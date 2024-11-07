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Вступление

Сегодня жёсткие диски ещё не утратили своей актуальности, но местами их уже вытеснили SSD-накопители. Например, если речь идёт о небольших объёмах, проще купить самый дешёвый SSD M.2. Он окажется заметно быстрее, и система начнёт работать шустрее, чем с классическим жёстким диском. Также уже практически все поменяли жёсткие диски в ноутбуках на SSD-накопители, хотя бы просто потому, что не страшно уронить устройство во время работы.

С другой стороны, ресурс у дисков может быть немного выше, если они установлены в стационарном устройстве и работают постоянно 24/7. У меня есть несколько образцов, которые уже отработали по 5-10 лет и ещё бодро бегают. Также у меня было пару случаев, когда я покупал новенький SSD и только успевал его отформатировать, как он умирал. Поэтому никто не застрахован от различного рода случайностей и любая техника может сломаться. Однако чаще мне удавалось снимать информацию со сломанных жёстких дисков, а вот с SSD-накопителей и флешек намного реже. Поэтому жёсткими дисками ещё пользуются для бэкапов важных данных. Также диски часто используют в видеорегистраторах или там, где важен большой объём данных. Сегодня уже можно приобрести диск на 22 ТБ за какие-то 45-50 тысяч рублей. А сколько будет стоить SSD M.2 на 8 ТБ?

Поэтому производители сетевых хранилищ пошли правильным путём. Логично предоставить самому пользователю выбор того, что он будет использовать. Начали появляться гибридные устройства, которые позволяют скомбинировать тип устанавливаемых накопителей. Часто используемые данные или проекты, которые нуждаются в оперативном доступе, можно хранить на быстром накопителе, а архивные документы и бэкапы – на жёстком диске. Это позволило бы увеличить скорость и надёжность, ведь всю информацию с быстрого носителя можно дублировать на медленный. Остаётся лишь оснастить устройство быстрым интерфейсом, и оно вполне будет востребовано на рынке из-за своей универсальности.

Сегодня мы рассмотрим именно такую модель компании TerraMaster, которая называется F4-424 MAX.

Последние три буквы намекают нам на то, что это флагманская модификация, которая позволит создать бескомпромиссное решение. Почему создать? Всё просто, диски и накопители вы приобретаете сами, а производитель предоставляет вам инструмент для реализации этой системы. Также у данного устройства есть два слота SODIMM DDR5 и объём памяти можно нарастить до 64 ГБ, что на подобных хранилищах я встречаю впервые. Приступим к изучению.

Купить TerraMaster F4-424 MAX можно в официальном магазине на AliExpress.

Технические характеристики

Модель TerraMaster F4-424 MAX Тип устройства NAS (сетевое хранилище) Процессор Intel Core i5-1235U Видеопроцессор Интегрированный Intel UHD Graphics Операционная система TOS 6.0 Оперативная память До 64 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц (1 х 8 ГБ SODIMM DDR5-4800 в комплекте) Накопители 4 x SATA 3 (3.5” или 2.5”),

Максимум 4 х 22 ТБ;

2 х SSD M.2 PCI-e Gen4 x4 Интерфейсы 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с);

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с);

1 x HDMI 2.0b;

2 x RJ45 LAN 10G;

1 x DC-in 12V Беспроводные интерфейсы Нет (возможна установка USB Wi-Fi адаптера) Размеры 154 x 179 x 222 мм Масса 2.2 кг Цена ~83 999 рублей * Официальный сайт TerraMaster

* Актуальная цена на момент написания обзора.

Для обычного NAS устройства конфигурация выглядит очень мощной. Тут «MAX» лезет из всех щелей. Два сетевых порта по 10 Гбит. В обычном хранилище в этом банально не было бы смысла, но тут присутствуют два разъёма M.2 с поддержкой NVMe накопителей с интерфейсом PCI-e Gen4 x4. Поэтому такая скорость уже может пригодиться.

Также здесь можно заметить процессор Intel Core i5-1235U и возможность установки 64 Гбайт оперативной памяти типа DDR5.

Такое встречается нечасто, а уж в подобном устройстве точно не ожидаешь встретить мощную начинку. Всё это приводит к достаточно солидной цене. Это ещё без накопителей, а они тоже стоят немалых денег, если речь идёт о производительных и ёмких моделях.

По максимуму тут можно поставить 4 диска по 22 Тбайт и где-то найти два накопителя SSD M.2 по 8 Тбайт. Итого может получиться 104 Тбайт, что по современным меркам не так уж мало, а ещё у данного устройства есть старший брат – TerraMaster F6-424 MAX. Это абсолютно то же самое, только уже с шестью корзинами для шести жёстких дисков. Там ещё можно смело прибавить еще 44 Тбайт.

Упаковка и комплектация

NAS поставляется в чёрной картонной коробке с полиграфией. Здесь можно заметить определённый прорыв по сравнению с прошлыми поколениями, где была простая картонная коробка. В моём случае путь у неё был тернистый. Надо отдать должное, защита хорошая и устройство не пострадало.

Оформление достаточно лаконичное и информации об устройстве представлено не так уж много. Спереди указано, что этот NAS рассчитан на установку четырёх накопителей. Об этом также свидетельствует наименование модели F4, но… Производитель добавляет, что это гибридный NAS.

Сбоку находится наклейка с штрихкодом, серийным номером и артикулом модели.

Верхняя крышка легко открывается, и внутри мы видим две панели из вспененного полиэтилена, где зафиксировано само устройство. Сверху лежит чёрный конверт из плотной бумаги. Внутри скрывается брошюра с продукцией компании.

Сетевое хранилище дополнительно упаковано в полиэтиленовый пакет. Комплект поставки размещен в отдельной картонной коробке чёрного цвета. Она расположена рядом с устройством и дополнительно защищает его с одной из сторон.

Здесь производитель постарался и укомплектовал устройство самым необходимым.

Например, на дне коробки мы обнаруживаем руководство по разбору, гарантийную карту, инструкцию по установке накопителей и комплект наклеек.

Ещё в комплекте винты для крепления накопителей. Для 3.5” накопителей они не нужны, а вот для 2.5” точно понадобятся, чтобы можно было их закрепить на лотках корзины. Также в комплекте идет патчкорд RJ-45, но он видимо где-то выпал по дороге.

Также с устройством поставляется блок питания на 12 В, 10 А. В итоге он может обеспечивать 120 Вт. Мне кажется, что такой мощности вполне будет достаточно для полного оснащения этого NAS и ещё будет небольшой запас.

Для блока питания есть сетевой кабель со стандартной вилкой без заземления.

Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Я уже давно знаком с подобными устройствами и использую их, поэтому здесь вся конструкция очень знакома, а кроме этого, я уже рассматривал модель прошлого поколения TerraMaster F4-423. Кстати, я его не зря вспомнил потому, что в нём корпус был изготовлен из алюминия.

Тут производитель решил не шиковать, а обойтись пластиковыми элементами. Поэтому все внешние панели пластиковые, но внутри естественно находится стальной каркас для обеспечения жёсткости. Именно поэтому устройство получилось таким лёгким, но забегая вперёд скажу, что алюминий тут тоже есть, но он весь ушёл на совсем другое.

NAS выглядит очень симпатично и строго, благодаря чёрному цвету всех внешних элементов. Опирается он на четыре резиновых ножки, которые предусмотрены внизу корпуса.

Как обычно, лотки для дисков располагаются спереди. Механизм фиксации и извлечения дисков немного переработан. Мне он показался удобнее, чем в прошлом поколении.

Для начала посмотрим на устройство со всех сторон.

NAS смотрится просто и лаконично. Спереди мы видим четыре лотка для установки дисков. Справа расположена гирлянда индикаторов. Спикерфон для звукового оповещения тоже есть, но он распаян на материнской плате.

Кнопка включения установлена сзади. Это не очень удобно, особенно когда устройство стоит где-то под столом лицом к пользователю. Проблема ещё в том, что кнопку не так просто нащупать, поскольку она установлена практически заподлицо с панелью. По одному индикатору на диск и один питания. Также спереди указано наименование модели.

Разъёмов никаких спереди нет, а хотелось бы хотя бы один USB для флешки, внешнего диска или клавиатуры с мышкой, чтобы опять-таки не копошиться сзади.

Чтобы извлечь лоток, достаточно нажать на пластиковую ручку сверху и потянуть на выступ снизу. Для обратной установки можно просто задвинуть, и он сам защёлкнется. Сам лоток изготовлен из пластика. Есть устройство без винтового крепления 3.5” дисков. Для этого есть по бокам две пластиковые полоски со штырями.

В эти лотки можно установить также 2.5” накопители, но здесь уже без винтов не обойтись. Внутри корпуса можно увидеть специальную плату с разъёмами SATA с питанием. Диски можно устанавливать прямо во время работы. Они определяются и инициализируются софтом без всяких трудностей.

Сзади находится пластиковая панель с одним крупным вентилятором на 120 мм. Здесь же есть следующие разъёмы: HDMI, два USB 3.1 Gen2 Type-A, один USB 3.1 Gen2 Type-C, два LAN 10G и разъём подключения блока питания. Также здесь можно заметить кнопку включения.

Сверху и снизу от разъёмов есть два винта, их необходимо открутить, чтобы снять боковую панель справа. Вентилятор с ШИМ управлением и потому работает очень тихо. Воздух проходит спереди назад, обдувая диски и материнскую плату, но только с одной стороны.

Здесь используются вертушки компании Snowfan, модель YY12025H12S с двойными подшипниками скольжения. Максимальная скорость – 2000 об/мин.

Разобрав корпус, мы видим стальную раму с материнской платой. С доступной стороны размещены слоты для установки модулей памяти и двух накопителей M.2. Это удобно потому, что не нужно снимать плату и лезть в недра компьютера. Однако именно на эту сторону воздух никак не попадает. В боковой пластиковой панели есть вентиляционные отверстия, которые присутствуют в крупном логотипе, но этого недостаточно для быстрых и горячих накопителей, и об этом чуть позже мы узнаем во время тестирования.

Процессор Intel Core i5-1235U распаян с обратной стороны платы и закрыт огромным алюминиевым радиатором. Под ним же спрятаны сетевые контролеры Marvell AQtion 10G. Радиатор окрашен в чёрный цвет.

Ещё на стороне, где располагаются процессор с радиатором, можно заметить два специализированных разъёма для вентиляторов и один стандартный 4-pin FAN. Последний мне даже пригодился для подключения дополнительного вентилятора при тестировании. Ещё здесь же можно заметить слот, в который устанавливается специальная дочерняя плата. Она идёт в сторону корзин и к ней уже непосредственно подключаются диски, причём с питанием.

Здесь же распаян USB порт, куда установлена флешка на 4 Гбайт с загрузчиком. С этой же стороны находится батарейка CMOS и спикерфон.

Разумеется, можно поставить свою систему, например, FreeNAS, но здесь уже предусмотрен вариант установки собственной ОС – TOS 6.0. Также можно загружаться с внешнего диска или M.2 накопителя.

Память и накопители M.2 устанавливаются с другой стороны, которая изначально доступна пользователю, когда он снимает боковую пластиковую панель. Изначально установлена одна планка DDR5-4800 на 8 Гбайт. Этого маловато, и я бы сразу её заменил на две планки по 16 Гбайт, а может даже по 32.

Также здесь, судя по надписям, можно установить пару SSD M.2 накопителей с интерфейсом PCI-e x4 Gen4, но работают ли они в этом режиме? Мне кажется, что пришло время это проверить.

Тестирование

Изначально NAS поставлялся с одним модулем памяти DDR5-4800 на 8 Гбайт и без накопителей. Объём памяти можно увеличить, установив две планки SODIMM DDR5 по 32 Гбайт. Я же сразу установил накопитель ADATA Legend 960 MAX на 1 Тбайт с операционной системой Windows 11, у меня был второй накопитель HIKVISION G4000 на 1 Тбайт, где я устанавливал фирменную оболочку TOS 6.0 на файловой системе BTRFS, и был ещё жёсткий диск WD Green на 2 Тбайт, который отработал более 5 лет.

Оболочка меню BIOS не совсем простая и содержит очень много различных настроек.

Изображение я выводил на 4K монитор и с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система.

В нагрузке устройство работает достаточно тихо, а нагрев очень умеренный. Сначала я запустил устройство с M.2 накопителя под операционной системой Windows 11, чтобы проверить работоспособность этого NAS в качестве компьютера. Всё работает отлично.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

CrystalDiskInfo (SSD):

CrystalDiskInfo (HDD):

CrystalDiskMark (SSD):

CrystalDiskMark (HDD):

AS SSD Benchmark:

ATTO Disk Benchmark:

Anvil’s Storage:

На этот раз нет никаких сюрпризов. Скорости соответствуют интерфейсам. В SATA я не сомневался, а просто хотел показать, что диск старый, но ещё живой.

Единственное, что я заметил – нагрев SSD-накопителя. Если ничего не предпринимать, то он начинает троттлить. Проблема заключается в том, что в корпусе установлен один вентилятор, и он прекрасно обдувает жёсткие диски и одну сторону материнской платы, где находится огромный радиатор процессора. Однако на другую сторону поток воздуха не попадает, поэтому SSD-накопитель остаётся без обдува. В итоге я снял боковую крышку и установил дополнительный вентилятор на обдув, чтобы получить корректные результаты работы интерфейса. Поэтому при установке быстрых накопителей и интенсивной нагрузке на них нужно будет что-то придумывать, и мне почему-то кажется, что радиатором тут не отделаться, а кроме этого, высокий (как у моделей MSI Frozr) сюда просто не встанет.

Думаю, теперь можно переходить к обзору самой фирменной оболочки TOS 6.0. С чего начать? В самой программе есть справка и поддержка, но до неё ещё нужно добраться. Однако есть сайт с видеоруководствами, к которому можно обратиться и найти полезную информацию. Опытный пользователь сразу устанавливает накопители, запускает устройство и заходит на его веб-интерфейс. IP адрес у вас может отличаться потому, что DHCP раздаёт ваш роутер. Настройки устройства можно менять, но на первом этапе это DHCP и адрес, выданный роутером. Есть утилита для поиска оборудования, но это уже совсем для новичков.

Заходим на веб-интерфейс и видим инициализацию сетевого хранилища.

Дальше проходят базовые настройки перед запуском основной системы.

При первом входе на странице появляются подсказки, которые объясняют пользователю назначение основных кнопок и разделов интерфейса.

Дальше запускается сканирование системы безопасности, после чего она выносит вердикт.

До настроек мы ещё доберёмся, а сперва можно посмотреть на центр приложений. Здесь представлен фирменный софт и утилиты, которые в значительной мере расширяют функциональность NAS. Например, нужно автоматизировать процесс создания резервных копий или «снимков» системы, выбираем подходящее приложение и устанавливаем его.

Если здесь не обнаружилось необходимого, то ещё есть внешний сайт, где представлен софт от сторонних разработчиков.

Кстати, резервное копирование занимает целый раздел. Здесь сосредоточены различные инструменты для развёртывания и автоматизации этого процесса. На первичном этапе есть подсказки со схемами

Тут подробно описаны и наглядно показаны различные варианты создания резервных копий. Также здесь идут отдельные приложения, которые наилучшим образом подходят для определённой задачи. Приложения необходимо будет установить перед использованием, поскольку не всем могут пригодиться такие возможности и потребуется свой индивидуальный набор опций.

Все настройки объединены в раздел «Панель управления» по аналогии с операционной системой Windows. Мне показалось, что разработчики ПО специально постарались упростить интерфейс, сделать его максимально понятным, и поэтому всё логично сгруппировали. Всё это облегчает навигацию и позволяет ускорить процесс настройки.

Как и в операционной системе Windows, здесь отображаются значки наиболее востребованных настроек, а более развёрнутое меню открывается при выборе какого-либо одного значка.

Настроек очень много, но в первую очередь нужно настроить сеть. Обратите внимание, что в правом верхнем углу есть пункт «Справка».

Сетевые настройки стандартны для подобного устройства и есть всё самое необходимое, включая справочную информацию по интерфейсу. Например, можно увидеть текущие сетевые настройки и скорость соединения. В моём случае это 2.5 Гбит/с.

Для настроек беспроводной сети нужно сперва установить соответствующий адаптер.

Можно настроить VPN соединение.

Прокси.

Файловая служба.

FTP.

NFS.

Терминал и SNMP.

SNMP.

Служба обнаружения.

Удалённый доступ.

DDNS.

Пул носителей.

Жёсткие диски.

Виртуальный диск.

Регион и язык.

Оборудование и питание.

Дела по расписанию.

Безопасность.

Система.

Поддержка

Боковая панель рабочего стола.

Теперь несколько слов о работе. Устройство работает очень тихо и поэтому шумомер может показать только фоновый шум. Я даже запускал Prime95 под Windows, но сильного шума не было.

TerraMaster F4-424 MAX работает очень быстро. Также NAS быстро загружается и уже где-то через полминуты с ним можно работать. В устройстве есть функция Wake-on-LAN. В самых тяжёлых режимах процессор не нагревается выше 70°C, но это только под Windows, если его нагрузить. В обычном состоянии это всегда 48-52°C при комнатной температуре 23°C.

Под руками не оказалось трансиверов 10GBase-T, чтобы проверить максимальную скорость передачи данных через Ethernet порт, но всё читается и пишется очень быстро.

Где нет справки, есть поддержка. Разобраться и настроить может абсолютно любой человек.

Заключение

TerraMaster F4-424 MAX – это современное устройство, которое позволит вам создать хранилище по вашему вкусу, возможностям и потребностям. Простота использования, отличная функциональность и широкие возможности расширения. При этом не стоит забывать про базовые характеристики, которые заслуживают уважения. Данный NAS мне понравился практически всем. Начнём с того, что его можно использовать как полноценный компьютер и работать за ним, используя массив из четырёх обычных жёстких дисков. Создать самостоятельно что-то такое же компактное вряд ли получится, поскольку отдельно найти похожее шасси и плату трудно. Здесь уже готовый набор, пусть и с не очень мощным процессором, но способный на многое.

Мне такая возможность понравилась и в таком виде вариантов использования устройства явно больше. Есть возможность расширения путём замены и установки дополнительной оперативной памяти до 64 ГБ DDR5. Можно сразу увеличить объём и обеспечить более комфортную работу с устройством. Ещё есть два места для установки SSD M.2 накопителей PCI-e x4 Gen4. Интерфейсы полноскоростные и без каких-либо ограничений. Чтобы не растерять эту скорость, устройство оборудовано двумя Ethernet портами по 10 Гбит. Сегодня подобные скорости уже не кажутся чем-то невероятным и безумно дорогим. Сам недавно покупал свитч 2.5 Гбит с двумя SFP+ портами на 10 Гбит за разумные деньги. Только медные 10GBase-T трансиверы не очень дешёвые, но в масштабах всего этого мероприятия вполне реально.

Штатный софт меня тоже всем устроил потому, что настроек очень много и всё, что мне было необходимо, нашлось. На мой взгляд, компания TerraMaster проделала колоссальную работу при переходе от TOS 5.1 к TOS 6.0. NAS можно синхронизировать с облачными сервисами, обеспечить доступ к данным через интернет и многое другое. Отдельно мне понравилось, что можно подключить Wi-Fi адаптер. Я взял первый попавшийся под руками USB-адаптер, он сразу определился и работал без нареканий.

Шум от устройства низкий. Если эта «коробка» будет стоять в серверной, то её точно никто не услышит, а вот в тихом месте всё зависит от дисков. Например, есть диски типа Toshiba MG, которые трещат как пулемёт. Поэтому, скорее всего, вы, как и я, будете слышать только хруст жёстких дисков. У производителя есть свои списки совместимых устройств, но я использовал старые диски. При этом никаких проблем не возникло. Базовый софт основан на Linux-подобной оболочке. В ней можно использовать различные приложения, причём даже сторонних разработчиков. Есть множество разных сервисов по переносу данных, нахождению дубликатов, созданию бэкапов и прочему. Также есть torrent клиенты. Пользоваться устройством просто и понятно. Если возникают какие-то вопросы, то в приложении есть справка и поддержка.

Цена устройства достаточно высокая, но это плата за его характеристики и возможности. Дома может 10 Гбит не нужно, и кто-то предпочтёт собрать свой NAS на стареньком Xeon E3. Производитель же просто предлагает современное готовое решение, где нужно добавить лишь накопители.

Купить TerraMaster F4-424 MAX можно в официальном магазине на AliExpress.

Андрей Понкратов aka wildchaser