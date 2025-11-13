Сайт Конференция
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)

Стильная и современная новинка ASUS предлагает отличную функциональность, качественное исполнение и долгое время автономной работы за приемлемую цену.
+

Оглавление

Вступление

Совсем недавно столкнулся с обычной ситуацией: знакомая семья с ребёнком переехала в новую квартиру. Места мало и даже компьютерный стол поставить толком негде. Ребёнок ходит в школу и нужно как-то заниматься. Сегодня школьнику можно обойтись без компьютера, но уже сложнее, чем раньше. Поэтому мама принесла с работы какой-то ноутбук. Именно «какой-то» потому, что он уже безнадёжно устарел и даже чтобы просто войти в браузер нужно было выполнить целый квест. Понятно, что там стоял жёсткий диск и было принято логичное решение заменить его на не совсем убитый SSD. Понятно, что сама платформа была там откровенно слабая по современным меркам: два ядра, 4 Гб оперативной памяти и разрешение экрана 1366 x 768, но всё это работает и со своей задачей как-то справляется.

Другое дело, что за время использования аккумулятор уже умер, все гнёзда в нём разболтались, коннектор питания периодически отключается и в целом ремонт такого оборудования уже не всегда бывает целесообразен. К тому же в данной ситуации произошло не совсем приятное событие: не совсем корректно обновился BIOS. Разумеется, никто в него не лазил, но бывает, что такое обновление инициализирует операционная система. Вспоминаем про пропадающее питание и мёртвый аккумулятор, в итоге получаем кирпич на ровном месте. Поскольку услуга по прошивке BIOS стоит дороже, чем сам ноутбук, то был куплен на барахолке донор и из двух полуживых ноутбуков удалось собрать один. У донора, кстати, оказалась батарейка пободрее и разъёмы там были в порядке.

Вообще можно было не заниматься всем этим, а просто выбрать новую, компактную, современную модель и при этом не очень дорогую, с хорошей гарантией и от проверенного производителя. Такие устройства сейчас есть, они также постоянно модернизируются, переходят на более современные платформы, оборудуются хорошими экранами и достаточно ёмкими аккумуляторами, чтобы не сидеть привязанным к кабелю. С одной из таких моделей я столкнулся совсем недавно и называется она ASUS VivoBook S14 (M3407H). Почему-то ошибочно считается, что если это ASUS, то сразу дорого и дикий оверпрайс, но по факту такая модель обойдётся примерно в 45000 рублей, что даже меньше половины от стоимости iPhone 17 Pro.

450x330 22 KB. Big one: 1500x1100 138 KB

Возможно, такой стереотип сформировался из-за того, что здесь мы часто рассматриваем дорогие модели, которые не все могут себе позволить, но существуют и такие устройства, которые могут подойти для самой широкой аудитории.

Модель представлена в двух цветах: Matte Gray (серый) и Cool Silver (серебристый). Мне понравился первый вариант и одна из самых простых конфигураций. В целом было интересно посмотреть, что сейчас происходит в бюджетном сегменте.

Технические характеристики

Модель ASUS VivoBook S14 (M3407H)
Тип устройства Компактный ноутбук
Процессор AMD Ryzen 5 220 (6С/12Т)
Видеопроцессор Интегрированный AMD Radeon 740M
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц (распаяно на плате);
+ 1 слот SODIMM DDR5 (пустой)
Накопитель SSD 512 ГБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2
Экран 14”, 16:10, OLED, WUXGA (1920 х 1200), 60 Гц, относительная площадь 86%, яркость 300 нит, цветовой охват 95% DCI-P3
Разъёмы 2 х USB 3.2 Gen1 Type-A,
2 х USB 3.2 Gen1 Type-C,
1 х HDMI 2.1 TDMS,
1 х 3.5 мм джек
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.3
Аккумулятор 4 ячейки, Li-ion, 70 Вт*ч
Размеры 315.2 x 223.4 x 15.9-17.9 мм
Масса 1.4 кг
Цена 45 000 рублей*

* Примерная стоимость устройства без операционной системы, на момент подготовки материала.

Серия ASUS VivoBook ориентирована на массового пользователя. Устройства обычно предназначаются для выполнения повседневных офисных задач или создания контента. Эта модель получилась лёгкая и относительно тонкая. Экран 14” – это разумный выбор для компактной, мобильной модели. Поэтому он может отлично подойти для частых перемещений или путешествий. Ноутбук вполне можно держать одной рукой.

Основные характеристики, которые интересны пользователю такого устройства – это время автономной работы и производительность. Не будем также при этом забывать, что перед нами относительно бюджетная модель и поэтому здесь используется новый процессор AMD Ryzen 5 220 поколения Hawk Point с двумя производительными ядрами Zen4 и четырьмя энергоэффективными Zen4c. При этом потоков у нас получается ах 12, что по современным меркам довольно хорошо. Аккумулятор тут достаточно ёмкий, поэтому его должно хватить надолго, и мы обязательно это проверим.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в небольшой картонной коробке с чёрной пластиковой ручкой. Модель компактная, поэтому тут нет ничего удивительного.

450x315 19 KB. Big one: 1500x1050 157 KB

Оформление традиционно лаконичное. С одной стороны просто написано ASUS VivoBook S. На другой поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации, а также штрих-коды и служебная информация.

450x332 44 KB. Big one: 1500x1105 313 KB

Похожая наклейка расположена с одного из торцов. Внутри коробки находятся картонные органайзеры, которые эффективно используют объём внутреннего пространства. Здесь получается много отсеков, но некоторые из них пустые, а прямо сверху лежит ноутбук в чехле из белого нетканого материала. Ещё из похожего материала сделана прокладка между экраном и клавиатурой.

450x208 22 KB. Big one: 1500x693 178 KB

В комплекте поставляется зарядка на 65 Вт. Блок питания универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 3.25 А, что как раз соответствует 65 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. За полчаса можно зарядить устройство на 36%, а полная зарядка занимает почти 2 часа.

450x396 27 KB. Big one: 1500x1321 240 KB

Под ноутбуком скрывается ниша, где расположены инструкции и гарантийная карта.

450x143 15 KB. Big one: 1500x477 104 KB

Вот и весь комплект поставки, больше ничего интересного здесь нет.

450x284 20 KB. Big one: 1500x946 142 KB

Внешний вид и корпус

Ноутбук представлен в двух цветовых решениях: Matte Gray (серый) и Cool Silver (серебристый). Это классические и самые популярные расцветки.

Верхняя и нижняя крышки изготовлены из алюминия. Размеры корпуса составляют 315.2 x 223.4 x 15.9-17.9 мм, вес устройства – 1.4 кг. Это хорошие показатели для компактного устройства, а более дорогие модели будут ненамного меньше и легче.

450x320 11 KB. Big one: 1500x1065 94 KB

Все поверхности матовые и приятные на ощупь. Металл придаёт ощущение надёжности. Однако на матовой поверхности остаются отпечатки, а также корпус можно поцарапать. Поэтому для переноски лучше приобрести небольшую сумку или чехол. В комплекте ничего такого нет.

450x444 14 KB. Big one: 1500x1481 100 KB

Ещё на верхней крышке находится стильная надпись ASUS VivoBook, которая выполнена серебристыми буквами.

450x411 37 KB. Big one: 1500x1371 261 KB

Толщина устройства достаточно небольшая и варьируется в диапазоне от 15.9 до 17.9 мм. Это не самый тонкий ноутбук, но эта модель не позиционируется как самая лёгкая и компактная, а скорее, как универсальная и недорогая. Поэтому тут на размеры и вес внимание обращаешь в последнюю очередь, но на самом деле всё не так страшно, как показывают цифры. Ноутбук реально компактный и лёгкий. Понятно, что какая-то модель ZenBook может оказаться тоньше и легче, но для этого её нужно положить рядом для сравнения, и скорее всего она окажется в разы дороже, после чего сразу придёт осознание того, что оно этого не стоит.

Первые вопросы могут возникнуть к платформе потому, что о процессоре AMD Ryzen 5 220, скорее всего никто ничего не слышал. Между тем это модель семейства Hawk Point, с двумя типами ядер: производительными и энергоэффективными. Причём тут не как у Intel, а отличий между ними по минимуму. В основном они сводятся просто к кэшу, а так это всё те же ядра на архитектуре Zen4.

Соответственно платформа получается достаточно свежая и производительная, о чём косвенно свидетельствует использование памяти DDR5 и где нас ещё ожидает приятный сюрприз, на который я никак не рассчитывал именно в компактном ноутбуке. О чём это я? А это как раз объясняет немного возросшую толщину устройства, нужно лишь понимание, что это сделано не просто так.

450x173 7 KB. Big one: 1500x577 56 KB

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Однако тест открытия крышки одной рукой устройство практически проходит. Это говорит о том, что инженеры постарались и оптимизировали механизм для простого и комфортного использования. Также крышка надёжно фиксируется в любом положении.

Сверху находится HD камера с микрофонами. Также для параноиков, вроде меня, предусмотрена сдвижная шторка.

450x166 8 KB. Big one: 1500x552 55 KB

Крышка открывается до конца на угол 180°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол. Просто в нижней части верхней крышки есть небольшой вырез. Он помогает лучше проходить воздуху, когда крышка открыта до конца.

450x222 20 KB. Big one: 1500x741 154 KB

На левой грани можно увидеть один разъём HDMI, один USB 3.2 Gen1 Type-A, два 3.2 Gen1 Type-C с поддержкой зарядки и 3.5 мм джек для гарнитуры. Зарядка осуществляется через любой из двух USB Type-C.

450x237 19 KB. Big one: 1500x791 145 KB

На правой грани видим один порта USB 3.2 Gen1 Type-А и два индикатора.

450x196 15 KB. Big one: 1500x654 115 KB

Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём находятся две длинные резиновые полоски, которые выполняют функцию ножек. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Для динамиков предусмотрены два комплекта маленьких круглых перфорированных отверстий. Также есть вентиляционные отверстия для охлаждения с тонкой нейлоновой сеточкой для улавливания пыли.

450x241 21 KB. Big one: 1500x802 165 KB

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов со шлицом torx. Ещё нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

450x245 25 KB. Big one: 1500x818 184 KB

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени, но действовать нужно аккуратно.

450x252 37 KB. Big one: 1500x840 277 KB

Практически половину пространства внутри занимает аккумулятор. Тут нет какого-то рекордного значения по его ёмкости, но для компактного ноутбука с энергоэффективным процессором получается очень хорошо. Материнская плата компактная и я ожидал, что тут всё максимально уже на ней распаяно, но я ошибся.

450x341 36 KB. Big one: 1500x1138 261 KB

Система охлаждения состоит из одной крупной тепловой трубки с хорошим радиатором и плоским высоко-оборотистым вентилятором, который включается в работу, когда начинает припекать. При обычной работе это случается нечасто, только если специально не нагружать процессор какой-либо ресурсоёмкой задачей. Поэтому получается, что система охлаждения достаточно тихая.

450x302 41 KB. Big one: 1500x1005 302 KB

Сам вентилятор оборудован большим количеством мелких лопастей. Он прогоняет воздух через один крупный радиатор, который потом покидает корпус через специальные вентиляционные отверстия сзади. Для забора воздуха в нижнем поддоне есть специальная решётка с тоненькой сеткой.

Может показаться, что горячий воздух будет дуть в нижнюю часть экрана, но это не совсем так. Он будет дуть вниз. Здесь уже может показаться, что это абсурд, ведь он опять будет попадать через сетку на вентиляторы. И вот здесь барьером выступает длинная резиновая опора. По сути, она разделяет потоки притока и вытяжки.

450x240 36 KB. Big one: 1500x799 263 KB

Для такого небольшого устройства, этот ноутбук обладает невероятными возможностями расширения. Тут не распаян даже беспроводной адаптер, а устанавливается отдельной платой в слот и соответственно его можно просто заменить. Также можно поступить с SSD M.2 накопителем, хотя тут уже штатно стоит быстрая модель с интерфейсом PCI-e x4 Gen4.

И вишенкой на торте – слот для памяти SODIMM DDR5. Да, он пустой, но он просто есть и туда можно установить модуль. А как же тогда в ноутбуке реализовано 16 Гб оперативной памяти DDR5? Всё правильно, она распаяна несколькими чипами, но производитель разумно предусмотрел возможность её увеличения.

450x275 46 KB. Big one: 1500x918 333 KB

Характеристики аккумулятора: 70 Вт*ч, при напряжении 15.4 В. Да, он занимает много площади внутреннего пространства, но это должно как-то компенсироваться временем автономной работы. К тому же нет дискретного видео. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день с запасом.

450x316 46 KB. Big one: 1500x1052 322 KB

Про звук тоже не забыли. Тут есть два стандартных небольших динамика, которые расположены по углам ближе к передней части.

Клавиатура и тачпад

Компактные ноутбуки с диагональю экрана 14” и менее не оснащаются полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком. Этого не позволяет формат устройства, иначе пришлось бы уменьшать размер обычных кнопок. Напротив, основной блок представлен достаточно крупными и удобными клавишами.

Снизу расположен крупный и удобный тачпад. Кнопки спрятаны под панелью ближе к переднему краю. По краям тачпада находятся специальные зоны для быстрых регулировок. С их помощью можно регулировать звук, яркость, а также осуществлять перемотку видео. В некоторых моделях компания ASUS ещё внедряла сенсорный цифровой блок NumberPAD. Здесь, к сожалению, этого нет.

450x214 20 KB. Big one: 1500x714 137 KB

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно такая. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет всего 1.4 мм. Клавиши крупные и немного вогнутые, поэтому навигация и печать осуществляется легко.

450x314 36 KB. Big one: 1500x1047 236 KB

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn. Её можно зафиксировать программно в одном из двух режимов.

450x312 35 KB. Big one: 1500x1040 241 KB

Клавиатура удобная, а ещё она оборудована белой подсветкой с тремя уровнями яркости.

450x261 18 KB. Big one: 1500x870 182 KB

Экран

Тут следует вспомнить, что это не флагман и возможно с экраном не так всё радужно, если уж остальное всё хорошо. На самом деле он тут отличный для этой ценовой категории. Единственное, что мне не понравилось – это глянцевая поверхность, но это уже дело вкуса потому, что кому-то наоборот нравятся глянцевые экраны, а кому-то вообще до этого не дела.

Диагональ – 14", разрешение - WUXGA (1920 x 1200), соотношение сторон - 16:10, матрица OLED-типа (есть модификации с IPS), частота обновления - 60 Гц, максимальная яркость - 300 нит, цветовой охват - DCI-P3 95%, сертификация TUV Rheinland, не сенсорный, относительная площадь экрана - 86%. Все характеристики выглядят приемлемо, только яркость не очень высокая, что в сочетании с глянцевой поверхностью намекает нам на домашнее использование с искусственным освещением. На солнце скорее всего будет не очень комфортно, но на улице целую неделю было пасмурно, и я не смог как следует это проверить.

450x324 23 KB. Big one: 1148x826 105 KB

Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 95% и может похвастать отличным качеством картинки.

450x202 24 KB. Big one: 1500x673 167 KB

Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В целом результат хороший.

450x220 15 KB. Big one: 1420x694 93 KB

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости в различных режимах, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 300.14 0
50 144.51 0
0 4.46 0

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности.

450x334 36 KB. Big one: 1500x1114 249 KB

Экран изначально очень хорошо откалиброван и передаёт натуральные цвета. Незначительные проблемы наблюдаются лишь с балансом белого, но это не критично.

450x220 21 KB. Big one: 1420x694 131 KB

Для большинства тестов, не связанных с экраном, я использовал стандартные настройки, но здесь также можно выбрать другие режимы работы через приложение MyASUS. В целом это универсальная модель для работы и развлечений, да к тому же не очень дорогая и поэтому экран можно считать одним из лучших в этой ценовой категории.

450x291 22 KB

Проверку экрана я осуществлял с предустановкой DCI-P3 потому, что она обеспечивает наиболее точную цветопередачу.

450x266 31 KB. Big one: 1000x9953 1997 KB

Тестирование

Ноутбук может поставляться с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11 или без неё. После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений. Драйверов на внешних носителях нет, но их можно скачать с сайта производителя или найти в корневом разделе встроенного накопителя, в папке \eSupport\eDrivers. Через центр обновления Windows загружается даже обновлённая BIOS.

Также есть фирменное приложение MyASUS, которое я уже рассматривал неоднократно.

450x320 24 KB. Big one: 1256x893 119 KB

Настроек различных достаточно много, а также здесь представлены утилиты диагностики и раздел с поддержкой пользователя. Здесь настраиваются режимы бережной зарядки и алгоритмы работы вентиляторов.

Благодаря последнему пункту можно настраивать производительность устройства. Чем агрессивнее работают вентиляторы, тем на большей частоте сможет работать процессор.

450x320 21 KB. Big one: 1256x893 112 KB

Можно регулировать объём видеобуфера. В этом пункте можно выбрать фиксированный объём или установить автоматический режим. Следует вспомнить, что графика интегрирована в процессор и поэтому ей приходится использовать оперативную память устройства.

Микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления также предлагает множество различных вариантов установок, которые наиболее оптимально могут подходить под текущее использование.

450x320 22 KB. Big one: 1256x893 119 KB

Также присутствует множество вариантов настройки штатной акустической системы ноутбука. Присутствует функция усиления громкости.

Присутствует отдельный раздел по настройке экрана. Прежде всего есть средства по защите OLED экрана. Для этого предусмотрены алгоритмы включения заставки. Также присутствуют предустановки для выбора оптимального варианта цветовой схемы. В стандартном режиме всё уже отлично настроено, но есть ещё альтернативные варианты настроек.

450x320 23 KB. Big one: 1256x893 123 KB

Частоту обновления экрана можно зафиксировать на определённой частоте или выбрать динамический вариант. На этой платформе AMD присутствует своя технология генерации кадров, которая называется AMD Fluid Motion Frames (AFMF). Также есть пункты по настройке работы беспроводной сети, точнее технологии Smart Connect. Ещё можно настраивать интеллектуальные зоны на тачпаде. Настройки клавиатуры также присутствуют. Например, время работы подсветки или фиксация нажатия функциональной клавиши.

Пора переходить к тестам. Поскольку платформа ещё свежая, программное обеспечение пока не всё корректно воспринимает.

CPU-Z:

450x299 45 KB. Big one: 1500x995 342 KB

GPU-Z:

450x313 49 KB. Big one: 773x538 128 KB

AIDA64 GPGPU:

450x287 44 KB. Big one: 1147x731 237 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x431 51 KB. Big one: 664x636 112 KB

AIDA64 CPU CheckMate:

450x323 49 KB. Big one: 1148x825 246 KB

AIDA64 AES:

450x323 49 KB. Big one: 1148x825 251 KB

AIDA64 SHA3:

450x323 49 KB. Big one: 1148x825 239 KB

Cinebench R20:

450x348 41 KB. Big one: 1283x991 229 KB

Cinebench R23:

450x368 37 KB. Big one: 1127x921 171 KB

Cinebench 2024:

450x384 25 KB. Big one: 1241x1058 121 KB

3DMark Steel Nomad:

450x191 24 KB. Big one: 1489x631 159 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x191 24 KB. Big one: 1489x631 159 KB

3DMark Solar Bay:

450x191 28 KB. Big one: 1489x631 180 KB

3DMark Time Spy:

450x191 24 KB. Big one: 1489x631 160 KB

Winrar 7.11:

436x450 40 KB

7-Zip 24.08:

450x260 28 KB. Big one: 974x562 105 KB

CrystalDiskInfo:

450x428 53 KB. Big one: 840x799 167 KB

CrystalDiskMark:

450x232 38 KB

AS SSD:

450x449 49 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

450x299 41 KB. Big one: 1146x761 170 KB

Geekbench AI (ONNX):

406x450 28 KB. Big one: 867x960 93 KB

Geekbench AI (OpenVINO):

406x450 27 KB. Big one: 867x960 94 KB

Corona 1.3:

450x218 35 KB. Big one: 1500x727 265 KB

SPECviewperf 2020v3:

450x319 30 KB. Big one: 1013x718 113 KB

Платформа получилась достаточно производительная, а бонусом к ней ещё идёт ИИ с быстродействием 16 TOPS. Microsoft для приложения Copilot+ нужно не менее 40 TOPS, поэтому тут эта функция недоступна.

В режиме высокой производительности скорость работы устройства будет выше, ведь процессор сможет работать на более высокой тактовой частоте и при этом находиться в комфортном температурном режиме.

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 70 ватт*час. Это солидные показатели, особенно для тонкого и лёгкого устройства. Про зарядку штатным адаптером я уже упоминал – это около 2 часов.

450x323 23 KB. Big one: 1148x825 114 KB

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 14 часов 55 минут. Мне кажется, это отличный результат. Тут всё проходило без читерства.

Яркость экрана установлена на комфортном уровне – 75%, а подсветка клавиатуры отключалась автоматически. Кстати, в её настройках есть несколько режимов и всё настраивается через программу MyASUS.

450x300 30 KB. Big one: 1295x864 131 KB

Нагрев устройства достаточно умеренный. При использовании тяжёлых приложений, Prime95 и Furmark, температура клавиатуры не поднимается выше 37°C. Можно заметить, что нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит в месте его выхлопа.

450x200 28 KB. Big one: 1500x667 146 KB

При этом спереди видны места, где расположены вентиляторы, и в этом месте устройство самое прохладное за счет притока воздуха.

450x200 26 KB. Big one: 1500x667 139 KB

Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 4200 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 40.6 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS VivoBook S14 (M3407H) – это удачная универсальная модель, которая предлагает отличную функциональность за приемлемую цену. Цена действительно очень заманчивая, учитывая высокое качество изготовления и материалов. Удачная, на мой взгляд, сама платформа, которая предлагает хороший уровень производительности и относительно долгое время автономной работы. Не знаю, как инженерам ASUS удалось найти баланс, но у меня без всяких ухищрений ноутбук проработал немногим менее 15 часов, хотя в наши дни и 8 часов уже хорошо.

Разумеется, это не игровой ноутбук, поэтому графика тут простая, но это компенсируется экраном с не очень высоким разрешением, благодаря чему всё работает отлично. И я бы сразу докупил один модуль оперативной памяти на 16 Гбайт, что повысило бы производительность в приложениях с многозадачностью и при использовании встроенного видео. Если честно, то для меня это стало полной неожиданностью поскольку думал, что тут вся память распаяна и слота для установки дополнительного модуля просто нет. Тут производитель приятно удивил и порадовал. А накопитель? Здесь никто не экономил, а поставил быструю модель с интерфейсом PCI-e x4 Gen4.

Ноутбук обладает достаточно прочным корпусом, верхняя и нижняя панели – металлические. При этом вес устройства совсем небольшой и его можно с лёгкостью переносить с собой. При этом ноутбук смотрится стильно и современно. Клавиатура крупная, удобная и оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости. Про систему охлаждения я уже всё рассказал. Тут всего один вентилятор, который не доставляет акустического дискомфорта, справляясь со своими задачами.

Сам процессор не сильно прожорливый, а автоматика держит его в рамках, позволяя лишь на короткое время выходить за свои лимиты. Однако, благодаря программному обеспечению, можно использовать различные режимы, например, высокой производительности, когда вентилятор работают более агрессивно. В обычном режиме ноутбук достаточно тихий, и получается отличный баланс между производительностью и временем автономной работы.

В итоге могу сказать, что этот ноутбук меня приятно удивил, благодаря качественному исполнению, хорошей производительной платформе, быстрому накопителю, свободному слоту под память, долгому времени автономной работы и при всём этом достаточно демократичной цене.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus windows 11 wildchaser ноутбук copilot+ asus vivobook s14 asus vivobook s14 m3407h radeon 740m ryzen 5 220

Комментарии Правила

