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Вступление

На днях столкнулся с тем, что неожиданно умер блок питания, который не отработал даже года. Нагрузка была постоянная, но невысокая. Это был обычный домашний файловый сервер, который включен постоянно и работает 24/7. Железо достаточно слабое по современным меркам. Сокет LGA 775, материка ASUS P5B, но со своими задачами он справляется и там нет даже видеокарты. Иногда только захожу на него по RDP, чтобы что-то настроить, а так он постоянно работает на две подсети, для чего установлен второй гигабитный сетевой адаптер. Диски тоже маленькие, всего пара штук по 6 Тб.

Прошлый блок питания был более качественный и отработал более 5 лет. Вспухли конденсаторы, и система постоянно уходила в циклический ребут. Не было времени заказывать кондёры и паять, поэтому купил тупо самый дешёвый БП и в итоге он не отработал даже своего гарантийного срока. Перегрева не было, корпус постоянно открыт, но всё закончилось благополучно потому, что комплектующие живы, а блок удалось сдать по гарантии, но встал вопрос, что сейчас можно взять из относительно бюджетных моделей. Выбор очень большой, но на этот раз я решил не сильно экономить потому, что компьютер может отказать в какой-нибудь важный момент, а меня может не оказаться в это время рядом.

Изначально я рассматривал модели на 500 Вт. Тут очень много разных моделей потому, что сегмент достаточно популярный и подходит даже для сборки какого-нибудь бюджетного игрового компьютера на базе связок Intel Core i5-12400 + RTX4060 или AMD Ryzen 5 5600 + RX7600. Мне такого блока с большим запасом, но на это я и делал расчёт, чтобы не бегать каждый год в гарантийку. Сначала я рассматривал устройства с сертификатом 80+ Bronze. Однако они далеко не дешёвые и выбор не такой большой, а вот просто 80 Plus моделей побольше.

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Одной из самых новых моделей здесь является Formula AP-500MM. Блок выглядит круто, стильно, молодёжно. Кроме этого, со слов производителя, он оснащается японскими конденсаторами и стоит приблизительно 3500 рублей.

Меня такой вариант абсолютно устраивал, и я решил попробовать, посмотреть действительно ли там японские конденсаторы, а заодно проверить сколько он проработает.

Упаковка и комплектация

Нас встречает цветная красивая картонная коробка. Оформление очень яркое и запоминающееся. Как-то покупал блоки AeroCool, так там была обычная картонная коробка, а здесь уже цветная полиграфия. Изначально она затянута в прозрачную плёнку, поэтому новый блок всегда будет герметично запаян.

На передней стороне коробки находится изображение самого блока питания. Кабелей не видно. На само деле такой трюк используют многие производители, имитируя то, что блок модульный. В данном случае это не так потому, что модель бюджетная и все кабели выходят из одного отверстия сзади, хотя на картинке этого не видно. По центру крупными символами указано название модели.

Стоит отметить, что у производителя хватает моделей в этой линейке: AP-400MM, AP-450MM, AP-500MM, AP-550MM, AP-600MM, AP-650MM, AP-700MM, AP-750MM. Всего получается восемь моделей от 400 до 750 Вт с шагом 50 Вт. Ещё каждая модификация выделена своим цветом. Такое я уже где-то встречал у другой компании и это достаточно удобно.

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С обратной стороны также огромными символами указано название модели. Ниже сообщается, что блок оборудован системой Active PFC. Ещё перечислены основные функции защиты: OVP, UVP, OPP, SCP и ещё раз сказано про японские конденсаторы.

В самом низу расположена стандартная таблица мощностей по различным линиям напряжений.

Открыв коробку, видно, что корпус блока защищён полиэтиленовой плёнкой с воздушными элементами.

Кроме этого, кабели блока питания стянуты большой липучкой, которую можно будет использовать повторно.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой, четыре крепёжных винта и даже нейлоновые стяжки.

Ещё в комплекте есть инструкция. Системные кабели здесь не отстёгиваются. Блок не модульный и поэтому они выходят непосредственно из его корпуса, а внутри они припаяны. Все они плоские и без оплётки.

Толщина жил 18AWG, провода не магнитятся. Также они не очень жёсткие и не совсем мягкие. Длина основного кабеля 24-pin составляет 500 мм, процессорного 4+4-pin – 600 мм, 6+2 PCI-e – 550 мм, и ещё два кабеля для SATA + MOLEX с длиной 450+150+150+150.

Дизайн и особенности

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Габариты блока составляют 140 х 150 х 86 мм, масса без кабелей около 1.19 кг, с ними – 1.362 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0,7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют декоративные наклейки по бокам.

На них находится название модели. Однако, наклейки занимают не всю поверхность боковин потому, что часть занимает перфорация. Она продолжается прямо с нижней поверхности с вентилятором и загибается по бокам где-то на одну четверть.

Вентилятор размера 120 х 120 х 20 мм. Для него также предусмотрены квадратные отверстия приблизительно 4 х 4 мм.

С противоположной стороны размещена информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть крупная надпись с названием модели и значок 80 Plus.

Сзади устройства также предусмотрены вентиляционные отверстия. Здесь же есть разъём для подключения силового кабеля и кнопка включения питания. Разумеется, на месте четыре стандартных отверстия с резьбой для крепления блока к раме корпуса.

Вентилятор у блока питания работает постоянно и не останавливается даже при отсутствии нагрузки.

Больше ничего интересного снаружи нет, теперь нужно посмотреть, что скрывается внутри.

Определить OEM-производителя модели такого уровня не так просто. Для разных модификаций, скорее всего, используется одна платформа, отличаются лишь компоненты и их количество.

Печатная плата немного меньше основания корпуса, поэтому компоновка получилась достаточно плотной. Радиатора два, и они достаточно крупные. Один используется для APFC, а другой для выходных выпрямительных диодов. А вот для основного диодного моста уже радиатора не хватило, что немного огорчает.

Фильтрация начинается прямо на входе и для этого здесь сделана небольшая дочерняя плата, чего нет даже в премиальных моделях. Обычно конденсаторы припаяны сразу к разъёму и где-то рядом болтается варистор. Здесь два конденсатора Y, два конденсатора X и варистор распаяны прямо на этой дочерней плате. К каскаду фильтрации подключён один крупный выпрямительный мост без радиатора. Добраться до него очень сложно.

Топология выглядит следующим образом. Первичная сторона: преобразователь APFC, Half-Bridge и LLC. Вторичная сторона: синхронное выпрямление и преобразователи постоянного тока. Пассивными компонентами схемы APFC являются: большой конденсатор APFC Nichicon 400 В/220 мкФ и крупная фильтрующая катушка. Активные компоненты APFC размещены на отдельном длинном радиаторе.

Силовые транзисторы полумоста представлены двумя сборками Slkor SL13N50F.Они находятся на том же радиаторе, что транзисторы Slkor SL9N50F модуля APFC. Выход основного трансформатора подключен к шести диодным сборкам HS 3DX116 и 4NX007. Выпрямленное напряжение идет на дроссель групповой стабилизации, он выполнен на качественном сердечнике. На выходе есть полноценный супервизор, следящий за выходными напряжениями.

Всего на выходе установлено 10 конденсаторов.

2 x 2200 мкФ, 16 В;

2 х 1500 мкФ, 10 В;

3 х 1000 мкФ, 10 В;

1 х 2200 мкФ, 10 В;

2 х 470 мкФ, 16 В.

Основной ШИМ-контроллер APFC представлен знакомой микросхемой Champion CM6805BG.

Вентилятор размера 120 х 120 мм производства компании WAM модель W12025HZ12SEMA. Он оборудован подшипником качения, максимальная скорость составляет 1800 об/мин. Он подключается через коннектор, а не припаян на прямую к плате, что облегчает обслуживание.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания Formula AP-500MM проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-14700K;

Охлаждение: Deepcool LT720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix);

Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 1030;

Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: Formula AP-500MM, 500 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 450 Вт, для чего пришлось немного разогнать процессор.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 10 таких ламп, которые в совокупности потребляют 550 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке

%





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Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В





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Скорость вращения крыльчатки вентиляторов

об/мин





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Уровень шума

расстояние 1 м, дБ





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Тепловизор показывает, что в режиме нагрузки блок питания греется не так сильно. Температуры отдельных компонентов доходят до 65°C, что не очень критично.

Шум от вентилятора становится заметен при переходе экватора – при потреблении около 300 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности отчётливо заметен. На расстоянии 1 м шум достигает около 42 дБ. Тихого режима нет совсем, на старте вентилятор раскручивается где-то до 1000 об/мин. Шум на той же дистанции составляет 29.1 дБ.

Заключение

Блок питания Formula AP-500MM оставил у меня лишь положительные эмоции. Сделан он аккуратно и красиво, а комплект может потягаться с премиальными моделями. Я не рассчитывал, например, что в нем будут стяжки и одна большая и хорошая липучка для стяжки кабелей. Основной конденсатор действительно японский. А вот насчёт остальных не уверен. Начинка соответствует уровню данной модели и чудес от БП ждать не стоит. Он успешно может работать на пределе своих мощностей, но всегда лучше брать блок питания немного с запасом по мощности, поскольку со временем эффективность может снижаться.

Блок питания достаточно тихий при средних нагрузках. Ещё понравилось то, что вентилятор не припаян, а подключается через разъём, что упрощает обслуживание блока в будущем. Нижняя панель с вентилятором полностью перфорированная, отверстий очень много, они есть даже по бокам, корпус БП хорошо продувается и охлаждается. Писков дросселей во время нагрузки не отмечалось.

Однако не стоит возлагать особые надежды потому, что это всё же модель бюджетного сегмента. Она хорошо подойдёт для такого же уровня сборок, где нужно лишь подобрать себе модификацию по мощности, благо у производителя в этом модельном ряду есть устройства от 400 до 750 Вт с шагом 50 Вт, что обеспечивает охват большой аудитории.

Купить блок питания Formula AP-500MM вы можете в магазине нашего партнера – компании Регард.

Андрей Понкратов aka wildchaser