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Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro

Мы рассмотрим одну из самых интересных и необычных игровых мышек с сенсором PixArt PAW-3395, переключателями Omron 50M и небольшим OLED экраном.
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Оглавление

Вступление

Геймеров любят многие производители. Некоторые из них специализируются исключительно на игровой тематике. Однако многие производители совмещают выпуск различной продукции для нескольких назначений или выпускают универсальные устройства, которые подходят одинаково хорошо как для работы, так и развлечений. Это же касается различных контроллеров. Например, бывают игры, в которых удобнее пользоваться геймпадом (джойстиком), но как это устройство может пригодиться для работы?

С клавиатурой или мышкой ситуация может оказаться другой. С некоторыми моделями игровых устройств достаточно удобно работать и использовать их расширенную функциональность: дополнительные кнопки, подсветку, запись макросов и прочее. Поэтому такие модели сложно назвать 100% игровыми, скорее они универсальные, хотя могут светиться как новогодняя ёлка. Производители стараются угодить всем, но с приставкой Gaming устройства обычно продаются чуть лучше. Этим могут воспользоваться недобросовестные компании: взять бюджетную клавиатуру или мышь, просто добавить туда подсветку, назвать её игровой, на коробку налепить наклейку Gaming и стричь купоны.

Добросовестные производители идут другим путём и сначала придумывают яркий запоминающийся дизайн, затем подбирают современное оснащение и компоненты, долго пытаются соединить всё это в одно готовое и законченное устройство, которое будет выделяться на фоне огромного числа прочих устройств. И самое главное, нужно не забыть про дисплей. Какой экран может быть на мышке, это абсурд! Я тоже так думал, пока не наткнулся на одну удивительную модель компании Rapoo. Знаком с этой фирмой давно и пользовался компактной беспроводной клавиатурой. Бренд не самый раскрученный, но продукция интересная и качественная.

Недавно я узнал, что фирма начала производить продукцию для геймеров и решил рассмотреть пару устройств, начав знакомство с необычной мышки Rapoo VT960Pro.

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Уж больно круто и необычно она выглядит, поэтому захотелось рассмотреть её подробнее, чтобы изучить все особенности. Также хотелось понять, зачем же тут нужен экран и какую функцию он выполняет. Ещё это универсальная мышка в плане подключения. Оно может быть организовано кабелем или через беспроводное соединение.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Упаковка состоит из нескольких элементов. Сверху находится чехол из тонкого картона с цветной полиграфией. Внутри прячется коробка с устройством. Вся информация представлена на верхнем чехле, но её не очень много, поэтому что-то придётся искать на просторах сети или официальной сайте производителя.

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Снаружи и внутри фон совпадает. Он тёмно-синий ближе к тёмно-фиолетовому. Спереди можно увидеть крупный фрагмент изображения устройства, по которому сложно оценить форму мышки. С левого края крупными символами обозначено название модели. В правом верхнем углу расположен логотип производителя. Снизу мелким белым шрифтом указано, что это проводная/беспроводная игровая мышка.

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С обратной стороны размещено крупное изображение устройства при виде сверху. От его элементов расходятся в разные стороны несколько сносок. Там на нескольких языках указаны ключевые особенности устройства.

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Подробной спецификации тут нет, поэтому пришлось собирать информацию по крупицам с различных ресурсов.

Модель Rapoo VT960Pro
Подключение Беспроводное 2.4 ГГц, модуль-передатчик USB 2.0, проводное USB 2.0
Переключатели Omron 50M
Время автономной работы 125 ч
Чувствительность (разрешение) 26 000 точек/дюйм
Скорость отслеживания / Ускорение 650 дюйм/с, 50G
Тип сенсора Оптический PixArt PAW-3395
Частота опроса 1 000 Гц (до 4 000 Гц с передатчиком V3M)
Масса без кабеля 112 г
Программируемые кнопки 9 шт.
Количество кнопок 7 шт.
Боковые кнопки 3 шт.
Кнопка изменения чувствительности Есть, 7 режимов (можно настроить)
Размеры 124.77 х 66.2 х 37.45 мм

Спецификация оставляет ряд вопросов. Например, можно добавить, что мышка оборудована небольшим монохромным OLED экраном. На него может выводиться различная информация. Вес нигде не был указан, пришлось взвешивать устройство. Аккумулятор на 600 мАч, а время автономной работы указано максимальное, ведь на него влияет дисплей и подсветка. Подсвечивается один символ на корпусе, и про это мы поговорим позднее.

Также из таблицы трудно понять, что с кнопками. Физических кнопок всего семь, но колесо обладает тремя действиями: физическая кнопка, прокрутка вверх и прокрутка вниз. Частота опроса в беспроводном режиме может быть увеличена до 4 000 Гц, но для этого придётся приобрести другой передатчик – Rapoo V3M. Штатный обеспечивает максимальную частоту в 1 000 Гц и время отклика 1 мс. Надеюсь, что теперь стало более понятно.

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На одной из боковин есть наклейка с голограммой, которая подтверждает оригинальность устройства. Ещё есть наклейка с штрихкодом и специальная наклейка для локализации на российском рынке с информацией о производителе и импортёре.

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Под чехлом скрывается настоящая коробка из плотного картона. На неё по центру присутствует только логотип компании. По бокам коробка защищена наклейками, которые будут повреждены при вскрытии.

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Открыв коробку видно, что защитного каркаса тут нет, но мышь покоится в середине пластикового лотка, а сверху она прижимается специальной мягкой шайбой на верхней крышке.

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Под лотком находится ещё один отсек, где расположены аксессуары.

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По центу в нише утоплена небольшая картонная коробочка, где покоится одна часть комплекта, а с одного из краёв есть углубления, где расположен держатель ресивера и сам приёмник.

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В коробке лежит кабель в оплётке с разъёмами USB Type-A – USB Type-C. Снаружи разъёмов можно заметить золотое напыление, а на одном из них предусмотрен белый пластиковый колпачок. Кабель очень мягкий и гибкий, поэтому в процессе использования он будет не сильно мешать, но лично я давно уже привык к беспроводному подключению.

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Там же в коробке можно обнаружить комплект запасных тефлоновых ножек, тонкие резиновые наклейки на две основные клавиши и инструкцию.

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Конструкция и особенности

Мышка действительно выглядит как артефакт пришельцев. В качестве материалов корпуса используется металл и пластик. Плюс к этому сверху присутствует монохромный OLED экран, который закрыт защитной плёнкой.

Сочетание матовых панелей с глянцевыми выглядит круто и стильно. Например, кто бы мог подумать, что фиолетовый цвет боковых кнопок будет перекликаться с двумя тонкими ободками колеса прокрутки. Видно, что дизайнеры постарались и действительно сделали что-то необычное и красивое, но как это всё будет с точки зрения эргономики?

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Основные две клавиши очень крупные с чёрной матовой поверхностью. Они хорошо зафиксированы и люфтов тут нет, поэтому все нажатия быстрые и точные.

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Корпус выполнен почти симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако, и в левой она вполне удобна. Другое дело боковые кнопки. Их можно использовать только большим пальцем, других вариантов тут нет.

Поэтому мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Нет какой-то особой эргономики под правую руку. Колёсико установлено по центру, там, где должно быть.

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Сверху на нём одето резиновое кольцо с маленькими узорными выступами. Как я уже говорил, по бокам от резинового кольца находятся два тонких фиолетовых канта, которые сочетаются с двумя боковыми кнопками. Сверху есть глянцевый сектор окружности, в центре которой расположена ромбовидная кнопка.

Под этой панелью скрывается небольшой монохромный OLED экран, а кнопка по умолчанию используется для выбора одного из семи пресетов чувствительности (разрешения).

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Окружность заканчивается скосом, который переходит в пластиковую часть корпуса. Далее идёт пустая ниша, которая заканчивается другой частью корпуса, которая изготовлена из анодированного алюминия. Она выполнена в форме арки, а в её центре присутствует вырез в форме буквы V, который является логотипом компании. В форме точно такой же буквы выполнен подсвечивающийся RGB элемент, расположенный в глянцевой поверхности корпуса, внутри этой ниши. Даже словами описать это всё сложно, а каково было придумать такую конструкцию?

К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками. В передней части располагаются три переключателя, а аккумулятор в задней части, практически под экраном. Благодаря этому получается равномерное распределение веса, ведь в задней части размещен самый тяжёлый фрагмент металлической пластины. Толщина у неё переменная, но в самом толстом месте я намерил 2 мм.

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Переключатели по характеристикам похожи на Omron D2FC-F-K(50M). На боковых кнопах и на колесе, скорее всего, используются другие переключатели, но они задействуются пользователем гораздо реже. Режимы работы подсветки логотипа настраивается через фирменное приложение, которое входит в пакет драйверов к устройству. Забегая вперёд, могу сказать, что мышь прекрасно работает и без них, а софт нужен больше для различных настроек, которых очень много.

Нижние боковины корпуса являются продолжением металлической пластины. Поверхность шероховатая и прохладная, поэтому рука не потеет во время долгого использования. Соответственно ничего не скользит. Сбоку на корпусе есть три кнопки, они не сменные, а две из них выделены фиолетовым цветом. Эти две боковые кнопки легко нащупываются благодаря островатым граням. А вот нижняя наоборот сделана максимально гладкой. Её корпус проходит через металлическую пластину, в которой предусмотрено специальное отверстие для этого.

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Мышь удобно держится за боковины каждой рукой. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет. Надёжность и прочность конструкции обеспечивает всё та же металлическая пластина. Сжать её у меня не получилось.

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В качестве интерфейса используется USB 2.0 или радиоканал частотой 2,4 ГГц. Спереди находится колодец с портом USB Type-C. Коннектор кабеля входит туда плотно, и за шнур выдернуть не получилось. Также колодец узкий и туда влезет далеко не всякий кабель. У меня их было несколько и в итоге пришлось использовать оригинальный. Зачем? Например, для обновления ПО самой мышки.

На брюшке мыши посередине расположен сенсор. Здесь используется практически флагманский на сегодняшний день Pixart PAW-3395 (650 ips / 50 g / 2600 dpi). Лучше только PAW-3398, но он по характеристикам практически не отличается.

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Также здесь предусмотрены три очень крупные тефлоновые ножки, которые штатно заклеены плёнкой. Они отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Ещё здесь можно заметить один выключатель. Он соответственно включает или отключает питание мышки.

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Остается упомянуть наклейку на брюшке с наименованием модели, информацией об устройстве и контактной информацией, а также большим количеством сертификатов.

Тестирование

Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать драйверов. Без операционной системы, например в оболочке BIOS, она также работает. Всё отлично, пока вы не планируете заниматься её настройками. Для этого уже понадобится фирменное программное обеспечение. Тут главное не перепутать с моделью без приставки Pro иначе программа не обнаружит устройство.

Софт работает на двух языках: китайском и английском. У меня лучше обстоят дела со вторым, поэтому я буду показывать интерфейс на его примере.

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В открывшемся окне мы видим слева меню. В правом верхнем углу, где можно свернуть окно или закрыть его, виднеется индикатор уровня заряда. Также его можно вывести через приложение в зону уведомлений операционной системы в правом нижнем углу. Появляется значок на панели задач, который отображает уровень заряда. Я бы так не форсил эту тему, если бы его можно было вывести на экран устройства, но в настройках этого не нашлось.

На титульной странице представлены текущие настройки устройства и его статус. Здесь очень много важных параметров, которые представлены в виде нескольких таблиц. Сверху также можно войти в свой профиль и загрузить конфигурацию. А вот на следующей странице можно создавать их и управлять ими.

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Далее можно настроить профили разрешения. Напомню, что они изначально перебираются путём нажатия кнопки, расположенной выше от экрана. Можно остановиться на одной из семи предустановок, а сами эти предустановки настраиваются на этой странице.

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Очередная страница посвящена настройке кнопок. Что тут сказать? Настроить тут можно что угодно и как угодно, для чего есть целых четыре раздела.

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Представлен огромный список функций, далее можно уже настроить команды на кнопки, есть даже настройка нажатий с сочетаниями клавиш: Shift, Crtl, Alt и Win. А ещё можно назначать макросы.

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Чтобы их записать, есть отдельный пункт в меню. Здесь проиллюстрирована блок-схема, которая наглядно демонстрирует исполнение функций. Всю последовательность можно создать, настроить и записать.

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Ещё один пункт меню посвящён настройкам экрана. Можно написать текст или загрузить изображение, которое автоматически трансформируется в точечный рисунок.

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Или можно выбрать уже готовые настройки по выводу различной информации. Штатно отображается выбранный режим разрешения сенсора. Я искал пункт, в котором отображался бы уровень заряда, но не нашёл его.

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Также есть отдельный раздел для настройки подсветки. Здесь нет чего-то необычного. Представлено несколько эффектов, можно выбрать скорость их работы, интенсивность свечения, а в случае статичной подсветки – цвет.

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Есть также пункт поддержки и обслуживания. Здесь в основном осуществляется обновление программного обеспечения. Отдельно обновляется сам софт, прошивка мыши и прошивка передатчика. Для обновления микропрограммы мыши необходимо подключить её кабелем. Дальше всё стандартно. Автоматически осуществляется поиск последней версии, загрузка и обновление.

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Я специально пропустил пункт настройки параметров, чтобы вы могли убедиться, как он изменился после обновления прошивки мыши.

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Изначально различных настроек было заметно меньше, а вот после обновления это стало как будто совсем другое устройство. Это наводит на мысль, что производитель продолжает поддержку и совершенствование своих устройств даже после выхода их на рынок.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Изначально было немного непривычно, что часть ладони висит в воздухе, но к этому быстро привыкаешь, а главное ладонь не потеет.

Мышка не очень лёгкая, но мне понравились ощущения от её использования. Иногда кажется, что она полностью металлическая из-за того, что два пальца и часть ладони касаются металлической пластины, которая приятно холодит. В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая и лично я никаких лагов не заметил.

С мышкой я побегал несколько шутеров и некоторое время поработал. В целом во всех приложениях очень комфортно и чувствительность всегда можно легко подрегулировать. Во влажных руках она не скользит, а рука во время работы совсем не потеет.

Заключение

Rapoo VT960Pro – это интересная и необычная игровая мышка. На момент подготовки материала её можно было найти в продаже за 6 500 рублей. Это не самый бюджетный вариант, но определённо один из самых интересных с сенсором PixArt PAW-3395. Качество изготовления очень высокое. Мышка смотрится стильно и необычно благодаря своему корпусу. Конструкция удобная и мне очень понравилась. Если вам кажется, что середина ладони будет провисать, контакт с поверхностью будет неполный, и из-за этого рука будет уставать, то это не так. Ладонь лежит естественно и комфортно.

Также я думал, что задняя часть корпуса будет сменная. Это позволило бы регулировать вес устройства и мне показалось, что это отличное инженерное решение. Однако тут она не снимается и можно лишь подклеить грузики с внутренней стороны корпуса, чтобы утяжелить устройство, а вот облегчить будет сложнее. В целом эргономика хорошая и мышь удобно держать разным хватом. Она оптимизирована прежде всего под правую руку на счёт боковых кнопок под большой палец, но и левой рукой пользоваться комфортно, поскольку корпус почти симметричный. Я уже давно привык к беспроводным устройствам, но здесь поначалу действительно испытываешь новые ощущения от того, что часть ладони находится в воздухе и не потеет при длительном использовании.

Для лучшего скольжения лучше всего использовать специальный коврик. Это важный момент потому, что у мыши достаточно крупные ножки, а точнее даже поверхности для контакта. Поэтому важна именно хорошо скользящая поверхность, и я использовал коврик из специального синтетического материала. Скольжение просто отличное, чувствительность настраивается в очень широком диапазоне. Ножки крупные и равномерно распределены по поверхности. Мышь не скользкая благодаря матовой поверхности кнопок и задней металлической части корпуса. Кисть хорошо лежит и вообще не потеет благодаря отверстию.

Прокрутка чёткая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Применена мягкая резина с неглубокими рельефными выступами и поэтому очень удобно. Не могу сказать про долговечность существующих переключателей, но это знакомые Omron с ресурсом 50 миллионов нажатий. Возможно, будет смысл заменить их, когда сотрутся ножки. Для этого в комплекте есть запасные, также тефлоновые. Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твёрдой поверхности, оторвать или перевернуть её сложно. На мягком коврике всё не менее отлично благодаря крупным ножкам.

Сильно порадовало и удивило программное обеспечение. Настраивается практически всё и различных настроек здесь очень много, а после обновления до последней версии прошивки появились новые опции. Такого раньше я особо не встречал, чтобы производитель продолжал работу над расширением возможностей уже после выхода устройства. Всё это детали, может, даже мелочи, но в них чувствуется участие производителя в судьбе своего творения и это не может не радовать.

Кстати, мышка прекрасно работает без установки этого софта, он лишь позволяет более тонко настроить все параметры, включая работу подсветки и экрана. На дисплее мне не доставало только отображения уровня заряда устройства и если честно, то я думал, что это будет одна из основных его функций. Однако здесь можно вывести свой логотип, надпись или отображение каких-либо технических особенностей устройства, например, текущее разрешение.

В целом получилось очень хорошо, но некоторые моменты можно улучшить и я уже приблизительно набросал идеи, как можно сделать более функциональное устройство.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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