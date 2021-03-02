Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Деньги вперед: главные игры марта 2021 года

Несмотря на отсутствие в продаже мощных видеокарт, игроделы не снижают планку и порадуют нас несколькими интересными проектами.
+
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
RTX 3060 Ti - много в наличии, смотри
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Оглавление

Вступление

Игровая индустрия в этом году явно снизила обороты, но хорошие проекты никуда не делись. Долгожданное возвращение Evil Genius, кооперативная игра от авторов A Way Out, переложение настолки «Ужасы Аркхема» – есть на что посмотреть. Также в конце месяца на PC завезут несколько частей Kingdom Hearts, включая третью.

реклама

Чем еще развлечься в начале весны? Ищите в нашей традиционной статье.

600x338 76 KB. Big one: 1920x1080 258 KB

Pascal’s Wager

Жанр Экшен/RPG
Разработчик TipsWorks
Издатель Giant Network Group
Платформы PC
Дата выхода 12 марта 2021 года

Проекты, мимикрирующие под Dark Souls, давно заполонили основные игровые платформы, но на мобильных еще не успели примелькаться. Pascal’s Wager, вышедшая на Android и iOS в первой половине прошлого года, оказалась на удивление качественным подражателем с солидной графикой. Китайские авторы решили, что попытать счастья можно и на компьютерах – так что встречайте портированную версию.

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Из-за некоего катаклизма солнце свалилось в пучины океана, и материк, оставшийся в темноте, вскоре заполнил черный туман, кишащий чудовищами и лишающий простых смертных рассудка. К счастью, нашлись колоссы, своим светом разгоняющие мглу, и вокруг них человечество основало города. Правда, в последнее время и этим титанам нездоровится, и разобраться в ситуации предстоит Терренсу, курьеру, разыскивающему пропавшую жену. В компанию к нему набиваются и другие персонажи – например, здоровяк в золотой маске.

600x338 78 KB. Big one: 1920x1080 401 KB

Pascal’s Wager сложно назвать партийной RPG, однако взаимодействие и переключение между персонажами – ключ к успешному прохождению. Терренс орудует огромным мечом, когда нужны мощные атаки, и колет клинком поменьше, если важна скорость, но с некоторыми противниками у него возникает больше проблем, чем обычно (а игра и без того сложная, ясное дело). Тут на помощь и приходят товарищи. Скажем, плюющихся ядом старух удобнее снимать Виоле, вооруженной мушкетом. К тому же после смерти главного героя можно переключиться на другого и завершить начатое.

В остальном атрибутика Dark Souls видна на каждом шагу. Есть здесь и кости, местный аналог душ, и максимально «толстые» и хитрые боссы, и специальные алтари, отдых возле которых возрождает врагов в окрестностях, и много чего еще. Так что любителям творчества From Software стоит обратить внимание – тем более на PC выйдет полное издание Pascal’s Wager, со всеми дополнениями.

600x338 65 KB. Big one: 1920x1080 383 KB

реклама

Endzone: A World Apart

Жанр Управленческая стратегия
Разработчик Gentlymad
Издатель Assemble Entertainment
Платформы PC
Дата выхода 18 марта 2021 года

Градостроительные симуляторы в сеттинге постапокалипсиса – птица редкая, и Endzone: A World Apart явно не останется совсем без внимания (при всей нишевости). Нас отправляют обустраивать поселение в мире, где террористы в один день уничтожили несколько атомных станций по всему миру, устроив глобальный «чернобыль». Выжившие спрятались в бункерах и спустя полтора века выбрались наружу, чтобы заново освоить одичавшую планету.

Жить предстоит отнюдь не в пустошах – местность густо заросла деревьями и кустами, повсюду бегают зверюшки. Но радиация никуда не делась, поэтому строительство и функционирование поселения происходят с множеством ограничений. Надо избегать явно «фонящих» зон, искать относительно чистые источники воды и пищи и до поры до времени не высовывать нос слишком далеко из деревушки. Зато по мере развития технологий наши жители освоят и дезактивацию местности, и создание хорошо защищенной экипировки, в которой можно исследовать руины былой цивилизации.

600x338 117 KB. Big one: 1920x1080 452 KB

Постепенно улучшается и инфраструктура поселения. К примеру, поначалу воду приходится чуть ли не ведрами носить на базу, но уже вскоре нам разрешают выкапывать колодцы и мастерить цистерны, а спустя некоторое время дело доходит до своеобразных водопроводов. Главное – чтобы добытчики, уходящие в развалины, приносили оттуда подходящие материалы для крафта. Конечно, на ранних этапах самое ценное недоступно из-за смертельно опасных условий, так что развитие – процесс долгий.

А чтобы мы не расслаблялись, Endzone: A World Apart вдобавок ко всем тяготам насылает на деревню песчаные бури, радиоактивные дожди, засуху, отравляет почву. Все это в комплексе обещает непростую задачку, а пощупавшие игру в «Раннем доступе» докладывают, что и с общим балансом есть определенные проблемы. Ну, никто не обещал, что постапокалипсис будет дружелюбным, правда?

600x338 119 KB. Big one: 1920x1080 1114 KB

Arkham Horror: Mother’s Embrace

Жанр Приключение/тактика
Разработчик Artefacts Studio
Издатель Asmodee Digital
Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch
Дата выхода 23 марта 2021 года

Несмотря на то, что в последние десятилетия слово «Аркхем» стало тесно ассоциироваться с проектами о Бэтмене, ничего общего с приключениями облаченного в костюм супергероя у Arkham Horror: Mother’s Embrace нет. Новинка основана на настольной игре, в свою очередь опирающейся на произведения Говарда Лавкрафта, а Аркхем – вымышленный городок, где происходит всякая чертовщина.

На сей раз нам предстоит расследовать жуткое убийство профессора астрономии в собственном поместье. Следствие ведет группа сыщиков, которую мы собираем из 12 предложенных героев – каждый с уникальными способностями, как водится. Но и их опыта порой не хватает для борьбы с нарастающим безумием от увиденных кошмаров. Психологические травмы, полученные в том числе в таких знаковых местах, как лечебница Аркхема и Мискатоникский университет, будут влиять на повествование, растянутое на девять глав.

600x338 61 KB. Big one: 1920x1080 376 KB

Немного снять напряжение следователям помогут пошаговые бои с сектантами и чудовищами. Одни персонажи ловко размахивают холодным оружием, другие метко палят из огнестрельного, третьи используют хитрые устройства, четвертые сыплют разрушительными заклинаниями. Вряд ли стоит ожидать от Arkham Horror: Mother’s Embrace серьезной тактической глубины, однако многообразие всегда радует.

Историей занимаются люди из Fantasy Flight Games, создавшей действительно неплохую настолку с обилием дополнений, так что за эту часть не слишком тревожно. Но вот то, как концепция в целом будет себя чувствовать в виде компьютерной игры, вызывает вопрос – трейлер какой-то неказистый, что ли.

реклама



600x338 100 KB. Big one: 1920x1080 467 KB

It Takes Two

Жанр Приключение/экшен
Разработчик Hazelight Studios
Издатель Electronic Arts
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 26 марта 2021 года

Три года назад Hazelight Studios выпустила A Way Out – увлекательное кооперативное приключение, посвященное побегу двух джентльменов из тюрьмы с целью проучить подставившего их бандита. История среднего пошиба расцветала благодаря необходимости все делать в паре, и продажи явно способствовали продолжению банкета. It Takes Two – следующий уровень развития концепции.

В центре внимания Коди и Мэй – супружеская чета, намеревающаяся развестись. Естественно, их дочери Роуз такое не по душе. Она создает двух кукол, в которых родители волшебным образом вселяются, и просит ожившую «Книгу любви» устроить им такие испытания, с помощью которых пара заделает трещину в отношениях. Благодаря тому, что разработчики от серьезной истории перешли к явно сказочной, путешествие Коди и Мэй превращается в головокружительный и сюрреалистичный аттракцион.

реклама

600x338 97 KB. Big one: 1920x1080 464 KB

К примеру, герои встречают банду белок, живущих в дереве, и вместе с ними участвуют в уничтожении осиного гнезда – а все потому, что Коди когда-то не разобрался с жужжащими соседями. Тут игра превращается в динамичный шутер. В другом эпизоде пара спорит из-за того, что каждый по-своему воспринимает ход времени, – тогда «Книга любви» дает парню возможность перематывать время, а девушке – клонировать себя, и вот перед нами уже платформер.

Разнообразие механик – ключевая «фишка» It Takes Two. Джозеф Фарес, лидер Hazelight Studios, обещает, что две с лишним дюжины мини-игр будут максимально непохожи друг на друга и за 14-15 часов надоесть не успеют. Учитывая, что Фарес имеет немалый режиссерский опыт и уже показал, что знает толк в выстраивании темпа, хочется ему верить. Зря или нет – посмотрим в конце месяца.

600x338 67 KB. Big one: 1920x1080 258 KB

Spacebase Startopia

реклама

Жанр Управленческая стратегия
Разработчик Realmforge Studios
Издатель Kalypso Media
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Mac
Дата выхода 26 марта 2021 года

Немецкая Realmforge Studios, известная по серии Dungeons – пресному клону Dungeon Keeper, в последнее время занята сразу двумя проектами. Первый – дополнение к Tropico 6 под названием Carribean Skies, в котором Эль Президенте будет следить за жителями посредством дронов. Второй – Spacebase Startopia, то ли ремейк, то ли переосмысление неплохой управленческой стратегии StarTopia двадцатилетней давности.

Нас назначают управляющим многоуровневой космической станции в виде пончика. База заброшена уже 17 лет, и сделать ее центром притяжения многочисленных инопланетных рас – та еще задачка. Мы приступаем к установке генераторов энергии, ремонтируем жилые помещения, организуем минимальный сервис, отправляем специальных дронов на уборку территории – и вот уже ручейки путешественников по галактике прибывают в порт.

600x338 106 KB. Big one: 1920x1080 693 KB

Станция разбита на три огромные палубы. Первая, садовая, предназначена для выращивания ресурсов, необходимых для функционирования комплекса, и создания атмосферы, комфортной для гостей. На уровне с развлечениями расположены аквадискотеки и казино с блэкджеком – надо полагать, именно отсюда денежки текут в наш кошелек. Наконец, третий уровень – это служебные помещения, механизмы, поддерживающие работу станции, центры переработки мусора и другие важные объекты.

реклама

Но управление базой не ограничивается лишь экономикой и строительством. У нас есть и недоброжелатели, готовые устроить диверсию, заложить бомбу, напрямую атаковать посетителей. Чтобы бороться с негодяями, надо организовать систему охраны в лице здоровенного робокопа и расстреливать вредных жуков. И делать это можно в компании – в Spacebase Startopia предусмотрен кооператив на четырех человек. До релиза несколько недель – есть время собрать команду.

600x338 91 KB. Big one: 1920x1080 542 KB

Evil Genius 2: World Domination

Жанр Управленческая стратегия
Разработчик Rebellion Developments
Издатель Rebellion Developments
Платформы PC
Дата выхода 30 марта 2021 года

Elixir Studios вспыхнула ярко, но и угасла быстро, оставив после себя две по-своему оригинальные игры: Republic: The Revolution и Evil Genius. Первую собирались портировать на Xbox, вторую – продолжить сиквелом, однако жестокая индустрия испортила планы независимой британской студии, вынудив закрыться. К счастью, интеллектуальные активы выкупила Rebellion Developments и сама занялась развитием вселенной «Злого гения». Сначала были версии для цифровых платформ вроде Facebook, теперь – полноценная вторая часть.

реклама

Концептуально отличий не сыскать: мы снова заведуем злодейской супербазой и строим планы по захвату целого света. Амбиции самые смелые: от похищения губернаторов до буквального раскола Аляски. Мы даже можем создать устройство Судного дня! Увы, почему-то не все на Земле разделяют наши интересы. Правительства различных стран отправляют в наше убежище десятки джеймсов бондов для того, чтобы сорвать затею. Остановить их нелегко – понадобятся ловушки всех мастей. Спецагенты со временем будут все более мастеровитыми, так что одной западни точно не хватит, нужны целые сети преград.

600x338 129 KB. Big one: 1920x1080 2036 KB

А параллельно еще нужно заниматься хозяйством. Райский остров, который облюбовал злодей (их на выбор четыре), без должной инфраструктуры слабо пригоден для реализации коварных замыслов. Руками верных миньонов предстоит возвести бараки, электростанции, хранилища для золотых слитков, лаборатории, мини-фабрики – в общем, целый комплекс. Причем авторы отмечают, что терпеливое строительство базы на сей раз куда важнее, чем прежде.

Evil Genius 2: World Domination трещит по швам от разнообразных функций, и все нужно успевать делать почти синхронно. Активная пауза – отличный помощник, но особое внимание также уделено интерфейсу. Не забыли в Rebellion Developments ни про черный юмор, ни про вычурный визуальный стиль, ни про эпическую оркестровую музыку в духе фильмов про агента 007 – пока что вырисовывается образцовое продолжение отличной игры.

600x338 130 KB. Big one: 1920x1080 751 KB

реклама

На сдачу

  • Maquette – головоломка, в которой объекты меняют размеры от крошечных до гигантских в зависимости от перспективы, расскажет нам о тяготах любви (2 марта 2021 года; PC, PlayStation 4/5).

600x338 63 KB. Big one: 1920x1080 390 KB
  • Monster Jam Steel Titans 2 – 38 огромных машин выполняют трюки и гоняют по пяти разнообразным мирам с 12 аренами – теперь и в мультиплеере (2 марта 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

600x338 94 KB. Big one: 1920x1080 598 KB
  • Mail Mole – платформер про крота-почтальона, спасающего Морковию от катастрофы (4 марта 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

600x338 59 KB. Big one: 1920x1080 205 KB
  • The Life and Suffering of Sir Brante – текстовая RPG томской студии позволит нам пройти жизненный путь Бранте, устроив его инквизитором, полководцем, судьей или бунтовщиком в средневековом государстве (4 марта 2021 года; PC).

600x338 67 KB. Big one: 1920x1080 631 KB
  • Monster Energy Supercross: The Official Videogame 4 – Milestone полностью переделала режим карьеры, доработала редактор трасс и смоделировала новый регион (11 марта 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 93 KB. Big one: 1920x1080 960 KB
  • Mundaun – в ужастике, стилизованном под карандашные рисунки, герой борется с демонической сущностью в альпийской долине (16 марта 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 50 KB. Big one: 1920x1080 271 KB
  • Sanity of Morris – вооружившись фонариком, Джонатан Моррис разыскивает отца в городке, захваченном инопланетянами (23 марта 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac).

600x338 55 KB. Big one: 1920x1080 360 KB
  • Balan Wonderworld – Лео и Эмма гуляют по миру чудес, перебирая десятки костюмов, дарующих спецспособности, и знакомятся с 12 сказками (26 марта 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 96 KB. Big one: 1920x1080 574 KB
  • Kaze and the Wild Masks – платформер в классическом стиле, в котором героиня борется с ходячими овощами и разыскивает товарища (26 марта 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

600x338 75 KB. Big one: 1920x1080 388 KB

Александр Кошта aka Top

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор top главные игры

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
+
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
26
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
9
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
11

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 41
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
210
Биткоин продолжает дешеветь, Эфирум потерял 30% стоимости, а видеокарт в рознице становится больше
85
Партнёры NVIDIA могут перестать выпускать GeForce RTX 3060 Ti, если им не разрешат поднять цены
66
Майнеры продолжают наращивать мощности своих ферм несмотря на снижение курса Ethereum на 30%
152
Xiaomi выпустила Android 11 на MIUI 12 для 45 актуальных смартфонов в версиях RU, Global и China
13
Как снижается эффективность воздушного кулера за годы работы - выяснили на примере моделей Noctua
42
Blackview BV6600 с аккумулятором на 8580 мА*ч и NFC поступает в продажу по сниженной цене
1
Майнеры начали использовать Sony PlayStation 5 для добычи Ethereum
111
GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
102
Центробежные вентиляторы не прижились на серийных GeForce RTX 3090
12
Ученые из Кембриджа рассказали о вреде майнинга и его влиянии на загрязнение окружающей среды
28
Стали известны цены Xiaomi Redmi Note 10
2
На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
187
Процессоры AMD EPYC Genoa получат до 96 ядер, DDR5, PCIe 5.0 и внушительный TDP — данные инсайдера
55
Microsoft выпустила патч, исправляющий критическую ошибку в файловой системе Windows 10
4
Энтузиаст умудрился сократить время загрузки GTA Online почти на 70 %
16
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
52
Стоимость Xiaomi Redmi Note 10 раскрыли за неделю до презентации
4
Уровень энергопотребления Core i7-11700F оказался сравним с i9-10900K под нагрузкой AIDA64 FPU
67
AMD внедряет в Zen4 поддержку набора инструкций AVX512
33

Сейчас обсуждают

Nemo Gdeto
11:59
Какое то сумасшедствие
Стоимость низкокачественной реплики GeForce RTX 3080 FE на торгах достигла $960
Alex Ivanov
11:58
У вас там работнички от бога: $140 тыс. и €67 тыс. наличными, 16 кг золота и сигареты на $53 тыс. пытались провезти украинские дипломаты в служебном автобусе через границу с Польшей. Дипломатическая н...
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
Alex Ivanov
11:57
Клоун, почему-то 80% сообщений в украиских соцсетях не на ридной мове.
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
Alex Ivanov
11:56
Он такой же дохтур как и ты. Оба циркачи. Глаза раскрой, CoviShield, сделана по аналогии с "АстраЗенекой", но в Европе не применяется. ЮАР и другие страны отказались от использования CoviShield, так к...
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
Андрей Белый
11:53
вот так и сгорают ссд,после китайских переходников
Какой SSD выбрать для игр и есть ли разница между дешевыми и дорогими накопителями
Renegade1979
11:53
Клоун, на наших сайтах не пишут на мокшанском наречии "украинские власти" )) Ковишильдик это и есть Астразенека, потому Волянский должен был бы знать, что два раза одна и та ж вакцина не испытывается,...
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
Nemo Gdeto
11:53
Это же стандартная у них мантра: Кошка бросила котят, это Путин виноват))). Никогда они еще не жили так плохо как при ВВП.)))
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
vurdalakec
11:52
Чтобы на самом деле знать удалено ли сообщение, у тебя должен быть дома сервер который ты лично сможешь проверить, а не просто увидеть графическую визуализацию типа "сообщения удалено навсегда"
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
Nemo Gdeto
11:50
Этот укропатриот еще и зрадник страшный))). Постоянно пасется на русскоязычных сайтах. А ведь им Зе это запретил и Фарионша не одобряет))). Он даже по меркам своих свидомых кадр еще тот))). Как можно ...
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
Alex Ivanov
11:50
Читать научись дятел. Это на украинском сайте. Низкопробная вакцина. Индийская вакцина от коронавируса CoviShield производства Serum Institute India, о поставках которой ранее договорился министр здра...
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем