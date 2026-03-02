Сайт Конференция
Блоги
breaking-news
Владелец компании подарил своему сотруднику RTX 5080 в качестве поощрения
Работник был очень рад неожиданному подарку.

Компании частенько практикуют вознаграждение своих работников различными подарочными сертификатами или презентами в качестве поощрения за эффективную и качественную работу, а особо отличившиеся сотрудники могут рассчитывать на большее — в частности, участник платформы Reddit под ником ArrdenGarden рассказал о неожиданном подарке, который он получил.

Источник фото: ArrdenGarden/Reddit

Как сообщает ArrdenGarden, владелец компании, в которой он работает, зная о его пристрастии к ПК-играм решил сделать ему приятный подарок, который ждал его в местном магазине. Пользователь предполагал, что получит всего лишь док-станцию для своего старого ноутбука, но весьма удивился, когда увидел, что в качестве бонуса ему подарили мощную видеокарту GeForce RTX 5080.

Счастливый работник отмечает, что ранее столь щедрых презентов от руководства компании он не получал, но заключение сразу двух крупных контрактов подряд, судя по всему, и стало причиной для поощрения эффективного сотрудника.

#geforce rtx 5080
Источник: reddit.com
Сейчас обсуждают

Hard-Workshop
10:12
зайди в раздел Scenes и там загрузи сцену... похоже, нужно будет поработать над интерфейсом, чтобы сделать его интуитивно понятным ))
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
lighteon
10:08
3D сцена не отображается даже если нажать кнопку "Benchmark" - все время серое поле и ничего не меняется, ни на Geforce в Windows 7, ни на Radeon\Intel HD в WIndows 11...
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
premierepro
10:02
Сколько можно друг у друга переписывать, что ИИ лопнет? По факту может оказаться так что выгоднее будет его использовать для работы, чем собирать себе мощный ПК. Были же всякие рендер фабрики... Друг...
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
komatoz2000
09:58
ИМХО Если сейчас брать ( особенно для игр) с нуля после 1080 то не ниже 2к. Если монитор нужен больше для работы, чем для игр, то 4к без вариантов (к меня была 3080TI? ctqxfc 5080) - обеих карточек ...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Hard-Workshop
09:58
а в чем заключается некорректность работы?
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
Георгий Пряхин
09:56
Это был я, а ещё неделю назад заказывал 5070, а мне по ошибке прислали 10шт. RTX 5090, вот теперь заживу!
Honor показала MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире с корпусом 4,8 мм
komatoz2000
09:49
невозможно слепому от рождения рассказать как выглядит закат... увы. Пока лично не проверишь, сложно поверить что это как другой мир по сравнению с FHD. Да и 2к убого смотрится по сравнению с 4к - у ...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
lighteon
09:13
Ради интереса запустил бенчмарк в Windows 11 и Windows 7. На 11 не работает корректно с Radeon и Intel HD (HD4000+RX 470 4 Gb). Повторил тест на 7 с Geforce (GT 520) - та же песня. Получается бенчмарк...
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
Redneck_prm_blog
08:49
Судя по первой картинке, от использования LLM отрастают лишние пальцы.
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
Serg79h
08:48
>>Мой старый Full HD монитор, на котором я просидел 10 лет, постепенно выходит из строя... Правильно и делает, что выходит из строя. В монитор смотреть надо, а не сидеть на нём. Эх школота...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
