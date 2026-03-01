Сайт Конференция
kosmos_news
IT-эксперт Чернов: Мошенники могут распространять бесплатные VPN-сервисы для кражи данных россиян
Инструменты для обхода блокировок могут заражать устройства вирусом, заявил директор по продуктовой стратегии компании UserGate Иван Чернов.

Директор по продуктовой стратегии компании UserGate Иван Чернов предупредил об опасности использования бесплатных VPN-сервисов для обхода блокировок. Многие из них используют уязвимый код и подвергают риску данные и конфиденциальность пользователей. Об этом пишет ТАСС.
Изображение: нейросеть deep dream generatorВ теории, VPN — это программное обеспечение, которое шифрует данные, передаваемые по сетевому соединению компьютера. Интернет-трафик маршрутизируется через защищенный сервер в удаленном месте, прежде чем он будет отправлен на веб-сайт или в приложение, к которому пользователь пытается получить доступ. Чернов подтвердил, что такие инструменты могут предоставить доступ для обхода блокировок, однако при этом соответствующие программные продукты «могут красть личные данные, в том числе пароли» россиян.

В целом предоставление слишком большого количества разрешений доступа к личным данным может позволить злоумышленникам совершать такие действия, как добавление или удаление учетных записей, изменение паролей или получение доступа к другим сервисам без паролей.

Ранее Роскомнадзор предупредил пользователей о новой мошеннической схеме: злоумышленники массово рассылают фейковые письма, в которых говорится о запрете использовать VPN-сервисы на рабочих местах. По словам IT-эксперта, VPN-сервисы сейчас пользуются огромным спросом, поэтому появилось много мошеннических схем.

Как правило, разработчики бесплатных инструментов для обхода блокировок получают прибыль за счет рекламы. Если в сервисе отсутствует рекламный блок, есть большая вероятность, что соответствующий программный продукт распространяет вирус. Такие инструменты следует обходить стороной.

#россия #технологии #кибербезопасность #vpn #конфиденциальность
Источник: tass.ru
