Состоялся релиз графического драйвера NVIDIA GeForce Game Ready 595.71 (WHQL) с поддержкой Resident Evil Requiem, продолжения известной франшизы игр в жанре survival horror от компании Capcom. Игра поддерживает DLSS 4 с многокадровой генерацией Multi Frame Generation (MFG) и шумоподавителем Ray Reconstruction, который используется для полной трассировки лучей Path Tracing. Кроме этого, заявлена поддержка уровня Game Ready для игры Marathon — это многопользовательский эвакуационный шутер от Bungie, релиз которого запланирован на 5 марта.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

В драйвере исправлены недочёты предыдущего, отозванного выпуска 595.59, которые привели к тому, что программное обеспечение не распознавало все вентиляторы на видеокартах, один-два вентилятора могли перестать работать после установки драйвера этой версии. Были устранены причины сбоя при декодировании AV1 в приложениях Blackmagic Design при наличии нескольких блоков OBU (Open Bitstream Unit). Также исправлены проблемы в играх.

В The Ascent устранили проблему с появлением чёрной полосы вверху экрана, в Total War: THREE KINGDOMS устранили проблему с зелёными артефактами, — обе появлялись на системах с видеокартами GeForce RTX 50. В FINAL FANTASY XII The Zodiac Age больше не должны появляться критические ошибки, а в Call of Duty Modern Warfare версии 2019 года артефакты. В Quantum Break устранили причину снижения производительности в первой части четвёртого акта.

