События в мире Михаил Андреев
Стали известны цены на кроссоверы «Москвич» моделей M70 и M90
Выбор комплектаций невелик, поэтому разброс цен минимален.

Когда «Москвич» показал общественности новые кроссоверы моделей M70 и M90, которые и выглядят презентабельнее, чем «первая попытка» после возрождения бренда, и относятся к более высокому классу, и созданы на основе автомобилей проверенного бренда, главным вопросом, возникшим в головах потенциальных покупателей, был вопрос об их стоимости. Что ж, сегодня автозавод «Москвич» официально огласил ценник.

Источник изображения: «Москвич».

Среднеразмерный кроссовер M70, за основу которого взят автомобиль MG HS от ныне принадлежащей китайскому концерну SAIC Motor британской марки MG, обойдётся вам в 2,689 млн рублей с учётом бонусной программы (3,099 млн — без) в комплектации «Драйв» с 1,5-литровым 150-сильным двигателем и роботизированной трансмиссией.

В старшей комплектации «Ультра» данная машина уже оснащается 2-литровым 200-сильным двигателем с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и оценена производителем в 3,209 млн рублей с учётом бонусной программы и в 3,499 млн рублей — без учёта. В обоих случаях на старте доступен только передний привод с обещанием «завезти» полный привод в перспективе.

Источник изображения: «Москвич».

Полноразмерный кроссовер M90, созданный на базе MG RX9, предлагается только в комплектации «Ультра» с аналогичной «ультра»-M70 силовой установкой. Зато здесь уже привод только полный. Вернее, подключаемый полный привод — при необходимости. За такую машину выложить придётся уже 3,855 млн рублей с бонусной программой и 4,199 млн рублей — без.

Не берёмся пока гадать, какова перспектива данных машин на российском рынке, учитывая их стоимость. Статистика буквально первого же месяца продаж скажет всё громче и нагляднее любых слов.

#россия #экономика #автомобили #транспорт #«москвич»
1
Показать комментарии (1)
