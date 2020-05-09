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Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)

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Оглавление

Вступление

Мы уже тестировали GeForce RTX 2060 Super производства Palit в самом младшем варианте Dual. Эта видеокарта оставила у меня смешанное впечатление. Рядового пользователя она наверняка устроит. Однако придирчивому энтузиасту вряд ли подойдет: ни по своему разгонному потенциалу, ни по уровню шума.

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К счастью, в модельном ряду производителя есть еще целых четыре разновидности GeForce RTX 2060 Super. И старшая из них щеголяет звучным именем JetStream.

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Когда-то это была старшая линейка видеокарт Palit, но сейчас для флагманских серий GPU ввели еще одну – GameRock. Однако среди GeForce RTX 2060 Super модель JetStream все еще топовая. Обойдется она при этом менее чем на 15% дороже самой младшей. Стоит ли «реактивная струя» такой переплаты – узнаем в сегодняшнем обзоре.

Упаковка и комплект поставки

Видеокарта поставляется в коробке привычного для фанатов марки дизайна. По ее крупным размерам сразу понятно, что перед нами не простая GeForce RTX 2060 Super.

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С информативностью у глянцевой «суперобложки» полный порядок.

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А внутри видеокарту привычно для респектабельных брендов защищает отдельная картонная коробка. Уже в ней ускоритель дополнительно обложен со всех сторон вспененным полиэтиленом.

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Из комплекта поставки, также традиционно для современных видеокарт – лишь тонкая книжечка краткого руководства да компакт-диск. Серьезно, компакт-диск в 2020-м?

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Ко мне на тест Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream явно попала далеко не к первому, поэтому и внешняя часть коробки, и антистатический пакет были не в лучшем состоянии. Но сама видеокарта, несмотря на отсутствие каких-либо защитных пленок и заглушек на портах, совершенно не пострадала.

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А самое главное, что она не вскрывалась. И должна работать так же, как и в свой первый день.

Дизайн и конструкция видеокарты

Для GeForce RTX 2060 Super вариант Palit JetStream получился очень крупным. Будем надеяться, что это залог тихой работы, хорошего охлаждения и достойного разгонного потенциала.

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Длина видеокарты 29 см, она выше стандартной платы расширения на добрую пару сантиметров и займет полные три слота на материнской плате (а для ее комфортной работы, соответственно, потребуется как минимум четыре).

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Дизайн кожуха системы охлаждения по нынешним временам выглядит банально. Что ж, не всем обязательно нужно любоваться видеокартой в корпусе. Зато серебристая вставка – действительно алюминиевая.

Да и задняя защитная пластина из того же металла: черная, шлифованная, с фирменной символикой серии.

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Кожух системы охлаждения, как водится, не доходит несколько сантиметров до самой платы, оставляя место для выхода прошедшего через радиатор нагретого воздуха.

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Присутствует перфорация и на монтажной планке. Последняя тут традиционная двухслотовая.

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Но вот в задней части, конечно, стык кожуха, радиатора и задней пластины можно было выполнить аккуратнее. Впрочем, повторюсь, изыски дизайна в современной видеокарте – далеко не главное.

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Портов вывода – традиционная по нынешним временам четверка: три Display Port и один HDMI.

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Не может флагманская серия видеокарт в наши дни обходиться и без подсветки. К радости многих, уверен, пользователей, тут она достаточно скромная. Светятся лишь светлые пластмассовые вставки на кожухе системы охлаждения.

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По умолчанию подсветка фирменного для NVIDIA зеленого цвета, но на деле она RGB, и ее можно настроить (в том числе отключить) при помощи фирменной утилиты Palit Thunder Master. Я про нее неоднократно достаточно подробно рассказывал, не буду повторяться.

Но если цвет подсветки отдает должное чипмейкеру, то вот обязательную надпись GeForce RTX сделали совсем уж невзрачной. NVIDIA не наругает?

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Система охлаждения и плата

Да, эту видеокарту у меня также была возможность разобрать. Каковой я с удовольствием и воспользовался. Весь кулер разом удерживают всего семь винтов, откручивающихся с обратной стороны платы.

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Первыми лучше открутить три боковых, и лишь затем аккуратно приниматься за четверку, отвечающих за прижим основания к видеопроцессору. К счастью, вокруг GPU без теплораспределительной крышки присутствует защитная рамка, а винтики обычные, не подпружиненные, так что тут нет реального риска сколоть его угол. Даже если придется, как в моем случае, с усилием отдирать от платы кулер на куче термолипучек.

Количество охлаждаемых элементов приятно удивляет. Кроме GPU, это не только микросхемы памяти и мосфеты, но и остальные элементы системы питания, включая достаточно мелкие. За такую заботу о тепловом режиме своего продукта производитель достоин похвалы.

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Увы, без того, чтобы лишиться гарантии, не удастся не только снять с платы радиатор, но даже рамку с вентиляторами – на одном из ее винтиков присутствует предательская наклейка. А для замены вентилятора придется это делать, поскольку прикручиваются к рамке они непривычно – с обратной стороны. Хотя сама используемая здесь модель Apistek, как водится, без проблем находится в китайских интернет-магазинах.

Пары 90-миллиметровых вентиляторов должно вполне хватить для продува здешнего двухсекционного радиатора. В его основе лежат сразу пять медных тепловых трубок, да еще и толстых восьмимиллиметровых. Уверенность в том, что с охлаждением здесь все должно быть в полном порядке, внушает и площадь рассеивания здешних широких плотных массивов тонких никелированных алюминиевых ребер, честно припаянных к трубкам.

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И вовсе большая редкость – что задняя защитная пластина также снабжена большим количеством термолипучек для отвода и рассеивания тепла от обратной стороны платы. Правда, пластина оклеена изнутри толстой защитной пленкой, предохраняющей ее металл от контакта с платой. И лишь к ней уже прилегают термолипучки, так что эффективность такого охлаждения вряд ли высока. Но, тем не менее, это точно лучше, чем просто защитная пластина (особенно пластиковая), которая вместо дополнительного охлаждения, скорее наоборот, создает под собой «парную».

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К слову, пластина крепится к плате даже бо́льшим числом винтов, чем основной кулер – аж двенадцатью. Она действительно жесткая, поэтому с точки зрения механической защиты свою роль играет исправно.

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Теперь можно взглянуть и на саму плату с полностью демонтированной системой охлаждения. Для GeForce RTX 2060 Super выглядит она более чем убедительно. Хотя, конечно, плотность монтажа не везде так уж велика. Однако система питания очень внушительная.

Она выполнена по схеме 8+2, с двумя же разъемами внешнего питания: восьми- и шести-контактным. Для видеокарты с заявленным потреблением в 215 Вт – это с большим запасом. Рекомендуемая мощность блока питания – традиционные 550 Вт.

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Можно, в том числе, вплотную взглянуть на GPU NVIDIA TU106 с 34 RT-ядрами и 2176 блоками ALU.

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Однако здесь его максимальная (Boost) частота изначально поднята с «референсных» 1650 МГц до очень серьезных 1830. Теперь понятно, зачем нужны такие системы питания и охлаждения.

Уже не терпится перейти к тестированию?

Тестирование

Испытания Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream проводились на открытом стенде в составе следующей конфигурации:

  • Центральный процессор: Intel Core i9-9700KF (4.8/5.0 ГГц);
  • Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (LGA 1151-2, Intel Z390);
  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280;
  • Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8 x 2);
  • Накопитель: SSD M.2 Kingston SA1000 480 Гбайт;
  • Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт.

Температура окружающей среды во время тестирования поддерживалась на уровне 23–24°C. Уровень шума измерялся шумомером TM-102 с заявленным нижним порогом измерения 30 дБ с расстояния 100 см от плоскости видеокарты. Тесты проводились без нагрузки (в простое) и при прогреве с помощью утилиты MSI Kombustor (аналог FurMark). Отдельно в штатном режиме и в разгоне. Разгонный потенциал видеокарты выявлялся при помощи MSI Afterburner.

Результаты тестирования производительности NVIDIA GeForce RTX 2060 Super можно найти в обзоре данной видеокарты, их тут повторно приводить не будем. Нас интересует эффективность системы охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал варианта Palit JetStream.

Но прежде, чем перейти к результатам – пара слов про двойную BIOS. Да, перед нами явно не простая GeForce RTX 2060 Super…

Переключатель прошивок традиционно располагается с обратной стороны в «заднем углу» платы. Доступ к нему был бы легким, кабы не размер переключателя. Он прямо-таки миниатюрный, его непросто нащупать и переключить даже ногтем.

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Ко мне Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream попала с выбранной второй прошивкой, поэтому так изначально и была протестирована. При этом в простое вентиляторы ее системы охлаждения останавливаются.

К слову, что останавливаются, что стартуют вертушки плавно, не вызывая лишнего акустического возмущения, как это нередко бывает на недорогих видеокартах, снабженных такой возможностью.

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Шум отсутствует в принципе, а температура GPU без нагрузки колеблется между 40 и 45 градусами (при комнатных 23–24°C, с которыми и проводятся всегда все мои тесты).

При прогреве в MSI Kombustor картина остается весьма благостной.

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Температура GPU едва превышает весьма комфортные 70 градусов. При этом вентиляторы не разгоняются даже до 1600 об/мин, издавая шум, измеряемый с расстояния в 100 см, на уровне 38 дБ (напомню, что фоновый уровень шума у меня в помещении традиционно составляет 30 дБ, и стендовая конфигурация с такого расстояния его не меняет). При этом реальные частоты под большой нагрузкой в 1710–1725 МГц очень радуют на фоне характерных для недорогих GeForce RTX 2060 Super 1500 МГц с небольшим.

Чем же отличается первая прошивка BIOS? Переключаем и перезагружаемся…

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На первый взгляд, все то же, включая частоты. Даже температура GPU почти не меняется. А что вентиляторы при загрузке ОС не остановились, я заметил лишь по показаниям мониторинга GPU-Z – поскольку их так же не было слышно на примерно 500 RPM. Да, с первой прошивкой вентиляторы в простое не останавливаются. Но учитывая их тишину при явно большей надежности такого режима, пожалуй, так даже лучше.

А что при прогреве?

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Да, все очень похоже. Реальные частоты работы те же. Лишь на несколько десятков оборотов быстрее крутятся вентиляторы, что дает минимальное снижение температуры GPU. Впрочем, шумомер все же фиксирует изменение уровня шума – он возрастает на 1 дБ (до 39). Так что для экстремальных любителей тишины больше подойдет вторая BIOS.

Но для подавляющего числа пользователей более надежным выглядит первый вариант прошивки. В нем и принимаемся за разгон видеокарты.

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Тем, кому кажется, что +100 МГц по видеоядру не слишком внушительно, стоит сначала вспомнить, что его частота здесь и так изначально на 180 МГц выше, чем у стандартных GeForce RTX 2060 Super. Поэтому реальные 1860 МГц под тяжелой нагрузкой – это отличный результат.

Неплохо выступила и память, позволив прибавить почти 1000 МГц. При этом температура в MSI Kombustor – адекватные 73 градуса, вентиляторы разогнались до умеренных 1850 об/мин, а уровень шума системы с расстояния в один метр составил более чем терпимые 41 дБ.

Все предыдущие описанные тесты проводились до разборки видеокарты и замены термопасты видеопроцессора на нашу штатную Gelid GC-Extreme. И вроде бы здесь изначальная паста по консистенции выглядела очень прилично. Однако по прошлому моему опыту Palit использует не лучший термоинтерфейс, поэтому я не мог не проверить температурный режим GeForce RTX 2060 Super JetStream после его замены.

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Так и есть, уже в штатном режиме температура видеопроцессора на 2-3 градуса ниже. А его реальная рабочая частота – на 15-30 МГц выше. И это с примерно теми же оборотами вентиляторов (и, соответственно, уровнем шума).

Это породило у меня надежды на лучший разгон. Но, увы, в нем результаты были теми же. Хотя температура GPU также снизилась на пару градусов, и, главное, на 100 об/мин уменьшились обороты вентиляторов, на один децибел снизив уровень шума системы (до 40 дБ). Так что снова остается лишь посоветовать производителю использовать более эффективный термоинтерфейс в своих продуктах.

И в очередной раз напомню, что в обзорах видеокарт конечных вендоров у нас нет цели повторно изучать их производительность. Так, в случае с NVIDIA GeForce RTX 2060 Super результаты игровых и синтетических тестов можно найти в соответствующем обзоре. Вариант Palit JetStream из-за более высоких частот что в штатном режиме, что в разгоне обеспечит на несколько процентов более высокую производительность.

Заключение

Выводы будут лаконичными и весьма однозначными. Серия Palit JetStream, что называется, держит марку. Рассмотренный вариант GeForce RTX 2060 Super оказался несравненно лучше младшего (Dual), который побывал у меня на тестировании ранее. И полностью заслуживает той не самой большой переплаты, что потребует его выбор.

Единственным ограничением могут стать внушительные габариты данной видеокарты (и, возможно, не самый выдающийся дизайн). Но если с этим нет проблем, то перед вами явно один из лучших вариантов GeForce RTX 2060 Super на рынке. И при этом далеко не самый дорогой.

Евгений Яковлев


Выражаем благодарность:

  • Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G).

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