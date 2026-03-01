Если, конечно, не учитывать инфляцию. А её никогда не учитывают.

Может показаться, что бесконечная эксплуатация старых кинематографических и игровых франшиз ни к чему хорошему не приводит, однако вопрос, как всегда, заключается в том, как к этой эксплуатации подходить. Судя по оценкам, которые критики дали новому фильму ужасов «Крик 7», его авторы работали через пень-колоду, однако это не помешало новинке заработать рекордную для всей франшизы сумму за первые выходные проката.

Источник изображения: Paramount Pictures / Project X Entertainment / Spyglass Media Group.

Согласно сведениям издания Variety, «Крик 7» дебютировала с $97,2 миллионами кассовых сборов. Из них $64,1 млн пришлись на внутренний американский рынок и ещё $33,1 млн — на зарубежные рынки. Таким образом, седьмая номерная часть имеет все шансы обскакать шестую часть, которая в 2023 году за аналогичный период заработала около $45 млн, а всего за время проката — почти $170 миллионов.

Бюджет «Крика 7» составил $45 миллионов, так что картина уже окупилась и заработала для своих создателей баснословные деньги, а ведь впереди ещё многие недели проката. Следует отметить, что абсолютный рекорд по кассовым сборам продолжает удерживать самый первый «Крик» 1996 года: тогда картина суммарно заработала $173 миллиона. Удастся ли седьмой части преодолеть конкретно этот рубеж, покажет только время.

Безусловно, доллары образца 1996 года и 2026 года — это две радикально разные валюты по своей покупательной способности, но в киноиндустрии этот момент предпочитают не учитывать. Причина понятная: очень быстро выяснится, что цифры раздуты инфляцией, а заинтересованность в новом фильме «на душу населения» значительно ниже, чем у родоначальника франшизы.