Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-9600KF и AMD Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.
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Посмотрим, кто выйдет победителем.
Результаты тестов: сравнение производительности
Anno 1800
- Версия 1.0 Update 8.1.
- DirectX 12
- Сглаживание - 4X.
- Качество шейдеров - высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Дальность прорисовки - максимальная.
- Положение солнца - закрепленное.
- Качество текстур - высокое.
- Качество освещения - очень высокое.
- Детализация воды - высокая.
- Детализация объектов - максимально высокая.
- Детализация рельефа - высокая.
- Детализация толпы - максимально высокая.
Assassin's Creed Unity
- Версия 1.5.0
- DirectX 11.
- Качество прорисовки местности - максимально высокое.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество теней - PCSS.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество сглаживания - FXAA.
- Свечение - включено.
Battlefield 1
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- Версия 1.0 сборка 26338.
- DirectX 12.
- Угол обзора на технике - 95.
- Размытие в движении - 50%.
- Эффекты глубины резкости - включены.
- Хроматическая абберация - включена.
- Зернистость изображения - включена.
- Виньетирование - включено.
- Оптичемкая дисторсия - включена.
- Разрешение - 100%.
- Ограничение частоты кадров - 200.
- Рендеринг последующих кадров - включен.
- Ограничение памяти графического процессора - выключено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Сглаживание - ТАА высокое.
- Глобальное затенение - HBAO.
Crysis 3
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- Версия 1.3.
- DirectX 11.
- Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
- Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
- Разрешение текстур - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество объектов - максимальное.
- Качество частиц - максимальное.
- Качество пост-обработки - максимальное.
- Качество затенения - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Степень размытости - высокая.
- Блики - включены.
DEATH STRANDING
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- Версия Бета.
- DirectX 12.
- Детализация объектов - очень высокая.
- Память для стриминга текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Объемный свет - включен.
- Отражения в экранном пространстве - включены.
- NVIDIA DLSS - выключена.
- FidelityFX CAS - выключена.
- Сглаживание - TAA.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие в движении - включено.
Deliver Us The Moon
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- Версия 1.4.2.
- DirectX 12.
- Сглаживание - TAA-высокое.
- NVIDIA DLSS - выключена.
- Качество пост-обработки - эпическое.
- Качество текстур - эпическое.
- Разрешение теней - эпическое.
- Трассировка лучей - выключена.
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
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- Версия 1.09.
- Vulkan.
- Сглаживание - включено.
- Резкость - выключена.
- Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Скринспейсовые тени - включены.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
- Качество теней от солнца - ультра высокое.
- Качество ткани - высокое.
- Размытие в движении - включено.
- Свечение - включено.
- Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
- Качество дальних теней - наилучшее.
- Объемный туман - ультра высокий.
- Фоновое размытие тумана - включено.
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
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- Версия 14457777.
- Vulkan.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Затенение объектов - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Объемный свет - SSBC+.
- Блики - свечение + блики.
- Масштаб глубины резкости - включен.
- Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
- Сглаживание - выключено.
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что модели Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600 показали равные результаты.
Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
- Процессор Core i5-9600KF был быстрее модели Ryzen 5 3600 в игре Anno 1800.
- Процессор Core i5-9600KF был в паритете с моделью Ryzen 5 3600 в играх Assassin's Creed Unity, DEATH STRANDING, Deliver Us The Moon, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
- Процессор Core i5-9600KF был медленнее модели Ryzen 5 3600 в играх Battlefield 1 и Crysis 3.
Процессор компании Intel был быстрее соперника из зеленого лагеря в одной игре, показал одинаковую с ним производительность в пяти проектах, и отстал от конкурента в двух играх.
Модели Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600 показали высокие результаты в большинстве протестированных игр.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.
Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.
- Core i5-9600KF - 15 150 рублей;
- Ryzen 5 3600 - 15 000 рублей;
Соотношение стоимости и производительности процессторов (рубль/average FPS)Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность оба протагониста оказались привлекательными для покупки.
Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии процессоров Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600 победитель не был выявлен. Обе модели были равны, как в "чистой" производительности, так и по привлекательности для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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