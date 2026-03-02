Аналитики Gartner опубликовали свой прогноз.

Разразившийся кризис на рынке DRAM, связанный с повышением спроса на память со стороны ИИ-отрасли и последующей переориентацией ряда производителей на выпуск чипов для дата-центров, продолжает негативно влиять на сектор настольных ПК, и прогнозы экспертов относительно предстоящего развития событий добавляют ещё больше беспокойства, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Nvidia

Как считают специалисты аналитической компании Gartner, в текущем году поставки ПК сократятся на 10,4 %, что даже больше, чем в сегменте мобильных устройств, в том числе смартфонов.

По словам представителя компании, к 2028 году сектор бюджетных ПК стоимостью менее 500 долларов исчезнет. Это связывают с тем, что кризис на рынке DRAM спровоцировал заметное увеличение стоимости оперативной памяти и ряда других комплектующих, которое производители ПК компенсировать уже не в состоянии, перекладывая нагрузку на конечных потребителей.

По оценкам Gartner, к концу 2026 года срок службы ПК увеличится на 20 %, так как пользователи будут надеяться на улучшение ситуации, не спеша приобретать новые комплектующие. Производителям также придётся смириться с падением спроса со стороны потребительского сектора, отдав предпочтение сохранению прибыли.

Во втором квартале текущего года, как считают аналитики, ситуация усугубится, что связано с истощением запасов DRAM. Ранее сообщалось, что кризис на рынке может сохраниться ещё как минимум год.