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Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super

Тест Intel Core i5-9600KF и AMD Ryzen 5 3600 в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-9600KF и AMD Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

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Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.

1% low и average FPS

Assassin's Creed Unity

  • Версия 1.5.0
  • DirectX 11.
    • Качество прорисовки местности - максимально высокое.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество теней - PCSS.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество сглаживания - FXAA.
    • Свечение - включено.

1% low и average FPS

Battlefield 1

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  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптичемкая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

1% low и average FPS

Crysis 3

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  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

1% low и average FPS

DEATH STRANDING

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  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • FidelityFX CAS - выключена.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

Deliver Us The Moon

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  • Версия 1.4.2.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - TAA-высокое.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Разрешение теней - эпическое.
    • Трассировка лучей - выключена.

1% low и average FPS

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

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  • Версия 1.09.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - включено.
    • Резкость - выключена.
    • Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Скринспейсовые тени - включены.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
    • Качество теней от солнца - ультра высокое.
    • Качество ткани - высокое.
    • Размытие в движении - включено.
    • Свечение - включено.
    • Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
    • Качество дальних теней - наилучшее.
    • Объемный туман - ультра высокий.
    • Фоновое размытие тумана - включено.

1% low и average FPS

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

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  • Версия 14457777.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Затенение объектов - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Объемный свет - SSBC+.
    • Блики - свечение + блики.
    • Масштаб глубины резкости - включен.
    • Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
    • Сглаживание - выключено.

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что модели Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600 показали равные результаты.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

  • Процессор Core i5-9600KF был быстрее модели Ryzen 5 3600 в игре Anno 1800.
  • Процессор Core i5-9600KF был в паритете с моделью Ryzen 5 3600 в играх Assassin's Creed Unity, DEATH STRANDING, Deliver Us The Moon, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
  • Процессор Core i5-9600KF был медленнее модели Ryzen 5 3600 в играх Battlefield 1 и Crysis 3.

Процессор компании Intel был быстрее соперника из зеленого лагеря в одной игре, показал одинаковую с ним производительность в пяти проектах, и отстал от конкурента в двух играх.

Модели Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600 показали высокие результаты в большинстве протестированных игр.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i5-9600KF - 15 150 рублей;

  • Ryzen 5 3600 - 15 000 рублей;

Соотношение стоимости и производительности процессторов (рубль/average FPS)

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность оба протагониста оказались привлекательными для покупки.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии процессоров Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600 победитель не был выявлен. Обе модели были равны, как в "чистой" производительности, так и по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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