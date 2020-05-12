Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
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Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
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2560х1080Разгон
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2560х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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2560х1440Разгон
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3440х1440Разгон
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3440х1440Разгон
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3440х1440Разгон
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон
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1920х1080Разгон
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