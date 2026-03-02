Этот высокоэнергетический луч (мазер) был отправлен из далекой галактики восемь миллиардов лет назад.

Международная группа исследователей обнаружила самый далекий и яркий гидроксильный мазер (мощный источник радиоизлучения) на сегодняшний день, используя радиотелескоп MeerKAT в Карнарвоне (Южная Африка). Это излучение, классифицируемое как мегамазер из-за своей чрезвычайной интенсивности, исходит из системы галактик H1429-0028.

Телескоп MeerKAT, состоящий из 64 антенн, используется для изучения формирования и эволюции галактик. Источник: Южноафриканская радиоастрономическая обсерватория / www.sarao.ac.zaЭтот эффект вызван массивным столкновением двух галактик. Столкновение настолько сильно сжимает газ, что запускает образование массивных звезд, инфракрасное излучение которых, в свою очередь, возбуждает молекулы гидроксила, генерируя когерентные радиоволны.

Открытие было сделано при красном смещении z = 1,027, что соответствует времени распространения света приблизительно в восемь миллиардов лет. Таким образом, эта находка удваивает предыдущий рекорд расстояния для таких объектов и дает редкую возможность заглянуть в высокоэнергетические процессы средней Вселенной.

Без помощи общей теории относительности этот сигнал, вероятно, оставался бы невидимым для современных технологий. Согласно статье в журнале Futurism, Тато Манамела из Университета Претории подчеркивает, что это только начало новой эры наблюдений. В будущем ожидается открытие тысяч таких систем для лучшего понимания эволюции галактик.

Смогут ли техническая инфраструктура и емкости хранения данных угнаться за запланированным ростом объемов данных, станет ясно только в ближайшие годы. До тех пор H1429-0028 остается отличным, но изолированным примером экстремальных выбросов энергии, которые могут происходить во время слияния галактик.

Открытие одного мегамазера является прежде всего техническим доказательством возможностей телескопов MeerKAT. Настоящая научная революция произойдет только тогда, когда подобные результаты станут статистически нормой и позволят делать выводы о крупномасштабной структуре космоса.