Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ.
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Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.
Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
Результаты тестов: сравнение производительности
Anno 1800
- Версия 1.0 Update 8.1.
- DirectX 12
- Сглаживание - 4X.
- Качество шейдеров - высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Дальность прорисовки - максимальная.
- Положение солнца - закрепленное.
- Качество текстур - высокое.
- Качество освещения - очень высокое.
- Детализация воды - высокая.
- Детализация объектов - максимально высокая.
- Детализация рельефа - высокая.
- Детализация толпы - максимально высокая.
Assassin's Creed Unity
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- Версия 1.5.0
- DirectX 11.
- Качество прорисовки местности - максимально высокое.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество теней - PCSS.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество сглаживания - FXAA.
- Свечение - включено.
Battlefield 1
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- Версия 1.0 сборка 26338.
- DirectX 12.
- Угол обзора на технике - 95.
- Размытие в движении - 50%.
- Эффекты глубины резкости - включены.
- Хроматическая абберация - включена.
- Зернистость изображения - включена.
- Виньетирование - включено.
- Оптичемкая дисторсия - включена.
- Разрешение - 100%.
- Ограничение частоты кадров - 200.
- Рендеринг последующих кадров - включен.
- Ограничение памяти графического процессора - выключено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Сглаживание - ТАА высокое.
- Глобальное затенение - HBAO.
Crysis 3
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- Версия 1.3.
- DirectX 11.
- Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
- Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
- Разрешение текстур - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество объектов - максимальное.
- Качество частиц - максимальное.
- Качество пост-обработки - максимальное.
- Качество затенения - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Степень размытости - высокая.
- Блики - включены.
DEATH STRANDING
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- Версия Бета.
- DirectX 12.
- Детализация объектов - очень высокая.
- Память для стриминга текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Объемный свет - включен.
- Отражения в экранном пространстве - включены.
- NVIDIA DLSS - выключена.
- FidelityFX CAS - выключена.
- Сглаживание - TAA.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие в движении - включено.
Deliver Us The Moon
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- Версия 1.4.2.
- DirectX 12.
- Сглаживание - TAA-высокое.
- NVIDIA DLSS - выключена.
- Качество пост-обработки - эпическое.
- Качество текстур - эпическое.
- Разрешение теней - эпическое.
- Трассировка лучей - выключена.
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
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- Версия 1.09.
- Vulkan.
- Сглаживание - включено.
- Резкость - выключена.
- Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Скринспейсовые тени - включены.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
- Качество теней от солнца - ультра высокое.
- Качество ткани - высокое.
- Размытие в движении - включено.
- Свечение - включено.
- Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
- Качество дальних теней - наилучшее.
- Объемный туман - ультра высокий.
- Фоновое размытие тумана - включено.
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Версия 14457777.
- Vulkan.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Затенение объектов - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Объемный свет - SSBC+.
- Блики - свечение + блики.
- Масштаб глубины резкости - включен.
- Сглаживание (пост-обработка) - FXAA.
- Сглаживание - выключено.
Среднегеометрическая производительность систем в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировала конфигурация Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ. После разгона ее догнала конкурирующая связка Core i3-9350КF & GeForce GTX 1660.
Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.
- Конфигурация Core i3-9350КF & GeForce GTX 1660 была быстрее связки Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ в играх Anno 1800, Assassin's Creed Unity, DEATH STRANDING и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
- Конфигурация Core i3-9350КF & GeForce GTX 1660 была в паритете со связкой Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ в играх Deliver Us The Moon и Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.
- Конфигурация Core i3-9350КF & GeForce GTX 1660 была медленнее связки Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ в играх Battlefield 1 и Crysis 3.
Система Core i3-9350КF & GeForce GTX 1660 опередила связку Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ в четырех играх, показала с ней равные результаты в двух проектах и была медленнее в двух играх.
Связки Core i3-9350КF & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ обеспечили комфортную производительность в большинстве игр.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
По соотношению цена/производительность в штатном режиме лидировала конфигурация Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ. После разгона обе связки были одинаково привлекательными для покупки.
Итак, опираясь на результаты тестов можно утверждать, что в противостоянии систем Core i3-9350КF & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ победитель не был выявлен. Да, в номинальном режиме работы с незначительным отрывом от соперника лидировала конфигурация AMD. Однако после разгона связки Core i3-9350КF & GeForce GTX 1660 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ показали равные результаты в общем зачете, вдобавок были одинаково привлекательными для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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