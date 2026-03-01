Директор по продуктовой стратегии компании UserGate Иван Чернов предупредил об опасности использования бесплатных VPN-сервисов для обхода блокировок. Многие из них используют уязвимый код и подвергают риску данные и конфиденциальность пользователей. Об этом пишет ТАСС.
В теории, VPN — это программное обеспечение, которое шифрует данные, передаваемые по сетевому соединению компьютера. Интернет-трафик маршрутизируется через защищенный сервер в удаленном месте, прежде чем он будет отправлен на веб-сайт или в приложение, к которому пользователь пытается получить доступ. Чернов подтвердил, что такие инструменты могут предоставить доступ для обхода блокировок, однако при этом соответствующие программные продукты «могут красть личные данные, в том числе пароли» россиян.
В целом предоставление слишком большого количества разрешений доступа к личным данным может позволить злоумышленникам совершать такие действия, как добавление или удаление учетных записей, изменение паролей или получение доступа к другим сервисам без паролей.
Ранее Роскомнадзор предупредил пользователей о новой мошеннической схеме: злоумышленники массово рассылают фейковые письма, в которых говорится о запрете использовать VPN-сервисы на рабочих местах. По словам IT-эксперта, VPN-сервисы сейчас пользуются огромным спросом, поэтому появилось много мошеннических схем.
Как правило, разработчики бесплатных инструментов для обхода блокировок получают прибыль за счет рекламы. Если в сервисе отсутствует рекламный блок, есть большая вероятность, что соответствующий программный продукт распространяет вирус. Такие инструменты следует обходить стороной.