Оглавление

Вступление

Совсем недавно столкнулся с обычной ситуацией: знакомая семья с ребёнком переехала в новую квартиру. Места мало и даже компьютерный стол поставить толком негде. Ребёнок ходит в школу и нужно как-то заниматься. Сегодня школьнику можно обойтись без компьютера, но уже сложнее, чем раньше. Поэтому мама принесла с работы какой-то ноутбук. Именно «какой-то» потому, что он уже безнадёжно устарел и даже чтобы просто войти в браузер нужно было выполнить целый квест. Понятно, что там стоял жёсткий диск и было принято логичное решение заменить его на не совсем убитый SSD. Понятно, что сама платформа была там откровенно слабая по современным меркам: два ядра, 4 Гб оперативной памяти и разрешение экрана 1366 x 768, но всё это работает и со своей задачей как-то справляется.

Другое дело, что за время использования аккумулятор уже умер, все гнёзда в нём разболтались, коннектор питания периодически отключается и в целом ремонт такого оборудования уже не всегда бывает целесообразен. К тому же в данной ситуации произошло не совсем приятное событие: не совсем корректно обновился BIOS. Разумеется, никто в него не лазил, но бывает, что такое обновление инициализирует операционная система. Вспоминаем про пропадающее питание и мёртвый аккумулятор, в итоге получаем кирпич на ровном месте. Поскольку услуга по прошивке BIOS стоит дороже, чем сам ноутбук, то был куплен на барахолке донор и из двух полуживых ноутбуков удалось собрать один. У донора, кстати, оказалась батарейка пободрее и разъёмы там были в порядке.

Вообще можно было не заниматься всем этим, а просто выбрать новую, компактную, современную модель и при этом не очень дорогую, с хорошей гарантией и от проверенного производителя. Такие устройства сейчас есть, они также постоянно модернизируются, переходят на более современные платформы, оборудуются хорошими экранами и достаточно ёмкими аккумуляторами, чтобы не сидеть привязанным к кабелю. С одной из таких моделей я столкнулся совсем недавно и называется она ASUS VivoBook S14 (M3407H). Почему-то ошибочно считается, что если это ASUS, то сразу дорого и дикий оверпрайс, но по факту такая модель обойдётся примерно в 45000 рублей, что даже меньше половины от стоимости iPhone 17 Pro.

реклама





Возможно, такой стереотип сформировался из-за того, что здесь мы часто рассматриваем дорогие модели, которые не все могут себе позволить, но существуют и такие устройства, которые могут подойти для самой широкой аудитории.

Модель представлена в двух цветах: Matte Gray (серый) и Cool Silver (серебристый). Мне понравился первый вариант и одна из самых простых конфигураций. В целом было интересно посмотреть, что сейчас происходит в бюджетном сегменте.

Технические характеристики

Модель ASUS VivoBook S14 (M3407H) Тип устройства Компактный ноутбук Процессор AMD Ryzen 5 220 (6С/12Т) Видеопроцессор Интегрированный AMD Radeon 740M Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц (распаяно на плате);

+ 1 слот SODIMM DDR5 (пустой) Накопитель SSD 512 ГБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2 Экран 14”, 16:10, OLED, WUXGA (1920 х 1200), 60 Гц, относительная площадь 86%, яркость 300 нит, цветовой охват 95% DCI-P3 Разъёмы 2 х USB 3.2 Gen1 Type-A,

2 х USB 3.2 Gen1 Type-C,

1 х HDMI 2.1 TDMS,

1 х 3.5 мм джек Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.3 Аккумулятор 4 ячейки, Li-ion, 70 Вт*ч Размеры 315.2 x 223.4 x 15.9-17.9 мм Масса 1.4 кг Цена 45 000 рублей*

* Примерная стоимость устройства без операционной системы, на момент подготовки материала.

Серия ASUS VivoBook ориентирована на массового пользователя. Устройства обычно предназначаются для выполнения повседневных офисных задач или создания контента. Эта модель получилась лёгкая и относительно тонкая. Экран 14” – это разумный выбор для компактной, мобильной модели. Поэтому он может отлично подойти для частых перемещений или путешествий. Ноутбук вполне можно держать одной рукой.

реклама





Основные характеристики, которые интересны пользователю такого устройства – это время автономной работы и производительность. Не будем также при этом забывать, что перед нами относительно бюджетная модель и поэтому здесь используется новый процессор AMD Ryzen 5 220 поколения Hawk Point с двумя производительными ядрами Zen4 и четырьмя энергоэффективными Zen4c. При этом потоков у нас получается ах 12, что по современным меркам довольно хорошо. Аккумулятор тут достаточно ёмкий, поэтому его должно хватить надолго, и мы обязательно это проверим.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в небольшой картонной коробке с чёрной пластиковой ручкой. Модель компактная, поэтому тут нет ничего удивительного.

Оформление традиционно лаконичное. С одной стороны просто написано ASUS VivoBook S. На другой поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации, а также штрих-коды и служебная информация.

Похожая наклейка расположена с одного из торцов. Внутри коробки находятся картонные органайзеры, которые эффективно используют объём внутреннего пространства. Здесь получается много отсеков, но некоторые из них пустые, а прямо сверху лежит ноутбук в чехле из белого нетканого материала. Ещё из похожего материала сделана прокладка между экраном и клавиатурой.

В комплекте поставляется зарядка на 65 Вт. Блок питания универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 3.25 А, что как раз соответствует 65 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. За полчаса можно зарядить устройство на 36%, а полная зарядка занимает почти 2 часа.

Под ноутбуком скрывается ниша, где расположены инструкции и гарантийная карта.

Вот и весь комплект поставки, больше ничего интересного здесь нет.

Внешний вид и корпус

реклама









Ноутбук представлен в двух цветовых решениях: Matte Gray (серый) и Cool Silver (серебристый). Это классические и самые популярные расцветки.

Верхняя и нижняя крышки изготовлены из алюминия. Размеры корпуса составляют 315.2 x 223.4 x 15.9-17.9 мм, вес устройства – 1.4 кг. Это хорошие показатели для компактного устройства, а более дорогие модели будут ненамного меньше и легче.

Все поверхности матовые и приятные на ощупь. Металл придаёт ощущение надёжности. Однако на матовой поверхности остаются отпечатки, а также корпус можно поцарапать. Поэтому для переноски лучше приобрести небольшую сумку или чехол. В комплекте ничего такого нет.

Ещё на верхней крышке находится стильная надпись ASUS VivoBook, которая выполнена серебристыми буквами.

Толщина устройства достаточно небольшая и варьируется в диапазоне от 15.9 до 17.9 мм. Это не самый тонкий ноутбук, но эта модель не позиционируется как самая лёгкая и компактная, а скорее, как универсальная и недорогая. Поэтому тут на размеры и вес внимание обращаешь в последнюю очередь, но на самом деле всё не так страшно, как показывают цифры. Ноутбук реально компактный и лёгкий. Понятно, что какая-то модель ZenBook может оказаться тоньше и легче, но для этого её нужно положить рядом для сравнения, и скорее всего она окажется в разы дороже, после чего сразу придёт осознание того, что оно этого не стоит.

Первые вопросы могут возникнуть к платформе потому, что о процессоре AMD Ryzen 5 220, скорее всего никто ничего не слышал. Между тем это модель семейства Hawk Point, с двумя типами ядер: производительными и энергоэффективными. Причём тут не как у Intel, а отличий между ними по минимуму. В основном они сводятся просто к кэшу, а так это всё те же ядра на архитектуре Zen4.

Соответственно платформа получается достаточно свежая и производительная, о чём косвенно свидетельствует использование памяти DDR5 и где нас ещё ожидает приятный сюрприз, на который я никак не рассчитывал именно в компактном ноутбуке. О чём это я? А это как раз объясняет немного возросшую толщину устройства, нужно лишь понимание, что это сделано не просто так.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Однако тест открытия крышки одной рукой устройство практически проходит. Это говорит о том, что инженеры постарались и оптимизировали механизм для простого и комфортного использования. Также крышка надёжно фиксируется в любом положении.

Сверху находится HD камера с микрофонами. Также для параноиков, вроде меня, предусмотрена сдвижная шторка.

Крышка открывается до конца на угол 180°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол. Просто в нижней части верхней крышки есть небольшой вырез. Он помогает лучше проходить воздуху, когда крышка открыта до конца.

На левой грани можно увидеть один разъём HDMI, один USB 3.2 Gen1 Type-A, два 3.2 Gen1 Type-C с поддержкой зарядки и 3.5 мм джек для гарнитуры. Зарядка осуществляется через любой из двух USB Type-C.

На правой грани видим один порта USB 3.2 Gen1 Type-А и два индикатора.

Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём находятся две длинные резиновые полоски, которые выполняют функцию ножек. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Для динамиков предусмотрены два комплекта маленьких круглых перфорированных отверстий. Также есть вентиляционные отверстия для охлаждения с тонкой нейлоновой сеточкой для улавливания пыли.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов со шлицом torx. Ещё нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени, но действовать нужно аккуратно.

Практически половину пространства внутри занимает аккумулятор. Тут нет какого-то рекордного значения по его ёмкости, но для компактного ноутбука с энергоэффективным процессором получается очень хорошо. Материнская плата компактная и я ожидал, что тут всё максимально уже на ней распаяно, но я ошибся.

Система охлаждения состоит из одной крупной тепловой трубки с хорошим радиатором и плоским высоко-оборотистым вентилятором, который включается в работу, когда начинает припекать. При обычной работе это случается нечасто, только если специально не нагружать процессор какой-либо ресурсоёмкой задачей. Поэтому получается, что система охлаждения достаточно тихая.

Сам вентилятор оборудован большим количеством мелких лопастей. Он прогоняет воздух через один крупный радиатор, который потом покидает корпус через специальные вентиляционные отверстия сзади. Для забора воздуха в нижнем поддоне есть специальная решётка с тоненькой сеткой.

Может показаться, что горячий воздух будет дуть в нижнюю часть экрана, но это не совсем так. Он будет дуть вниз. Здесь уже может показаться, что это абсурд, ведь он опять будет попадать через сетку на вентиляторы. И вот здесь барьером выступает длинная резиновая опора. По сути, она разделяет потоки притока и вытяжки.

Для такого небольшого устройства, этот ноутбук обладает невероятными возможностями расширения. Тут не распаян даже беспроводной адаптер, а устанавливается отдельной платой в слот и соответственно его можно просто заменить. Также можно поступить с SSD M.2 накопителем, хотя тут уже штатно стоит быстрая модель с интерфейсом PCI-e x4 Gen4.

И вишенкой на торте – слот для памяти SODIMM DDR5. Да, он пустой, но он просто есть и туда можно установить модуль. А как же тогда в ноутбуке реализовано 16 Гб оперативной памяти DDR5? Всё правильно, она распаяна несколькими чипами, но производитель разумно предусмотрел возможность её увеличения.

Характеристики аккумулятора: 70 Вт*ч, при напряжении 15.4 В. Да, он занимает много площади внутреннего пространства, но это должно как-то компенсироваться временем автономной работы. К тому же нет дискретного видео. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день с запасом.

Про звук тоже не забыли. Тут есть два стандартных небольших динамика, которые расположены по углам ближе к передней части.

Клавиатура и тачпад

Компактные ноутбуки с диагональю экрана 14” и менее не оснащаются полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком. Этого не позволяет формат устройства, иначе пришлось бы уменьшать размер обычных кнопок. Напротив, основной блок представлен достаточно крупными и удобными клавишами.

Снизу расположен крупный и удобный тачпад. Кнопки спрятаны под панелью ближе к переднему краю. По краям тачпада находятся специальные зоны для быстрых регулировок. С их помощью можно регулировать звук, яркость, а также осуществлять перемотку видео. В некоторых моделях компания ASUS ещё внедряла сенсорный цифровой блок NumberPAD. Здесь, к сожалению, этого нет.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно такая. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет всего 1.4 мм. Клавиши крупные и немного вогнутые, поэтому навигация и печать осуществляется легко.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn. Её можно зафиксировать программно в одном из двух режимов.

Клавиатура удобная, а ещё она оборудована белой подсветкой с тремя уровнями яркости.

Экран

Тут следует вспомнить, что это не флагман и возможно с экраном не так всё радужно, если уж остальное всё хорошо. На самом деле он тут отличный для этой ценовой категории. Единственное, что мне не понравилось – это глянцевая поверхность, но это уже дело вкуса потому, что кому-то наоборот нравятся глянцевые экраны, а кому-то вообще до этого не дела.

Диагональ – 14", разрешение - WUXGA (1920 x 1200), соотношение сторон - 16:10, матрица OLED-типа (есть модификации с IPS), частота обновления - 60 Гц, максимальная яркость - 300 нит, цветовой охват - DCI-P3 95%, сертификация TUV Rheinland, не сенсорный, относительная площадь экрана - 86%. Все характеристики выглядят приемлемо, только яркость не очень высокая, что в сочетании с глянцевой поверхностью намекает нам на домашнее использование с искусственным освещением. На солнце скорее всего будет не очень комфортно, но на улице целую неделю было пасмурно, и я не смог как следует это проверить.

Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 95% и может похвастать отличным качеством картинки.

Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В целом результат хороший.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости в различных режимах, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 300.14 0 ∞ 50 144.51 0 ∞ 0 4.46 0 ∞

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности.

Экран изначально очень хорошо откалиброван и передаёт натуральные цвета. Незначительные проблемы наблюдаются лишь с балансом белого, но это не критично.

Для большинства тестов, не связанных с экраном, я использовал стандартные настройки, но здесь также можно выбрать другие режимы работы через приложение MyASUS. В целом это универсальная модель для работы и развлечений, да к тому же не очень дорогая и поэтому экран можно считать одним из лучших в этой ценовой категории.

Проверку экрана я осуществлял с предустановкой DCI-P3 потому, что она обеспечивает наиболее точную цветопередачу.

Тестирование

Ноутбук может поставляться с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11 или без неё. После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений. Драйверов на внешних носителях нет, но их можно скачать с сайта производителя или найти в корневом разделе встроенного накопителя, в папке \eSupport\eDrivers. Через центр обновления Windows загружается даже обновлённая BIOS.

Также есть фирменное приложение MyASUS, которое я уже рассматривал неоднократно.

Настроек различных достаточно много, а также здесь представлены утилиты диагностики и раздел с поддержкой пользователя. Здесь настраиваются режимы бережной зарядки и алгоритмы работы вентиляторов.

Благодаря последнему пункту можно настраивать производительность устройства. Чем агрессивнее работают вентиляторы, тем на большей частоте сможет работать процессор.

Можно регулировать объём видеобуфера. В этом пункте можно выбрать фиксированный объём или установить автоматический режим. Следует вспомнить, что графика интегрирована в процессор и поэтому ей приходится использовать оперативную память устройства.

Микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления также предлагает множество различных вариантов установок, которые наиболее оптимально могут подходить под текущее использование.

Также присутствует множество вариантов настройки штатной акустической системы ноутбука. Присутствует функция усиления громкости.

Присутствует отдельный раздел по настройке экрана. Прежде всего есть средства по защите OLED экрана. Для этого предусмотрены алгоритмы включения заставки. Также присутствуют предустановки для выбора оптимального варианта цветовой схемы. В стандартном режиме всё уже отлично настроено, но есть ещё альтернативные варианты настроек.

Частоту обновления экрана можно зафиксировать на определённой частоте или выбрать динамический вариант. На этой платформе AMD присутствует своя технология генерации кадров, которая называется AMD Fluid Motion Frames (AFMF). Также есть пункты по настройке работы беспроводной сети, точнее технологии Smart Connect. Ещё можно настраивать интеллектуальные зоны на тачпаде. Настройки клавиатуры также присутствуют. Например, время работы подсветки или фиксация нажатия функциональной клавиши.

Пора переходить к тестам. Поскольку платформа ещё свежая, программное обеспечение пока не всё корректно воспринимает.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Solar Bay:

3DMark Time Spy:

Winrar 7.11:

7-Zip 24.08:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

Geekbench AI (ONNX):

Geekbench AI (OpenVINO):

Corona 1.3:

SPECviewperf 2020v3:

Платформа получилась достаточно производительная, а бонусом к ней ещё идёт ИИ с быстродействием 16 TOPS. Microsoft для приложения Copilot+ нужно не менее 40 TOPS, поэтому тут эта функция недоступна.

В режиме высокой производительности скорость работы устройства будет выше, ведь процессор сможет работать на более высокой тактовой частоте и при этом находиться в комфортном температурном режиме.

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 70 ватт*час. Это солидные показатели, особенно для тонкого и лёгкого устройства. Про зарядку штатным адаптером я уже упоминал – это около 2 часов.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 14 часов 55 минут. Мне кажется, это отличный результат. Тут всё проходило без читерства.

Яркость экрана установлена на комфортном уровне – 75%, а подсветка клавиатуры отключалась автоматически. Кстати, в её настройках есть несколько режимов и всё настраивается через программу MyASUS.

Нагрев устройства достаточно умеренный. При использовании тяжёлых приложений, Prime95 и Furmark, температура клавиатуры не поднимается выше 37°C. Можно заметить, что нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит в месте его выхлопа.

При этом спереди видны места, где расположены вентиляторы, и в этом месте устройство самое прохладное за счет притока воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 4200 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 40.6 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS VivoBook S14 (M3407H) – это удачная универсальная модель, которая предлагает отличную функциональность за приемлемую цену. Цена действительно очень заманчивая, учитывая высокое качество изготовления и материалов. Удачная, на мой взгляд, сама платформа, которая предлагает хороший уровень производительности и относительно долгое время автономной работы. Не знаю, как инженерам ASUS удалось найти баланс, но у меня без всяких ухищрений ноутбук проработал немногим менее 15 часов, хотя в наши дни и 8 часов уже хорошо.

Разумеется, это не игровой ноутбук, поэтому графика тут простая, но это компенсируется экраном с не очень высоким разрешением, благодаря чему всё работает отлично. И я бы сразу докупил один модуль оперативной памяти на 16 Гбайт, что повысило бы производительность в приложениях с многозадачностью и при использовании встроенного видео. Если честно, то для меня это стало полной неожиданностью поскольку думал, что тут вся память распаяна и слота для установки дополнительного модуля просто нет. Тут производитель приятно удивил и порадовал. А накопитель? Здесь никто не экономил, а поставил быструю модель с интерфейсом PCI-e x4 Gen4.

Ноутбук обладает достаточно прочным корпусом, верхняя и нижняя панели – металлические. При этом вес устройства совсем небольшой и его можно с лёгкостью переносить с собой. При этом ноутбук смотрится стильно и современно. Клавиатура крупная, удобная и оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости. Про систему охлаждения я уже всё рассказал. Тут всего один вентилятор, который не доставляет акустического дискомфорта, справляясь со своими задачами.

Сам процессор не сильно прожорливый, а автоматика держит его в рамках, позволяя лишь на короткое время выходить за свои лимиты. Однако, благодаря программному обеспечению, можно использовать различные режимы, например, высокой производительности, когда вентилятор работают более агрессивно. В обычном режиме ноутбук достаточно тихий, и получается отличный баланс между производительностью и временем автономной работы.

В итоге могу сказать, что этот ноутбук меня приятно удивил, благодаря качественному исполнению, хорошей производительной платформе, быстрому накопителю, свободному слоту под память, долгому времени автономной работы и при всём этом достаточно демократичной цене.

Андрей Понкратов aka wildchaser