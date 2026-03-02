Microsoft официально заявляет, что вроде бы не заставляет пользователей обновляться до Windows 11. Однако на практике ситуация выглядит иначе.

Пользователи Microsoft всё чаще «случайно» переходят на Windows 11 с предыдущей версии ОС. Один из пользователей форума Reddit столкнулся именно с такой ситуацией. Изображение: нейросеть freepikУчастник форума с ником djseifer сообщал, что последние пару месяцев ему постоянно приходили сообщения с предложением обновиться до Windows 11, и каждый раз он отказывался. Дошло до того, что у него стали часто появляться всплывающие окна с просьбой обновить систему, а рядом с вариантами выключения/перезагрузки возникала опция «установить обновление». По ряду причин djseifer не хотел использовать Windows 11.

По словам пользователя, всё же он «совершил ошибку», пойдя в душ и оставив включенным компьютер. Вернувшись через полчаса, он увидел на экране монитора следующую картину:

Фото: скриншот reddit.com / @djseiferWindows автоматически начала установку обновления. На экране было сообщение: «работа над обновлениями — 87%. Пожалуйста, держите компьютер включенным. Ваш компьютер может несколько раз перезагрузиться».

Другие участники форума поддержали пользователя и заметили, что Windows хранит резервные копии около месяца, чтобы можно было откатить основные обновления. Высказывались предположения, что Microsoft очень хочет интегрировать в ОС ИИ, низкокачественное ПО и рекламу. Чтобы избежать подобных обновлений впредь, рекомендуется отключить модуль TPM (Trusted Platform Module) в BIO.