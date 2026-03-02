Когда «Москвич» показал общественности новые кроссоверы моделей M70 и M90, которые и выглядят презентабельнее, чем «первая попытка» после возрождения бренда, и относятся к более высокому классу, и созданы на основе автомобилей проверенного бренда, главным вопросом, возникшим в головах потенциальных покупателей, был вопрос об их стоимости. Что ж, сегодня автозавод «Москвич» официально огласил ценник.
Среднеразмерный кроссовер M70, за основу которого взят автомобиль MG HS от ныне принадлежащей китайскому концерну SAIC Motor британской марки MG, обойдётся вам в 2,689 млн рублей с учётом бонусной программы (3,099 млн — без) в комплектации «Драйв» с 1,5-литровым 150-сильным двигателем и роботизированной трансмиссией.
В старшей комплектации «Ультра» данная машина уже оснащается 2-литровым 200-сильным двигателем с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и оценена производителем в 3,209 млн рублей с учётом бонусной программы и в 3,499 млн рублей — без учёта. В обоих случаях на старте доступен только передний привод с обещанием «завезти» полный привод в перспективе.
Полноразмерный кроссовер M90, созданный на базе MG RX9, предлагается только в комплектации «Ультра» с аналогичной «ультра»-M70 силовой установкой. Зато здесь уже привод только полный. Вернее, подключаемый полный привод — при необходимости. За такую машину выложить придётся уже 3,855 млн рублей с бонусной программой и 4,199 млн рублей — без.
Не берёмся пока гадать, какова перспектива данных машин на российском рынке, учитывая их стоимость. Статистика буквально первого же месяца продаж скажет всё громче и нагляднее любых слов.