Недавно я вспоминал свой первый ПК, купленный в начале нулевых годов, и понял, что являюсь ПК-геймером уже 25 лет. Четверть века — это очень солидный срок, и за это время человек может сменить много хобби, но игры на ПК мне так и не надоели за это время, хоть и играю я уже не с таким азартом, как в начале «карьеры» ПК-геймера. Но игровые предпочтения за это время у меня заметно изменились, и в этом блоге я хочу рассказать об этом, с каких игр я начинал и в какие играю спустя 25 лет.

Думаю, и вам будет интересно сравнить это со своим игровым опытом. Хотя среди ПК-геймеров есть столько различных групп и сообществ, что даже выбирая лучшие игры разных жанров, можно годами не пересекаться со своими друзьями и знакомыми, проводя время в совершенно разных игровых вселенных.

Даже до покупки своего первого ПК я уже был заядлым геймером, играя на нескольких игровых платформах. У меня были приставки Dendy, Sega Mega Drive и домашний компьютер ZX Spectrum, а у друзей я играл на консолях PlayStation и Sega Dreamcast. На них была масса отличных игр, но я, как и почти все мои друзья и знакомые, мечтал о ПК. А те счастливчики, что покупали их первыми, становились очень уважаемыми персонами среди одноклассников, устраивая самые настоящие ознакомительные экскурсии и показывая такие игры, которых совсем не было на консолях.

Да и воспринимался персональный компьютер в то время совершенно по-другому, как очень престижное и солидное устройство, не сравнимое с обычной электроникой, созданной только для развлечений. Солидная, если не сказать ужасающая, у него была и цена, ведь собрать в конце девяностых или начале нулевых годов эквивалент 700-800 долларов даже на не игровой, а обычный офисный ПК казалось просто невозможным делом.

Сейчас я понимаю, что «игровыми» те ПК, что я видел у одноклассников, назвать было с большой натяжкой, в них не было мощных видеокарт и большого объема оперативной памяти. Никаких 3Dfx Voodoo или GeForce 256, а обычные бюджетные видеокарты, скорее всего, S3 TRIО64, S3 ViRGE или Intel i740 (да, компания Intel тогда выпускала дискретные видеокарты). Но в те годы об этом мало кто задумывался, и уже то, что ПК тянул хиты конца 1990-х годов даже без поддержки 3D-графики — Diablo, Warcraft 2, Worms, Jagged Alliance, Age of Empires, Carmageddon, Fallout 2, Caesar III или Heroes of Might and Magic III, было уже достаточно.

Кстати, сегодня уже не верится, что игры на подобных движках могли тормозить, но они тормозили и очень сильно, особенно на процессорах Pentium с низкой частотой, не говоря уже о Intel 80486. А процессор тогда был гораздо более задействован в отрисовке картинки, чем даже в играх 2001 года и новее. И я даже сейчас помню, с каким трудом тянул Fallout 2 компьютер моего одноклассника, он даже не умещался на жестком диске объемом всего около 500 МБ. Игру приходилось устанавливать таким образом, что часть данных она подгружала с CD-ROM, а количество FPS вряд ли превышало 15–20, но для пошагового игрового процесса это было вполне терпимо.

По сравнению с этими допотопными аппаратами мой первый ПК, который удалось купить в 2001 году, был самым настоящим монстром: процессор Pentium III с частотой 450 МГц, 64 МБ ОЗУ, жесткий диск объемом аж 4 ГБ и «игровая» видеокарта Riva 128. И играть на нем в первую очередь я стал в те игры, в которые никак не мог поиграть на ПК одноклассников. Quake II и Quake III Arena, Diablo II: Lord of Destruction, Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, Half-Life, Deus Ex, Submarine Titans и Sacrifice.

То, что многие игры приходилось запускать в разрешении 640х480, с минимальными настройками качества графики, получая при этом хорошо, если 20 FPS, меня тогда не пугало, это было вполне играбельно. После того как все хиты конца 1990-х и начала нулевых, которые тянул мой ПК, были пройдены, а это произошло довольно быстро, так как я играл до двух, а то и трех часов ночи, пришел черед любых игр, которые удавалось достать.

Я начал активно меняться CD-дисками с играми и прошел в то время массу низкобюджетных игр, на которые сейчас бы даже не взглянул даже с учетом ностальгии. Тем более что тогда в ходу были сборники игр типа «100 в одном», на которых к нескольким хитам добавляли массу ерунды, игры, которые занимали всего по нескольку мегабайт.

Апгрейд этого ПК с расширением ОЗУ до 196 МБ и заменой видеокарты на GeForce2 MX 200 уже позволил заметно расширить список запускаемых игр и пройти RUNE, Hitman: Codename 47, Heavy Metal: F.A.K.K.² и прочие, уже довольно требовательные игры начала нулевых годов. Времени на игры у меня стало поменьше, и вдобавок появился выбор, во что поиграть сейчас, а что отложить на потом.

И выбирал я в то время наиболее динамичные и азартные игры. Шутеры и достаточно быстрые стратегии типа Warcraft III: Reign of Chaos или StarCraft. Рефлексы в то время были отличные, мозг соображал быстро, а энергии было столько, что можно было играть всю ночь до утра. Чем мы иногда с друзьями и занимались, покупая место в игровом клубе на всю ночь и играя по сети в шутеры типа Quake III Arena, Counter-Strike 1.6 или Unreal Tournament. И, привыкнув получать массу адреналина от сетевых игр, мне уже трудно было усидеть за неторопливой одиночной игрой, требующей времени на то, чтобы разобраться в нюансах геймплея и игровых механик.

Как, к примеру, в The Elder Scrolls III: Morrowind. Некоторые мои друзья играли в эту RPG запоем, а я, попробовав несколько раз, забросил ее и вернулся в мир Тамриэля только спустя несколько лет. А вот более простая, компактная и в чем-то даже уютная Gothic II зацепила сразу, и я прошел ее с удовольствием, причем перепроходил потом еще много раз. В то время, примерно до конца 2003 года, я еще не читал игровых журналов с рецензиями игр и оценивал их сам, не получая завышенных ожиданий. Так как к советам продавцов дисков на рынке относился довольно скептически, а то, что у всех моих друзей с ПК разные интересы и предпочтения, понял довольно быстро.

Сейчас я понимаю, что это были золотые времена ПК-гейминга. Шикарные игры сыпались как из рога изобилия, игровые жанры еще не исчерпали своих возможностей и появлялись хиты с совершенно новым, не заезженным геймплеем. Half-Life 2, Far Cry, Космические рейнджеры 2, Doom 3, Need for Speed: Underground, Warhammer 40 000: Dawn of War, Painkiller, FlatOut, The Battle for Middle-earth, Sacred, Hitman: Contracts, Grand Theft Auto: Vice City, Call of Duty, Command & Conquer: Generals, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Enclave, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay - в 2003-2004 годах вышла просто масса хитов, которые просто нельзя было пропустить.

Но часть из этих игр я прошел тогда не до конца или вовсе отложил на потом, так как создал локальную сеть с одним из своих друзей, живших в моем подъезде. Мы просто бросили обычный недорогой LAN-кабель из окна в окно и получили возможность играть в массу игр по сети. И на долгое время засели играть в Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, Unreal Tournament 2004 и Warcraft III: The Frozen Throne. А так как наши игровые скиллы были примерно одинаковы что в шутерах, что в стратегиях, играть нам не надоедало очень долго.

Но уже тогда у меня начались периоды, когда я уставал от этой адреналиновой гонки и хотелось поиграть во что-то неторопливое и спокойное. Таких игр, которые я перепроходил потом много раз, у меня было несколько: «Демиурги II», «Операция Silent Storm» с продолжениями, Fallout 2 и Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, Baldur's Gate 2: Shadows of Amn, Neverwinter Nights, Wizardry 8, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura и Disciples II. Как видите, список довольно приличный, и сегодня я сам удивляюсь, как успел пройти всё это не один раз. Кстати, именно Disciples II заменила мне Heroes of Might and Magic III, стратегию, в которую я в свое время играл слишком мало.

Кстати, про откладывание игр на потом. Примерно в 2004 году у меня в ПК появился пишущий CD-ROM, и обмен дисками с друзьями превратился в создание своей коллекции игр. Чистые CD-R диски покупались мной и многими моими друзьями в те годы даже не штуками, а бобинами по 25 или 50 штук и довольно быстро заканчивались. Сейчас это уже совсем забытая технология, а тогда в каждом компьютерном журнале были обзоры пишущих приводов, а запасливые пользователи ПК методом проб и ошибок выясняли, какие диски записываются наиболее стабильно.

В те годы на выбор игр для прохождения стали заметно влиять игровые журналы, в первую очередь — «Игромания». Чтение обзоров игр позволяло сосредоточиться на прохождении лучших хитов и пропускать «середнячки» и неудачные игры, не тратя на них свое время и чистые CD-R диски. А еще вместе с журналом мы получали и CD или DVD диск, на котором было все нужное для геймера. Набор полезных утилит, свежие драйвера для видеокарт, базы кодов и читов для игр, например, CheMax, и даже демоверсии игр, которые тогда были совсем небольшие и занимали одну-две сотни мегабайт.

2004 год запомнился мне еще и тем, что я наконец-то смог играть в новые игры без тормозов, с комфортным FPS. Так как купил вполне приличный по тем временам игровой ПК на базе процессора Athlon XP 2500+, материнской платы MSI K7N2 Delta2-FSR на чипсете nForce2, 512 МБ ОЗУ DDR 400 МГц и видеокарты ATI Radeon 9600 Pro 128 МБ. Этот ПК без проблем тянул главные хиты 2004 года — Half-Life 2, Far Cry и Doom 3.

Но устарел он очень быстро, так как тогда каждое новое поколение видеокарт и процессоров прибавляло гораздо больше производительности, чем в наше время. Например, GeForce 6800 Ultra в 2004 году обгоняла почти на 50% флагманы прошлого поколения — GeForce FX 5900 Ultra и ATI Radeon 9800 PRO.

