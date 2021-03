Оглавление

Игровая индустрия в этом году явно снизила обороты, но хорошие проекты никуда не делись. Долгожданное возвращение Evil Genius, кооперативная игра от авторов A Way Out, переложение настолки «Ужасы Аркхема» – есть на что посмотреть. Также в конце месяца на PC завезут несколько частей Kingdom Hearts, включая третью.

Чем еще развлечься в начале весны? Ищите в нашей традиционной статье.

Pascal’s Wager

Жанр Экшен/RPG Разработчик TipsWorks Издатель Giant Network Group Платформы PC Дата выхода 12 марта 2021 года

Проекты, мимикрирующие под Dark Souls, давно заполонили основные игровые платформы, но на мобильных еще не успели примелькаться. Pascal’s Wager, вышедшая на Android и iOS в первой половине прошлого года, оказалась на удивление качественным подражателем с солидной графикой. Китайские авторы решили, что попытать счастья можно и на компьютерах – так что встречайте портированную версию.

Из-за некоего катаклизма солнце свалилось в пучины океана, и материк, оставшийся в темноте, вскоре заполнил черный туман, кишащий чудовищами и лишающий простых смертных рассудка. К счастью, нашлись колоссы, своим светом разгоняющие мглу, и вокруг них человечество основало города. Правда, в последнее время и этим титанам нездоровится, и разобраться в ситуации предстоит Терренсу, курьеру, разыскивающему пропавшую жену. В компанию к нему набиваются и другие персонажи – например, здоровяк в золотой маске.

Pascal’s Wager сложно назвать партийной RPG, однако взаимодействие и переключение между персонажами – ключ к успешному прохождению. Терренс орудует огромным мечом, когда нужны мощные атаки, и колет клинком поменьше, если важна скорость, но с некоторыми противниками у него возникает больше проблем, чем обычно (а игра и без того сложная, ясное дело). Тут на помощь и приходят товарищи. Скажем, плюющихся ядом старух удобнее снимать Виоле, вооруженной мушкетом. К тому же после смерти главного героя можно переключиться на другого и завершить начатое.

В остальном атрибутика Dark Souls видна на каждом шагу. Есть здесь и кости, местный аналог душ, и максимально «толстые» и хитрые боссы, и специальные алтари, отдых возле которых возрождает врагов в окрестностях, и много чего еще. Так что любителям творчества From Software стоит обратить внимание – тем более на PC выйдет полное издание Pascal’s Wager, со всеми дополнениями.

Endzone: A World Apart

Жанр Управленческая стратегия Разработчик Gentlymad Издатель Assemble Entertainment Платформы PC Дата выхода 18 марта 2021 года

Градостроительные симуляторы в сеттинге постапокалипсиса – птица редкая, и Endzone: A World Apart явно не останется совсем без внимания (при всей нишевости). Нас отправляют обустраивать поселение в мире, где террористы в один день уничтожили несколько атомных станций по всему миру, устроив глобальный «чернобыль». Выжившие спрятались в бункерах и спустя полтора века выбрались наружу, чтобы заново освоить одичавшую планету.

Жить предстоит отнюдь не в пустошах – местность густо заросла деревьями и кустами, повсюду бегают зверюшки. Но радиация никуда не делась, поэтому строительство и функционирование поселения происходят с множеством ограничений. Надо избегать явно «фонящих» зон, искать относительно чистые источники воды и пищи и до поры до времени не высовывать нос слишком далеко из деревушки. Зато по мере развития технологий наши жители освоят и дезактивацию местности, и создание хорошо защищенной экипировки, в которой можно исследовать руины былой цивилизации.

Постепенно улучшается и инфраструктура поселения. К примеру, поначалу воду приходится чуть ли не ведрами носить на базу, но уже вскоре нам разрешают выкапывать колодцы и мастерить цистерны, а спустя некоторое время дело доходит до своеобразных водопроводов. Главное – чтобы добытчики, уходящие в развалины, приносили оттуда подходящие материалы для крафта. Конечно, на ранних этапах самое ценное недоступно из-за смертельно опасных условий, так что развитие – процесс долгий.

А чтобы мы не расслаблялись, Endzone: A World Apart вдобавок ко всем тяготам насылает на деревню песчаные бури, радиоактивные дожди, засуху, отравляет почву. Все это в комплексе обещает непростую задачку, а пощупавшие игру в «Раннем доступе» докладывают, что и с общим балансом есть определенные проблемы. Ну, никто не обещал, что постапокалипсис будет дружелюбным, правда?

Arkham Horror: Mother’s Embrace

Жанр Приключение/тактика Разработчик Artefacts Studio Издатель Asmodee Digital Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch Дата выхода 23 марта 2021 года

Несмотря на то, что в последние десятилетия слово «Аркхем» стало тесно ассоциироваться с проектами о Бэтмене, ничего общего с приключениями облаченного в костюм супергероя у Arkham Horror: Mother’s Embrace нет. Новинка основана на настольной игре, в свою очередь опирающейся на произведения Говарда Лавкрафта, а Аркхем – вымышленный городок, где происходит всякая чертовщина.

На сей раз нам предстоит расследовать жуткое убийство профессора астрономии в собственном поместье. Следствие ведет группа сыщиков, которую мы собираем из 12 предложенных героев – каждый с уникальными способностями, как водится. Но и их опыта порой не хватает для борьбы с нарастающим безумием от увиденных кошмаров. Психологические травмы, полученные в том числе в таких знаковых местах, как лечебница Аркхема и Мискатоникский университет, будут влиять на повествование, растянутое на девять глав.

Немного снять напряжение следователям помогут пошаговые бои с сектантами и чудовищами. Одни персонажи ловко размахивают холодным оружием, другие метко палят из огнестрельного, третьи используют хитрые устройства, четвертые сыплют разрушительными заклинаниями. Вряд ли стоит ожидать от Arkham Horror: Mother’s Embrace серьезной тактической глубины, однако многообразие всегда радует.

Историей занимаются люди из Fantasy Flight Games, создавшей действительно неплохую настолку с обилием дополнений, так что за эту часть не слишком тревожно. Но вот то, как концепция в целом будет себя чувствовать в виде компьютерной игры, вызывает вопрос – трейлер какой-то неказистый, что ли.

It Takes Two

Жанр Приключение/экшен Разработчик Hazelight Studios Издатель Electronic Arts Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 26 марта 2021 года

Три года назад Hazelight Studios выпустила A Way Out – увлекательное кооперативное приключение, посвященное побегу двух джентльменов из тюрьмы с целью проучить подставившего их бандита. История среднего пошиба расцветала благодаря необходимости все делать в паре, и продажи явно способствовали продолжению банкета. It Takes Two – следующий уровень развития концепции.

В центре внимания Коди и Мэй – супружеская чета, намеревающаяся развестись. Естественно, их дочери Роуз такое не по душе. Она создает двух кукол, в которых родители волшебным образом вселяются, и просит ожившую «Книгу любви» устроить им такие испытания, с помощью которых пара заделает трещину в отношениях. Благодаря тому, что разработчики от серьезной истории перешли к явно сказочной, путешествие Коди и Мэй превращается в головокружительный и сюрреалистичный аттракцион.

К примеру, герои встречают банду белок, живущих в дереве, и вместе с ними участвуют в уничтожении осиного гнезда – а все потому, что Коди когда-то не разобрался с жужжащими соседями. Тут игра превращается в динамичный шутер. В другом эпизоде пара спорит из-за того, что каждый по-своему воспринимает ход времени, – тогда «Книга любви» дает парню возможность перематывать время, а девушке – клонировать себя, и вот перед нами уже платформер.

Разнообразие механик – ключевая «фишка» It Takes Two. Джозеф Фарес, лидер Hazelight Studios, обещает, что две с лишним дюжины мини-игр будут максимально непохожи друг на друга и за 14-15 часов надоесть не успеют. Учитывая, что Фарес имеет немалый режиссерский опыт и уже показал, что знает толк в выстраивании темпа, хочется ему верить. Зря или нет – посмотрим в конце месяца.

Spacebase Startopia

Жанр Управленческая стратегия Разработчик Realmforge Studios Издатель Kalypso Media Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Mac Дата выхода 26 марта 2021 года

Немецкая Realmforge Studios, известная по серии Dungeons – пресному клону Dungeon Keeper, в последнее время занята сразу двумя проектами. Первый – дополнение к Tropico 6 под названием Carribean Skies, в котором Эль Президенте будет следить за жителями посредством дронов. Второй – Spacebase Startopia, то ли ремейк, то ли переосмысление неплохой управленческой стратегии StarTopia двадцатилетней давности.

Нас назначают управляющим многоуровневой космической станции в виде пончика. База заброшена уже 17 лет, и сделать ее центром притяжения многочисленных инопланетных рас – та еще задачка. Мы приступаем к установке генераторов энергии, ремонтируем жилые помещения, организуем минимальный сервис, отправляем специальных дронов на уборку территории – и вот уже ручейки путешественников по галактике прибывают в порт.

Станция разбита на три огромные палубы. Первая, садовая, предназначена для выращивания ресурсов, необходимых для функционирования комплекса, и создания атмосферы, комфортной для гостей. На уровне с развлечениями расположены аквадискотеки и казино с блэкджеком – надо полагать, именно отсюда денежки текут в наш кошелек. Наконец, третий уровень – это служебные помещения, механизмы, поддерживающие работу станции, центры переработки мусора и другие важные объекты.

Но управление базой не ограничивается лишь экономикой и строительством. У нас есть и недоброжелатели, готовые устроить диверсию, заложить бомбу, напрямую атаковать посетителей. Чтобы бороться с негодяями, надо организовать систему охраны в лице здоровенного робокопа и расстреливать вредных жуков. И делать это можно в компании – в Spacebase Startopia предусмотрен кооператив на четырех человек. До релиза несколько недель – есть время собрать команду.

Evil Genius 2: World Domination

Жанр Управленческая стратегия Разработчик Rebellion Developments Издатель Rebellion Developments Платформы PC Дата выхода 30 марта 2021 года

Elixir Studios вспыхнула ярко, но и угасла быстро, оставив после себя две по-своему оригинальные игры: Republic: The Revolution и Evil Genius. Первую собирались портировать на Xbox, вторую – продолжить сиквелом, однако жестокая индустрия испортила планы независимой британской студии, вынудив закрыться. К счастью, интеллектуальные активы выкупила Rebellion Developments и сама занялась развитием вселенной «Злого гения». Сначала были версии для цифровых платформ вроде Facebook, теперь – полноценная вторая часть.

Концептуально отличий не сыскать: мы снова заведуем злодейской супербазой и строим планы по захвату целого света. Амбиции самые смелые: от похищения губернаторов до буквального раскола Аляски. Мы даже можем создать устройство Судного дня! Увы, почему-то не все на Земле разделяют наши интересы. Правительства различных стран отправляют в наше убежище десятки джеймсов бондов для того, чтобы сорвать затею. Остановить их нелегко – понадобятся ловушки всех мастей. Спецагенты со временем будут все более мастеровитыми, так что одной западни точно не хватит, нужны целые сети преград.

А параллельно еще нужно заниматься хозяйством. Райский остров, который облюбовал злодей (их на выбор четыре), без должной инфраструктуры слабо пригоден для реализации коварных замыслов. Руками верных миньонов предстоит возвести бараки, электростанции, хранилища для золотых слитков, лаборатории, мини-фабрики – в общем, целый комплекс. Причем авторы отмечают, что терпеливое строительство базы на сей раз куда важнее, чем прежде.

Evil Genius 2: World Domination трещит по швам от разнообразных функций, и все нужно успевать делать почти синхронно. Активная пауза – отличный помощник, но особое внимание также уделено интерфейсу. Не забыли в Rebellion Developments ни про черный юмор, ни про вычурный визуальный стиль, ни про эпическую оркестровую музыку в духе фильмов про агента 007 – пока что вырисовывается образцовое продолжение отличной игры.

На сдачу

Maquette – головоломка, в которой объекты меняют размеры от крошечных до гигантских в зависимости от перспективы, расскажет нам о тяготах любви (2 марта 2021 года; PC, PlayStation 4/5).

Monster Jam Steel Titans 2 – 38 огромных машин выполняют трюки и гоняют по пяти разнообразным мирам с 12 аренами – теперь и в мультиплеере (2 марта 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Mail Mole – платформер про крота-почтальона, спасающего Морковию от катастрофы (4 марта 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

The Life and Suffering of Sir Brante – текстовая RPG томской студии позволит нам пройти жизненный путь Бранте, устроив его инквизитором, полководцем, судьей или бунтовщиком в средневековом государстве (4 марта 2021 года; PC).

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 4 – Milestone полностью переделала режим карьеры, доработала редактор трасс и смоделировала новый регион (11 марта 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Mundaun – в ужастике, стилизованном под карандашные рисунки, герой борется с демонической сущностью в альпийской долине (16 марта 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Sanity of Morris – вооружившись фонариком, Джонатан Моррис разыскивает отца в городке, захваченном инопланетянами (23 марта 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac).

Balan Wonderworld – Лео и Эмма гуляют по миру чудес, перебирая десятки костюмов, дарующих спецспособности, и знакомятся с 12 сказками (26 марта 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Kaze and the Wild Masks – платформер в классическом стиле, в котором героиня борется с ходячими овощами и разыскивает товарища (26 марта 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Александр Кошта aka Top