалов. Здесь мы видим два крупных японских конденсатора 420 В/390 мкФ компании Toshin Kogyo. Общая схема весьма неплохая, нагрузку он держит максимальную, но для разгона RTX 5090 с выходом на 600 Вт я бы смотрел что-то посолиднее. Упаковка отличная, провода средние по длине, комплект в целом стандартный. Нагрев при работе умеренный. Функции отключения вентилятора нет, но здесь он работает достаточно тихо, хотя его максимальная скорость может достигать 1500 об/мин.

Каждый провод кабелей изготовлен с индивидуальной оплёткой. При этом они достаточно тонкие и гибкие. Жилы магнитятся только у периферийных кабелей с разъёмами SATA и Molex. Все остальные на магнит не реагируют. С похожей ситуацией я уже сталкивался у другой модели этого производителя. Есть поддержка нового разъёма для видеокарт 12VHPWR (12V-2x6). На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт. Однако, на мой взгляд, покупатель RTX 5090 за 300 000 рублей выберет что-то более солидное. А вот за 300 Вт я бы уже не волновался. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2pin.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Температуры компонентов в норме, поскольку вентилятор работает постоянно. Гарантия на этот блок питания в магазине составляет 3 года. Это хороший срок, если компьютер вы обновляете часто. Здесь важно помнить, что мощность со временем падает. Поэтому сложно сказать, что будет на длительной дистанции. Если же производитель даёт 10 лет гарантии, то он явно учитывает данные риски.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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