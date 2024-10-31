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Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO

Телевизор в первую очередь берут ради картинки, и здесь она не подвела. Нас ждут чёткие, яркие и насыщенные цвета, большие углы обзора, цветовой охват около 90% DCI-P3, частота обновления в 120 Гц, HDR10+ Adaptive и Dolby Vision IQ, технология динамической компенсации MEMC, а также поддержка AMD FreeSync Premium и специальный игровой режим 144 Гц вкупе с высокой скоростью отклика.
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Оглавление

Вступление

Сегодня телевизор – это нечто большее, чем просто экран для просмотра эфирного ТВ. Возникло множество различных сервисов и приложений, которые расширяют функциональность устройства. Фактически он превратился в настоящий мультимедиа центр, а ещё на нём можно играть в игры, подключив игровую приставку. Сам я не так часто пользуюсь телевизором, но иногда можно посмотреть интересный фильм. Это устройство достаточно популярное и есть практически у каждого в доме, а у кого-то даже несколько.

Производители регулярно выпускают новые модели, расширяя возможности и добавляя новые технические решения, которые позволяют улучшить качество изображения. Конкуренция здесь большая и поэтому компании стремятся привлечь покупателя низкой ценой и максимальным количеством новейших технических решений в определённом ценовом диапазоне. Сейчас большую популярность набирают модели с диагональю 55”. Это не самый бюджетный размер, но в нём появляются новые предложения. Причём обычно в одной линейке их сразу три с разной диагональю: 55”, 65” и 75”. Всё, что меньше, обновляется уже не так часто и именно поэтому младшие модели с меньшей диагональю завоёвывают всё большую популярность.

Многие компании освоили технологию QLED, а сейчас стали появляться модели с высокой частотой обновления экрана для привлечения аудитории геймеров, а также стали внедрять технологию локального затемнения. Тут также используется массив светодиодов для подсветки жидкокристаллической матрицы. Однако в отличие от обычного телевизора есть возможность точечного управления яркостью светодиодов благодаря анализу изображения. Тёмные участки становятся темнее, а светлые – ярче.

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Благодаря этому увеличивается контрастность и чёрный цвет может становиться чёрным. В обычном телевизоре это будет скорее тёмно-серый. Особенно разница бросается в глаза при использовании устройства в тёмном помещении в тёмных сценах. Одним из таких телевизоров является модель Hisense 55E7NQ PRO.

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Приставка PRO означает не профессиональный статус устройства, а улучшенные характеристики. Например, частоту обновления экрана 144 Гц и поддержку технологии AMS FreeSync, что в большей степени ориентировано на геймеров. Рассмотрим эту модель детальнее.

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Технические характеристики

Модель Hisense 55E7NQ PRO
Тип телевизора 4K Smart TV
Тип матрицы QLED (VA), 144 Гц, 90% DCI-PC3
Диагональ 55”
Формат/разрешение 16:9 / 3840 x 2160, 80ppi
Глубина цвета 8 bit + FRC
Технология Quantum Dot Есть
Подсветка Direct LED + Full Array Local Dimming
Частота обновления 120 Гц (VRR 48 – 144 Гц), AMD FreeSync Premium
Пиковая яркость 450 нит
Локальное затемнение Есть, 32 зоны
Контрастность 4 000:1
Форматы HDR HDR10+, HLG, Dolby Vision
Технологии HDR HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ
Масштабирование Ultra HD Есть
Время задержки сигнала < 14.3 мс
Процессор MediaTek MT9618
Декодер HEVC (H.265), VP8, VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, AV1, VC-1
Поддерживаемые форматы MP4, MOV, MKV, TS, AVI, WMV, FLV, WMA, FLAC, MP3, WAV, JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF
Мощность звука 2 x 10 Вт + сабвуфер 1 х 20 Вт
Акустическая система Dolby Atmos
Операционная система VIDDA U7
Браузер Odin
HbbTV 2.0.3
Технология динамической компенсации MEMC Есть
Цифровой и аналоговый тюнер DVB-T2/T/C/S2/S
Интерфейсы 2 х HDMI 4K 60 Гц;
1 х HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144 Гц);
1 х HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144 Гц);
1 x USB 3.0;
1 x USB 2.0;
1 x ANT1 (DVB-T/T2/C);
1 x ANT2 (DVB-S/S2);
1 x 3,5 мм jack;
1 x Optical Out;
1 x RJ-45;
1 x CI+1.4
Габариты упаковки 1387 x 145 x 838 мм
Масса с упаковкой 19.1 кг
Габариты без подставки 1232 x 79 x 711 мм
Масса устройства без подставки 13.5 кг
Крепление VESA 400 x 200
Номинальное потребление 77 Вт

С используемым процессором всё понятно, но нет характеристик оперативной памяти и накопителя. Понятно, что это интересно больше для устройства с ОС Android, а тут эти параметры мало о чём говорят. Тем не менее, объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а накопитель предусмотрен на 8 ГБ.

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Упаковка и комплектация

Телевизор поставляется в крупной картонной коробке, габариты которой составляют 1387 x 145 x 838 мм, масса – 19.1 кг.

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Внутри находится защитный каркас, чтобы избежать повреждения устройства, но всё равно на коробке лучше не прыгать.

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Также внутри скрывается комплект поставки.

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Он состоит из подставки, пульта, кабеля питания, пакетика с винтами, батареек, руководства по установке и гарантийного талона.

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Пульт получается достаточно крупный и увесистый, особенно с батарейками.

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Внешний вид, конструкция и особенности

Поскольку я телевизор подвешиваю на кронштейне, то подставка мне не нужна. Крепится она достаточно просто. Выступы устанавливаются в пазы с двух сторон и закручиваются в местах соединений по два винта с каждой стороны. Габариты устройства составляют 1232 x 79 x 711, а масса без подставки – 13.5 кг.

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Дизайн очень современный с пластиковой панелью сзади и пластиковой тонкой рамкой по периметру. Понятно, что внутри есть металлическая основа, к которой крепится матрица, пластиковый обвес и задняя металлическая панель.

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Сзади крышка действительно металлическая и она окрашена в чёрный цвет, а вот выступающая часть корпуса, с сабвуфером в центре, изготовлена из пластика.

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Рамки экрана очень тонкие, издалека кажется, что он вообще безрамочный, особенно если смотреть под углом. Спереди предусмотрена защитная панель, которая немного шире самой матрицы и практически подходит к границам корпуса, оставляя зазор в 1 мм.

Наиболее толстая рамка в нижней части, где посередине размещен логотип производителя Hisense, который еле заметен. Под ним в нижнем торце находится кнопка включения со светодиодом.

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В итоге верхняя и боковые рамки получаются где-то по 5 мм, а нижняя – 13 мм. Сзади присутствует комбинированная панель. В верхней части мы видим металлическую крышку, а ниже расположено пластиковое возвышение с узором и отверстиями для звука сабвуфера.

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Симметрично относительно центра можно заметить отверстия для крепления VESA 400 x 200. Не самый популярный стандарт, но кронштейн найти можно. Где-то на маркетплейсе я видел за 500 рублей.

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Основные разъёмы расположены с левого бока, если смотреть на телевизор спереди. Они разделены на два блока. Часть выводятся назад, а часть вбок. На маленьком модуле находится разъём проводной сети RJ-45 стандарта 100Base-T. Ещё есть цифровой оптический выход и разъём USB 2.0.

Я такой блок встречаю уже не первый раз и, возможно, это такая отдельная дочерняя плата с таким набором разъёмов, которая устанавливается в различные модели телевизоров этой компании.

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Основная часть разъёмов выводится вбок. Здесь мы видим стандартный 3.5 мм jack для наушников, два разъёма для антенн, четыре порта HDMI (2 х HDMI 4K 60 Гц + 2 х HDMI 4K 144 Гц) и один разъём USB 3.0. Один из коаксиальных разъёмов для антенн поддерживает DVB-T2, точнее его поддерживает встроенный тюнер, поэтому никакой дополнительной приставки не нужно, чтобы настроить бесплатные стандартные каналы цифрового вещания.

С другого бока находится разъём для подключения кабеля питания, который поставляется в комплекте.

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Динамики традиционно расположены в нижней части корпуса и смотрят вниз. Они скрыты за пластиковой решёткой корпуса.

Ближе к центру нижней панели присутствует прозрачная пластиковая деталь с белым светодиодом внутри.

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По центру задней панели расположен НЧ-динамик на 20 Вт. Благодаря ему звук действительно преображается и заметно выделяется на фоне остальных моделей. Вроде бы ничего особенного в этом нет, но звук порадовал.

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Экран

Одна из самых важных частей любого телевизора – это экран. Производитель постарался и установил сюда быструю VA матрицу с технологиями QLED и локального затемнения. QLED уже обрела популярность и теперь активно развивается именно вторая технология. Для этого производители увеличивают количество светодиодов подсветки, чтобы можно было организовать больше зон затемнения.

Особенно это важно для телевизоров с большой диагональю. Понятно, что 55” – это не предел и размеры постоянно только увеличиваются. Скоро, наверное, экраны будут во всю стену, а персонажи на нём будут в натуральную величину.

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Пиковая яркость заявлена в 450 нит – это хороший показатель, но ключевое слово здесь «пиковая». Понятно, что телевизор никто не смотрит на улице и поэтому даже 400 нит, которые тут в обычном режиме, не должны стать проблемой.

Экран яркий, цвета насыщенные. Контраст, заявленный производителем, составляет 4000:1, что похоже на правду, особенно если учитывать работу локального затемнения. Углы обзора большие (178°) и соответствуют заявленным.

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Телевизор поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц и VRR 144 Гц в игровом режиме. Кроме того, есть поддержка AMD FreeSync Premium и технологии динамической компенсации MEMC. Всё это в совокупности обеспечивает отличную картинку в динамичных фильмах и играх.

Игровой режим автоматически включается при подключении консоли. Это проявляется в снижении задержки входного сигнала. Технология называется ALLM. Ещё присутствует технология VRR. Телевизор позиционируется, в том числе как игровой и с этой задачей справляется отлично.

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В меню присутствует большое количество настроек цвета. Есть готовые предустановки («Стандартный», «FILMMAKER», «Кинотеатр», «Энергосбережение», «Динамический», «Спорт») и, кроме того, можно настроить отдельные параметры вручную, вроде гаммы или баланса белого. Также настраивается яркость, контрастность, насыщенность цвета, резкость, адаптивная контрастность, сверхплавное движение.

Я протестировал цветопередачу в нескольких режимах. Стандартный:

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Кинотеатр:

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Динамический:

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В штатном цвета оказались наиболее точными, также это касается баланса белого. Цветовой охват у панели достаточно большой и выходит за пределы sRGB.

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Производитель заявляет о 90% DCI-PC3.

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Цвета можно подрегулировать на свой вкус и восприятие, но даже в штатном режиме картинка хорошая, а если запустить фирменный деморолик, то можно весь просмотр сидеть с открытым ртом.

Операционная система и приложения

В телевизоре используется фирменная оболочка VIDAA U7. Загружается всё очень быстро и работает плавно. Каких-то проблем в работе я не заметил. Настроек много, все интерфейсы работают отлично. DLNA настраивается без проблем.

Сложностей с подключением и работой сети тут нет. Да, хотелось бы наличие гигабитного проводного подключения, но в целом этого хватает. Меню простое удобное и понятное.

Настроек много, все они сгруппированы в логичную структуру разделов. Базово уже предустановлено множество приложений, а также программы популярных стриминговых сервисов и социальных сетей. Лично я больше привык к Android, но тут всё работает быстро, и по возможностям, и по программам мне оказалось всего достаточно.

Единственный нюанс заключался в том, что я не смог переназначить клавиши на пульте. В остальном всё работает корректно, шустро, плавно и комфортно.

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В процессе использования устройство потребляет 80-87 Вт, а в режиме ожидания всего 10-12 Вт согласно показаниям ваттметра. Пик происходит при включении, когда потребление поднимается до 140 Вт.

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Заключение

Hisense 55E7NQ PRO на момент подготовки материала можно было приобрести приблизительно за 50 000 рублей на маркетплейсе. За эту сумму их быстро разобрали и это свидетельствует о том, что модель получилась отличной по соотношению цена/функциональность.

В первую очередь телевизор берут ради картинки и здесь она не подвела. Мы видим чёткие, яркие и насыщенные цвета, большие углы обзора, высокую скорость отклика и цветовой охват около 90% DCI-P3. Контрастность также достаточно высока благодаря технологии локального затемнения. Частота обновления в 120 Гц и технология динамической компенсации MEMC позволяют получать отличное качество картинки в динамичных сценах, а также использовать телевизор для игр. Есть поддержка технологии AMD FreeSync Premium и специальный игровой режим, в котором можно установить частоту обновления 144 Гц. Кстати, игровой режим включается автоматически при обнаружении подключения консоли.

Телевизор очень требователен к качеству контента, как и любое другое современное устройство. Поэтому важно обеспечить его подключение к хорошим IPTV сервисам и цифровым эфирным каналам. Это же касается просмотра файлов через DLNA или непосредственно с внешнего устройства. Есть поддержка современных технологий HDR10+ Adaptive и Dolby Vision IQ. Штатный звук очень хороший благодаря наличию небольшого сабвуфера. Звук получается сочный по сравнению с обычными моделями, где только два динамика по 10 Вт. Я волновался, что корпус телевизора начнёт дребезжать от НЧ-динамика, но этого не наблюдалось даже на максимальной громкости.

В телевизоре используется оболочка VIDAA U7. Она работает быстро и плавно. Объем оперативной памяти 2 ГБ, встроенного накопителя – 8 ГБ, и этого достаточно. Процессор четырёхъядерный MediaTek Pentonic 700 (MT9618) с двумя ядрами ARM Cortex-A73 и двумя ARM Cortex-A52. С одной стороны, оболочка накладывает определённые ограничения и нет такого огромного количества приложений, как для Android; с другой – есть всё самое необходимое для пользователя, а ресурсов используется меньше, что заметно по аппаратной платформе.

Предусмотрена поддержка голосовых ассистентов VIDAA и Яндекс Алиса. Микрофон находится прямо в пульте. Пульт удобный, но тяжёлый и нет возможности переназначения клавиш. Поддерживаются все современные стриминговые сервисы, включая российские. В целом телевизор отлично адаптирован для нашей страны, что заметно по качеству перевода меню и отличной работе функций, включая HbbTV. Проводная сеть ограничена интерфейсом Ethernet 100 Base-T, что по современным меркам не так много, учитывая огромные объёмы 4K контента, есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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jsth
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PanzerK
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