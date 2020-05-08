В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5, основанной на движке Unreal Engine 4.

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Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 7 SP1, Windows 10 (х64 версия).

Процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6350 BE.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 80 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 3 Гбайт или AMD Radeon RX 560 4 Гбайт.

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 7 SP1, Windows 10 (х64 версия).

Процессор: Intel Core i5-7600 или Athlon Ryzen 3 1200.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 80 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 Гбайт или AMD Radeon RX 590 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти Видеопамять



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Оперативная память



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Мбайт

Для комфортной игры в Gears 5 потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восьмью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт 1920х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1080 Разгон



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Номинал



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2560х1440 Разгон



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Номинал



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3440х1440 Разгон



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Номинал



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3840х2160 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

Игра Gears 5 предъявила высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешении 1920 х 1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у младшей видеокарты GeForce GTX 1650.

В разрешении 2560 х 1080 высокие результаты показали ускорители верхнего и среднего ценовых сегментов. Модели GeForce GTX 1650 (Super) и Radeon RX 570-580-590 продемонстрировали только приемлемую производительность.

В разрешении 2560 х 1440 в «зону риска» попали ускорители GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1660.

В разрешении 3440 х 1440 высокую производительность продемонстрировали старшие видеокарты и часть середнячков.

Разрешение 3840 х 2160 покорилось только графическим ускорителям GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2080 Super. Причем для обеспечения комфортной производительности последний был разогнан.

В игре Gears 5 вполне ожидаемо доминировали старшие видеокарты компании NVIDIA. Однако в среднем и нижнем ценовом сегментах между «зелеными» и «красными» графическими ускорителями наблюдался паритет.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров 1920х1080 Номинал



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Разгон



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Проект Gears 5 оказался настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все участники тестирования CPU обеспечили комфортную производительность. Правда, необходимо отметить, что младшие модели были вдвое медленнее своих старших сородичей.

Далее представлены тесты систем, основанных на популярных процессорах компаний Intel и AMD. Диаграммы носят справочный характер, поэтому все желающие могут самостоятельно почерпнуть нужную им информацию.

Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров Core i5-9600KF @ 3700-4600 МГц 1920х1080 Номинал



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1% low и average FPS

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Core i5-9400F @ 3900-4100 МГц 1920х1080 Номинал



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1% low и average FPS

Core i3-9350КF @ 4400-4600 МГц 1920х1080 Номинал



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1% low и average FPS

Pentium G5600F @ 3900 МГц 1920х1080 Номинал



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1% low и average FPS

Ryzen 7 3700X @ 3600-4400 МГц 1920х1080 Номинал



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1% low и average FPS

Ryzen 5 3600 @ 3600-4200 МГц 1920х1080 Номинал



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1% low и average FPS

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Ryzen 5 2500X @ 3600-4000 МГц 1920х1080 Номинал



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1% low и average FPS