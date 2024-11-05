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Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)

Мы рассмотрим лёгкий и изящный ИИ-ультрабук 2024 года на базе AMD Strix Point, который обеспечивает высокую для своего класса производительность и низкое энергопотребление, а также оснащен дисплеем OLED и аудиосистемой из шести динамиков.
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Оглавление

Вступление

Портативные компьютеры, как и стационарные, постоянно модернизируются. Производители стараются максимально быстро внедрять самые передовые технологии, чтобы сделать устройства ещё тоньше, легче, производительнее, энергоэффективнее, холоднее и т.д. У крупных производителей есть уже сформированные линейки продукции, которые периодически обновляются, переходя на новые платформы или обзаводясь каким-либо новым функционалом. Скорость внедрения новых решений играет важную роль потому, что если сегодня это не сделал ты, то завтра это сделают конкуренты и пропылесосят карманы потребителей.

В линейки продукции приходится добавлять новые модели, которых ранее не было потому, что в какой-то момент времени реализовать это не позволяли технологии. Однако они постоянно развиваются и то, что невозможным казалось ещё вчера, сегодня уже вполне реально. Именно так появились ультрабуки. Компании по-разному понимают это обозначение, но мне кажется, что это должно быть какое-то ультра-лёгкое, ультра-компактное, ультра-производительное и ультра-мобильное решение. Однако, размеры очень часто задаёт матрица экрана и поэтому производителям приходится отталкиваться от неё. Сами экраны становятся крупнее и тоньше, поэтому под них приходится подгонять корпус. Так появляются на свет новые модели в уже сформированных линейках, а если быть точнее, то это один из вариантов.

Компания ASUS уже давно занимается производством ноутбуков и выпускает самые необычные и невероятные устройства. Поэтому у её инженеров уже есть определённый опыт в создании ярких и запоминающихся устройств. Обычные модели с 16” экраном появились уже давно, но ещё не попадались тонкие и лёгкие версии с такой диагональю. У компании ASUS самые тонкие и лёгкие модели относятся к линейке Zenbook и вот недавно была представлена новая модель Zenbook S 16 с крупным экраном. В названии используется пробел между S и 16, что намекает на новый модельный ряд.

В качестве платформы была выбрана новинка от компании AMD, которая обладает не только высокой производительностью и низким энергопотреблением, но ещё встроенным NPU и высокопроизводительной графикой Radeon 890M. Флагманская версия процессора AMD Ryzen 9 AI 370 HX обладает 12 ядрами и 24 потоками, а также поддерживает память типа LPDDR5X. А теперь представьте всё это в тонком лёгком корпусе с большим OLED экраном и в итоге получится ASUS Zenbook S 16 (2024).

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У меня оказалась флагманская версия в цветовом решении Scandinavian White. Вопреки названию цвет получился не совсем белый, поэтому давайте рассмотрим более детально что получилось у компании ASUS.

Технические характеристики

Модель ASUS Zenbook S 16 (UM5606W)
Тип устройства Ультрабук
Процессор AMD Ryzen 9 AI 370 HX (12С/24Т)
Видеопроцессор Интегрированный AMD Radeon 890M
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 7500 МГц
Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2 (Samsung PM9C1)
Экран 16", 3K (2880 x 1800) OLED 16:10, глянцевый, время отклика 0.2 мс, 120 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 500 кд/м2, DCI-P3: 100%, контрастность 1 000 000:1, сертификация VESA Display HDR True Black 500, 1.07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, на 70% меньше синего света, сертификация TUV Rheinland, сертификация SGS, не сенсорный, относительная площадь экрана 90%
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11 be); Bluetooth v5.4
Аккумулятор 4 ячейки, Li-pol, 78 Вт*ч
Размеры 353.6 x 243.0 x 11.9-12.,9 мм
Масса 1.5 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Стоит добавить, что ASUS Zenbook – это не какие-то бюджетные модели ноутбуков и стоить такое устройство будет скорее всего достаточно дорого, особенно учитывая флагманскую версию. Ноутбук действительно тонкий и достаточно лёгкий для своих габаритов, при том, что верхняя крышка и нижний поддон изготовлены из металла.

Можно заметить достаточно ёмкий аккумулятор. Интересно, сколько этот ноутбук сможет проработать? Всё это мы обязательно проверим позднее. Пока же можно заметить очень неплохие характеристики. Нужна модель попроще? Тогда нужно присматриваться к Vivobook, а Zenbook стоит на ступеньку повыше.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке. Даже ручка изготовлена из картона, и она достаточно хлипкая, поэтому я старался не нести коробку за неё.

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Практически никаких опознавательных знаков снаружи нет, кроме пары наклеек. На одной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

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Похожая наклейка расположена с одного из торцов. Однако это не основная упаковка ноутбука, а транспортировочная. Внутри неё скрываются два держателя, которые фиксируют ещё одну упаковку из цветного картона. Рядом расположена ещё одна коробка поменьше, где размещен адаптер питания.

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В комплекте поставляется зарядка на 65 Вт. Блок питания универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 3.25 А, что как раз соответствует 65 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но здесь этого достаточно. Полная зарядка длится более 2 часов. Аккумулятор всё же достаточно ёмкий, а зарядка не такая мощная. Я покопался у себя в урне и нашёл читерский адаптер 20 В, 5 А и вот с ним дела идут повеселее.

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Сам ноутбук уже упакован в красивую коробку, которая тоже изготовлена из плотного картона. На поверхности присутствуют тиснёные серебристые узоры. Забегая немного вперёд, всё это перекликается с верхней крышкой ноутбука.

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Пора вскрыть коробку и извлечь ноутбук. Под ним предусмотрена ниша, где прячется небольшая коробочка с инструкцией и гарантийной картой.

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Вот и весь комплект поставки, больше ничего интересного здесь нет.

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Внешний вид и корпус

Ноутбук представлен в двух цветовых решениях: Scandinavian White и Zumaia Gray. Первый скорее светло-серый и серебристый, а второй – тёмно-серый. Однако не всё так просто.

Верхняя крышка ноутбука изготовлена из алюминия, но сверху нанесено специальное керамическое покрытие Ceraluminum, которое имитирует камень. Точнее это не совсем покрытие в привычном понимании, а технология производства, выполненная методом плазменной керамизации. Инженеры компании ASUS долго находились в поисках материала, который обеспечивал бы характеристики твердости, при этом дополняя ультратонкий дизайн, и прошёл бы испытание временем. Так был осуществлён первый шаг в мир высокотехнологичной керамики, которая почитается в аэрокосмической отрасли и производстве лакшери аксессуаров. После четырех лет точной настройки цветов, текстуры и твердости этого инновационного материала результаты говорят сами за себя.

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Поверхность получается матовая и тактильно действительно ощущается, как морская галька. Получается очень стильно, необычно и, по заверениям производителя, достаточно прочно. Понятно, что это на любителя, но мне понравилось.

Насколько эта поверхность устойчива к царапинам – неизвестно, но, думаю, при должном умении и остром стальном гвозде можно добиться успехов. На поверхности верхней крышки присутствуют такие же узоры как на коробке.

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Ещё здесь в углу есть серебристая надпись ASUS Zenbook.

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Толщина устройства достаточно маленькая и варьируется в диапазоне от 11.9 до 12.9 мм. Возникают непередаваемые ощущения, когда держишь в руках такой тонкий и крупный ноутбук. А остальные размеры по большей части зависят уже от матрицы, ведь она занимает 90% площади. Под неё уже оптимизировано внутреннее пространство нижней части.

Новую платформу AMD я давно уже мечтал попробовать, особенно её графическую часть. Если честно, даже трудно представить, как всё это могло уместиться в корпусе. Больше интересует охлаждение. Процессор AMD Ryzen 9 AI 370 HX обладает стандартным TDP – 28 Вт, но его значение может быть реализовано в диапазонах 15 – 54 Вт. Забегая немного вперёд, можно сказать, что инженеры ASUS не стали рисковать и настроили охлаждение так, чтобы при потреблении 28 Вт температура процессора составляла 80°C, но это в самом производительном режиме, а в стандартном всё немного ниже.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Однако тест открытия крышки одной рукой устройство отлично проходит. Это говорит о том, что инженеры отлично постарались и оптимизировали механизм для простого и комфортного использования. Также крышка надёжно фиксируется в любом положении. Сверху находится HD камера с микрофонами.

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Крышка открывается не до конца, есть ограничение – это угол 150°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол.

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На левой грани можно увидеть один разъём HDMI, два USB 4 Type-C и 3.5 мм джек для гарнитуры. Зарядка осуществляется через любой из двух USB 4 Type-C, а HDMI вообще чудом сюда влез по высоте.

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На правой грани видим слот для карт памяти MicroSD, USB 3.0 Type-А и два индикатора.

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Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём размещены две длинные резиновые полоски, которые выполняют функцию ножек. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. Снизу по краям можно заметить две прорези. Они необходимы для выхода звука встроенных динамиков.

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Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 11 винтов с шлицом torx. Ещё нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени, но действовать нужно аккуратно и смысла особо в этом нет потому, что возможности расширения очень скромные, ведь ноутбук и так крутой.

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Основное пространство здесь занимает аккумулятор. Очевидно, что особое внимание уделено времени автономной работы. Процессор не очень прожорливый, но всё равно потребители тут есть, например, экран. Всё остальное разместилось менее чем на половине общей площади.

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Система охлаждения здесь вообще очень плоская. Это касается всех её элементов, включая вентиляторы. Несмотря на отсутствие дискретной графики, их здесь два для того, чтобы эффективнее отводить тепло от процессора в условиях такого тонкого корпуса. Поэтому при серьёзной нагрузке, скорее всего, будет заметный шум.

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Оба вентилятора плоские и оборудованы большим количеством мелких лопастей. Воздух проходит через два небольших радиатора и выходит через специальные вентиляционные отверстия сзади. Для забора воздуха в нижнем поддоне есть специальная сетка.

Может показаться, что горячий воздух будет дуть в нижнюю часть экрана, но это не совсем так. Он будет дуть вниз. Здесь уже может показаться, что это абсурд, ведь он опять будет попадать через сетку на вентиляторы. И вот здесь барьером выступает длинная резиновая опора. По сути, она разделяет потоки притока и вытяжки.

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Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в свой обычный разъём. Это же касается оперативной памяти и других компонент. Исключение – SSD M.2 накопитель размера 2280. Здесь установлена модель на 1 ТБ производства компании Samsung. Он не очень горячий, но для отвода тепла используется специальная терморезинка, которая контактирует с нижним поддоном и таким образом тепло от него рассеивается по его поверхности.

Получается, что здесь можно заменить только этот накопитель на более ёмкий, и других возможностей для модернизации нет.

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Аккумулятор здесь по-своему уникальный. Он очень плоский, а его характеристики: 78 Вт*ч, при напряжении 7.78 В. Ещё он занимает много площади внутреннего пространства, но это должно компенсироваться как-то временем автономной работы. К тому же нет дискретного видео и процессор не очень прожорливый. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день с запасом.

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Звуковая система включает шесть динамиков. Всё это встроено в тонкий корпус и обеспечивает хорошее качество звучания. В состав штатной акустики входят два высокочастотных и четыре низкочастотных динамика, которые обеспечивают мощный и чистый звук, превращая его в отличную систему для развлечений и общения.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук совсем не маленький, поэтому ожидаешь увидеть полноразмерную клавиатуру. Однако по факту вновь всё не так просто. Например, отсутствует цифровой блок, а все клавиши сгруппированы в центре, оставляя по краям две широкие полоски. Был ли какой-то вариант сделать полноценную клавиатуру? Оказывается, нет. Это объясняется тем, что по бокам корпуса расположены различные разъёмы и картридер. Всё это помешало разместить клавиатуру пошире. Можно было бы разместить при такой диагонали полноценную клавиатуру, но тогда это бы отразилось на толщине и весе устройства.

Снизу виден огромный тачпад, который больше напоминает поверхность небольшого графического планшета. Кнопки спрятаны под панелью ближе к переднему краю. По краям тачпада находятся специальные зоны для быстрых регулировок. С их помощью можно регулировать звук, яркость, а также осуществлять перемотку видео. В некоторых моделях компания ASUS внедряла сенсорный цифровой блок NumberPAD. Здесь, к сожалению, этого нет.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно такая. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет всего 1,1 мм. Клавиши крупные и поэтому навигация и печать осуществляется легко.

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Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn. Её можно оставить в одном из двух режимов.

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Клавиатура удобная, используется белая подсветка с тремя уровнями яркости. Однако, мне она показалась немного розовой.

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Экран

Дисплей с диагональю 16.0 дюймов обладает разрешением 2880 x 1800 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране особо не будет заметно. Здесь используется OLED панель Samsung ATNA60CL10-0. Плотность точек 212,26 ppi.

Экран очень крутой и обладает массой различных технологий и сертификатов. Частота обновления 120 Гц. Тут есть сертификация VESA Display HDR True Black 500, сертификация Pantone Validated, сертификация TUV Rheinland, сертификация SGS.

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Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 100% и может похвастать качеством картинки, близким к профессиональному.

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Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В целом результат хороший.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 369.73 0
50 201.18 0
0 5.82 0

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Поверхность глянцевая, но есть хорошее антибликовое покрытие.

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Экран изначально очень хорошо откалиброван и передаёт натуральные цвета. Незначительные проблемы наблюдаются лишь с балансом белого, но это не критично.

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Для тестов я использовал стандартные настройки, но здесь также можно выбрать другие режимы работы через приложение MyASUS. В целом это универсальная модель для работы и развлечений, она далеко не бюджетная, и поэтому с экраном тут всё в порядке.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений. Драйверов на внешних носителях нет, но их можно скачать с сайта производителя или найти в корневом разделе встроенного накопителя, в папке \eSupport\eDrivers. Через центр обновления Windows загружается даже обновлённая BIOS.

Также есть фирменное приложение MyASUS, которое в лишнем представлении не нуждается, но его функциональность мы разберём дальше.

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Настроек различных достаточно много, а также здесь представлены утилиты диагностики и раздел с поддержкой пользователя.

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Здесь настраиваются режимы бережной зарядки и алгоритмы работы вентиляторов. Благодаря последнему пункту можно настраивать производительность устройства. Чем агрессивнее работают вентиляторы, тем на большей частоте сможет работать процессор.

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Можно регулировать объём видеобуфера. В этом пункте можно выбрать фиксированный объём или установить автоматический режим. Следует вспомнить, что графика интегрирована в процессор и поэтому ей приходится использовать оперативную память устройства.

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Микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления также предлагает множество различных вариантов установок, которые наиболее оптимально могут подходить под текущее использование.

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Также есть множество вариантов настройки штатной акустической системы ноутбука, в том числе функция усиления громкости.

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Присутствует отдельный раздел по настройке экрана. Прежде всего есть средства по защите OLED экрана. Для этого предусмотрены алгоритмы включения заставки.

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Также присутствуют предустановки для выбора оптимального варианта цветовой схемы. В стандартном режиме всё уже отлично настроено, но есть ещё альтернативные варианты настроек.

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Частоту обновления экрана можно зафиксировать на определённой частоте или выбрать динамический вариант.

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На этой платформе AMD присутствует своя технология генерации кадров, которая называется AMD Fluid Motion Frames (AFMF).

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Также есть пункты по настройке работы беспроводной сети, точнее технологии Smart Connect. Ещё можно настраивать интеллектуальные зоны на тачпаде.

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Настройки клавиатуры также присутствуют. Например, время работы подсветки или фиксация нажатия функциональной клавиши.

Пора переходить к тестам. Поскольку платформа ещё свежая, программное обеспечение пока не всё корректно воспринимает.

CPU-Z:

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GPU-Z:

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AIDA64 GPGPU:

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Здесь стоит присмотреться к частоте процессора. При взгляде на неё у представителей Intel может случиться инфаркт. Не стоит сильно волноваться, это даже не фотошоп, а простой программный сбой.

AIDA64 Cache & Memory:

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Здесь, наоборот, частоту памяти нужно умножить на 2, а на частоту процессора снова лучше не смотреть, особенно фанатам синих.

AIDA64 CPU Queen:

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AIDA64 AES:

450x323 47 KB. Big one: 1000x718 178 KB

AIDA64 SHA3:

450x323 48 KB. Big one: 1000x718 175 KB

Cinebench R20:

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Cinebench R23:

450x400 37 KB. Big one: 1238x1101 189 KB

Cinebench 2024:

450x407 24 KB. Big one: 1363x1234 133 KB

3DMark Time Spy Extreme:

450x262 32 KB. Big one: 1000x583 111 KB

3DMark Solar Bay:

450x313 39 KB. Big one: 1000x696 136 KB

Superposition, 720 Low:

450x282 32 KB. Big one: 1000x626 131 KB

Superposition, 1080 Medium:

450x282 32 KB. Big one: 1000x626 131 KB

Winrar 6.10:

450x380 31 KB

7-Zip 21.07:

450x283 29 KB. Big one: 1344x844 183 KB

CrystalDiskInfo:

450x432 59 KB. Big one: 1008x967 220 KB

CrystalDiskMark:

450x235 39 KB

AS SSD:

450x450 49 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

450x281 39 KB. Big one: 1000x625 132 KB

Geekbench AI (ONNX):

397x450 28 KB. Big one: 1299x1471 161 KB

Geekbench AI (OpenVINO):

450x510 33 KB. Big one: 1299x1471 162 KB

Cyberpunk 2077, FHD, Low, FSR 3.0:

450x190 17 KB. Big one: 1500x634 103 KB

Cyberpunk 2077, FHD, Medium, FSR 3.0:

450x190 17 KB. Big one: 1500x634 101 KB

Cyberpunk 2077, Native, Low, FSR 3.0:

450x190 17 KB. Big one: 1500x634 111 KB

CS:GO, FHD, Medium:

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CS:GO, Native, Medium:

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Производительность платформы мне очень понравилась, особенно если учитывать её невысокую мощность. В настройках есть режим максимальной производительности системы охлаждения, когда вентиляторы кулера вот-вот оторвут ноутбук от стола. Он может подойти специально для тяжёлых режимов работы.

Понятно, что в таком режиме производительность будет выше, ведь процессор сможет работать на более высокой тактовой частоте и при этом находиться в комфортном температурном режиме. В стандартном режиме работы системы охлаждения потребление вместо 28 Вт составляет всего 17 Вт. Поэтому температура и шум заметно ниже.

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 78 ватт*час. Это солидные показатели, особенно для такого тонкого и лёгкого устройства. Про зарядку штатным адаптером я уже упоминал – она займет более 2 часов. Однако, взяв другую на 100 Вт, удалось улучшить результат до 1 час и 42 минуты.

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Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 13 часов 17 минут. На мой взгляд, это отличный результат. Тут всё проходило без читерства. Яркость экрана установлена на комфортном уровне – 75%, подсветка клавиатуры отключалась автоматически. Кстати, в её настройках есть несколько режимов и всё настраивается через программу MyASUS.

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Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений, Prime95 и Furmark, температура клавиатуры не поднимается выше 40°C. Можно заметить, что нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит в месте его выхлопа.

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При этом спереди видны места, где расположены вентиляторы, и в этом месте устройство самое прохладное даже сзади за счет притока воздуха.

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Что касается шума, то его пик достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 4200 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 50.2 дБ на расстоянии 30 см от устройства.

Заключение

ASUS Zenbook S 16 (UM5606W) – это лёгкая и изящная модель 2024 года. В некоторых моментах этот ноутбук получился прорывным, благодаря сочетанию крупного экрана с тонким и элегантным корпусом, что в совокупности обеспечивает относительно небольшой вес. Можно считать, что это такой ультрабук с крупным OLED экраном. Модель получилась достаточно удачная. В первую очередь мне понравилась сама платформа Strix Point от AMD. Это достаточно производительное решение, которое обладает высокой производительностью и низким энергопотреблением. Понятно, что всё это относительно, но во многом благодаря именно этому удалось создать такое устройство.

Также дизайнеры компании попытались немного поэкспериментировать и нанесли на верхнюю крышку покрытие, которое напоминает поверхность камня, которая долгое время полировалась на морском пляже. Мне такое оформление очень понравилось и это действительно смотрится свежо и необычно, а также подразумевает какую-то концепцию потому, что эта тема продолжается в экранной заставке. Не всем нужен тяжёлый и горячий игровой ноутбук. Большинство наших повседневных задач сводится к работе с офисными приложениями или работе с отладкой кода, а может даже создания дизайнерских проектов. Поэтому такой ноутбук может подойти для определённой категории пользователей, которым нужен крупный экран и высокая мобильность.

Кстати, поиграть здесь тоже можно благодаря интересной встроенной графике компании AMD. Разумеется, речь не идёт о 60 кадрах в секунду, в нативном разрешении, в каких-то современных AAA-проектах, да ещё и с лучами. Однако казуальные или инди-проекты можно запустить и получить приемлемую производительность. Ноутбук всё же не игровой и дискретной видеокартой не обладает.

Ещё габариты устройства накладывают определённые ограничения на внутреннюю компоновку. Из-за невысокой толщины устройства пришлось сделать аккумулятор больше по площади, а размеры печатной платы уменьшить и сделать её тоньше, а точнее все элементы на ней сделать невысокими. Это затронуло и систему охлаждения. Здесь используются очень плоские тепловые трубки и вентиляторы, а возможности расширения ограничены лишь сменой SSD M.2 накопителя. Всё остальное распаяно непосредственно на материнской плате, включая оперативную памяти типа LPDDR5.

Можно ещё говорить о поддержке AI и мощном встроенном в процессор NPU, но это пока не сильно востребовано.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ASUS Zenbook S 16 (UM5606W) получает награду:

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