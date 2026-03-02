Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Intel представит обновлённые процессоры Core Ultra 200K Plus для настольных ПК 11 марта
По слухам, это будет две модели с общим количеством ядер 24 и 18.

Intel представит обновлённые процессоры Core Ultra 200K Plus для настольных компьютеров 11 марта, сообщает VideoCardz. Публикация первых обзоров запланирована на 23 марта. Продажи, вероятно, начнутся вскоре после этого. Конкретные даты для мобильных процессоров Core Ultra 200HX Plus не называются, одна считается, что устройства с ними появятся в продаже в то же время, в период с марта по апрель.

Источник: ИИ-генерация ChatGPT

Может быть интересно

По последним слухам, в настольную линейку процессоров Core Ultra 200K Plus войдут две модели: 24-ядерный Core Ultra 7 270K Plus и 18-ядерный Core Ultra 5 250K Plus. Если верить инсайдерам, от Core Ultra 9 290K Plus отказались, признав процессор избыточным для модельного ряда — он оснащался той же 24-ядерной конфигурацией, что и существующей флагман 285K, а также новый 270K Plus, предлагая лишь более высокие тактовые частоты. Отказались ли от выпуска мобильного Core Ultra 9 290HX Plus, не уточняется.

Источник изображения: VideoCardz.com

Увеличение количества ядер в Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus достигается за счёт включения дополнительного 4-ядерного кластера с эффективными ядрами. Таким образом, эти процессоры сочетают производительные P- и эффективные E-ядра по формуле 8P+16E и 6P+12E соответственно. Кроме этого, ожидается, что обновлённые процессоры будут поддерживать более быструю память DDR5-7200 CUDIMM, получат ряд оптимизаций для повышения производительности.

#intel #процессоры #arrow lake refresh
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
1
Эксперты сравнили Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900K в ряде популярных игр
+
Пользователь отправил модуль ОЗУ производителю по гарантии и получил лишь треть от его текущей цены
1
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR4 на 64 ГБ в 60 раз дешевле его реальной цены
5
Burger King начала тестировать ИИ-гарнитуры для контроля качества обслуживания
+
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro получили поддержку стандарта Bluetooth 6.1
+
Геймдиректор DOOM The Dark Ages сравнил будущее дополнение к игре с полноценным сиквелом
+
В Татарстане тестируют робота-уборщика снега, способного заменить труд до 30 дворников
1
Ryzen 5 5500X3D готов к выходу в Китае — это самый дешёвый процессор с 3D-кэшем от AMD
3
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
13
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
7
DirtFish: Toyota тестирует гоночный спорткар Celica к чемпионату мира по ралли 2027 года
+
Повышение расходов на хостинг в связи с бумом ИИ приводит к закрытию архива ретро-игр на 390 ТБ
+
Компания Ultrahuman представила умное кольцо Ring Pro с временем автономной работы до 2 недель
+
Xiaomi представила телефоны с камерой Leica, гиперкар, планшет, электросамокат и другие новинки
+
ASUS опубликовала характеристики ProArt GeForce RTX 5090 с конструкцией Double Flow Through
+
IT-эксперт Чернов: Мошенники могут распространять бесплатные VPN-сервисы для кражи данных россиян
+
Плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» продолжила работать в условиях арктического шторма
+
Китайский бренд Omoda завалил машину цветами и котами ради рекламы в Британии
+
Xiaomi представила новую линейку электросамокатов Electric Scooter 6 с запасом хода до 75 км
+

Популярные статьи

«Пять ночей с Фредди 2», «Крик 7»: краткий обзор новых фильмов ужасов
2
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
21
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
6
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
22
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом
2

Сейчас обсуждают

Valera X
15:04
Вот гонял на днях, 22 года назад прям кайфовал от этой игры, да и сейчас прикольно, чувство ностальгии поймал.
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом
Remarc
15:00
не через 30-40 лет ,это происходит уже сейчас
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
swr5
14:43
Атрофируются мозги и навыки, а через лет 30-40 люди поймут, что они утратили возможность самостоятельно без помощи ИИ изготавливать простые вещи.
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
Алексей Кузнецов
14:38
А у нас в Питере дворников зазывают на 85 000 на руки.
На заводе авиаприборостроения в Башкирии зарплаты специалистов начинаются от 25 тысяч рублей
lighteon
14:37
Возможно и я накосячил во время тестов. Надо сделать ретест на 25.0.7 еще раз. После обновления с 23.2.1 на 25.0.7 - gallium nine отвалился, но я не додумался сделать переустановку пакетов libd3dadapt...
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
3vova1vova2
14:25
а кто платить за электричество будет?
Энтузиаст протестировал топовый Core i7-5960X из 2014 года в паре с RTX 3080 10 ГБ в ряде игр
ExtenZ
14:22
2004 Warcraft 3 2005->2026 Lineage2
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом
lighteon
14:19
Вижу, что на 24.3.х есть ругань в интернете, где-то сломана gfx9, где-то программный рендеринг. Так что, не исключаю, что 24.2.8 может стать оптимальным вариантом для финальных тестов Gallium Nine...
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
KoSR
14:15
Откуда такая информация? Все, всё разыгрывают, особенно на всякие юбилеи. Но 1 видюха это какой-то сюр.
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition в стиле Resident Evil Requiem
Cowboy Huggies
14:08
24 дюйма для fullhd оптимально.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter