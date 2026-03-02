Работник был очень рад неожиданному подарку.

Компании частенько практикуют вознаграждение своих работников различными подарочными сертификатами или презентами в качестве поощрения за эффективную и качественную работу, а особо отличившиеся сотрудники могут рассчитывать на большее — в частности, участник платформы Reddit под ником ArrdenGarden рассказал о неожиданном подарке, который он получил.

Источник фото: ArrdenGarden/Reddit

Как сообщает ArrdenGarden, владелец компании, в которой он работает, зная о его пристрастии к ПК-играм решил сделать ему приятный подарок, который ждал его в местном магазине. Пользователь предполагал, что получит всего лишь док-станцию для своего старого ноутбука, но весьма удивился, когда увидел, что в качестве бонуса ему подарили мощную видеокарту GeForce RTX 5080.

Счастливый работник отмечает, что ранее столь щедрых презентов от руководства компании он не получал, но заключение сразу двух крупных контрактов подряд, судя по всему, и стало причиной для поощрения эффективного сотрудника.

