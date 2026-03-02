Сайт Конференция
breaking-news
Опубликован список самых популярных видеокарт на платформе Steam за февраль 2026 года
Модели Nvidia заняли весь топ-10.

Крупная игровая платформа Steam опубликовала ежемесячный отчёт о компонентах игровых ПК. Этот отчёт раскрывает информацию о моделях видеокарт и характеристиках игровых сборок, используемых геймерами данной площадки.

Источник фото: Nvidia

Наиболее популярной видеокартой на платформе Steam в феврале текущего года стала GeForce RTX 5070, которая за месяц прибавила к своей пользовательской базе 6,55 % и с результатом 9,42 % заняла первое место. Вторую позицию с показателем 7,46 % и ростом доли на 3,1 % в месячном исчислении занимает GeForce RTX 4060, а на третьей строчке расположилась GeForce RTX 5060, имеющая в своём активе 6,72 % и прибавившая за месяц 4,22 %.

На четвёртом и пятом местах восседают GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 3060, обладающие долей 5,6 % (+2,86 %) и 4,6 % (+0,32 %) соответственно, на шестой позиции располагается GeForce RTX 4070, установленная в 4,58 % (+2,47 %) игровых ПК, а на седьмой позиции находится GeForce RTX 5060 Ti, пользующаяся популярностью среди 4,28 % (+2,71 %) геймеров Steam.

Модель GeForce RTX 4070 Super с результатом 3,19 % (+1,5 %) разместилась на восьмой строке, на девятом месте с активом 2,93 % (+0,66 %) обосновалась GeForce RTX 3070, а замыкает десятку лидеров GeForce RTX 3060 Ti — на её долю приходится 2,62 % (+0,14 %). Таким образом, видеокарты Nvidia заняли весь топ-10, не пропустив представителей AMD или Intel.

Видеоадаптеры, оснащённые 8 ГБ видеопамяти, оказались наиболее популярными среди геймеров в феврале текущего года — они были установлены в 29,37 % игровых ПК, потеряв за месяц всего 0,2 %. Модели, обладающие видеобуфером объёмом 16 ГБ, с результатом 18,26 % (+3,71 %) заняли второе место, а на третьем расположились 12-ГБ видеокарты, которым отдали предпочтение 15,22 % (+0,15 %) пользователей Steam.

#steam
Источник: store.steampowered.com
+
Написать комментарий (0)
