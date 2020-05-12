Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5

1
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

700x600 62 KB

740x100 62 KB

600x390 62 KB

реклама

открыть

740x780 62 KB

реклама

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3440х1440

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3440х1440

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3440х1440

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

реклама



740x70 62 KB
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix unreal engine 4 xbox game studios the coalition gears 5 gears of war

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
1
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
40
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
29
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
200

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 200
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 77
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
5 мая 2020 43


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft дарит 1 месяц доступа к Xbox Game Pass Ultimate и 6 месяцев Spotify всего за 1 доллар – экономия 74 доллара
24
Стоимость HUAWEI P30 Lite снизилась на 150 долларов – флагманская производительность по низкой цене
15
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
351
GTA 6 скорее всего выйдет в 2021 году - информация об этом найдена в GTA 5
8
Геймеры с неохотой переходят на игровые мониторы с разрешением 2К и 4К – 1080р ещё долго будет оставаться основным – причины и статистика Steam
154
Попытка эксплуатировать Ryzen 5 3600 без крышки упёрлась в проблемы
44
Первый настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 4700G Renoir обнаружен в презентации AMD
21
При недостаточном охлаждении новые процессоры Intel Core i9 10-го поколения могут оказаться медленнее менее производительных Intel Core i7
30
Цена Xiaomi Mi A3 упала до минимального значения – смартфон подешевел на треть
1
Топ-5 игровых процессоров для настоящих геймеров – выбор разумного пользователя по версии Рcgamesn
134
Известный аналитик Майкл Пахтер из Wedbush Securities заявил, что цены на новые консоли PlayStation 5 и Xbox Series X не будут превышать 500 долларов, а одна из них опустится до 400 долларов
14
Разогнанный процессор AMD Ryzen 3 3300X может оказаться быстрее даже Intel Core i9-9900KS
64
Основатель «ВКонтакте» и Telegram – Павел Дуров посоветовал не вести бизнес в США, а также раскритиковал образование, здравоохранение и высокие налоги в Америке
84
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
66
Похоже, подробности о The Elder Scrolls VI начнут поступать лишь через несколько лет
15
В GTA IV добавили трассировку лучей и текстуры высокого качестве после чего она стала выглядеть лучше, чем GTA V
4
Официальный Twitter-аккаунт серии Mafia подал признаки жизни впервые почти за два года
9
Улучшенная поддержка памяти и разгон системы с DRAM Calculator 1.7.1 для AMD Ryzen
25
Ryzen 7 4800U обошел Core i7-10750H по производительности при TDP меньшей в 3 раза
19
Старая гвардия – Athlon II X3 425 и Phenom II X3 705e против World of Tanks, PUBG, Fortnite и Dota 2 – выясняем, нужно ли покупать новый процессор для онлайн-игр в 2020 году по версии Gecid
11

Сейчас обсуждают

VRoman
06:28
Очень зря.
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
terenty79
06:26
уже который раз подряд на этом сайте я наблюдаю суровый взгляд страшного мексиканского мальчика, с титульной картинке данной игры. и я уже начал подозревать, кое что по этому поводу.
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
E1nher1
06:25
Карты меняются, а тесты в 720p+50% рендеринга остаются:) Да проц вряд ли сольется. Да, он будет выдавать низкий FPS, но зато сможет существовать лет 5. Хотя на адекватную DDR5 я готов перейти буду
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
Melofon
06:21
В смысле?, или вы не в курсе? процесссорозависимые это собаки вторые и ассасины одиссея например. метро по сравнению с ними вообще ниочём.
Core i7-2600K с видеокартами Geforce GTX670 и GTX760, а также Radeon R9 290 - есть ли жизнь у этого железа через 6 лет после покупки
Xrona666
06:18
И ничего не будет. 3950 с РВО и без ручного разгона нагнёт этот кипятильник, а потреблять будет раза в полтора меньше.
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
wwr222
06:15
Тогда уже придется бегать в новом Ассассине,в котором и карта и проц скорее всего сольются :))
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
VRoman
06:12
Продолжим разговор из прошлой статьи. Обращай внимание к деталям и непоняткам, за которые люди с подозрительными никами сразу начинают кидаться гнилыми помидорами. 1) Почему частота CPU на скринах раз...
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
Евгений Еремин
06:05
Ради интереса и если хочется познать что такое разгон ОП, можно попробовать. Но я считаю, что лучше купить ОП готовую с заводскими настройками. Все же производители не дураки и целенаправленно ограни...
Как разогнать оперативную память DDR4 и не спалить ее - разгон Micron E-die на Ryzen (Zen+) - баланс между температурой, напряжением, частотой и таймингами
E1nher1
06:04
Бенчмарк нет смысла гнать . В некоторых местах в 1060 упор. Но ничего... Вот насобираем на 3070...
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
Inttz
06:02
Когда тебя уже забанят
Руководство по раскрытию потенциала и тонкой настройке воздушного охлаждения персональных компьютеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем