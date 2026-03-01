Сайт Конференция
molexandr
ASUS опубликовала характеристики ProArt GeForce RTX 5090 с конструкцией Double Flow Through
2,5-слотовая модель с фирменным дизайном, парой 115-мм вентиляторов и USB Type-C.

Компания ASUS опубликовала технические характеристики видеокарты ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition (PROART-RTX5090-O32G), которая ранее была представлена на выставке CES 2026, сообщает VideoCardz. Эта видеокарта является одной из новых партнёрских моделей, которые используют оригинальную конструкцию NVIDIA Founders Edition с несколькими печатными платами и сквозным потоком воздуха. Это позволяет уменьшить габариты, по сравнению с громоздкими «классическими» моделями с одной печатной платой и массивной системой охлаждения.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Как и вариант Founders Edition, модель ProArt GeForce RTX 5090 от ASUS оснащается системой охлаждения с испарительной камерой и парой вентиляторов диаметром 115 мм, а в качестве термоинтерфейса для графического процессора используется жидкий металл. Конечно, в конструкции этих моделей есть отличия, но подробных сравнений на момент написания нет. На данный момент ясно, что модель ProArt в толще, занимая 2,5 слота расширения против 2 слотов Founders Edition, и оснащается разъёмом USB Type-C вместо одного из трёх DisplayPort 2.1b.

Также ProArt GeForce RTX 5090 разогнана производителем. В режиме Default Mode частота графического процессора настроена на уровне 2482 МГц, а в режиме OC Mode, который активируется в программе ASUS GPU Tweak III, частота повышается до 2512 МГц. Для сравнения, тактовая частота GPU в режиме ускорения на эталонной версии RTX 5090 составляет 2,41 ГГц.

В числе других заявленных характеристик — 21760 ядер CUDA, 32 ГБ памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с на 512-битной шине и PCI Express 5.0. Видеовыходы: один HDMI 2.1b, два DisplayPort 2.1b и один USB Type-C. Присутствует возможность подключения до четырёх дисплеев.

Компания ASUS пока не объявила цены и сроки начала продаж ProArt GeForce RTX 5090.

#nvidia #видеокарты #asus #geforce rtx 5090 #proart
Источник: videocardz.com
