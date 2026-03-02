Сайт Конференция
Inthenews
Bitwise: Биткоин необходимо держать как минимум три года, чтобы избежать убытков
Эксперты Bitwise Asset Management выяснили, что риск убытков при инвестициях в биткоин практически исчезает, если держать актив не менее трех лет

Специалисты компании по управлению цифровыми активами Bitwise Asset Management изучили динамику цен на биткоин за период с 17 июля 2010 года по февраль этого года. Результаты исследования показали прямую зависимость между сроком владения криптовалютой и вероятностью получения убытка.

Аналитики обнаружили, что для инвесторов, удерживающих биткоин не менее трех лет, историческая вероятность убытков составляет всего 0,7 процента. Увеличение инвестиционного горизонта до пяти лет снижает этот показатель до 0,2 процента. Те же, кто владел первой криптовалютой на протяжении десяти лет, вообще не фиксировали отрицательный финансовый результат.

Ситуация кардинально меняется для трейдеров, предпочитающих краткосрочные стратегии, так почти половина (47,1 процента) инвесторов, кто торгует внутри дня, сталкивались с нереализованными убытками. Для владельцев актива сроком в одну неделю этот показатель составляет 44,7 процента, а для удерживающих позицию месяц — 43,2 процента. Даже годовое инвестирование не гарантирует безопасности: риск убытка в этом случае эксперты оценивают в 24,3 процента.

В своем отчете специалисты Bitwise также обратили внимание на текущую рыночную конъюнктуру. На момент подготовки данных цена биткоина колебалась в районе 65 тысяч долларов, что почти на 50 процентов ниже исторического максимума, зафиксированного в октябре 2025 года. Тем не менее аналитики подчеркивают, что для долгосрочных держателей ситуация выглядит иначе. Средняя цена входа для инвесторов, владеющих монетами от трех до пяти лет, составляет примерно 34 780 долларов. Это означает, что порядка 90 процентов участников рынка из этой категории по-прежнему находятся «в плюсе», несмотря на коррекцию от пиковых значений.

#биткоин #убытки #bitwise asset management
Источник: kucoin.com
