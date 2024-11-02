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Вступление

В повседневной нашей жизни мы постоянно воспринимаем какую-либо информацию. Не всегда есть время просто почитать книгу или послушать музыку. Поэтому давно уже придуманы аудиокниги, а прослушивание можно сочетать с другими делами. Это могут быть какие- либо физические упражнения, любые занятия спортом, прогулки на велосипеде, вождение автомобиля и многое другое. Кроме аудиокниг есть собрание радиоспектаклей, различные подкасты, а иногда даже общение с собеседником. Всё это можно делать при помощи обычной гарнитуры.

Такие устройства плотно вошли в обиход современного человека и пользуются высокой популярностью. Даже компания с логотипом откусанного яблока выпускает несколько различных типов таких устройств, а наиболее популярная модель уже перешла на четвёртое поколение. Тем не менее спектр моделей от других компаний заметно шире. Например, бывают наушники, которыми не надо греть уши или куда-то глубоко засовывать. Они просто надеваются на ухо и обеспечивают хорошее качество звучание при отличной фиксации. Также бывают устройства с костной проводимостью. Беспроводная гарнитура открытого типа с фиксацией за ушной раковиной в основном используется для спорта или активного отдыха.

Теоретически можно использовать любую гарнитуру, важно лишь, чтобы она хорошо фиксировалась, не падала и не мешалась. Я пробовал разные варианты: накладные, вкладыши, канальные и все они мне не подошли. Другое дело гарнитура с фиксацией за ушной раковиной. С ней можно делать абсолютно всё и при этом она держится надёжно и не слетает. У такой конструкции есть свои недостатки, но в определённых ситуациях она может стать вашим единственным выбором. Сегодня же я хочу рассмотреть как раз такую модель, которая называется OneOdio SuperEQ T44. Благо с брендом мы уже хорошо знакомы.

Как обычно я почитал отзывы об этой модели, и они в основном положительные. Мне же остаётся проверить эту гарнитуру самостоятельно, чтобы оценить все её достоинства и недостатки. Поэтому изучим её более детально.

Упаковка и комплектация

Упаковка небольшая. Она изготовлена из плотного картона. Фон упаковки со всех сторон чёрный.

Поверхность матовая, но на ней присутствуют глянцевые вставки, и так она смотрится дороже. Например, глянцем выделено изображение устройства спереди. Сверху находится название бренда или линейки продуктов SuperEQ, где более мелкими буквами уточняется, что это продукция фирмы OneOdio.

По центру расположено изображение раскрытого кейса, в котором находится комплект гарнитуры. Можно отметить форму устройства и понять, как оно может фиксироваться на ушной раковине. Однако здесь не до конца ясно, как звук поступает в ухо: вставляется ли в раковину что-то или нет. Под фотографией указано название модели. Ниже указан формат этой гарнитуры.

По бокам упаковки расположены небольшие значки и надписи, из которых можно подчерпнуть некоторую информацию. Здесь упоминается, что гарнитура способна работать до 40 часов. Однако тут важно уточнить, что это время можно получить только при подзарядке от кейса. Сама же гарнитура при полном заряде способна обеспечить лишь до 10 часов.

В этом нет ничего удивительного потому, что она достаточно лёгкая. Вес одного наушника составляет 9.3 г и поэтому он практически не ощущается при использовании. Поддерживается версия Bluetooth 5.3. Комплект оборудован четырьмя микрофонами с технологией ENC. Производитель отмечает, что используется улучшенный алгоритм шумоподавления, но это распространяется только на микрофоны, а не на звук по понятным причинам, связанным с конструкцией устройства. В гарнитуре используются овальные динамики размером 17 х 12 мм.

Защита от влаги реализована по стандарту IPX4 (защита от брызг, падающих в любом направлении). Это говорит о том, что можно послушать музыку, бегая под дождём.

С оставшихся двух торцов упаковки нет никакой информации, а вся она представлена с обратной стороны. Здесь представлены все основные технические характеристики. Ещё здесь указана контактная информация. Предусмотрена система шумоподавления для встроенных микрофонов.

Модель OneOdio SuperEQ T44 Тип Беспроводная гарнитура открытого типа с фиксацией за ушной раковиной Динамики 17 x 12 мм с неодимовым магнитом Частотный диапазон 20 – 20 000 Гц Сопротивление 16 Ом Микрофон Всенаправленный Радиус действия 10 м Чувствительность микрофона - 38 дБ Чувствительность динамика - 119 дБ Шумоподавление ENC, 4 микрофона с улучшенным алгоритмом Кодеки AAC, SBC Время автономной работы - 10 часов (на полном заряде от встроенных аккумуляторов);

- 40 часов (с перезарядкой при помощи кейса) Масса 2 х 9.3 г (78.8 г вместе с кейсом)

В целом характеристики выглядят неплохо.

Мне кажется, что пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там находится.

Внутри упаковки прямо сверху находятся инструкции. Среди них есть даже на русском языке, поэтому разобраться с устройством будет проще.

Под ними скрывается каркас из поролона, в котором размещён кейс и кабель для зарядки.

В нём лежит пластиковый контейнер вытянутой формы и сверху можно заметить картонную вставку с изображением кабеля. За ней скрывается кабель зарядки USB Type-A – USB Type-C.

Адаптера для зарядки в комплекте нет. Сама гарнитура скрывается в пластиковом кейсе.

Внешний вид гарнитуры

Кейс изготовлен из чёрного пластика. Внешняя поверхность матовая и легко пачкается. На верхней крышке находится логотип Super EQ. Для его защиты, а также просто от отпечатков пальцев эта область заклеена прозрачной плёнкой.

При беглом осмотре больше ничего интересного сверху не обнаружить. Однако, с одной из боковин есть разъём USB Type-C для подзарядки, а с противоположной грани, есть небольшое углубление, с помощью которого кейс открывается как футляр от очков. Ниже находится светодиод, который показывает уровень заряда. Если уровень в норме, то он светится зелёным цветом.

Открыв кейс, мы видим глянцевые чёрные пластиковые поверхности внутри. Они образуют ниши в нижней и верхней части корпуса.

На нижней половине находятся два модуля гарнитуры, которые лежат в специальных нишах. По центру находится небольшая кнопка, которая нужна для сброса настроек.

Изначально каждый из наушников заклеен плёнкой так, чтобы контакты на них не касались специальных подпружиненных площадок на кейсе и гарнитура не подзаряжалась. Кстати, при подключении я обнаружил, что она была уже заряжена на 90%.

На верхней крышке есть информация о модели, а также некоторые характеристики по току заряда и ёмкости аккумуляторов. Например, можно узнать, что каждый модуль оборудован аккумулятором ёмкостью 70 мАч, а сам кейс уже 600 мАч. Поэтому не стоит забывать, что кейс может зарядить гарнитуру ещё три раза.

Каждый из двух модулей гарнитуры представляет из себя G-образное устройство, состоящее из трёх основных узлов. Прежде всего это основная часть с динамиком, упругий силиконовый соединитель и хвостовая часть из пластика. Каждый модуль весит 9,3 г. Они очень лёгкие и прочные.

Пластик твёрдый, но с матовой поверхностью soft-touch. На внутренней стороне находится металлическая сеточка, которая закрывает динамик и две маленькие контактные площадки для подзарядки. Здесь же видно, что внутрь уха ничего не вставляется, а звук передаётся по воздуху.

Упругий силиконовый элемент позволяет принимать форму уха и комфортно располагаться за ним, а хвостовик служит для более надёжной фиксации и балансировки. Верхняя часть корпуса и хвостовик выполнены с зеркальным покрытием. Сверху на корпусе есть небольшая сеточка, в которой спрятан крошечный светодиод.

Буквы R и L расположены на внутренней части корпуса хвостовиков. Они достаточно крупные, поэтому легко читаются. Перепутать местами их невозможно потому, что они сделаны зеркально и надеть их на ухо будет затруднительно

Тестирование

Никакого фирменного приложения нет, поэтому гарнитура подключается достаточно просто. Сопряжение происходит быстро. Также гарнитура быстро подключается, когда сопряжение уже установлено и Bluetooth включен на смартфоне или ПК.

При первом сопряжении достаточно лишь извлечь гарнитуру из коробки. Включить каждый модуль и начать поиск на своём мобильном устройстве.

Эту гарнитуру я тестировал в различных приложениях, слушал различную музыку и аудиокниги. Для начала хотелось бы отметить, что все операции по включению или активации функций проговариваются голосовым ассистентом на английском языке. Голос женский, чёткий и приятный.

Радиус действия устройства соответствует заявленному. Сигнал работал через три деревянные стены, но периодически терялся. Другие гарнитуры, которые у меня были, вели себя схожим образом. В целом результат достаточно хороший, но каких-то чудес здесь ждать не приходится.

Как я уже говорил, сопряжение происходит очень быстро и далее все настройки звука осуществляются только через источник передачи звука.

Из встроенных в гарнитуру средств есть только различные команды, которые осуществляются по нажатию на внешнюю часть корпуса одного или двух модулей. Их полный список есть в прилагаемой инструкции, но в целом они стандартны.

Система шумоподавления есть только для микрофонов микрофонах, что логично потому, что звукоизоляция уха здесь конструктивно не может быть полной. Тем не менее собеседник слышит тебя очень хорошо даже на шумной улице, а вот в метро уже немного хуже. Проблема в том, что начинаешь кричать в микрофоны, и голос искажается. Однако, на мой взгляд, производитель, скорее всего, не подразумевает использование этой гарнитуры в метро, где без активного шумоподавления слушать что-то сложно

Громкость высокая, слышно всё очень хорошо, но при этом из-за конструкции слышно окружение. Где-то это может быть минус, но местами это даже плюс потому, что слышны окрики прохожих, шум машин, что важно при занятии активным спортом в городе. Спортсмены скорее всего останутся довольны.

Что со звуком? В целом всё достаточно хорошо. Басс есть, но не такой мощный и сочный как у Sony. В остальном акцент смещён больше в сторону средневысоких частот из-за размеров динамиков. Не очень понравилось звучание электронных гитар. Особенно в каких-нибудь ранних «туалетных» записях известных команд. Бас нельзя назвать глубоким и детализированным. С высокими частотами немного получше. Голос, вокал и аудиокниги слушаются вообще отлично.

В целом звук мощный и чистый даже на максимальном уровне громкости. Музыку слушать можно, но не все композиции звучат отлично. Лучше звучит классика. Отлично звучат духовые инструменты, аккордеон, орган. Хорошо звучат струнно-смычковые и барабаны. Только электрогитары звучат иногда как-то странно, а в остальном всё отлично и вполне соответствует уровню устройства.

Заключение

OneOdio SuperEQ T44 – отличная модель для активного использования. Одну похожую модель от этого производителя я уже рассматривал, но там был кейс гораздо крупнее и вес самой гарнитуры выше. Эта модель получилась легче и удобнее. Исходя из конструкции этого устройства звукоизоляция здесь не идеальная, но звук достаточно громкий и всё хорошо слышно. Гарнитура надевается легко, очень хорошо фиксируется и уши не устают. Другое дело, когда поверх надеваешь шапку. Здесь уже нужна будет привычка потому, что она давит на уши и получается не очень комфортно. Это всё сначала потому, что под конец пробежки задумываешься об этом в последнюю очередь.

Сама фиксация очень надёжная. Можно бегать, прыгать, кувыркаться, плавать, заниматься практически любым спортом. Гарнитура не мешается, но к ней нужно какое-то время привыкнуть. Понравилось то, что ничего не давит на внутреннюю часть раковины, но если внутри что-то зачесалось, то гарнитуру придётся снять. Ещё понравилось то, что нет соединительного кабеля и оба наушника независимы друг от друга. Кстати, можно использовать только один, как hands-free.

Гарнитура изготовлена очень качественно. Она лёгкая и приятная на ощупь. Две жёсткие детали соединены эластичной и упругой силиконовой вставкой. Благодаря ей устройство принимает форму заушного пространства и отлично фиксируется, не оказывая никакого давления на сами уши. Все операции со звуком производятся комбинацией нажатий. Это же касается переключения треков и приёма вызова. Все комбинации перечислены в инструкции пользователя, их не так много, поэтому запутаться не получится.

Кроме этого, есть переключение двух режимов звучания. Я особой разницы между ними не заметил. Один режим предназначен для расслабляющей музыки, а другой, наоборот, для драйвовой. Подключение осуществляется просто, а на самих наушниках есть крошечные индикаторы. Они мигают белым при сопряжении, а при низком заряде сигнализируют красным цветом. Динамик защищён тонкой металлической сеточкой. Кроме этого, на корпусе можно обнаружить два маленьких контакта для подзарядки.

Для этих целей в комплекте поставляется крупный чехол, который с собой особо не потаскаешь, особенно на пробежке. С торца его корпуса есть белая полоса, которая служит индикатором заряда самого контейнера. В нём также встроен аккумулятор, которого уверенно хватает на три подзарядки гарнитуры. Корпус изготовлен из пластика, а внутри его находится глянцевая поверхность специальной формы, чтобы наушники в ней легко разместились. Для фиксации используется магнит. Контейнер крупный, не очень лёгкий, но зато обладает высокой ёмкостью заряда. Поэтому хранить его лучше дома, если вы на короткой пробежке или в рюкзаке, если вы в походе.

В целом получилась очень удачная модель, которой легко пользоваться. Она удобная, лёгкая, прочная и хорошо защищённая от влаги. Качество звучания хорошее для такого класса устройств, ведь это всё же не студийные головные телефоны.

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Андрей Понкратов aka wildchaser