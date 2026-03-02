По слухам, это будет две модели с общим количеством ядер 24 и 18.

Intel представит обновлённые процессоры Core Ultra 200K Plus для настольных компьютеров 11 марта, сообщает VideoCardz. Публикация первых обзоров запланирована на 23 марта. Продажи, вероятно, начнутся вскоре после этого. Конкретные даты для мобильных процессоров Core Ultra 200HX Plus не называются, одна считается, что устройства с ними появятся в продаже в то же время, в период с марта по апрель.

По последним слухам, в настольную линейку процессоров Core Ultra 200K Plus войдут две модели: 24-ядерный Core Ultra 7 270K Plus и 18-ядерный Core Ultra 5 250K Plus. Если верить инсайдерам, от Core Ultra 9 290K Plus отказались, признав процессор избыточным для модельного ряда — он оснащался той же 24-ядерной конфигурацией, что и существующей флагман 285K, а также новый 270K Plus, предлагая лишь более высокие тактовые частоты. Отказались ли от выпуска мобильного Core Ultra 9 290HX Plus, не уточняется.

Источник изображения: VideoCardz.com

Увеличение количества ядер в Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus достигается за счёт включения дополнительного 4-ядерного кластера с эффективными ядрами. Таким образом, эти процессоры сочетают производительные P- и эффективные E-ядра по формуле 8P+16E и 6P+12E соответственно. Кроме этого, ожидается, что обновлённые процессоры будут поддерживать более быструю память DDR5-7200 CUDIMM, получат ряд оптимизаций для повышения производительности.