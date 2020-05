Открыть

1920х1080



2560х1080



2560х1440



1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Odyssey лидировала видеокарта GeForce GTX 1660. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала ускоритель Radeon RX 590 на 16-23%. Проект оказался настолько требовательным к графической подсистеме, что только разогнанная GeForce GTX 1660 смогла обеспечить комфортную производительность в разрешении 1920 х 1080.

1920х1080



2560х1080



2560х1440



1% low и average FPS

В шутере Battlefield V на первом месте расположился ускоритель Radeon RX 590. Правда, его превосходство над «зеленым» конкурентом было минимальным.

1920х1080



2560х1080



2560х1440



1% low и average FPS

В боевике Call of Duty: Modern Warfare первое место заняла видеокарта GeForce GTX 1660. Она опережала своего визави на 4-14%.

1920х1080



2560х1080



2560х1440



1% low и average FPS

В проекте Far Cry New Dawn расклад сил не претерпел никаких изменений.

1920х1080



2560х1080



2560х1440



1% low и average FPS

В игре Hitman 2 лидировала видеокарта Radeon RX 590. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала ускоритель GeForce GTX 1660 на 6-12%.

1920х1080



2560х1080



2560х1440



1% low и average FPS

В автогонке Need for Speed Heat доминировала «зеленая» видеокарта. Требования к графической подсистеме оказались настолько высокими, что разрешение 2560 х 1440 стало «не по зубам» обоим ускорителям.

1920х1080



2560х1080



2560х1440



1% low и average FPS

В новом приключении Лары Крофт с небольшим преимуществом над GeForce GTX 1660 лидировала видеокарта Radeon RX 590. Как и в прошлом проекте, в разрешении 2560 х 1440 обе модели показали низкие результаты.

1920х1080



2560х1080



2560х1440



1% low и average FPS

В космическом боевике Star Wars Jedi: Fallen Order на первой позиции расположился графический ускоритель GeForce GTX 1660. Данная игра стала третьим по счету проектом, в котором разрешение 2560 х 1440 не покорилось обеим видеокартам.

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх 1920х1080



2560х1080



2560х1440



1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что графический ускоритель GeForce GTX 1660 был быстрее модели Radeon RX 590. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал «красную» карту на 3-7%.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

Видеокарта GeForce GTX 1660 была быстрее ускорителя Radeon RX 590 в играх Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Modern Warfare, Far Cry New Dawn, Need for Speed Heat и Star Wars Jedi: Fallen Order.

Видеокарта GeForce GTX 1660 была медленнее ускорителя Radeon RX 590 в играх Battlefield V, Hitman 2 и Shadow of the Tomb Raider.

Графический ускоритель GeForce GTX 1660 опередил видеокарту Radeon RX 590 в пяти проектах из восьми, а в трех играх «зеленая» карта была медленнее «красной».

Несомненным плюсом для обеих моделей стало то, что они показали высокие результаты в большинстве протестированных игр. Однако разрешение 2560 х 1400 не покорилось им в таких проектах, как Assassin's Creed Odyssey, Need for Speed Heat, Shadow of the Tomb Raider и Star Wars Jedi: Fallen Order.

Соотношение стоимости и производительности видеокарт 1920х1080



2560х1080



2560х1440



рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировала видеокарта GeForce GTX 1660. Причем в штатном режиме она опережала Radeon RX 590 всего на 4-5%, после разгона отрыв от конкурента увеличился до 6-7%.

Победителем из данного противостояния вышел графический ускоритель GeForce GTX 1660. Он был быстрее «красного» соперника в пяти играх из восьми. Если обратиться к показателям среднегеометрической производительности, то превосходство GeForce GTX 1660 над Radeon RX 590 составило 3-7%. Решающим вкладом в победу стала умеренная стоимость видеокарты, благодаря которой она лидировала в такой важной дисциплине, как цена/производительность.