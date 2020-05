Оглавление

Вступление

Апрель 2004 года сейчас кажется чем-то очень далеким. AMD вытесняет Intel с лидирующих позиций в тестах производительности процессоров, красный барон начинает сезон с нескольких побед в погоне за седьмым чемпионским титулом, а в Москве проходит горячее мероприятие, посвященное анонсу GeForce 6800 Ultra – последней флагманской видеокарте NVIDIA с интерфейсом AGP. В конце года будет представлено и последнее решение ATI с нативным интерфейсом AGP – Radeon X850 XT PE.

реклама

Но, несмотря на то, что ATI и NVIDIA более не считали целесообразным выпуск AGP-видеокарт с наиболее производительными графическими процессорами, усилиями вендоров такие решения появлялись еще несколько лет. Последней видеокартой с интерфейсом AGP, основанной на таком же чипе, как топовая актуальная видеокарта с интерфейсом PCI-Express, стал Radeon HD 3850 AGP. Можно предположить, что данная видеокарта стала массовой, поскольку сейчас не составляет особого труда приобрести ее на вторичном рынке. Чего нельзя сказать о некоторых видеокартах, появление которых в продаже в наши дни не проходит незамеченным коллекционерами и любителями ретро-железа.

Вне всяких сомнений одной из наиболее интересных видеокарт можно назвать GeForce 7950 GT. Основанная на полноценном графическом процессоре G71, данная видеокарта является самой быстрой когда-либо выпущенной видеокартой NVIDIA с интерфейсом AGP. Многие наверняка вспомнят такую видеокарту на G71 как Gainward Bliss 7800 GS+ Golden Sample, но она довольствовалась графическим процессором от 7900 GT с меньшей рабочей частотой – 450 МГц против 550 МГц у 7950 GT. Весьма любопытным является то, что изначально NVIDIA не способствовала появлению видеокарт AGP с полностью функциональными графическими процессорами G70/G71.

Именно этим объясняется то, что Gainward называл свои видеокарты «7800 GS+» вместо «7800 GT» (G70) и «7900 GT» (G71), которыми они фактически являлись. Все изменилось в марте 2007 года, когда стало известно о скором появлении видеокарты GeForce 7950 GT AGP. А произошло это, вероятно, потому, что видеокарты PCI-Express с графическим процессором G71 планировали снять с производства в силу их неактуальности после перехода на унифицированную шейдерную архитектуру, но запасы уже произведенных графических процессоров еще предстояло реализовать.

Несмотря на столь увлекательную предысторию, можно с уверенностью сказать, что ни одна видеокарта NVIDIA не войдет даже в тройку самых быстрых видеокарт с интерфейсом AGP. Помимо уже упомянутого Radeon HD 3850 AGP, претендентами на подиум являются модели HD 4670, HD 4650, X1950 XT… Но и этим список сильных для GeForce 7950 GT AGP соперников не ограничивается. Далее в нем располагаются видеокарты X1950 Pro и HD 2600 XT.

реклама

Однако вернемся к борьбе за лидерство в сегменте AGP-видеокарт, где существует лишь двое претендентов – HD 3850 и HD 4670. На одной чаше весов 256-битная шина памяти и большее количество блоков растеризации, на другой – более высокая частота ядра, большее количество текстурных блоков и целый гигабайт видеопамяти. Можно предположить, что исход состязания между данными видеокартами в значительной степени будет зависеть от выбора игр для тестирования и их настроек качества.

Одной из целей коллекционирования утративших актуальность компьютерных комплектующих может являться их сравнение друг с другом. Идея сравнить топовые видеокарты с интерфейсом AGP появилась у меня практически сразу, когда я начал собирать интересные мне видеокарты прошлых лет. Первой среди них стала именно 7950 GT в декабре 2015 года, а в сентябре 2019 года удалось приобрести последнюю видеокарту в вишлисте данного гипотетического тестирования.

Помимо двух очевидных лидеров, я решил включить в тестирование некоторые быстрые видеокарты своего времени, каждая из которых заслуживает отдельного внимания. И сейчас я предлагаю вам познакомиться с частью моей коллекции видеокарт.

Участники тестирования

Мысленно перенесемся в 2009 год. В сегменте настольных компьютеров лидирующие позиции занимают процессоры Core i7 первого поколения, а наиболее производительными видеокартами являются представители NVIDIA с графическим процессором GT200b – GTX 285, GTX 295, а позднее и легендарная ASUS Mars. Но это всё PCI-Express и нам не интересно. В сегменте AGP-видеокарт свой чемпион – Radeon HD 3850.

Но одна за другой следуют новости от вендоров об анонсах новинки с графическим процессором AMD нового поколения – Radeon HD 4670. Сможет ли претендент одолеть действующего чемпиона? Что же, давайте это выясним. Итак, встречайте участников!

Radeon HD 4670

Как и в спорте, первым на ринг выходит претендент. Анонс Radeon HD 4670 состоялся 10 сентября 2008 года. Графический процессор RV730 XT позиционировался как недорогое решение для среднего сегмента рынка PCI-Express видеокарт, был выполнен по техпроцессу 55 нм, содержал 320 унифицированных шейдерных процессоров, 32 текстурных блока, 8 блоков растеризации и работал на частоте 750 МГц. Потенциально такой набор характеристик делал его грозным соперником для Radeon HD 3850 со схожими возможностями графического процессора, но меньшими рабочими частотами, если бы не одно но – шина памяти новинки составляла всего 128 бит, что являлось вполне нормальным для рекомендуемой цены 79 долларов США.

Первым об анонсе Radeon HD 4670 AGP заявил PowerColor. Такая карта однажды попала мне в руки, но впечатления не произвела. Если в спецификациях для PCI-Express физическая частота работы памяти составляла 1000-1100 МГц, то для AGP-видеокарты PowerColor частота работы памяти была на треть ниже – 667 МГц, что при узкой шине памяти довольно негативно сказывалось на производительности. Еще одним недостатком стал BIOS данной видеокарты, не имевший режима овердрайва, что делало невозможным ее разгон без модификации прошивки.

К счастью, в HIS не наступили на подобные грабли и предложили свой вариант HD 4670 AGP с более быстрой памятью, частота которой в разных партиях составляла 800 или 873 МГц, а BIOS был «правильным» и позволял «раскрывать потанцевал» всем желающим. Также вариант HIS получил фирменную систему охлаждения IceQ, которая, не смотря на эффектный внешний вид, состояла из довольно простого алюминиевого радиатора и не имела ни тепловых трубок ни радиаторов на чипах памяти и VRM. Объем памяти, как и у видеокарты PowerColor, составлял 1024 МБ, что было в два раза больше, чем у Radeon HD 3850 AGP.

Знакомьтесь же, перед вами самый быстрый из возможных вариант Radeon HD 4670 с интерфейсом AGP – HIS первой ревизии с частотой памяти 873 МГц!

Демонтировав довольно незамысловатую систему охлаждения от Arctic Cooling, можно установить, что графический процессор произведен на 34 неделе 2009 года. Микросхемы памяти Samsung имеют маркировку K4W1G1646E-HC11, что указывает на время выборки 1,1 нс и теоретически означает способность работать на частоте 909 МГц. Фактически же память работает на практически максимальной для себя частоте 873 МГц.

Из других особенностей рассматриваемого экземпляра – наличие разъема HDMI и традиционно расположенный с обратной стороны печатной платы переходной мост Rialto, защищенный от сколов похожим на термопрокладку материалом.

реклама

реклама

Наличие HDMI может быть весьма оправданным, ведь графический процессор RV730 принес в AGP-сегмент технологию UVD2, что обеспечило поддержку большего количества видеоформатов в сравнении с UVD1 у видеокарт HD 3xxx. На практике это позволило аппаратно декодировать любые видео с разрешением 1920 x 1080, включая ремуксы Blu-Ray и DVD-HD.

Я не раз сталкивался с тем, что при просмотре некоторых фильмов на компьютере с видеокартой HD 3850 декодирование полностью осуществлялось центральным процессором, тогда как те же самые фильмы без шума и пыли можно было смотреть на HTPC со встроенной видеокартой HD 4200, не нагружая при этом центральный процессор. Очевидно, что в случае HD 4670 все преимущества технологии UVD2 сохраняются, а разъем HDMI дает возможность подключить телевизор, чтобы смотреть на нем фильмы или играть на большом экране.

Закончить знакомство с HIS Radeon HF 4670 AGP предлагаю скриншотом утилиты GPU-Z.

реклама

Музыка отыграла, претендент на чемпионский пояс прогревает графический процессор на холостых оборотах и разминается в синем углу ринга, а мы ожидаем выхода действующего чемпиона.

Radeon HD 3850

Семейство видеокарт c графическим процессором RV670 было представлено 19 ноября 2007 года и включало две модели с интерфейсом PCI-Express – HD 3850 и HD 3870. Различие между ними заключалось в тактовых частотах и типе памяти. В случае HD 3850 частоты составляли 669/828 МГц, а для HD 3870 они были повышены до 775/900 или 775/1125 МГц в зависимости от типа памяти – GDDR3 или GDDR4. Объем памяти при этом составлял до 1024 МБ.

Первые сообщения о выпуске видеокарты HD 3850 с интерфейсом AGP появились еще до официального анонса видеокарт PCI-Express. Как и в случае с HD 4670, первым отстрелялся PowerColor, представив свой вариант HD 3850 AGP с системой охлаждения ZEROTherm, радиатор которой был сделан из меди, а теплоотвод осуществлялся при помощи тепловых трубок. Неприятным моментом стало то, что часть видеокарт PowerColor предлагалась с частотами 669/700 МГц, а возможность повысить напряжение питания графического процессора путем модификации BIOS (софтвольтмод) отсутствовала.

Следом за PowerColor свои варианты представили Sapphire, GeCube, HIS и Club3D. Если судить по предложениям на вторичном рынке, наиболее массовыми стали видеокарты Sapphire и PowerColor. Частоты Sapphire при этом совпадают с эталонными 669/828 МГц, а видеокарта хорошо разгоняется, в том числе благодаря возможности софтвольтмода. Единственным минусом варианта HD 3850 AGP от Sapphire является не особенно эффективная и достаточно шумная однослотовая система охлаждения. Подробно познакомиться с видеокартой Sapphire HD 3850 AGP можно в моем материале «Глоток воздуха для системы AGP – Radeon HD 3850: процессорозависимость, энергопотребление, разгон».

реклама

Наибольший интерес вызывает видеокарта HIS с фирменной системой охлаждения IceQ3 и повышенными до 720/910 МГц рабочими частотами. Во-первых это самая быстрая видеокарта среди всех вариантов Radeon HD 3850 AGP. Во-вторых, многим еще со времен Radeon 9700 Pro нравятся видеокарты серии «IceQ».

И хотя найти видеокарту HIS с IceQ3 мне не удалось, поскольку на вторичном рынке она появляется довольно редко, с точки зрения чистой производительности в рамках данного тестирования трагедии в этом никакой нет. Как уже было сказано, видеокарты Radeon HD 3850 AGP прекрасно разгоняются, поэтому я пошел проверенным путем – взял стандартную видеокарту производства Sapphire и немного ее доработал, а именно – установил систему охлаждения Thermaltake DuOrb. Получилось, на мой взгляд, довольно эстетично и эффективно.

реклама

Видеокарта HD 3850 была протестирована в двух режимах – 669/828 МГц (номинал для Sapphire) и 720/910 МГц (номинал для HIS IceQ3). Из-за особенностей делителя частот реальная частота GPU во втором случае вместо 720 МГц составила 715 МГц. Для тестирования второго режима частоты 720/910 МГц были прошиты в BIOS видеокарты.

Тем, кто захочет повторить установку Thermaltake DuOrb на Radeon HD 3850 AGP, могу посоветовать приготовить дремель и паяльник. Доработка требуется не сложная, но без нее установить не получится.

На фотографии выше конденсатор в цепи питания видеопамяти, расположенный слева от верхней катушки индуктивности, был заменен на конденсатор с твердым электролитом высотой 8 мм, емкостью 820 мкФ и напряжением 2,5В, аналогичный тем, что установлены в цепи питания графического процессора.

реклама

Графический процессор RV670 произведен на 32 неделе 2009 года. Микросхемы памяти производства Hynix с маркировкой H5RS5223CFR-NOC расположены с одной стороны печатной платы и, согласно спецификации, должны работать на частоте 1000 МГц при напряжении VDD/VDDQ=2.05V.

реклама

Следует отметить, что это второй экземпляр Sapphire HD 3850 AGP, которым я владею. Первая видеокарта принадлежала к более ранней партии (дата производства RV670 – 10 неделя 2008 года) и отличалась тем, что на ней была установлена память производства Samsung. Внешне ранний экземпляр выделялся синей маркировкой конденсаторов в цепи питания графического процессора.

При взгляде на совместную фотографию претендента на титул и действующего чемпиона напрашиваются аналогии с Давидом и Голиафом, но не будем делать поспешные выводы. Кстати, обратите внимание, в отличие от Sapphire HD 3850 AGP с 8-пиновым разъемом дополнительного питания, видеокарта HIS HD 4670 AGP довольствуется скромным 4-пиновым «молексом».

Как и RV730, графический процессор RV670 произведен по технологии 55 нм, но содержит чуть большее количество транзисторов и равное количество блоков ROP и TMU. Главным аргументом RV670 является при этом большая в два раза пропускная способность шины памяти.

Обе рассмотренные видеокарты принадлежат к поколению видеокарт с поддержкой DirectX 10, тогда как последние флагманские видеокарты с нативным интерфейсом AGP поддерживали лишь различные виды DirectX 9. Настало время представить почетных участников тестирования – флагманские видеокарты ATI и NVIDIA 2004 года.

GeForce 6800 Ultra

И первой из них рассмотрим преемника многострадальной серии GeForce FX с графическим процессором NV40, с истории анонса которого и началась сегодняшняя статья.

Флагманская видеокарта с русалкой интересна тем, что существовала сразу в нескольких вариантах. Вслед за первоначально представленной версией с интерфейсом AGP, последовал вариант на PCI-Express с переходным мостом HSI на подложке графического процессора. Третий вариант был создан на базе Quadro FX 4400 и отличался удвоенным объемом памяти – 512 МБ.

Интересной особенностью является то, что подавляющее большинство референсных видеокарт 6800 Ultra с интерфейсом AGP комплектовались простеньким алюминиевым радиатором, тогда как все подобные видеокарты на PCI-Express получили медный радиатор. Исключением среди видеокарт на AGP стали версии Extreme, частота графического процессора которых была увеличена с 425 до 450 МГц.

Сколько видеокарт версии Extreme было произведено, история умалчивает. Предположу, что весьма немного, такие карты являются редкостью и лично мне в продаже не попадалиссь. А ведь модификация Extreme предполагалась в качестве конкурента видеокарте Radeon X800 XT Platinum Edition, которую в то время можно было свободно купить в магазине, а в наше время не составляет труда найти её на вторичном рынке.

Графический процессор NV40 производился по технологии 130 нм и поддерживал финальную версию DircectX 9 с Shader Model 3.0. Рассматриваемый экземпляр имеет частоту GPU 425 МГц, хотя первоначально 6800 Ultra была анонсирована с частотой графического процессора 400 МГц. Увеличить частоту партнерам NVIDIA пришлось после анонса Radeon X800 XT, который оказался весьма грозным соперником для флагмана NVIDIA.

Radeon X800 XT Platinum Edition

В отличие от простого Radeon X800 XT, версия Platinum Edition обладала повышенными частотами работы графического процессора и памяти – 520/560 МГц вместо 500/500 МГц.

В сравнении со своим визави, видеокарта ATI выглядит довольно скромно – однослотовая система охлаждения, короткая печатная плата, отсутствие радиаторов на памяти и стабилизаторах питания и лишь один разъем дополнительного питания. Но все это не помешало X800 XT PE во многих случаях превзойти 6800 Ultra, тем более что в реальности, в борьбе за кошельки покупателей, ей противостояла обычная версия 6800 Ultra с частотой графического процессора 425 МГц. Любопытный факт – пара имеющихся у меня видеокарт X800 XT не выводит изображение по DVI до загрузки драйвера, поэтому с целью контроля прохождения POST при запуске и перезагрузках подключение монитора осуществлялось по D-Sub.

Мой экземпляр изначально не принадлежал к серии Platinum Edition, но для проведения тестирования я прошил ему BIOS от PowerColor X800 XT PE, так что фактически никакой разницы для данного тестирования нет – карта отлично работает и сохраняет стабильность при частотах Platinum-версии.

Большая на 100 МГц частота – весомый аргумент R420 в противостоянии с NV40 при практически равных прочих характеристиках. Из минусов R420 при этом можно отметить лишь отсутствие поддержки Shader Model 3.0, которой у видеокарт ATI не было вплоть до выхода графического процессора R520 в конце 2005 года. И конкурировать пришлось уже не с NV40, а с G70, но то отдельная увлекательная история, которая завершилась уже во времена видеокарт с графическими процессорами R580 и G71, варианты которых существовали и AGP-исполнении.

GeForce 7950 GT

Видеокарту GeForce 7950 GT с интерфейсом AGP предлагали немногие вендоры. В первую очередь к ним относится XFX, в чьем арсенале можно было найти варианты с 512 МБ или 256 МБ видеопамяти. Убедительных доказательств существования видеокарт с частотами 550/700 МГц, как у PCI-Express версии, мне найти не удалось, частоты 7950 GT AGP не превышают 550/650 МГц.

Мой экземпляр нигде не содержит упоминания производителя, но по дизайну кожуха радиатора можно предположить, что он имеет отношение к Leadtek. Изначально видеокарта имела частоты 500/600 МГц, но путем модификации BIOS я без колебаний повысил их до подобающих 550/650 МГц в тот же день, как забрал посылку с видеокартой из почтового отделения.

В числе основных отличий от распространенных видеокарт XFX можно назвать зеленый цвет текстолита, а также память Samsung K4J52324QC-BC14 с чипами разных партий вместо Hynix. Кроме того, если разобрать системы охлаждения, можно заметить, что в XFX сэкономили на кожухе радиатора, который сделан из тонкого пластика и склонен к деформации при нагреве, тогда как у моего экземпляра кожух сделан иначе и такой проблемы нет.

Но есть другая присущая однослотовым вариантам 7900 GS AGP и 7950 GT AGP проблема. Систему охлаждения данных видеокарт иначе как бестолковой назвать сложно. На графический процессор G71, переходной мост HSI и чипы памяти устанавливается плохо подогнанный общий радиатор из довольно тонкого алюминия. Разная высота чипов памяти и графического процессора при этом вызывает необходимость использования очень толстых термопрокладок для памяти, но между некоторыми из чипов памяти и термопрокладками вообще нет контакта.

Завершает картину плохой контакт кристалла HSI с радиатором из-за высокой кривизны и низкой жесткости основания радиатора, а также неудачного расположения монтажных отверстий относительно переходного моста, который располагается весьма далеко от прямой линии, соединяющей два ближайших отверстия. Столь нелепая система охлаждения для видеокарты с ценой 250 евро говорит либо о непомерной жадности вендоров, либо о халатном отношении к выпускаемому продукту. Случаи отвала моста HSI известны.

Графический процессор G71 у моего экземпляра видеокарты произведен на 5 неделе 2007 года. Обратная сторона печатной платы не содержит чего-либо интересного кроме стикера о прохождении контроля качества в мае 2010 года, который приклеен поверх другого стикера с какими-то иероглифами. Найти какой-либо обзор или хотя бы анонс подобной видеокарты Leadtek мне не удалось.

Однако было найдено сообщение одного из участников официального форума eVGA, где описывался идентичный моему экземпляр видеокарты. Подобную видеокарту классифицировали как «Pre-Production Sample for Evaluation use Only, which is infact also know as an Evaluation Board». Отмечено, что такие карты отправляются проверяющим и рецензентам для оценки. Автор сообщения также указывает, что его образец имеет отметку о прохождении контроля на 22 неделе 2010 года и отмечает, что такая дата для оценочных образцов является очень редкой.

Комплект видеокарты включает сопроводительные документы, инструкцию и диск с драйверами без указания производителя, но с логотипом NVIDIA и надписью «NOT FOR SALE». Как и в моем случае, с оригинальным BIOS рабочие частоты видеокарты составляют 500/600 МГц.

Увеличение рабочих частот видеокарты с 500/600 МГц до привычных для GeForce 7950 GT AGP 550/650 МГц в моем случае привело к росту производительности в 3DMark05 на 8% в паре с процессором Athlon64 4000+, работающим на частоте 3,0 ГГц.

Для проведения тестирования родной BIOS видеокарты был заменен прошивкой от видеокарты XFX. Причиной послужило то, что данная видеокарта сходу отказалась выдавать изображение при установке в тестовый стенд. Замена материнской платы на точно такую же, но абсолютно новую и более новой ревизии эффекта не принесла.

Тогда я попробовал полностью сменить платформу. Видеокарта успешно стартовала где-то через раз, но если стартовала, то работала абсолютно исправно. Тем не менее, на нужной мне платформе запуск никак не удавался. Меня начали посещать нехорошие мысли об отвале переходного моста или графического процессора и я уже был готов вовсе отказаться от включения в статью видеокарт NVIDIA, но все же решил испробовать все возможные варианты решения проблемы.

Одним из таких вариантов была прошивка BIOS от видеокарты XFX. Новый BIOS ситуацию не изменил, но в ходе одной из множества попыток запуска видеокарта все же выдала изображение спустя где-то минуту после замыкания контактов на материнской плате.

Я подумал, что есть какие-то проблемы с инициализацией видеокарты при прохождении POST и решил попробовать выставить приоритет загрузки с PCI. Дополнительно подключил монитор не по цифровому выходу DVI, а через переходник на D-Sub. И, о чудо, монитор сразу вывел мне POST. Дальнейшие перезагрузки также проходили без проблем. BIOS обратно до окончания тестирования я решил не прошивать т.к. были ненулевые шансы вновь потерять работоспособность стенда с данной видеокартой, а тратить время на новые попытки запуска не хотелось.

Любопытно, что оригинальная BIOS видеокарты имеет версию 5.71.22.53.08, тогда как у карты XFX версия более старая – 5.71.22.53.05. Косвенно это подтверждает более позднюю дату производства рассматриваемой видеокарты в сравнении с версией XFX. Как удалось установить при помощи Nibitor, обе версии BIOS используют одинаковые тайминги для видеопамяти, несмотря на разные GPU.

Radeon X1950 XT

В отличие от весьма распространенных видеокарт X1950 Pro и X1950 GT, версия X1950 XT с интерфейсом AGP является довольно редкой и предлагал ее лишь GeCube. Главной особенностью данной видеокарты можно назвать даже не полноценный графический процессор R580, а ее довольно необычную систему охлаждения с элементом Пельтье.

Несмотря на эти факторы, производитель предусмотрел для данной видеокарты единственный вариант с 256 МБ видеопамяти GDDR3, реальная частота которой составляет лишь 700 МГц, тогда как у версии X1950 XT с интерфейсом PCI-Express памяти было в два раза больше и работала она на частоте 900 МГц. Экономию на памяти можно назвать единственным недостатком данной видеокарты.

В феврале 2007 года такие видеокарты предлагались по цене 229 евро. Разницу в подходах партнеров ATI и NVIDIA относительно того, какая система охлаждения должна быть у AGP-видеокарты в данной ценовой категории комментировать не требуется, просто взгляните на фотографии.

Графический процессор R580, установленный на моей видеокарте, произведен на 41 неделе 2006 года.

Восемь микросхем памяти Samsung K4J55323QG-BC14 со временем выборки 1,4 нс расположены с лицевой стороны печатной платы и каких-либо радиаторов для них не предусмотрено. Память, таким образом, фактически функционирует на своей номинальной частоте. Переходной мост Rialto и стабилизаторы питания расположены с обратной стороны печатной платы. Видеокарта довольно тяжелая и в целом производит впечатление качественного продукта, чего нельзя сказать о ее конкуренте на G71.

Взгляните, GeCube даже предусмотрел пластину с обратной стороны печатной платы, которая служит радиатором для VRM и Rialto, а также защищает SMD элементы от сколов. Для того времени это было необычным даже для флагманов на PCI-Express. Как нетрудно заметить, на печатной плате распаян 6-пиновый разъем дополнительного питания и отдельно выведен 4-пиновый «молекс». Последний предназначен для питания элемента Пельтье.

На этом знакомство с самыми быстрыми AGP-видеокартами, которым предстоит принять участие в тестировании, заканчивается. Получившийся список не является исчерпывающим, но самые интересные модели в нем присутствуют, а это главное.

Конфигурация тестового стенда

Рискну предположить, что большинство компьютеров с интерфейсом AGP, в которые при апгрейде устанавливались рассмотренные видеокарты с чипами HSI и Rialto, во многих случаях были не способны загрузить графический процессор на 100%. Так, даже процессора Athlon64 4000+, разогнанного до частоты 3,0 ГГц, мне было не всегда достаточно для Radeon HD 3850 AGP, а ведь такой процессор намного быстрее, чем типичные процессоры AMD K8 с меньшей частотой или любой Pentium4.

Не секрет, что самыми производительными процессорами, которые можно установить в материнскую плату с интерфейсом AGP, являются различные варианты Intel Core 2 и AMD Phenom II. Неизвестно, думали ли AsRock и некоторые другие производители о том, что на протяжении многих лет после утраты актуальности LGA 775 и Socket AM2 кто-то станет использовать данные материнские платы с поддержкой AGP для того, чтобы нагружать по полной видеокарты уровня HD 3850 или 7950 GT. Но это ровно то, к чему мы приходим, когда хотим выяснить, на что способны самые быстрые видеокарты, устанавливаемые в ускоренный графический порт.

Несмотря на то, что при прочих равных Intel Core 2 как правило несколько быстрее, чем AMD Phenom II, для тестирования была выбрана платформа AMD, что было обусловлено двумя факторами. Во-первых, материнские платы c AGP на Socket AM2 встречаются на вторичном рынке почему-то намного чаще, чем материнские платы на LGA 775, поддерживающие Intel Core 2. Во-вторых, разгон процессоров AMD на данной материнской плате предельно прост и не имеет каких-либо препятствий в отличие от разгона Intel Core 2 на тех материнских платах, которые имеют слот AGP.

Перейдем непосредственно к описанию тестового стенда.

Материнская плата: AsRock AM2NF3-VSTA, версия BIOS 3.30;

Центральный процессор:AMD Phenom II X4 965 BE (Deneb C3);

Система охлаждения ЦП:Corsair H110;

Оперативная память: Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX;

Блок питания: Thermaltake W0428RE «Москва» 850W;

Звуковая карта: Creative SB Live! Value CT4830;

Жесткий диск: WD3200JB (320GB, 7200 rpm, 8MB cache, IDE).

Процессор был разогнан до частоты 4220 МГц (201*21) при установленном напряжении 1.55 Вольт. Интегрированный в процессор северный мост функционировал на частоте 2814 МГц. Оперативная память работала фактически в своем номинальном режиме DDR2-804 с таймингами CL4 4-4-12 2T. Не судите строго за 20-минутный прогон Prime95, я не искал стабильности в режиме 24/7.

О запасе стабильности тестового стенда можно косвенно судить по тому, что Super Pi 1M удалось пройти при частоте центрального процессора 4451 МГц.

Основной интерес в рамках данной статьи вызывает сравнение видеокарт Radon HD 3850 и HD 4670. Поэтому с целью сокращения продолжительности тестирования только эти две видеокарты были протестированы в разгоне.

Для Sapphire HD 3850 AGP стабильный разгон составил 837/1053 МГц при софтвольтмоде, тогда как видеокарту HIS HD 4670 AGP удалось разогнать до частоты 837/1005 МГц, а возможность софтвольтмода у данной видеокарты отсутствует. Заданное в BIOS напряжение питания GPU при этом оказалось практически одинаковым – 1.254V для RV670 и 1.250V для RV730, так что формально все честно. В реальности напряжение питания GPU в случае Sapphire HD 3850 при нагрузке всегда выше установленного в BIOS значения. Измерить напряжение питания GPU для HIS HD 4670 AGP я во время тестировании не догадался, а к моменту написания этих строк стенд был уже разобран и тратить дополнительное время на измерения не хотелось.

Перейдем к описанию методики тестирования.

Программное обеспечение и методика тестирования

Список и даты выхода бенчмарков

3DMark2001 SE version 330 – 12.02.2002;

3DMark03 build 360 – 11.02.2003;

3DMark05 build 130 – 29.09.2004;

3DMark06 build 121 – 18.01.2006;

AquaMark3 v2.55.110 by HWbot – 15.09.2003.

Настройки – по умолчанию.

Список, настройки и даты выхода игр

Far Cry (v1.40) – 23.03.2004

HOC Far Cry Benchmark 1.8;

Detail level – Ultra;

Pixel Shader level – Default model;

Anisotropic Filtering – 16;

Antialiasing – 0;

Enable HDR rendering – On (HDR level 7);

Enable Geometry Instancing – Off;

Enable normal-maps compression – Off.

Демо-запись Research (3DNews), три прохода, выбирался лучший результат.

DOOM 3 (v1.2.1287) – 03.08.2004

Video Quality – Ultra.

Дополнительно в autoexec.cfg применялись следующие настройки:

seta com_fixedtic "-1"

seta com_allowconsole "1"

seta r_mode "-1"

seta r_aspectRatio "2" для 16:10 или "0" для 5:4

seta r_customWidth "1920" или "1280"

seta r_customHeight "1200" или "1024"

seta r_Multisamples "4"

seta image_anisotropy "16"

seta image_useCache "1"

seta image_cacheMegs "512"

seta image_cacheMinK "20480"

Делалось по три прохода встроенной записи «demo1», после чего для тестирования в следующем режиме игра перезапускалась. Выбирался лучший результат.

Half-Life 2 (v1.0.1.0 build 2187) – 16.11.2004

Model detail – High;

Texture detail – High;

Shader detail – High;

Water detail – Reflect all;

Shadow detail – High;

Antialiasing mode – 4X;

Filtering mode – Anisotropic 16X;

Wait for vertical sync – Disabled.

Делалось по три прохода записи «ixbt01», после чего для тестирования в следующем разрешении игра перезапускалась. Выбирался лучший результат.

F.E.A.R. (v1.08) – 17.10.2005

Максимальные настройки качества, AA4, AF16.

Делалось по четыре прохода встроенного бенчмарка, после чего для тестирования в следующем режиме игра перезапускалась. Результаты для средних и минимальных значений FPS усреднялись.

Test Drive Unlimited Gold (v1.66A) – 16.03.2007

Частота кадров – 60 Гц

Сглаживание – Нет;

HDR – Да.

Уровень детализации – Высоко.

Поскольку встроенный бенчмарк в игре отсутствует, использовалась утилита FRAPS. Для определения среднего значения FPS в задании «Петля Тиксиэр» на Ferrari F40 с видом из салона фиксировался разгон в интервале 20-30 секунд после начала разгона по прямой. Делались два заезда, выбирался лучший результат.

Half-Life 2 Episode 2 (v1.0.0.0 build 3258) – 10.10.2007

Model detail – High;

Texture detail – Very High;

Shader detail – High;

Water detail – Reflect all;

Shadow detail – High;

Color correction – Enabled;

Antialiasing node – None;

Filtering mode – Anisotropic 16X;

Wait for vertical sync – Disabled;

High Dynamic Range – Full;

Motion Blur – Disabled.

Use ‘bloom’ effect when available – Yes.

Делалось по три прохода записи «gravity_gun», после чего для тестирования в следующем разрешении игра перезапускалась. Выбирался лучший результат. Поскольку игра сбрасывала некоторые настройки качества при перезапуске, настройки качества графики проверялись и корректировались при каждом запуске игры.

Crysis (v1.1.23.3 GOG) – 13.11.2007

Crysis Benchmark Tool 1.0.0.5;

Medium, DX9, AA0, 32bit.

Делалось по три прохода демо-записи «assault harbor». Выбирался лучший результат для среднего и минимального значения FPS.

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (v1.5.10 GOG) – 22.08.2008

Установки – максимальные, рендер – полное динамическое освещение.

Cразу после загрузки сейва делались два прогона демо «s04» подряд, выбирался лучший результат, после чего для тестирования в следующем разрешении игра перезагружалась.

GTA IV (v1.0.0.0) – 02.12.2008

Aspect Ratio – Auto;

Texture Quality – Medium;

Render Quality – Highest;

View Distance – 23;

Detail Distance – 33;

Vehicle Density – 23;

Shadow Density – 2.

Поскольку встроенный бенчмарк вместо отображения результатов тестирования завершался вылетом на рабочий стол, начиная со второго запуска после установки нового драйвера видеокарты, утилитой FRAPS фиксировались 32 секунды с момента начала воспроизведения демо-записи. Это довольно известный баг GTA IV, какого-либо решения найти не удалось.

Metro 2033 (v1.2) – 16.03.2010

Metro 2033 Benchmark 1.02;

DirectX – 9;

Quality – Medium;

Antialiasing – None;

AF – 16X;

Enable advanced PhysX – disabled;

Scene – Frontline.

По три прохода бенчмарка, выбирался лучший результат для среднего и минимального значения FPS.

Mafia 2 (v1.0.0.1 GOG) – 24.08.2010

Общий уровень качества – по выбору;

Полный экран – Вкл;

Вертикальная синхронизация – Выкл;

Яркость – 3;

Сглаживание – Выкл;

Анизотропная фильтрация – 16X;

Уровень качества теней – Высокий;

Размытие окружения – Выкл;

Уровень детализации геометрии – Высокий;

APEX PhysX – Выкл.

По три прохода встроенного бенчмарка, выбирался лучший результат среднего значения FPS.

F1 2011 (v1.0.0.0) – 20.09.2011

Quality – Medium preset, AA – 0.

Два прохода встроенного бенчмарка, выбирался лучший результат для среднего и минимального значения FPS.

Операционная система и программное обеспечение

Тестирование проводилось в Windows XP Professional SP2. Для запуска GTA IV в реестре был отредактирован параметр CSDVersion. Некоторые ненужные службы были отключены.

Системное ПО:

NET. Framework 3.5 SP1;

Visual C++ Redist 2005;

Visual C++ Redist 2008;

DirectX 9.0c Redist June 2010;

FRAPS 2.8.2;

RivaTuner 2.24;

AMD GPU Clock Tool.

Драйверы:

nForce 5.11 GART377 special;

Forceware 169.21 для GeForce 6800 Ultra и 7950 GT;

Catalyst 10.2 для Radeon X800 XT PE и X1950 XT;

Catalyst 10.2 AGP Hotfix для Radeon HD 3850 и HD 4670.

Драйвер Catalyst версии 10.2, выпущенный в феврале 2010 года является последним, поддерживающим одновременно все участвующие в тестировании видеокарты Radeon. Для видеокарт GeForce был выбран драйвер версии 169.21 (январь 2008), поскольку именно эта версия наиболее часто используется с видеокартами GeForce 6/7 при размещении рекордов на HWbot. Альтернативными вариантами могли быть драйвера 197.45 (апрель 2010) и 296.10 (март 2012). Драйвера 300 серии некорректно работают с видеокартами GeForce 6/7, что можно наблюдать на примере теней в Half-Life 2 Episode 2.

Перед тем, как перейти к результатам тестирования, предлагаю взглянуть на совместную фотографию участников.

Результаты тестирования: бенчмарки

3DMark2001 SE

3DMark2001 SE – Default score







Включите JavaScript, чтобы видеть графики



По традиции все начинается с 3DMark2001 SE. В полученных результатах большого смысла нет, поскольку они во многом зависят от производительности процессора. Но можно отметить, что HD 3850 быстрее, чем HD 4670, 7950 GT быстрее, чем X1950 XT, а 6800 Ultra и X800 XT PE равны.

3DMark03

3DMark03 – Default score







Включите JavaScript, чтобы видеть графики



А вот здесь разница между видеокартами проявляется сильнее. Даже «простая» HD 3850 с частотами 669/828 МГц опережает HD 4670 на 32,7%. А при разгоне данных видеокарт разница достигает уже 42% в пользу HD 3850. Третье место у 7950 GT, которая быстрее X1950 XT на 21,7%. Можно предположить, что данный бенчмарк в случае видеокарт Radeon очень чувствителен к пропускной способности шины памяти.

3DMark05

3DMark05 – Default score







Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В более новом тесте Futuremark расклад несколько изменяется, определяющим фактором становится скорость работы с шейдерами. Разрыв между HD 3850 и HD 4670 немного сокращается, а X1950 XT опережает 7950 GT на 26%. Результат X800 XT PE располагается практически посередине между результатами 6800 Ultra и 7950 GT – первая видеокарта NVIDIA отстает от него на 20,8%, вторая опережает его на 22,3%.

3DMark06

3DMark06 – Default score







Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Комментировать общий балл 3DMark06 при сравнении видеокарт смысла нет поскольку на него влияют процессорные тесты. Поэтому рассмотрим отдельно баллы SM2.0 и HDR/SM3.0.

3DMark06 – SM 2.0







Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Обычная видеокарта HD 3850 AGP с частотами 669/828 МГц опережает самую быструю из возможных версию HD 4670 AGP на неприличные 46,1%. Если же увеличить частоты HD 3850 AGP до уровня заводского разгона данной видеокарты в исполнении HIS, то разница с HD 4670 AGP возрастает уже до 57,7%. А если обе видеокарты разогнать самостоятельно, то разница и вовсе увеличивается до 60,9% в пользу HD 3850 AGP. Где-то позади X1950 XT опережает 7950 GT на 7,9%, а X800XT PE и 6800 Ultra вновь оказываются практически равны.

3DMark06 – HDR/SM 3.0







Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Оправившись от шока, HD 4670 сокращает разрыв с простой версией HD 3850 до 25%. При разгоне данных видеокарт разница составляет 36,8% в пользу HD 3850. Разрыв между 7950 GT и X1950 XT при этом увеличивается до 20,7%, а X800 XT PE не умеет выполнять шейдеры версии 3.0 и остается не у дел.

AquaMark3

AquaMark3 – Default score







Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В альтернативном бенчмарке результаты HD 4670 и HD 3850 практически равны и ограничены производительностью центрального процессора. И хотя 7950 GT опережает X1950 XT и X800 XT PE на внушительные 30,9-31,7%, 6800 Ultra занимает последнее место.

Суммируя полученные результаты, убедительную победу в квалификации одерживает HD 3850. Но очки в общий зачет будут начисляться за победу в игровых тестах, поэтому для HD 4670 еще не все потеряно.

Результаты тестирования: игры

Far Cry

Far Cry – 1280 x 1024



Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Far Cry – 1920 x 1200



Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В первой же игре HD 4670 практически не уступает обычной версии HD 3850 от Sapphire при разрешении 1280 x 1024, но несколько отстает от гипотетической HD 3850 с заводским разгоном от HIS. Если же самостоятельно разогнать обе видеокарты, разница при данном разрешении составляет 10,1% в пользу HD 3850. При увеличении разрешения до 1920 x 1200 отрыв HD 3850 от HD 4670 увеличивается и при разгоне видеокарт достигает уже 19,5%. В противостоянии за третье место X1950 XT оказывается быстрее 7950 GT на 7,8% в разрешении 1280 x 1024 и на 7,3% в разрешении 1920 x 1200.

На лидирующие позиции в Far Cry с рекордными для двух разрешений результатами 102,16 FPS и 62,33 FPS претендовал Radeon X800 XT PE, но после изучения скриншотов техническая комиссия дисквалифицировала его за несоответствие регламенту – R420 рендерил упрощенное изображение c Shader Model 2.0 и без HDR, что можно проиллюстрировать скриншотами.

Radeon X800 XT PE – Fake HDR.

Radeon X1950 XT – HDR level 7.

В случае остальных видеокарт скриншоты визуально были неотличимы от скриншота Radeon X1950 XT.

DOOM 3

DOOM 3 – 1280 x 1024



Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



DOOM 3 – 1920 x 1200



Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В DOOM3 и прочих играх на движке id Tech 4 всегда, насколько я помню, видеокарты NVIDIA опережали своих конкурентов из ATI. Но смотрите, что происходит на этот раз – если при разрешении 1280 x 1024 у 6800 Ultra еще есть минимальное преимущество перед X800 XT PE, то при увеличении разрешения до 1920 x 1200 ситуация изменяется и впереди уже видеокарта ATI.

При этом 7950 GT не удается ни при каких условиях опередить X1950 XT – последний быстрее своего конкурента на 10,6-12,2%. В борьбе за первое место HD 3850 уверенно опережает HD 4670. В разрешении 1920 x 1200 после разгона видеокарт преимущество HD 3850 достигает 50,2%.

Half-Life 2

Half-Life 2 – 1280 x 1024



Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Half-Life 2 – 1920 x 1200



Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В третьей игре из популярного трио 2004 года «Far Cry – DOOM 3 – Half-Life 2» ситуация в корне меняется – абсолютным лидером становится HD 4670, который не оставляет шансов HD 3850 даже в разрешении 1920 x 1200 при разгоне. Максимальный отрыв HIS HD 4670 от стандартной версии HD 3850 наблюдается в разрешении 1280 x 1024 – 23,0%. Но на этом плохие новости для HD 3850 не заканчиваются – в разрешении 1280 x 1024 видеокарта X1950 XT равна по производительности стандартной HD 3850. При увеличении разрешения до 1920 x 1200 видеокарта X1950 XT и вовсе сравнивается с HD 3850 c заводским разгоном от HIS.

Но еще более любопытно оказывается то, что при разрешении 1280 x 1024 третье место в абсолютном зачете (после HD 4670 и HD 3850 с заводским разгоном) принадлежит 7950 GT! Вот так вот, проиграв в DOOM3, самая быстрая видеокарта NVIDIA частично отыгрывается в Half-Life 2. Почему частично? Потому что при разрешении 1920 x 1200 конкурент из ATI все же быстрее на 9,4%. В последней паре конкурентов X800 XT PE быстрее 6800 Ultra на 14,0% при разрешении 1280 x 1024 и на целых 41,9% при разрешении 1920 x 1200.

F.E.A.R.

F.E.A.R. – 1280 x 1024



Minimum FPS | Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



F.E.A.R. – 1920 x 1200



Minimum FPS | Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Встроенный бенчмарк F.E.A.R. позволяет оценить минимальные значения FPS. Даже без заводского разгона HD 3850 опережает HD 4670 по данному показателю на 57,6% в разрешении 1280 x 1024, тогда как при разгоне обеих видеокарт разница в данном разрешении достигает уже 77,8%.

Но главным сюрпризом становится то, что видеокарта X1950 XT по минимальному FPS практически равна разогнанной видеокарте HD 3850, а 7950 GT от них незначительно отстает. При этом в разрешении 1280 x 1024 у HD 4670 последнее место среди всех участников, а в разрешении 1920 x 1200 ей удается опередить лишь 6800 Ultra.

По среднему значению FPS X1950 XT уверенно занимает третье место в абсолютном зачете, проиграв лишь паре видеокарт HD 3850 с различными частотами, а четвертое место HD 4670 с трудом вырывает у 7950 GT. 6800 Ultra довольно близка к X800 XT PE в разрешении 1280 x 1024, но при увеличении разрешения несколько отстает.

Test Drive Unlimited

Test Drive Unlimited – 1280 x 1024



Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Test Drive Unlimited – 1920 x 1200



Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Test Drive Unlimited сюрпризов не приносит за исключением того, что 6800 Ultra не смогла включить HDR при разрешении 1920 x 1200. X800 XT PE не смог включить HDR даже при разрешении 1280 x 1024, но это было ожидаемо. По правде говоря, включение HDR в данной игре не особенно улучшает графику, но сильно сказывается на частоте кадров. Так, если при включении HDR в разрешении 1280 x 1024 видеокарта 6800 Ultra показывает средний FPS 12,8, то выключение HDR увеличивает среднее значение FPS до 26,7. В тех же условиях результат X800 XT PE составляет 33,7.

Но вернемся к диаграммам. Впервые 7950 GT существенно отстает от X1950 XT – Radeon быстрее GeForce на 76,8% в разрешении 1280 x 1024, а в разрешении 1920 x 1200 и вовсе более чем в два раза быстрее. В борьбе за лидерство HD 4670 безнадежно отстает от HD 3850.

Half-Life 2 Episode 2

Half-Life 2 Episode 2 – 1280 x 1024



Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Half-Life 2 Episode 2 – 1920 x 1200



Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



С момента выхода последней части приключений Гордана Фримена прошло уже почти 13 лет, одни еще верят в продолжение истории от Valve, другие устали ждать. Ну а мы отметим, что Radeon X800 XT PE вновь был дисквалифицирован за читерство с HDR, что можно проиллюстрировать следующей парой скриншотов.

Radeon X800 XT PE – Fake HDR.

Radeon X1950 XT – HDR.

Признаться по правде, в отличие от Far Cry разница невелика, но мы за чистоту эксперимента. Сообщу, однако, что при разрешении 1280 x 1024 среднее значение FPS для видеокарты X800 XT PE составляет 49,97, а при разрешении 1920 x 1200 – 32,84. Как видим, читерство с HDR позволяет X800 XT PE существенно опередить 6800 Ultra, но 7950 GT ему все равно не по зубам.

При разрешении 1280 x 1024 видеокарта HD 4670 практически равна HD 3850 с заводским разгоном, но при увеличении разрешения несколько уступает даже обычной версии. В целом, результаты HD 3850 и HD 4670 довольно близки, а при разрешении 1280 x 1024 разогнанные видеокарты и вовсе показывают идентичный FPS, ограниченный уже центральным процессором.

Crysis

Crysis – 1280 x 1024



Minimum FPS | Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Crysis – 1920 x 1200



Minimum FPS | Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В Crysis наиболее высокий минимальный FPS у HD 4670, причем разгон не дает HD 3850 абсолютно ничего – отрыв HD 4670 становится только больше, достигая 53,2% в разрешении 1280 x 1024. Однако по показателю среднего FPS в лидерах уже HD 3850.

В свою очередь, 7950 GT не только существенно отстает от X1950 XT, но и вовсе демонстрирует ту же скорость что и X800 XT PE вне зависимости от разрешения. В случае 6800 Ultra можно наблюдать слайдшоу.

S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky

S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky – 1280 x 1024



Minimum FPS | Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky – 1920 x 1200



Minimum FPS | Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Популярная и по сей день игра по мотивам повести «Пикник на обочине», которую читали не только лишь все, сюрпризов не приносит. HD 3850 значительно быстрее HD 4670. X1950 XT быстрее, чем 7950 GT при разрешении 1280 x 1024, но с увеличением разрешения разница между средними значениями FPS сокращается, а минимальные значения FPS сравниваются. 6800 Ultra близка к X800 XT PE при разрешении 1280 x 1024.

GTA IV

GTA IV – 1280 x 1024



Minimum FPS | Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



GTA IV – 1600x1200



Minimum FPS | Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



И вот наступает апофеоз сегодняшнего тестирования. GTA IV – единственная игра, которая не позволяет выставить разрешение 1920 x 1200 на видеокарте с 512 МБ памяти. Знатоки могут сказать, что можно отредактировать commandline.txt и будут правы, но какой в этом смысл, если даже при разрешении 1600 x 1200 самая быстрая видеокарта с интерфейсом AGP демонстрирует средний FPS выше 30 лишь после разгона.

И это отнюдь не HD 4670, которой 1 ГБ памяти ничего кроме возможности запуска данной игры в более высоком разрешении не дает. На 6800 Ultra и X800 XT PE игра не запустилась. В случае X1950 XT запуск прошел успешно, но выставить необходимые настройки и разрешение игра не позволяла, а с доступными параметрами графики наблюдались артефакты.

Наконец, в случае 7950 GT встроенный бенчмарк запускался всегда с минимальными настройками качества, несмотря на установки в игре. Так что в реальности поиграть в GTA IV получилось бы лишь на паре наиболее новых видеокарт из списка.

Metro 2033

Metro 2033 – 1280 x 1024



Minimum FPS | Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Metro 2033 – 1920 x 1200



Minimum FPS | Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В Metro 2033 наблюдается не очень хорошая сходимость минимального показателя FPS, что объясняет странное значение для разогнанной HD 3850 при разрешении 1280 x 1024. В остальном никаких сюрпризов, что-то подобное мы видели и ранее. Запуск демо на X800 XT PE завершился неудачей из-за отсутствия третьих шейдеров, а HD 3850 вновь впереди.

Mafia II

Mafia II – 1280 x 1024



Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Mafia II – 1920 x 1200



Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В том, что на X800 XT PE опять не удалось запустить какую-то новую игру, удивительного мало. X1950 XT вторую Мафию запустил, но картинка была далека от эталонной – в центре экрана некорректно работали тени, дым и эффект огня, были и некоторые другие дефекты изображения.

Radeon X1950 XT – Mafia II, Catalyst 10.2.

Если не принимать в расчет вышесказанное, в случае X1950 XT можно ориентироваться на FPS 23,1 при разрешении 1280 x 1024 и 15,6 при разрешении 1920 x 1200. Можно предположить, что более новый драйвер решил бы проблему, но у HD 3850 и HD 4670 с тем же драйвером (хоть и в версии AGP Hotfix) проблем не было. Играть на видеокартах NVIDIA с выбранными настройками графики возможным не представляется, а HD 3850 вновь оказывается намного быстрее, чем HD 4670.

F1 2011

F1 2011 – 1280 x 1024



Minimum FPS | Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



F1 2011 – 1920 x 1200



Minimum FPS | Average FPS





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Завершает подборку игр симулятор Формулы 1 сезона 2011 года. И судя по результатам, в разрешении 1280 x 1024 видеокарты HD3850 и в меньшей степени HD 4670 были ограничены скоростью платформы – минимальный показатель FPS ограничен значением 43,4-43,7.

У видеокарт NVIDIA наблюдались очевидные проблемы в данной игре. Во-первых минимальный и средний FPS были все время равны 12,5 для обеих видеокарт за исключением нескольких прогонов на 7950 GT, когда они поднимались до 15-24. Во-вторых, в меню наблюдались артефакты, а само меню игры сильно тормозило после завершения бенчмарка.

GeForce 7950 GT – F1 2011, Forceware 169.21.

Можно небезосновательно предположить, что с более новым драйвером игра работала бы корректно, но проверять это я не стал т.к. в рамках данной статьи это ни на что не повлияло бы. И хотя проблемы были лишь в меню, а не во время прохождения бенчмарка, 6800 Ultra и 7950 GT подверглись дисквалификации.

Использование системных ресурсов

Поскольку количество видеопамяти у тестируемых видеокарт довольно сильно различалось, мне стало интересно, сколько видеопамяти требуется рассмотренным играм при выбранных настройках графики. Ниже приведен суммарный объем памяти (собственная + выделенная из системной), используемый видеокартой при воспроизведении записанных демо или встроенных бенчмарков. Также оценивалась загрузка системной памяти и центрального процессора.

Значения были получены при помощи Riva Tuner с видеокартой X1950 XT при разрешении 1920 x 1200 во всех случаях за исключением GTA IV, для снятия логов которой была использована видеокарта HD 3850, а разрешение было понижено до 1280 x 1024.

Video Memory, MB – 1920 x 1200







Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Physical Memory, MB – 1920 x 1200







Включите JavaScript, чтобы видеть графики



CPU Threads







Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Полученная инфографика позволяет сделать вывод, что в данном тестировании 256 МБ видеопамяти в большинстве случаев не ограничивали скорость рассмотренных видеокарт. Еще одним выводом является то, что 2 ГБ оперативной памяти должно быть достаточно для игр на платформе с AGP видеокартой. Процессор же лучше использовать, по крайней мере, двухъядерный. Хотя вычислительные потоки ни в одной игре с поддержкой многопоточности не нагрузили дополнительные ядра на 100%, двух- и четерыхъядерные процессоры теоретически должны обеспечивать более комфортный геймплей.

А теперь предлагаю взглянуть, как изменялась загрузка ядер центрального процессора при тестировании для разных игр. Положение маркера на графиках соответствует моменту максимального количества используемой видеопамяти (кроме DOOM3, в котором мониторинг данного параметра был невозможен).

Несмотря на то, что F1 2011 формально может использовать до 4 потоков, основную работу выполняет лишь одно ядро процессора, что объясняет одинаковые значения минимального FPS для HD 3850 вне зависимости от разгона и HD 4670 после разгона. В S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky также фактически загружено лишь одно ядро процессора.

Максимальный разгон

Раскрою небольшую тайну. Если для HD 4670 частоты 837/1005 МГц были практически максимальными, на которых видеокарта сохраняет работоспособность, то у HD 3850 оставался некоторый запас. Тестируемые видеокарты были разогнаны до максимальных частот, c которыми было возможно пройти бенчмарки, частота центрального процессора была повышена до 4410 МГц, а полученные результаты были зарегистрированы на HWbot.

HIS HD 4670 IceQ показала способность проходить бенчмарки с минимальными артефактами при рабочих частотах 845/1065 МГц. Это на момент тестирования позволило ей занять следующие места в глобальном рейтинге:

Aquamark – 6th out of 11, 194429 marks;

3DMark 2001 SE – 3rd out of 13, 56950 marks;

3DMark03 – 5th out of 16, 29436 marks;

3DMark05 – 3rd out of 11, 19713 marks;

3DMark06 – 1st out of 12, 9740 marks.

Первое место в 3DMark06 и два третьих места в 3DMark2001 SE и 3DMark05 – неплохо для полностью стоковой видеокарты, но по абсолютным показателям далеко от результатов HD 3850, которую удалось разогнать на воздухе до впечатляющих частот 864-877/1152 МГц:

Aquamark – 12th out of 43, 197310 marks;

3DMark 2001 SE – не стал тестировать;

3DMark03 – 15th out of 52, 42292 marks;

3DMark05 – 6th out of 29, 25180 marks;

3DMark06 – 12th out of 52, 13875 marks.

Но добиться какого-либо успеха на этот раз не получилось. Конкуренция в категории HD 3850 AGP оказалась намного выше и максимум, чего удалось достичь на воздухе без твиков и хардвольтмодов – 6 место в 3DMark05.

Гулять – так гулять, решил я, и выяснил, на что способен мой экземпляр 7950 GT со стандартным охлаждением. Результаты не впечатлили – 640/675 МГц. Если графический процессор почти дотянулся до частоты 7900 GTX, то память полностью разочаровала. Сборная солянка из чипов Samsung разных партий не вышла даже на свою номинальную для времени выборки 1,4 нс частоту. Но конкуренция в категории 7950 GT AGP оказалась слабой и получилось даже с таким вялым разгоном занять несколько призовых мест:

Aquamark – 2nd out of 7, 158687 marks;

3DMark 2001 SE – 3rd out of 7, 50196 marks;

3DMark03 – 3rd out of 9, 23912 marks;

3DMark05 – 5th out of 7, 10757 marks;

3DMark06 – 3rd out of 8, 6543 marks.

В категории X1950 XT AGP я еще до проведения данного тестирования занимал первые места среди двух участников, поэтому повторное насилие в случае данной видеокарты не имело особого смысла. Мой экземпляр может быть разогнан до частот 675-716/801 МГц. Здесь память с номинальным временем выборки 1,4 нс удается весьма неплохо разогнать даже без радиаторов на чипах.

Результаты были получены с меньшей, чем в предыдущих случаях, частотой центрального процессора:

Что касается парочки конкурентов из 2004 года, то 6800 Ultra способна проходить бенчмарки при частотах 445/600 МГц (предел по памяти может быть чуть выше), а X800 XT со своим оригинальным BIOS может работать на частотах 560/580 МГц.

Итоги

Из-за проблем части видеокарт в различных играх сводные диаграммы было решено сделать в трех категориях – 5/12, 9/12 и 12/12, cуть которых можно понять из таблицы ниже.

Таблица 1 – распределение игр в категориях.

Игра 5/12 9/12 12/12 Far Cry + + DOOM 3 + + + Half-Life 2 + + + F.E.A.R. + + + Test Drive Unlimited + + Half-Life 2 Episode 2 + + Crysis + + + S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky + + + GTA IV + Metro 2033 + + Mafia II + F1 2011 +

В категории 12/12 соревнуются только HD 3850 и HD 4670, поскольку ни в одной игре проблем для них не было выявлено. В категории 9/12 исключаются игры GTA IV, Mafia II и F1 2011, но в список участников добавляются видеокарты X1950 XT, 7950 GT и при разрешении 1280 x 1024 – 6800 Ultra. В категории 5/12 исключаются игры, требующие поддержки HDR и SM3.0, что позволяет провести сравнение с X800 XT PE.

Среднегеометрическое значение FPS – 12/12



1920 x 1200 | 1280 x 1024





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В результате проведенного тестирования можно сделать вывод, что даже стандартная видеокарта HD 3850 с частотами 669/828 МГц быстрее, чем самая быстрая видеокарта HD 4670 от HIS. В среднем, преимущество Sapphire HD 3850 составляет 8,3% в разрешении 1280 x 1024 и 13,0% в разрешении 1920 x 1200. При разгоне данных видеокарт отрыв HD 3850 увеличивается до 15,3-22,4% в зависимости от разрешения. Radeon HD 3850 сохраняет чемпионский титул и звание самой быстрой AGP видеокарты.

Кто-то может сказать, что 12 игр – недостаточно, а его любимой игры рассмотренного периода 2004-2011 годов в списке нет, но на мой взгляд выборка вполне репрезентативна. Другие могут заметить, что тестирование проводилось в Windows XP, а не в какой-нибудь ОС с поддержкой DirectX 10 и будут частично правы.

Но, во-первых, для Windows Vista/7 не существует необходимого для материнской платы AsRock AM2NF3-VSTA GART-драйвера и работа с процессором AMD Phenom II X4 оказывается невозможной. А во-вторых, даже в режиме DirectX 9 ни HD 4670 ни HD 3850 не могут похвастать каким-либо запасом производительности в наиболее тяжелых играх. Так что большого практического смысла сравнение рассмотренных видеокарт в DirectX 10 не имеет.

Среднегеометрическое значение FPS – 9/12



1920 x 1200 | 1280 x 1024





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В противостоянии Radeon X1950 XT и GeForce 7950 GT убедительную победу одерживает видеокарта ATI, которая быстрее конкурента в среднем на 16,6-24,2%. Можно ожидать, что противостояние GeForce 7950 GT с Radeon X1950 Pro, у которого в сравнении с X1950 XT ниже частоты и немного обрезан GPU, будет довольно интересным.

При сравнении пары видеокарт NVIDIA можно установить, что в разрешении 1280 x 1024 7950 GT опережает 6800 Ultra на внушительные 77,9%.

Среднегеометрическое значение FPS – 5/12



1920 x 1200 | 1280 x 1024





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Если же отбросить все игры, в которых невозможно сравнение GeForce 6800 Ultra и Radeon X800 XT PE из-за ограниченно функционала GPU R420, можно обнаружить, что в оставшихся играх изделие ATI быстрее своего конкурента в среднем на 13,7% при разрешении 1280 x 1024 и на целых 40,6% при увеличении разрешения до 1920 x 1200.

Теперь, когда перед глазами уже есть итоговые результаты, предлагаю взглянуть на спецификации принимавших участие в тестировании видеокарт.

Таблица 2 – спецификации видеокарт.

Характеристики GeForce 6800 Ultra GeForce 7950 GT Radeon X800 XT PE Radeon X1950 XT Radeon HD 3850 Radeon HD 4670 Графический процессор NV40 G71 R420 R580 RV670 RV730 Техпроцесс, нм 130 90 130 90 55 55 Площадь ядра, кв. мм 287 196 281 352 192 145 Число транзисторов, млн 222 278 160 384 666 514 Частота графического процессора (3D), МГц 425 550 527 648 669 750 Частота работы видеопамяти, МГц 550 650 560 700 1660 873 Объем памяти, Мбайт 256 512 256 256 512 1024 Тип поддерживаемой памяти GDDR3 GDDR3 GDDR3 GDDR3 GDDR3 GDDR3 Разрядность шины памяти, бит 256 256 256 256 256 128 Интерфейс AGP 3.0 (8X) AGP 3.0 (8X) AGP 3.0 (8X) AGP 3.0 (8X) AGP 3.0 (8X) AGP 3.0 (8X) Мост PCIe – AGP Нет HSI Нет Rialto Rialto Rialto Число унифицированных шейдерных процессоров, шт. Нет Нет Нет Нет 320 (64x5) 320 (64x5) Число пиксельных процессоров, шт. 16 24 16 48 До 320 До 320 Число вершинных процессоров, шт. 6 8 6 8 До 320 До 320 Число текстурных блоков, шт. 16 24 16 16 16 32 Число блоков растеризации (ROP’s), шт. 16 16 16 16 16 8 Поддержка версии Pixel Shaders / Vertex Shaders 3.0 3.0 2.0 3.0 4.1 4.1 Поддержка Direct X 9.0c 9.0c 9.0b 9.0c 10.1 10.1 Полоса пропускания видеопамяти, Гб/с 35.2 41.6 35.8 44.9 53.1 27.9 Теоретическая максимальная скорость закраски, Гпикс/с 6.8 8.8 8.4 10.4 10.7 6.0 Теоретическая максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с 6.8 13.2 8.4 10.4 10.7 24.0

На этом подведение итогов считаю оконченным. В завершении данной статьи предлагаю взглянуть на скриншоты прохождения протестированными видеокартами бенчмарка 3DMark06.

GeForce 6800 Ultra – 3DMark06.

GeForce 7950 GT – 3DMark06.

Radeon X800 XT PE – 3DMark06.

Radeon X1950 XT – 3DMark06.

Radeon HD 3850 – 3DMark06.

Radeon HD 3850 @ HIS IceQ3 clocks – 3DMark06.

Radeon HD 4670 – 3DMark06.

Radeon HD 3850 @ 837/1053 MHz – 3DMark06.

Radeon HD 4670 @ 837/1005 MHz – 3DMark06.

Теперь мы знаем, на что способны последние топовые AGP видеокарты и какую из них можно назвать самой быстрой.

mishgane

Благодарю за внимание и до новых встреч!