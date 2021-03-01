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Вступление

Компьютерных корпусов много не бывает. Сейчас очень большое разнообразие моделей и каждый может выбрать себе то, что больше нравится и то, что наиболее привлекательно по цене. В конце концов, многие относятся к корпусу просто как к оболочке, в которой должны как-то находиться другие компоненты. Внешний вид играет важную роль. Поэтому все современные производители стараются экономить, но делать красиво, чтобы глаз радовался.

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В конце прошлого века и начале этого компьютерные корпуса представляли из себя большие тяжелые стальные ящики. Сейчас металл дорог и его экономят. Также чаще стараются использовать пластик и стекло. Так или иначе внешний вид постоянно меняется и появляются какие-то современные тренды. Компания AeroCool просто наращивает производство и продолжает выпускать все новые и новые модели. За все это время было много интересных и удивительных решений, которые очень запомнились.

Однако, не стоит забывать, что компания в первую очередь ориентируется на массовый сегмент и поэтому просто выпускает огромное число различных бюджетных модификаций. Рядовые пользователи от этого остаются только в плюсе потому, что появляется большой выбор и не нужно сильно переплачивать за привлекательный дизайн и подсветку. Также корпуса часто комплектуются боковыми стеклянными панелями и вентиляторами. Последние также бывают с подсветкой разных типов. Бывает адресная 5В, бывает фиксированная и RGB на 12В. Поэтому у одной модели может быть даже несколько модификаций и это не только из-за цвета корпуса, но и по оснащению. Нет ничего удивительного в том, что производители хотят где-то сэкономить и унифицировать шасси или какие-то модули, чтобы использовать их в нескольких моделях. Такое наблюдается сплошь и рядом, но как ни странно, очень редко я наблюдал у компании AeroCool.

Сегодня на тестировании оказалась еще одна новая модель, которая называется AeroCool Bionic.

Я уже тестировал модель Atomic. Возможно, эта модель на нее похожа, но часто бывает, что даже созвучные названия не говорят о каком-то сходстве. Например, эта модель – полноформатный ATX, а ту, что я уже рассматривал была mATX. Посмотрим на эту модель более детально и выясним есть ли сходство.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 500 х 430 х 270 мм, масса – 4.88 кг. Прорезей для переноски нет. Можно сделать ручку из скотча или тащить так.

Ничего интересного по упаковке понять не получится. Изображения устройства есть, но они схематичные. Подобное уже не первый раз, но я уже привык.

Сверху и снизу нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение не передает объем, и даже непонятна структура передней панели. Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower. Я с этим не соглашусь, поскольку, на мой взгляд, это ближе по размерам и весу к Mini Tower, но производителю виднее. Далее говорят про какую-то динамично-футиристичную панель спереди. Еще сообщают, что можно установить СЖО и два вентилятора снизу для лучшего обдува видеокарты. Эти два пункта сильно притянуты за уши, ведь места внутри не так уж много, но об этом позднее.

Посмотрим на противоположную сторону.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.5 мм, передняя панель из пластика ABS и много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках, включая русский, сообщается следующая информация:

RGB LED дизайн на передней панели;

Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 8;

Максимальная высота системы охлаждения процессора - 158 мм;

Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 297 мм.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх.

Корпус зажат в две панели из вспененного полиэтилена, при извлечении статический заряд не образуется.

Комплект поставки скрывается внутри корпуса. Он состоит из инструкции и коробки с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

Комплект разных винтов.

Пластиковый адаптер для закручивания втулок.

Несколько нейлоновых стяжек.

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Дизайн и особенности

Корпус не такой уж большой, лишь немного вытянут в высоту. Однако, это даже близко не Atomic, где ширина достаточно большая – 230 мм. Там главная особенность корпуса – это 200 мм вентилятор спереди. Здесь вентилятора спереди нет вообще, но есть посадочные места под 120 и 140 мм.

Габариты корпуса согласно спецификации, составляют 206 х 360 х 450 мм. Масса – 3.97 кг.

В описании указано, что одна боковая стенка из стекла, а другая стальная. Корпус размера Midi Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с элементом подсветки. В местах соединения элементов рамы используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но ничего не гнется, мнется. Также нет люфтов и зазубрин.

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В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

Как обычно, корпус выглядит дороже, чем стоит на самом деле. Передняя панель хоть и пластиковая, но выглядит очень даже неплохо, благодаря асимметрии и вставке из белого пластика с модулем подсветки.

Передняя панель должна все внимание отвлекать на себя, но пластик смотрится не очень роскошно.

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Возможно, надо было использовать какую-то текстуру. Как вариант, ее можно было сделать под карбон. Так было бы интереснее. Боковая стеклянная панель здесь держится очень просто на четырех винтах с резиновыми шайбами, которые фиксируют его сбоку через отверстия в стекле.

Стекло обклеено пленкой и кажется немного тонированным. На самом деле если и есть тонировка, то совсем небольшая.

Правая стальная стенка крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

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Она не выпуклая, а с небольшим выступами по краям, которые обеспечивают дополнительное пространство около 5 мм.

Смотрится корпус интересно, но немного брутально из-за грубоватой передней панели. Он получается не широкий и не глубокий, зато вытянутый в высоту. Есть тоннель внизу, где спрятан блок питания и часть его проводов. Металл тонкий, но такая картина сейчас даже на дорогих моделях.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

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Сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим четыре черные пластиковые, круглые ножки с резиновой вставкой посередине для лучшей устойчивости.

Крепится каждая ножка при помощи самореза, который закручивается в нижнюю панель. Корпус стоит на ровной поверхности очень устойчиво.

Еще мы могли здесь заметить, что сеточки в районе расположения блока питания, которая является пылевым фильтром – нет.

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Не впервые уже видеть такое. Понятно, что такая сетка способна остановить лишь крупные фрагменты всю мелкую структуру она пропустит сквозь себя без проблем. Переходим к верхней части.

Сверху тоже нет сетки для улавливания пыли. Есть кнопки Power и переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0 и один USB 2.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри это все выглядит не так красиво. Разъемы крепятся не на передней панели, а на самой раме. Для этого к ней крепится специальный модуль с кнопками и разъемами.

Сама передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика ABS черного цвета. Изнутри и снаружи она выглядит простовато, не хватает какой-то фактуры. Объемная только наклейка с эмблемой фирмы-производителя AeroCool. Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса.

Внутренний RGB модуль подсветки оборудован собственным контроллером.

Вентиляторов спереди нет, но есть монтажные отверстия для установки трех 120 мм или двух 140 мм устройств. Можно установить вентиляторы с подсветкой, но передняя панель глухая и за ней ничего не видно, поэтому нет смысла выкидывать деньги на ветер. Один вентилятор 120 мм находится сзади и работает на вытяжку.

Характеристика двигателя 12 В, 0.18 А. Он подключается либо к разъему Molex, либо 3-pin FAN. Максимальная скорость составляет 1000 об/мин, и получается достаточно тихо.

В нижнем кожухе есть места для установки двух вентиляторов диаметром 120 мм сверху. В моем случае это было вполне реально потому, что я использовал mATX плату. С полноформатной платой такой фокус не сработает.

Кроме того, отверстия для прохождения воздуха есть, но снизу ему банально неоткуда браться и там укладывается основная часть кабелей. А еще в тоннель изнутри устанавливается блок питания и фиксируется винтами сзади.

На задней панели находится вырез для заглушки материнской платы и заглушки слотов расширения. Модель бюджетная и поэтому они просто выламываются.

С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3.5”. Один устанавливается внутрь, а другой сверху. Также сверху вместо 3.5” можно установить накопитель 2.5”.

Также дополнительно два накопителя 2.5” можно установить на внутренней панели. Для этого предусмотрены специальные отверстия. Делать это не очень удобно потому, что закручивать винты приходится, с другой стороны.

Основные особенности посмотрели, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Bionic проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-Pro S, версия BIOS 2807;

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);

Видеокарта: Radeon RX 580 8 Гбайт;

Накопитель: SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Сборка системы

Удивительно, но сборка не заняла особых проблем. Не повезло только с видеокартой, но об этом стоит думать перед покупкой корпуса. Вся информация есть на сайте производителя, но не очень корректная, поэтому это нужно было учесть. В остальном все отлично.

При сборке использовался огромный двухбашенный кулер с вентилятором диаметром 140 мм, и все удачно разместилось. Больше всего мне понравилось то, что удалось без особого труда разместить пучок кабелей блока питания Aero Bronze 750. Хотя для такой системы хватило бы и более простой модели на 500 Вт.

Во время тестирования я пробовал улучшить вентиляцию и решил добавить один неплохой вентилятор спереди. Взял первое, что попалось под руки – Fractal Dynamic X2 GP-14. Он относительно тихий и неуправляемый.

Причем панель достаточно массивная, и я думал, что вентилятор спрячется за ней, и его не надо будет пихать внутрь. Не получилось. Она чуть-чуть не закрывается. Не хватает буквально пары миллиметров. Пришлось ставить внутрь.

Парадокс в том, что когда спереди установлена сетка, производитель ставит RGB-вентиляторы, когда ее нет – не ставит вообще ничего, как будто одна подсветка решит вопрос вентиляции. Не совсем разумно. Желательно ставить вентилятор спереди.

Итак, свободного места для проводов достаточно. Длинный блок питания влезает, если снять корзину.

После того, как система собрана, можно запустить ее и оценить работу подсветки и переключение разных режимов.

Специально записал видео с закрытой боковой крышкой после того, как меня завалили вопросами: закрывается она с этим кулером или нет. Также записал еще один ролик, чтобы показать, как это выглядит внутри.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Bionic и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Один штатный вентилятор (Def);

Все вентиляторы включены (Def+140);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Даже на максимальных оборотах вентиляторы работают с приемлемым уровнем шума, однако ничего не мешает регулировать их скорость через BIOS материнской платы. Таким образом можно добиться лучшего соотношения шума и эффективности. И никто не запрещает использовать резисторы или просто подключить вентиляторы на 7 В.

Заключение

Кто еще не в курсе, слоган компании AeroCool: «Save money. Build better» («Сохрани деньги и сделай лучше»). Корпус действительно недорогой и полностью соответствует описанию, но это точно не Atomic и даже не близко. Эта модель совсем другая и очень напоминает Quantum Mesh, особенно сверху и снизу. В целом сходства больше, но точно отличаются передние панели и вентиляторы.

Мною уже отмечалось несколько раз, что унификация – это неплохо, она позволяет производителю найти удачный каркас и работать с ним дальше, совершенствуя его. Здесь такого не скажешь. Хотя, как бюджетный вариант, выглядит очень неплохо, и производитель явно подстраховался, чтобы пользователь не смог установить огромную видеокарту. Поэтому пользователь и производитель взаимно не будут переживать за перегрев мощного «железа».

Что касается больших воздушных кулеров, то тут никаких проблем не возникло, и Noctua D15 влез без особых усилий.

Приблизительно такая же картина наблюдается со всем остальным. Самое главное – материнская плата отлично размещается, есть пространство для обслуживания, подключения и других манипуляций, но места не с избытком. За правой боковой стенкой его крайне мало, и тем не менее огромный пучок проводов от БП я разместил без проблем. Это говорит о неплохой эргономике.

В остальном придираться к чему-то глупо – это бюджетный корпус со стеклянной боковой панелью. Что еще от него можно хотеть? Все самое необходимое присутствует. Что может не устроить? Тонкий металл? Такое сейчас сплошь и рядом. Корпус предназначен для недорогой сборки с не очень мощной начинкой и короткой видеокартой – это самое главное, что должен помнить покупатель.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: