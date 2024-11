Оглавление

Вступление

Обычно блоку питания уделяется наименьшее внимание, и он покупается на сдачу от покупки остальных компонентов. В целом это неплохая идея выбирать его уже после того, как определились с остальной сборкой. Однако пользователи часто забывают про него при апгрейде.

Например, на всю сборку сразу у меня денег не было. Купил я хорошую плату и установил туда бюджетный процессор, видео решил использовать интегрированное или разбив копилку удалось набрать мелочи на GT 1030. Блок питания вынул из обычного офисного компьютера, который валялся никому не нужный. Потом бабушка на Новый год мне подарила Intel Core i7-14700KF, а родители на распродаже нашли RTX 4070 Ti Super. Радостно устанавливаю все эти компоненты, но понимаю, что видеокарту мне будет подключить трудно. Хорошо, что в комплекте с ней идёт переходник на два разъёма 8-pin PCI-e.

И тут мне повезло, у блока питания как раз болтаются два таких коннектора. Да, они косой висят на одном кабеле, но что тут такого? Наклеек на блоке питания не осталось, либо их не было изначально. Даже если б они были, то после 10 лет использования уже трудно понять мощность, которую способен обеспечить такой БП. Дальше всё по классике. Собираю, включаю, скачиваю Silent Hill 2 (2024). Запускаю игру и потихоньку выхожу из туалета в стартовой локации. Раздаётся хлопок, свет гаснет, из «системника» валит дым, а дальше ничего не помню…

Поэтому не следует забывать про блок питания и обновлять его вместе с другими компонентами системы, следя за тем, чтобы всегда был запас по мощности. Сейчас выбрать БП очень трудно. На рынке представлено много различных моделей. У одного и того же производителя может быть огромная линейка блоков под сертификат 80 Plus, чуть меньше моделей под 80 Plus Bronze, три-четыре модели в категории 80 Plus Gold, ещё две модели 80 Plus Platinum и одна 80 Plus Titanium. Версии Gold получаются вроде золотой середины, но стоят они заметно дороже. Возможно, есть смысл сэкономить и взять что-то проще.

Например, мне нужен разъём 12V-2x6 (12VHPWR), модульное подключение, чтобы лишние кабели не болтались в корпусе, сертификат 80 Plus Bronze и демократичная цена. Нечто подобное предлагает компания Formula V Line. Модель называется APMM-750BM. Я уже рассматривал один бюджетный блок этой компании, модель AP-500MM, а теперь решил посмотреть на устройство уровнем повыше.

В рознице я нашёл его за 7 500 рублей и это немало. Если добавить ещё рублей 500, то можно поискать блок 80 Plus Gold такой же мощности, но он будет не модульный и без разъёма 12VHPWR. Поэтому любопытно проверить, что предлагает производитель.

Упаковка и комплектация

Поскольку это «бронзовая» серия (80 Plus Bronze), то это отображается в оформлении упаковки. В данной линейке представлено пока три модели: APMM-650BM, APMM-750BM и APMM-850BM. У производителя есть также устройства с сертификацией 80 Plus Gold и там тоже три модели.

Коробка достаточно крупная. Мимо меня проносили пару коробок с киловаттными «золотыми» блоками и там коробочки были поменьше.

Еще до вскрытия коробки сразу чувствуется мощь, сила и струя энергетического потока. Мне даже вспомнился фильм про человека-паука. Визуальное оформление сильно напоминает другую серию продуктов, что неудивительно. Только здесь нет ярких, заманчивых цветов, всё стилизовано под бронзу.

На передней стороне коробки находится изображение самого блока питания. Кабелей не видно, но по разъёмам понятно, что он модульный. По центру крупными символами указано название модели. В правом верхнем углу расположен блестящий логотип компании Formula V Line. Внизу серым цветом ещё раз повторяется число 750, но на этот раз уточняется, что это мощность в ваттах. В левом нижнем углу есть небольшой значок 80 Plus Bronze.

С обратной стороны также огромными символами указано название модели. Ниже сообщается, что блок оборудован системой Active PFC + Double Forward. Ещё перечислены основные функции защиты: OVP, UVP, OPP, SCP и вновь сказано про японские конденсаторы. В самом низу расположена стандартная таблица мощностей по различным линиям напряжений.

Внутри коробки скрыта ещё одна поменьше, а рядом расположен каркас из вспененного полиэтилена, в который зажат сам блок питания. Такое расположение типично для модульных блоков, когда отстёгнутые кабели размещены в отдельной упаковке, а корпус блока зажат в защитный каркас.

В коробке находятся кабели и остальной комплект поставки, в который входят стяжки, инструкция и четыре крепёжных винта.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой, которая закрыта пластиковой белой заглушкой. Эти мелочи создают ощущение высокого класса устройства.

Также с блоком поставляется несколько кабелей для внутреннего подключения. Когда я их доставал из коробки, мне они показались лёгкими, поэтому позже нужно будет их взвесить и сравнить с чем-то. Пока же нужно разобраться с комплектом.

20+4-pin (500 мм) x 1;

CPU 8-pin (4+4) (600 мм) x 1;

PCI-e 8-pin (6+2) (550 мм) x 2;

PCIe 5.1 H++ 12V-2X6 12VHPWR 16 Pin (550 мм, 600 Вт) x 1;

SATA (500 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) + Molex (150 мм) x 1;

SATA (500 мм) + SATA (150 мм) + Molex (150 мм) + Molex (150 мм) x 1.

Основные кабели (ATX 24-pin, PCI-e 8-pin, CPU 8-pin и 12V-2x6) изготовлены из провода с маркировкой 16AWG. Эти кабели не магнитятся, но их вес смущает. А вот остальные два кабеля для периферии уже магнитятся.

Прежде чем переходить к обзору блока, хотелось бы сначала разобраться с кабелями. Я бы не обратил на них никакого внимания, если бы видел блок питания впервые в жизни. Да, плоские, нет оплётки, но это сейчас такой тренд.

Однако вес меня смутил, и я решил их взвесить и с чем-то сравнить. Для этого я взял ATX 24-pin кабель от XPG CyberCore 1300W и 12VHPWR кабель от PCCooler YN1000.

ATX 24-pin:

12VHPWR:

Теперь загадка. Где которые кабели? Сравнение вышло не совсем корректное, потому что может отличаться длина или сами кабели с оплеткой.

Дизайн и особенности

Это не то, о чём вы подумали, а как раз такой блок, о котором рассказывалось во вступлении. Я решил использовать его для сравнения веса. Поэтому сначала взвесил его вместе со всеми кабелями.

Габариты Formula V Line APMM-750BM составляют 160 х 150 х 86 мм, масса без кабелей около 1.335 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0.7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствует только одна декоративная наклейка сбоку.

На ней указано название модели. Также часть поверхности по бокам занимает перфорация. Она продолжается прямо с нижней поверхности с вентилятором и загибается по бокам где-то на одну четверть.

Вентилятор размера 140 х 140 х 25 мм. Для него также предусмотрены квадратные отверстия приблизительно 4 х 4 мм.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть данные о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть крупная надпись с названием модели и значок 80 Plus Bronze.

Сзади устройства предусмотрены вентиляционные отверстия. Здесь же присутствует разъём для подключения силового кабеля и кнопка включения питания. Разумеется, есть четыре стандартных отверстия с резьбой для крепления блока к раме корпуса.

Вентилятор блока питания работает постоянно и при отсутствии нагрузки не останавливается. С противоположной стороны от кнопки включения установлена панель с коннекторами и есть наклеечка, где всё подписано.

Больше ничего интересного снаружи нет, теперь нужно посмотреть, что скрывается внутри.

Определить OEM производителя у модели здесь затруднительно, но компоновка чем-то напоминает модель AP-750MM и похожий на нее Mastero K800. Кроме того, для разных модификаций, скорее всего, используется одна платформа, а отличаются только компоненты и их количество, что уже неудивительно.

Печатная плата заметно меньше основания корпуса, поэтому компоновка получилась достаточно плотной. Радиаторов два, и они крупные. Один используется для APFC, а другой – для выходных выпрямительных диодов. А вот для основного диодного моста радиатора не хватило, точнее он к нему просто не прижат.

Фильтрация начинается прямо на входе и для этого тут сделана небольшая дочерняя плата. Такое не всегда встречается даже в премиальных моделях. Обычно конденсаторы припаяны сразу к разъёму и где-то рядом болтается варистор. Здесь два конденсатора Y, два конденсатора X и варистор распаяны прямо на этой дочерней плате. К каскаду фильтрации подключён один крупный выпрямительный мост без радиатора. Добраться до него сложно.

Топология выглядит следующим образом. Первичная сторона: преобразователь APFC и Half-Bridge.

Вторичная сторона: синхронное выпрямление и преобразователи постоянного тока, включая отдельную плату с преобразователем DC-DC на базе микросхемы APW7159C для линий 3.3 и 5 В, чего на блоке AP-750MM я не видел. Также здесь используется иная микросхема ШИМ-контроллера. Вместо Viper22 установлен чип EST2816H.

Пассивными компонентами схемы APFC являются большой конденсатор APFC Nichicon 400 В/390 мкФ и крупная фильтрующая катушка. По характеристикам конденсатора он больше подходит для блоков 500-550 Вт. Активные компоненты APFC находятся на отдельном длинном радиаторе. Контроллер APFC распаян с обратной стороны платы. Это микросхема Champion CM6805A.

Силовые транзисторы полумоста представлены двумя сборками Maplesemi SLF18N50S и диодом UF860. Они располагаются на том же радиаторе, что и транзисторы Maplesemi SLF18N50S модуля APFC. Выход основного трансформатора подключен к четырём диодным сборкам MBR60100CT и трём MBR3045CT.

Выпрямленное напряжение идет на дроссель групповой стабилизации, он выполнен на качественном сердечнике. На выходе есть полноценный супервизор EST7610, следящий за выходными напряжениями.

Вентилятор размера 140 х 140 мм без опознавательных знаков, поэтому производителя установить не удалось. Что касается максимальной скорости при напряжении 12 В, то она составляет 1500 об/мин. Вентилятор оборудован подшипником качения, он подключается через коннектор, а не припаян напрямую к плате, что облегчает обслуживание.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-14700K;

Охлаждение: Deepcool LT720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix);

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super;

Накопитель: ADATA Legend 960MAX 1 Тбайт;

Блок питания: Formula V Line APMM-750BM, 750 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 20°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 550 Вт, для чего пришлось просто запустить одновременно Prime95 и Furmark.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной лампы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 13 таких ламп, которые в совокупности потребляют 715 Вт. Зато с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке

%





Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В





Скорость вращения крыльчатки вентиляторов

об/мин





Уровень шума

Расстояние 1 м, дБ





Тепловизор показывает, что блок питания греется в нагрузке не так сильно. Температуры отдельных компонентов доходят до 53°C, что не очень критично.

Шум от вентилятора становится заметен при нагрузках, близким к максимальным, при потреблении около 700 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности становится заметен. На расстоянии 1 метра шум достигает около 37.2 дБ. Бесшумного режима нет, на старте вентилятор раскручивается до 850 об/мин. Шум на той же дистанции составляет 28.3 дБ.

Заключение

Блок питания Formula V Line APMM-750BM выдержал мою сборку в нагрузке, но там пиковое потребление доходило всего до 550 Вт. В целом это неплохой результат и приблизительно можно представить, для какой конфигурации он подойдет. Конечно, лучшая проверка – это время. Сколько сможет отработать такой БП? По естественным соображениям мы таких тестов не проводим. Однако у меня была похожая модель другого производителя и прожила она долго, а заменил ее потому, что пропадал контакт в коннекторах. Однако здесь кабели теоретически можно заменить, поскольку блок модульный.

Плюсы Formula V Line APMM-750BM очевидны: модульное подключение кабелей, наличие японского конденсатора Nichicon 400 В/390 мкФ и разъёма для подключения видеокарты 12V-2x6 (12VHPWR). Также можно отметить приятный дизайн и низкий уровень шума. Нагрев компонентов внутри достаточно умеренный, благодаря двум крупным радиаторам.

С кабелями тут всё не так просто и однозначно. Основные кабели: ATX 24-pin, PCI-e 8-pin, CPU 8-pin и 12V-2x6 изготовлены предположительно из меди и не магнитятся. Однако они достаточно лёгкие, хотя толщина жил промаркирована как 16AWG. А вот кабели для периферии с интерфейсами SATA и Molex уже магнитятся. Кстати, в нагрузке кабель видеокарты заметно не нагревался, хотя там было и не 600 Вт. Заметнее всего грелась группа из четырёх жил разъёма ATX 20+4-pin, что фиксировалось на тепловизоре, но температуры были не критичные: 45-50°C.

Сама конструкция мне напомнила модель AP-750MM, что не удивительно. Да, производитель сделал заметные изменения. Например, был добавлен DC-DC преобразователь линий 3.3 и 5 В, а вот входная часть практически не претерпела изменений.

